Jorge Pulido, sobre la permanencia: "En el fútbol todo puede pasar y la esperanza es lo último que se pierde"

Voz 1991 00:00 para hablar de este partido eh pues mira vamos a charlar con un canterano del Atlético de Madrid que estuvo llegó a estar incluso tres temporadas en la primera plantilla del Atlético de Madrid y que va a ser la primera vez lo que se va a enfrentar a sus ex Jorge Pulido qué tal buenas noches qué tal estás Toén es muy bien muy bueno como es afronta esta segunda vuelta de la competición porque la primera ha sido dura eh

Voz 1 00:23 sí está claro final de la competición y era sabemos que va a ser complicado pero bueno al final si seguimos la línea de trabajo y como como hasta ahora ayudó al final vemos capaces de hacer una buena segunda vuelta

Voz 1991 00:38 habéis hecho once puntos en la primera vuelta desde luego en mínimo tenéis que duplicar esa esa cantidad en el según la segunda vuelta ha sido imposible

Voz 1 00:48 sí sí está claro que evidentemente los resultados no han sido los esperamos incluir no han sido final resultados pues el jueves gol sobre todo en casa sin respeto no hemos sido capaces los tres puntos

Voz 2 01:02 así que nada como he dicho así que nuestra línea de trabajo que Francisco yo creo que es bastante bueno

Voz 1991 01:09 analizando porque seguro que habláis seguro que comentáis seguro que entendáis buscar soluciones que le está pasando este año al al Huesca

Voz 2 01:17 bueno yo creo que al final estamos tenido un poquito de mala fortuna quizá he hoy nuestro ha sacado el míster las estadísticas precisamente de tiros a puerta en el me ha llegado Eli famoso detrás del Barça osaba eso quiere decir que las cosas estamos creciendo bastante dio él pero pero al final bueno es que avaló no quiere entrar oí sin yo creo que sobre todo casada pues tenemos más puntos de los que tenemos

Voz 1991 01:43 hablábamos ahora de de Francisco llegó para sustituir a Leo Franco en qué ha cambiado el equipo con la marcha de Leo Franco y la llegada Francisco

Voz 2 01:51 hombre yo creo que la manera de jugar la valentía que ha algo ska el año pasado en Segunda División yo creo que es sobre todo aquí en nuestra casa tiene mucho más antigua sí pero pero si enzimas no quizá antes con con Leo también pensábamos más en defender que que han atacar pero como he dicho yo creo que es que la estadística lo dice al final somos el segundo equipo que más tira a puerta eso o quizás por la valentía que ha llegado que nosotros

Voz 1991 02:20 está faltando entonces podríamos decir puntería no puntería porque si llegáis a puerta la llegada Henri gallegos va a venir fenómeno no

Voz 2 02:29 hombre sí yo al final todo el compañero que venga para sumar pues pues bienvenido sea no está claro que cuando las cosas van mal tiene que salir gente que venir gente muy buena

Voz 1 02:40 para mejorar así que bueno ojalá nos puede aportar mucho que como Extremadura en esta primera vuelta así que ojalá ojalá sea así

Voz 1991 02:50 yo no cuando arranca la segunda vuelta se encuentra aquel partidos contra el Atlético de Madrid que piensa

Voz 2 02:55 bueno ya pero los que nos tomamos el XX son partidos complicados no me no estoy seguro que nosotros tampoco se lo vamos a poner al final equipos como el Real Getafe todos

Voz 1 03:13 lo solucionan seguro que competiremos

Voz 1991 03:16 el canterano del Atlético de Madrid estuviste tres temporadas en el primer equipo evidentemente el atlético pero vamos una vez que salten al terreno de juego del Atlético de rojiblanco nada no

Voz 2 03:28 no no ya como petróleo jugando al final hay que ganar mañana

Voz 1 03:35 lo que me alegré por ello

Voz 1991 03:37 tú qué les conoces cómo crees que le pueda afectar al Atlético de Madrid el haber caído eliminado en la Copa de Rey algún esperado desde luego

Voz 1 03:45 si al final inesperado pero pero bueno yo creo que a ellos poco seguramente con el míster que tiene los trasmita otra ancladas las ganas de ganar que seguramente los afecte poco

Voz 1991 04:01 lo que sí lo que no están teniendo suerte Jorge es con las las lesiones e es raro ver a un Atlético de Madrid con tantas lesiones treinta lesiones musculares este año tienen hasta problemas para confeccionar en algunos partidos y me anhela el el once

Voz 1 04:15 sí realmente es algo inusual pero bueno es cuando una mala dinámica no es al final de salir de ellas con profe y turnos fisios que tienen pues seguramente seguramente puedan salir de ahí que vamos en cuanto antes

