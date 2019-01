Javier Rodríguez: " No tiene sentido entrar en debates cuando la denuncia se ha hecho fuera de plazo"

Voz 1991 00:00 como decía para hablar sobre esta resolución del Comité de Competición de no aceptar el recurso presentado por el Levante sobre si ha habido alineación indebida o no y sobre qué puede pasar en el futuro en el caso de que el Levante siga recurriendo como ha hecho apelación posteriormente si es necesario al TAD e Isi fuese ya como última instancia necesario al eh a la justicia ordinaria pues hablamos con un abogado especializado en derecho deportivo Javier Rodríguez ten qué tal buenas noches

Voz 1 00:25 hola buenas noches lo primero es que te ha parecido estar

Voz 1991 00:27 decisión de la jueza única del Comité de Competición era lo que esperaba

Voz 1 00:32 pues efectivamente yo era lo que he venido defendiendo que era lo previsible lo más sencillo es que si la Federación tiene un reglamento que dice que hasta transcurrido un plazo que es muy breve no se puede presentar una denuncia pero Lence indebida presenta más tarde pues lo previsible y lo normal es que te digan que la presentaba tarde

Voz 1991 00:50 tenía razón el Levante presentando el recurso en el fondo Hinault en el tiempo

Voz 1 00:57 también tenía en el tiempo tenía argumentos referidos a precedentes

Voz 1991 01:01 sí que tienen recorrido que posible

Voz 1 01:04 demente serán interpretados bien otras instancias superiores a lo mejor de la misma manera a lo mejor no pero en cuanto al fondo yo también ya lo he dicho y defendido que efectivamente si yo entiendo que sí había alineación indebida por qué el habiendo un apartado específico en el artículo que se refiere a cómo tiene que alinearse y las acciones los jugadores de los equipos filiales son dependientes el resto del articulo excede todo lo específico algo concreto y por lo tanto pues ni los que son genéricos ni el nueve que que es que sí que puede tener en una primera lectura cierta confusión pero que cuando te introduces en lo que es la figura de la simultaneidad de licencia está pensando en que haya más de una tasa a dos jugadores que a la vez se entrenan hacia entrenador que jugando en otros clubes como jugadores de playa fútbol sala

Voz 1991 01:54 hombre viendo el comunicado de de la jueza única del Comité de Competición no entra quiero decir a valorar si hay alineación indebida o no lo que dices que sí ha desestimado el recurso del Levante por estar fuera de tiempo sí podríamos decir que no han profundizado que no habría estado mal el el hecho de saber también se había alineación indebida o no

Voz 1 02:16 que efectivamente pero es lo normal Si tú que te has sin admitir un una solicitud de un recurso o una denuncia en lo que se supone es que no se tiene en cuenta porque no has cumplido el requisito formal el plazo ella carece de sentido entrar en lo demás aunque a todos nos pueda dar morbo nos puede interesar que que ha pasado claro por otra parte también es una cosa casi sensata no desde un punto de vista de te quien toma las decisiones porque claro

Voz 1991 02:43 claro si sale ahora el Comité dice fue alineación indebida pero está fuera de tiempo claro

Voz 1 02:48 claro si te dije ay no no felina sin indebida también el levantemos sentiría molesto me está diciendo que da lo que yo he dicho juego entonces de una manera o de otra siempre hay una parte que se va a sentí señalada por por el contenido de fondo cuando la realidad es que si en admitido motivo de forma como es el plazo pues no tiene sentido tampoco cuenta esos debates

Voz 1991 03:08 la pregunta del millón es si el Levante hubiese presentado este recurso dentro de las cuarenta y ocho horas qué habría pasado

Voz 1 03:15 bueno no son cuarenta y ocho horas eso es antiguos son las catorce días a las catorce horas del segundo día hábil un día así es entre semana

Voz 1991 03:24 ajá veinte hablamos de las cuarenta la gente

Voz 1 03:26 a que es un plazo muy rápido reducido no en el que había se tiempo pues yo entiendo que el lo más probable es que hubiera con mi opinión porque es el la buena no pero yo entiendo que sí que la verdad

Voz 1991 03:37 pues tiene que estar tirándose de los pelos los servicios jurídicos del el debate no haberse enterado de de todo esto el Levante anunciado Javier que va va Kurt recurrida a apelación al Comité de Apelación en principio apelación suele corroborar o apoyar la decisión que toma competición no

Voz 1 03:56 la mayoría de los casos suele haber una un alineamiento en cuanto al principio de tal manera son dos órganos que como trabajan bajan continuamente están trabajando permanentemente de manera no conjunta porque son independientes y cada uno hace lo suyo pero sí conocen perfectamente los criterios que tienen hay otros doce formal que es algo casos extraños generalmente de interpretación de los hechos no de la interpretación jurídica sea cuando hay algún tipo de resolución que contradice uno ve que una cosa ha pasado de campo otro veo otra o modo aplicable al árbitro qué tipo es aplicable pero cuando son criterio jurídico ya establecidos de este tipo lo normal es que se siga una línea digamos una especie de unificación de criterios como vos

Voz 1991 04:41 como el Levante ha dicho que va a llegar hasta el final lo siguiente sería recurrir al TAD no ahí ya podría cambiar la decisión

