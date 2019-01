Lorenzo Santolino: "Afortunadamente, no recuerdo nada de la caída"

Voz 1991 00:00 porque creo que hemos localizado a la sabéis un piloto español que ha tenido tuvo un grave accidente el pasado domingo en el en el Dakar acabamos de localizar porque está hospitalizado siguen Perú el proponentes el único piloto español que permanece allí que todavía no ha regresado a España tuvo una caída el domingo tiene la fractura seis costillas fisura en una vértebra además sufrió un neumotórax en un principio eh cuando les reconocimiento la el primer reconocimiento le dijeron que no tenía lesiones internas que simplemente tenía un una un traumatismo cranoencefálico así que para que veáis la enviarnos Tiko como fue para que luego tuviese seis costillas rotas la fisura la vértebra Ac6 IS neumotórax es decir que si no llegan a controlar podía haber sido mucho peor

Voz 1 00:47 Lorenzo se Antolín qué tal muy buenas noches buenas tardes para Ci hola así es buenas noches buenas tardes lo primero qué tal estás

Voz 0065 00:57 pues la verdad que mucho mejor he ido evolucionando bastante de la calidad y ahora ya con con ganas de volver a casa con todo bastante estabilizado un poco dolores pero nada demasiado importante

Voz 1991 01:16 te han dicho más o menos cuando te voy a decir el alta entre comillas para que pueda viajar

Voz 0065 01:22 en principio están barajando la posibilidad de que vuelva él eh que lo haré con un escolta médico por si sufría algún durante que son bueno trece horas entonces quieren que como he tenido ese pequeño neumotórax quieren que esté acompañado siempre de un médico en este vuelo

Voz 2 01:42 sí bueno en principio sí

Voz 0065 01:45 en España ya me podría dar el alta médico él ya no estará esperando tomamos el alta hospitalaria no estar esperando un poco por el por el por el vuelo que no puedo ante es decir días no pues no pues

Voz 1991 02:00 claro por si alguien no lo saben ni un neumotórax es la perforación de un pulmón a través de esa costilla fracturada se perfora el el pulmón con lo cual se enmarca con lo cual dejas de respirar y con las consecuencias que que como os podéis imaginar tienen pues en la recuperación que es lo más importante te te vas a hartar de hinchar eh

Voz 0065 02:20 sí que suelen ser pensado ya a fondo muchos cumpleaños sí

Voz 3 02:25 bueno por lo menos de lo Tomás con humor era tu primer Dakar

Voz 1991 02:30 cómo recuerdas el momento de la caída seis que recuerdas algo

Voz 0065 02:34 nada que afortunadamente no recuerdo nada así que los peores momentos de dolor y eso no me acuerdo de nada y me acuerdo hasta un par de kilómetros antes de sufrir el té así el primer recuerdo que tengo es prueba siempre es cuando estaba todo el equipo médico helicóptero y todo osea que que ya me estaba dando energético si tratando a que normalmente no no ha sufrido mucho en el momento de la caída no me acuerdo de nada

Voz 1991 03:06 saque del momento de la acción de pegar y no te acuerdas el tu siguiente recuerdo sino que sería es ha pasado de estar encima de la moto a estar en una camilla

Voz 0065 03:17 sí se estaba tomando cuando me desperté me está teniendo en el suelo yo me estaba antisistema las protecciones para conocer primero Silvio oí nada ella me colocado en esta reciba para subir una encontró así que bueno tengo ahí un vacío se enfrenta a otros

Voz 1991 03:34 bueno dicen que esa suele acabar recordando que también es un mecanismo de autodefensa y que luego se recuerdan cosas del momento de la caída de eso pero vamos tampoco tengas prisa hay que tampoco necesario

Voz 0065 03:44 tampoco y eso es que estoy bien dentro de lo que cabe duda que podría haber sido mucho lo bueno tocados vertebra Si íter formar un poco la pleura de pulmón porque cuando podía haber sido mucho más me lo que ha sido y la verdad es que cuenta entonces de que hayan sido unas cuantas fracturas pero nada

Voz 1991 04:06 me imagino lo más preocupante esa fisura la vertebra c6 está eso todo controlados en riesgo de nada no

Voz 0065 04:13 sí ha ahora mismo está estabilizada hace una contractura entonces de aquí a diez días así ya llama España no de otra revisión para ver exactamente cómo está evolucionando con la desinformación y aquí bueno pues sí viendo que hacer pero en principio está estable y no necesita explicación para una ahora mismo

Voz 1991 04:35 dijiste antes de llegar al Dakar como recordamos es tu debut quedaría contento con acabar con no tener ninguna caída hay sumar kilómetros y experiencia después tocará estudiar que hemos hecho bien y qué hemos hecho mal para estar mucho mejor preparando próximas ediciones

Voz 3 04:49 pues no has podido completar vas a tener que volver

Voz 0065 04:52 se me haga medias dejarlos de dejado de deberes para este año

Voz 1991 04:57 sí es una pena porque la verdad qué tal

Voz 0065 04:58 tampoco iba encontraba cómodo entraba estaba disfrutando de la carrera así se coge grandes riesgos y menos y una caiga que pueblos han explicado lo ha sido una zona rápida en la que no había peligro marcado en rojo y no son ajenas a Pedro Buesa entonces bueno ha sido yo creo que cuando un poco de mala suerte un poco le endakari y bueno lo que decía veta experiencia que es necesaria pues para entender cuando los un poco menos pues yo creo que que la experiencia en esta carrera juega un papel importante y bueno yo yo era sí

Voz 1991 05:38 me estaba yendo bien no te estaba yendo fantástico porque hasta el hasta ese momento era el mejor Espanyol eras el mejor debutante motos IVAs undécimo cuando tuviste que retirar esa caída en el kilómetro XXXIII de la sexta etapa imagino que eso te tienen que dar un poco más de rabia no incluso

Voz 0065 05:56 bueno ahora que con lo primero contento de todo lo que estaba haciendo porque eran más incluso de lo que yo había previsto aunque tampoco había marcado un objetivo

Voz 2 06:07 sí bueno

Voz 0065 06:09 bueno sí un poco no raya pero bueno como pensando que si no hubiera pasado nada podría haber hecho una buena actuación pero bueno al final hay otros compañeros como yo que podían estar pensando lo mismo que está fuera de carrera tanto llenaría técnica o un caiga como yo así que nada así son las carreras en una carrera muy exigente muy dura muchos factores no yo sé si ésta que ha sufrido yo que espero que no que no me vuelva a suceder

Voz 1991 06:40 no tengo duda que vas a volver a este Dakar aunque sea por lo menos para quitarte la espinita de lo que te ha posado en en la edición en este debut seguro que te ven mucho mejor que la próxima entrevista que tengamos en El Larguero ya verás cómo va a ser en otras circunstancias Lorenzo Antonino mil gracias por atendernos está circunstancias que estás ahora mismo en en el hospital allí en Perú nada pronta recuperación que el viaje de vuelta a España sea bien y sobre todo luego paciencia que no hay prisa para para verte no encima de la moto vale