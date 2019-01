El Larguero (18/01/2019): Hablamos con Jorge Pulido y Jordi Ribera

Voz 1619 00:00 a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este dieciocho de enero

Voz 1991 00:57 Nos ha dejado entre otras cosas el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey donde finalmente ha estado el Barcelona en el bombo Hinault el Levante después de resolverse el que hemos llamado su Miguel la jueza única del Comite de Competición ha resuelto a favor del conjunto catalán alega dado que el recurso presentado por el Levante está fuera de tiempo es decir que ha rechazado el recurso presentado por el conjunto levantinista es decir eh que la jueza única no dice que no se haya producido alineación indebida sino que el recurso está fuera de plazo eh que dice la norma que tiene esas horas estipuladas e catorce horas del segundo día hábil después de disputarse el partido que como ese recurso no está dentro de ese tiempo simplemente no se puede admitir a trámite con lo cual el recurso queda fuera de tiempo y el Barcelona está en el bombo como ha estado

Voz 0985 01:50 eh

Voz 1991 01:51 la tarde en el sorteo de cuartos de final tras conocerse la noticia el Levante ha emitido un comunicado en el que ha informado que va a seguir adelante y que va a presentar recurso ante el Comité de Apelación en principio apelación debe apoyar la decisión que ha tomado competición con lo cual el Levante y posteriormente acudiría al TAD al Tribunal de Arbitraje Deportivo aún le quedaría un último recurso ante la justicia ordinaria en el caso de que no prosperase ninguno de de estos recursos ni ante Apelación y el caso de que fuese necesario ante el TAD así que como digo primero vamos a ir por partes vamos a ver qué es lo que dice apelación a partir de ese momento veremos el el Levante sigue con con esta con este recurso sigue defendiendo esa alineación indebida del Barcelona como digo recurriría al TAD y posteriormente si es necesario lo considera la oportuno a la justicia ordinaria así que con el Barcelona en el bombo se han sorteado las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey que han dejado estos emparejamientos Real Madrid y Girona Getafe Valencia Sevilla Barça sin lugar a dudas la eliminatoria estrella de estos cuartos de final y Espanyol Betis los encuentros de ida se disputan entre el veintidós y veinticuatro de enero y la vuelta el tren ven entre el veintinueve y el XXXI del mismo mes es decir que en el último día de este mes vamos a conocer a los equipos semifinalistas de esta Copa del Rey a todo esto hoy ha arrancado la primera jornada de la segunda vuelta en primera división con el partido que ha celebrado en el Coliseum entre el Getafe y el Alavés la verdad es que le ha pasado por encima el conjunto madrileño al conjunto vasco al final cuatro cero con doblete de Jorge Mata e ir dos otros dos de Jorge Molina eh es decir que al final ese cuatro cero que como digo eh ha hecho que desde que el Getafe no ha dado ni una sola acción buenas que de hecho han sido cuatro cero en la que el partido acaba con seis o siete goles del del Getafe no nos tenemos que extrañar porque eh aparte al margen de de Jorge Molina que ha tenido esos dos goles ha tenido más ocasiones Jaime Mata hecho los dos goles ya tenido también más ocasiones y hemos visto que ha tenido trabajo el portero del del Alavés que que ha estado bien a pesar de encajar los cuatro goles con lo cual yo diría que ha sido el partido más discreto por no decir el peor partido del Alavés en toda la la temporada luego vamos a escuchar a Abelardo a ver qué es lo que ha dicho y que desde luego no puede estar contento con el trabajo y de de los suyos si en el resto de la temporada porque está al equipo medido quinto pero desde luego hoy no ha estado al nivel de lo que nos tenía acostumbrado el como digo el el Getafe se pone quinto asfixiado a tan sólo un punto del Alavés que está como un tren hay dos los dos metidos en la parte alta de la tabla evidentemente hay que considerar tanto al Alavés que ya lo era como al Getafe los equipos revelación este año porque están metidos quinto y sexto es una pasada después de empezar la primera jornada de la segunda vuelta tener a los dos equipos metidos en la parte alta de la tabla con treinta y uno treinta y dos puntos Madame para mañana otros tres partidos a las cuatro y cuarto Real Madrid Sevilla a las seis y media Huesca Atlético de Madrid Ipar las nueve menos cuarto nos queda el Celta de Vigo Valencia en Segunda División de nuevo tuvo noticia el Reus y es que el presidente de la Liga Javier Tebas ha confirmado que no se va a jugar el partido programado este fin de semana entre el Reus y Las Palmas de hecho Las Palmas que había viajado y que estaba en Barcelona a eso de las dos de la mañana coge vuelo directo de nuevo a a la isla porque ya la han comunicado que ese partido no se va a jugar Tebas dice que la Liga es la organizadora de la competición que ha decidido suspender los derechos a uno de sus afiliados en este caso es el Reus que no puede competir en nos contaba antes nuestro compañero Antón Meana que competición está reunida en estos momentos no físicamente en en Las Rozas pero si está reunido normalmente pues hacen videoconferencia Así hacen conexiones vía telefónica para valorar esta decisión y que a eso de las doce más o menos doce doce y cuarto está previsto que Competición también eh pues de su decisión o diga qué es lo que piensa sobre esta decisión unilateral en este caso de la Liga eh con te vas a la cabeza de excluir al Reus de la competición así que como digo en cuanto tengamos noticia os comentamos que es lo que ha dicho el Comité de Competición con respecto a la decisión de Tebas de sacar de la competición al Reus en balonmano malas noticias su impar la selección española en el entrenamiento previo a la disputa del partido de mañana contra Francia ya sabes que arranca la primera jornada de la segunda fase durante esa sesión se ha caído uno de los paneles de publicidad buenos han caído toda la fila de los paneles de publicidad ya sabios todos estos paneles que son luminosos que son como hoteles como hoteles gigantes bueno pues han caído con tan mala suerte de que ha alcanzado un uno de ellos en una de las rodillas de el portero de la selección española Rodrigo Corrales que sufre en principio abrasiones superficiales y que hay que esperar hay que esperar a ver cuáles son las pruebas que la hacen físicas para ver si internamente esa rodilla está dañada o no y a ver si puede están en el partido de mañana a las seis de la tarde contra Francia sí que malísima suerte hoy para los nuestros hay que esperar a ver qué es lo que dicen esas pruebas en el caso de que Corrales no esté en condiciones de disputar el partido ya han puesto en alerta a Sterbik que evidentemente Si Corrales no puede disputar este partido pues e iría a la a la concentración de la selección española para disputar lo que resta de de campeonato en baloncesto partidos correspondientes a la decimonovena jornada de la Euroliga el Real Madrid ha caído Montenegro además ha caído bien frente al Buducnost setenta y tres sesenta Baskonia al ha ganado al Armani Milán además remontando porque no empezó bien el partido pero al final ha acabado llevándose el triunfo por cinco puntos Baskonia ochenta Armani Milán setenta y cinco en tenis en el Open de Australia partidos de dieciseisavos de final buenas noticias para Rafa Nadal para Roberto Bautista que vencieron sus partidos y malas para Fernando Verdasco en este caso que cayó eliminado así sí que las once y treinta y ocho contado todo empezamos