Voz 1991 04:36 te has cruzado algún mensaje con algún ex compañero del Atleti

Voz 2 04:39 no no no para romper a partir de mañana en el momento mañana

Voz 1991 04:45 tenemos que ganar sí sí el que no esté Diego Costa imagino que para un defensa alivia no aunque sabe que tiene a Griezmann pero donde no tener al al bicho delante Diego Costa pues casi mejor no

Voz 1 04:58 evidentemente el los hubiese gustado enfrentarme con él estuve la época en Athletic es mi y media temporada en el Rayo dando estuviese vídeo estuve con él si verdad que son de los jugadores que te gusta no está enfrentarse contra ellos que te ponen admite

Voz 1991 05:16 prefiero que esté la verdad a osea que te pone no te habría puesto te habría motivado no podríamos decir haber tenido a Diego adelante

Voz 1 05:22 sí sí sí sí mucho mucho

Voz 1991 05:25 vale bueno pues nada le decimos que esté a tope para enfrentarse contigo hombre lo digo a medida que te vas a motivar y te vas a unir arriba pues le va a venir mejor al al equipo va a ser la primera vez que te enfrentas al Atleti no es sí sí sí sí la primera que que crees que vas a sentir que esas exacciones vas a tener

Voz 1 05:42 bueno final cuando fuimos al guarda no podía jugar la verdad con la alineación de joder bastante simplemente porque Barça o mucha ilusión pero no lo que había estado pero bueno al final sentimientos encontrados no pero ya te digo mañana hay que centrarse en ganar el toro ganar ganar y ganar claros quedó otra

Voz 1991 06:08 bueno evidentemente lo necesita es vosotros mucho más que el Atlético de Madrid B da que de sentimentalismo cero

Voz 1 06:16 sí sí sí la verdad necesitamos más las ojo no es arenga mañana yo estoy yo doy la Liga los clubes buenas

Voz 1991 06:27 pues nada diez puntos de la salvación esto tiene que empezar Pulido desde desde mañana eh a aquí ya da igual quién esté delante el rival que tengáis y sobre todo creo que la clave y lo sabes tu perfectamente hay que sacarlo de casa sacándolo de casa se tiene mucho camino recorrido

Voz 1 06:44 sí sí evidentemente ahora mismo son una exageración no pocas cultos pero el año pasado ya estábamos terceros en Ostrava son unos cuantos siglos hagamos doce puntos al tercero y no sabíamos en primera casi todo el mundo ciudad en cinco jornadas los doce puntos a que en el fútbol todo puede pasar oí la esperanza de que se lleve así que como matices fue contra el Atleti podamos sumar ya los tres primeros

Voz 1991 07:14 hombre si algo tiene esta temporada para vosotros que hay un montón de equipos metidos en la pelea e está todo muy comprimido es cierto que es vosotras estáis un poquito descolgados necesitáis se dos tres resultados buenos para engancharon os metáis directamente en la pelea porque es que yo creo que hasta final de temporada a ver siete ocho equipos hay metidos

Voz 1 07:34 sí está claro que esto está en las temporadas pasadas al final se cayendo Si bueno pero este año sí que dura que están metidos están metidos bastantes equipos así que bueno hay que encadenar dos mil ocho el Rayo ahora aquí estaba descolgado de la pelea así que ese es el camino nada

Voz 1991 07:55 te gustan los números quiero decir puesto tenemos estos partidos tenemos que sacar cuantos puntos necesitáis para lograr la permanencia

Voz 1 08:06 la verdad es que soy de números pero prefiero no me da al final es mejor pensar en el mañana en el partido a partido veces el tópico pero es en la realidad de cada entrenamiento que disfrutarlo como si fuese el último y yo creo que al final es el único camino que para conseguir la victoria la permanencia

Voz 1991 08:27 sólo dime qué crees por encima de cuarenta o por debajo de cuarenta puede estar la permanencia

Voz 1 08:33 yo creo que este año va a estar dura la verdad este año está por encima

Voz 1991 08:37 sea por los famosos cuarenta y dos no de los que saben antagónicas

Voz 1 08:40 yo creo que sí yo creo que estos últimos años estaba tan barata no va a ser Moses

Voz 1991 08:46 pues nada ya sabéis apretar los dientes desde desde mañana a Jorge cómo está el tema de tu renovación porque acaba contrato este verano tienes oferta de renovación como lo tienes

Voz 1 08:57 sí ya estamos empezando ahora con así que no podemos llegar a un acuerdo yo estoy bastante ajustado ya lo saben ellos han acogido muy bien y estoy súper a gusto así que bueno esperemos llegar a un acuerdo

Voz 1991 09:11 pues nada Jorge Pulido disfruta o sufre o las dos cosas mañana el Atlético contra el Atlético de Madrid contra tu sex que yo creo que va ser un sufrimiento placer en en en una misma sensación creo que semana encontrar esos dos sentimientos y que nada que que oye que mucha suerte en esta segunda vuelta ya a ver si os podéis meter ahí en la pelea de la permanencia vale