Jordi Ribera: “España siempre tiene que aspirar a todo, pero muchas veces el resultado final depende de detalles”

Voz 1991 00:00 íbamos también con el balonmano porque mañana arranca la segunda fase tenemos partido duros a las seis de la tarde contra Francia y encima hoy hemos tenido susto bueno sus tácito dio González qué tal muy buenas olas que se ha caído uno de los paneles de publicidad que la gente no piense que son capita desde estas finitas como antaño sino cómo son ahora todas electrónicas son no arma dos tres bastante importantes ya pillado a dos jugadores de las selecciones que más preocupa es Corrales no

Voz 1827 00:27 sí efectivamente ahora mismo la preocupaciones ser Rodrigo Corrales ha caido toda la valla entera todo el lateral lo que es la publicidad de televisión de todo el lateral ha caído como como como un dominó atrapando como bien apunta basa a Aitor Ariño ir ardió graves que ha sido el peor parado pero es que ha sido un lance del entrenamiento en el que Ariño dado por un balón sea apoyado nada más simplemente con la valla ya han caído todas esto la verdad es que la organización tendría que mirarlo porque ha quedado de momento en en un susto gordo vamos a ver qué es lo que lo que hice las pruebas médicas que se le gana a Rodrigo Corrales pero qué puede haber sido una cosa bastante mucho más grave ha caído toda la fila es decir sesenta metros de paneles de publicidad claro había mucha gente pero allí ha pillado a dos de los nuestros así que vamos a esperar a ver qué qué es lo que dicen las pruebas médicas sobre esa rodilla izquierda que rodeó corales pues ha salido ha sido dañada de esa manera

Voz 1991 01:19 pero que estás bien acompañado no sí la verdad que sí

Voz 1827 01:21 con un nombre que debería estar pensando quizás más que en Francia pero ahora está dividido también entre lo que pasa con Rodrigo qué tal está Ariño infancia lógicamente que ya sabes ha recuperado a Karabatic aunque a mí ese que ahora mismo menos me asusta porque viene de una lesión larga no está activo todavía ahí bueno vuelve lógicamente pese a su nombre Francia ese algo más que Karabatic se pero repito conmigo quiere senador Jordi Ribera que que nos atiende amablemente en el hotel de concentración de la de la selección aquí lo tienes

Voz 1991 01:52 hola seleccionador qué tal buenas noches hola buenas noches vaya susto no

Voz 1 01:57 sí la verdad es que ha sido muy surrealista no porque bueno yo nunca había visto una cosa así que bueno podría haber sido aún aún peor pero bueno vamos a ver porque Aitor al final pues uno han sido un se juegan las dos piernas rascado cada Si bueno Rodrigo es el que sale peor parte ahora vamos a esperar la las pruebas lo lo que vienen pero la verdad es que es difícil entender que estemos a punto de empezar el entrenamiento y éste la gente aún haciendo preparativos en la propia pista no invasivas lo que ha pasado

Voz 1991 02:31 bueno evidentemente este es un error de la organización porque esas vallas de publicidad no estaban a aseguradas y no puede ser que un jugador porque se apoye a venga abajo eso

Voz 1 02:41 bueno no son propiamente vallas son unos Lech que son aún peor porque es una valla he soñado muchas veces es de madera y eso no hubiese pasado nada no pero son algo que son mucho más pesado y luego encima pues han actuado encadena aquí y bueno ahí ahí está lo bueno y lo que hay punto esperemos que cambie nuestra suerte a partir de mañana

Voz 1991 03:06 ojalá ojalá el que más tocado esta es Corrales que que que es lo que le duele exactamente porque creo el impacto mayores en la rodilla no

Voz 1 03:13 sí en principio le cogió una parte de la rodilla la parte lateral y bueno está están haciéndole pruebas para descartar Claire que no tenga nada importante le dolía bastante ha salido un poco cojeando pero bueno vamos vamos a ver

Voz 1991 03:28 en el caso de que no pueda se ha pensado ya en sustituto Sterbik

Voz 1 03:32 bueno en principio él está siempre igual que pasó en el Europeo en previsión de si realmente alguno de los porteros por lo que sea pues no pudiese jugar pues para participar

Voz 1991 03:42 bueno tocamos madera para que no sea nada ahí que quede simplemente en ese susto

Voz 2 03:47 a ver si les parece nos metemos en lo meramente

Voz 1991 03:50 motivos todavía dura el enfado del partido ayer

Voz 1 03:53 soy un poquito la verdad es que perder contra Croacia no gusta ir más en poco en la forma que fue porque bueno era un pabellón es bueno a todos los partidos de visitante pero con hacía más no pabellón estaba a rebosar gente de de Croacia hay como siempre pues bueno son partidos en los que pasa de todo y y bueno y nosotros que tampoco estuvimos demasiado bien bueno ellos Ibar un poco más el lo que fue el tiempo el partido los ocho minutos del primer tiempo se nos escaparon IS lastre ellos saben rentabilizar mucho la ventaja que tienen son expertos y él llevar el resultado por delante pues no nos ayudó

Voz 1991 04:37 me imagino que da rabia no y además sea justo en el último partido después de llevar una una fase de grupos Inmaculada ganó un treinta y XXXIII veintitrés ganó Islandia treinta y dos veinticinco Se ganó a Japón XXVI XXII el más ajustado de todos se ganó Macedonia XXXII veintiuno justo contra acrobacias cuando se falla no

Voz 1 04:55 bueno era bueno Masquefa vamos a ver es un partido de hoy en día a todos los partidos hay que jugarlos para ganarlos y los rivales también cuentan no entonces bueno estaba claro que el último partido de la más complicado Croacia tiene muy buen equipo y bueno era un partido que podía a pasar de todo nuestra evidentemente no esa mentalidad a ganarlo para poder pasar con cuatro puntos ya el final pues pues no se pudo esto juego y ahora pues a a recuperar en esta segunda fase