y no perdemos ni un segundo Nos vamos al Coliseum donde está nuestro compañero Paco Hernández después de el triunfo fantástico del Getafe cuatro cero sobre el Alavés hola Paco qué tal muy buenas qué tal Yago buena noche creo que estás con uno de los triunfadores de la noche no

Voz 3 08:40 sí sin duda decía al principio que el Getafe ha ganado cuatro cero ya ha podido ganar por más desde luego que si hoy Jaime Mata ha marcado el primer gol el último del partido pero estamos con uno de los protagonistas con Jorge Molina que han marcado los otros dos ya suma ocho en esta Liga o las cosas como están buenas noches

Voz 0621 08:55 hola buenas noches

Voz 3 08:56 no ocho goles en la grada esa pedido Jorge Molina selección no sé si te ves en el mejor momento de de tu carrera

Voz 0621 09:04 no a ver estoy contento estoy contento por por conforme está haciendo las cosas dados contento porque pues bueno un partido importantísimo para para recortarle puntos al al Alavés que va por encima nuestro oí igual no podernos son punto y he contentado final por por pueda llevar con goles

Voz 3 09:20 Yago ya te escuchan en Lardero el goleador el bigoleador de la noche Jorge Molina

Voz 1991 09:24 Jorge qué tal buenas noches las buenas noches ahora

Voz 4 09:27 buena eh dos golazos el segundo Jason chicharra Zoé que acoge es estas que dices va para dentro fijo

Voz 0621 09:34 como sabemos parámetro fijo cuando las ves entrar ya pero cuando golpean a saber la verdad que que has salió ha salido bien y muy contento porque porque al final ha podido entrar y dar un poquito de tranquilidad de cara de cara a esa segunda parte