Voz 1 04:48 correcto para poder puede cambiar en todos los sitios no bueno digo

Voz 1991 04:51 tiene más opciones eso o se puede dar el el caso de que cuando se recurre al TAD Se han cambiado más decisiones que en apelación

Voz 1 04:59 la realidad es que tampoco es que tenga una línea especialmente conflictiva en sentido de estar continuamente revocando las decisiones disciplinarias ten en cuenta que ella es la tercera vez que seguirá el mismo caso a a competición lo volviera pelaje haya llega una tercera a al TAS por lo tanto ya pasan los meses y es realmente complicado pero no imposible porque pasa bueno no con habitualidad pero si pasa pues que si no se revoca en decisiones

Voz 1991 05:28 esto podría llegar incluso eh a la justicia ordinaria no quiero decir se va hasta última instancia el el Levante esto qué significa que que que esto llegue a la justicia ordinaria que puede suponer

Voz 1 05:40 pues nada son sencillamente bosque cuando al TAS resuelve el siguiente paso es ir a la jurisdicción contencioso administrativa que que se cuando analiza el caso y lo resuelve lo que dice es una sentencia pero bueno estamos hablando ya de pasar bastante tiempo le claro claro todo esto hay que combinarlo con la posibilidad de medidas provisionales au cautelares que se pudieran adoptar

Voz 1991 06:01 no podemos estar hablando la temporada veintitrés veinticuatro

Voz 1 06:04 sí hombre pues un contencioso administrativo pues más o menos dos años suele ser no que tarda dependiendo de la carga en concreto y demás entonces pues hasta que llegue una vez que lleguen que piense que ese trámite si acuérdate que al Obradoiro le dieron la razón al

Voz 1991 06:21 cierto doce años fue sufre

Voz 1 06:23 o puede que todos los anteriores habían dicho que no

Voz 1991 06:26 sí sí aquel hombre

Voz 1 06:28 entonces eran los se llega a tantos dice llegan a dar la razón a Levante así pero pero bueno por eso lo que hablamos de los plazos en el deporte pues pues si realmente importante no claro pero claro quiero decir si abrimos el melón abrir latinos para todos para hacemos ponemos a buscar jugadas de la primera vuelta a ver si algún jugador que le voy haciendo algo y lo denunció cuando va a jugar contra mí para ver si es que alguno está en ello es un hombre de abril se hubiera abierto el tema de la prescripción pues bueno pues en las las tres años graves es un año tu entrada dura un agresor en un córner que no soy más que en la televisión y demás pues oye tiene su recorrido claro que hubiera abierto e claro es que es entonces estaremos pendientes continuamente de ver que buscamos y cuando lo usamos

Voz 1991 07:13 a cabo Javier cómo crees que va a terminar esto quiero decir que va a pasar con todo este asunto

Voz 1 07:20 bueno pues lo previsible es que acabe en la jurisdicción contencioso administrativa yo lo dije ella también a que no estaba haber un perjudicado que que va a recurrir genera que lo normal es hasta el final entonces pues más sino que el Levante agotara el Tribunal Administrativo del Deporte si no le dan la razón pues presentará su recurso al ordenaría ahí lo dejará a ver qué pasa si se diera la vuelta a la resolución de alguno de las instancias de la Rafa Nadal levante pues me imagino que con total seguridad pues sería blogs

Voz 1991 07:49 pero Javier supongamos que yo qué sé esto va a la justicia ordinaria dentro de dos años dos años y medio llega la justicia dice señores

Voz 2 07:57 tiene razón el Levante el Barcelona había

Voz 1991 08:00 ha cometido una irregularidad no

Voz 2 08:02 de haber seguido tal tal tal tal y tiene razón el Levante

Voz 1991 08:05 qué qué pasa quiero decir a efectos deportivos que que puede suceder pues

Voz 1 08:11 bastante complicado porque realmente lo único el único efecto claro que hay seguro es que la eliminatoria se le daría poco pedidas muy Club Barcelona con lo cual se supone que el Fútbol Club Barcelona este año basada en la Copa del Rey pues se supone que no es que se le retirarían este es un bueno pero claro no se suyas dice la arena el segundo y luego está el tema de bueno pues el Levante que que te que garantías tiene pues qué habría pasado a la siguiente ronda claro garantiza tampoco que hubiera seguido pasando de que hubiera ganado el torneo por lo tanto la expectativa de media indemnización económicas con supone cuantificó incluso no yo no me acuerdo pero luego está el tema de Mónica hacemos ahora nos ponemos a jugar reír si no que es imposible retrotraer en el tiempo pero claro imponiendo a jugar la fase eliminatoria con los equipos que tienen plantillas distintas entonces pues eso el deporte necesita la rapidez en la resolución de planos cortos y yo aunque pues en ocasiones resulte singular incluso pueda pueda chirriar algo tiene que funcionar así que imagínate lo que estamos hablando bueno lo malo y lo era simplemente entre comillas meterle en una categoría siguiendo no es defendido tiene derecho a estar en ACB que es una cosa sencilla de ejecutar pero claro aquí él defiende es que esta eliminatoria la pasaban Cannavaro y ahora qué hacemos trabajo me hubiera tocado jugar Coltrane la caído el fútbol globales

Voz 1991 09:36 sí es jugar a fútbol

Voz 1 09:38 eh que hacen os matamos su Sevilla Levante