Voz 1991 05:27 hombre esto lo que lo lo que nos da es que a priori no se puede hay que ganarlo todo o no es decir empezando por mañana por Francia encima empezando por Francia

Voz 1 05:36 bueno vamos a ver a todos éramos muy conscientes de cómo había sido este sorteo eh hay dos grupos totalmente diferentes a los otros dos grupos el I él ve que son los que al final sin pareja en pues será un eran dos grupos muy complicados hay que pensar que en el grupo A se ha quedado fuera Rusia Serbia lleno su grupo Macedonia que podían ser tranquilamente segundos de grupo en el otro lado en el en el en el grupo CID ir bueno y eso es un poco lo lo que estamos no estamos pagando que bueno son dos grupos muy complicados y bueno pero se demostró que en el Europeo que somos capaces de de ganar a cualquier equipo hay también somos capaces de poder perder con cualquiera porque somos un equipo que necesita jugar bien para ganar hay bueno ahora nos toca pues evidentemente tiene que ser la cara positiva jugar bien aquí no hay margen de error que partido esperamos mañana con

Voz 1991 06:35 con Francia y sobre todo que recuperan los galos con Karabatic

Voz 1 06:38 bueno está claro que Francia va más allá de de Karabatic que es una generación de un grupo de jugadores que se han ido renovando con gente joven y con gente de mucha calidad ah bueno lo ha demostrado no ha quedado primera en su en su grupo que también eran un grupo más que complicado y bueno es un equipo muy duro en defensa y en ataque todo son jugadores con una muy buena capacidad de uno contra uno y de definir el estación con un lanzamiento muy bueno exterior Ike que corre mucho y que sube muy bien al contraataque con recuperan el balón con lo cual pues bueno va a ser un partido que tenemos que hacer en todas las fases del juego pues están en un nivel alto

Voz 1991 07:24 el hecho de tener a varios jugadores en la Liga francesa es un punto a favor para nosotros

Voz 1 07:30 sí yo creo que que es bueno porque los bueno también nos conoce más presión se bueno yo pensó que hay por las dos partes ahora tenemos una selección que compite en tantos países pues que bueno que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas no lo bueno es que cuando se juntan como llevan tanto tiempo separados pues la verdad es que es un placer verles juntos porque hablan porque el el el ambiente de grupo y de equipo es es es fenomenal y eso siempre ayuda pues cuando especialmente a veces cuando las cosas iban mal la fortaleza del grupo es fundamental no como pasó en en el Europeo que precisamente cuanto más difícil se puso después de perder con ese partido con Eslovenia fue cuando el equipo inmerso la la mejor versión y lo hizo sobre todo a través de esa fortaleza

Voz 1991 08:20 de recuperarse de momentos difíciles a día de hoy que rivales más fuerte Francia o Alemania porque consideró que Brasil está un poco por debajo

Voz 1 08:28 bueno yo creo que los tres rivales han llegado aquí porque son tres o como bien hay que pensar que Brasil estuvo tuvo contra las cuerdas a Francia en el primer partido faltaba muy poco y estaban ahí muy igualados y está jugando muy bien además ganó a Rusia ganó a Serbia con lo cual está ahí por méritos propios no va a ser un partido fácil cuando juguemos con ellos ni mucho menos y luego pues bueno Alemania es la anfitriona es la que juega en casa ahí se nota siempre en muchos contextos que como en casa no y luego Francia pues es lo que es con lo cual nos esperan realmente tres partidos pues muy duros no tenemos un calendario que bueno he por ser segundos coincidir con Alemania que también es segundo y con el que juega en casa lo elige casi todo es para para bien de ellos no pues bueno hay un partido si un partido no hay eso siempre nos permite tener veinticuatro horas para recuperarlos

Voz 1991 09:24 el seleccionador siendo los actuales campeones de Europa no estar en la lucha por las medallas sería un fracaso no voy a decir no me gusta utilizar esa palabra pero sí una decepción

Voz 1 09:33 bueno siempre pensó que España tiene que aspirar siempre a todo yo no no me gusta utilizar la palabra decepción porque un nuevo paso muy bien con la selección porque el trabajo que hacemos es un trabajo muy serio todos nos gusta hacerlo bien hay muchas veces el resultado final pues depende de detalles que algunas veces afortunadamente podemos controlados para que caiga de nuestro lado y a veces no podemos hacerlo bueno eso ya se encargan los demás es decir los que son un fracaso si es una decepción para nosotros por lo menos para mí no lo es

Voz 1991 10:08 pues nada nosotros confiamos en nuestra selección se lo merecen desde hace muchos años que llevan demostrando que que hay que confiar en ellos así que nada seleccionador español Jordi Ribera mucha suerte en ese partido de de mañana y ojalá estemos hablando dentro de unos días en esa lucha por las medallas porque como siempre suele pasar vuestra alegrías a la nuestra muy bien muchas gracias un abrazo hasta luego Diego mañana contra Francia lo importante vamos a ver cómo está acorrala

Voz 1827 10:35 sí sí sin duda vamos a esperar a ver qué dicen las pruebas médicas y si no pues está activado Sterbik estará esperando a ver qué es lo que le dicen lógicamente no ha habido todavía ninguna convocatoria pero la Federación trabaja el cuerpo técnico en que todo esté preparado por si se necesita no

Voz 1991 10:54 como sea es un partidazo es un España Francia es un Mundial así que vamos a ver cómo están los hispanos gracias Diego hasta mañana