Voz 1991 09:46 sí pero es de esos goles que yo creo que demuestra la confianza en la que está uno no te giras muy rápido además golpea con que yo creo que muchísima seguridad eso determinar el momento en el que estás eh

Voz 0621 09:59 sí bueno al final yo creo que que la confianza en un jugador es es un tanto en la altísimos de de que las cosas vayan bien no impide pues bueno por suerte eh eh tanto como Jaime como yo pues pues cada uno que juega está está haciéndolo bien está aportando equipo aportando al equipo está haciendo goles Si ya eso es importantísimo para el equipo

Voz 0985 10:21 imaginabais hoy un partido siendo tan superiores

Voz 1991 10:23 era un Alves que lo ha hecho fantástico en lo que llevamos de temporada

Voz 0621 10:27 bueno la temporada Alavés está siendo ocular no doce sabíamos que iba a ser un partido muy complicado pero pero bueno que el equipo ha salido mentalizado desde desde el minuto uno ya pronto hemos tenido varias ocasiones Si yo creo que que hemos sido superiores a lo largo de los noventa minutos

Voz 1991 10:42 se está haciendo una temporada fantástica de Alavés vosotros que estáis aún punto tres cuartos de lo mismo no

Voz 0621 10:48 sí yo creo que es para estar contentos para estar contento con la temporada que estamos haciendo ahora también estamos se ven en cuartos de Copa con la eliminatoria muy bonita frente frente al Valencia un grandísimo equipo y y bueno con la máxima ilusión a ver si si podemos pasar

Voz 1991 11:02 ahora te pregunto precisamente por esa eliminatoria contra el Valencia de de Copa pero Howes que miramos la clasificación íbera al Getafe en la primera jornada de la segunda vuelta a dos puntos de Champions ni los más viejos del lugar eh

Voz 3 11:15 ya te digo yo creo que es para

Voz 0621 11:17 para estar contentos si insatisfechos de de conforme estamos en la clasificación pero pero bueno no quiero decir nada tampoco no muchos equipos han hecho una primera vuelta muy buena es pues son han pegado bajón entonces tenemos que seguir trabajando para para que los resultados irán llegando hoy igual lo importante es llegar al final de Liga estando ahí

Voz 1991 11:35 qué tal ha comentado mi compañero Paco pero mira escucha

Voz 1619 11:48 pues hoy aún no se tienen que pone los pelos de punta

Voz 1991 11:50 da no

Voz 0621 11:52 la verdad que que bueno ya lo he dicho antes creo que que que sólo puedo que hay que agradecer todo todo el cariño que demuestra la ficción la gente durante toda la semana durante todos los partidos sobre todo aquí en en casa ahí igual a ver qué mejor manera que responderles que os que se quitara

Voz 1991 12:08 cuando duro y seco le fue mucho mejor una quedan dos para terminar treinta y seis castañas

Voz 0621 12:13 sí

Voz 1991 12:14 estás en segunda tercera juventud porque vamos está rindiendo ahora mismo parece que tiene veintiséis

Voz 0621 12:20 bueno yo creo que ya es la tercera juventud porque no he dicho alguna vez bereber al final lo importante es que me encuentro bien físicamente me encuentro muy bien y he hecho yo trabajo para ello y bueno seguiremos trabajando para para intentar que estar igual au sí puede lo mejor lo mejor

Voz 1991 12:36 acabo eh esa eliminatoria ilusionante de Copa por qué no decirlo ahora mismo sus favoritos viendo cómo está jugando un equipo viendo los resultados que está teniendo viendo la clasificación el Getafe es favorito en esta eliminatoria eso es así

Voz 3 12:49 no yo creo que no creo que

Voz 6 12:53 es decir te toca a ti te toca decir que no que es diferente

Voz 0621 12:56 no lo hay fe lo hizo todo lo el Valencia es es un equipo que ha empezado el año e jugando la Champions ahora bueno ya no están Champions pero pero tiene jugadores de de altísimo nivel eh por presupuesto por todos pero bueno vamos con la máxima ilusión y íbamos a pelear lo ya te digo eh por lo menos les Nos a poner las cosas difíciles seguro la renovación para cuando bueno no hay prisa al final lo importante es si si las dos partes y quiere la iban enfocadas a lo mismo seguro que no hay ningún problema sigue tranquilidad

Voz 6 13:29 vamos y si es así está te digo yo que el Getafe va a dar palmas con las orejas como renueve al final de temporada

Voz 1991 13:35 Jorge Molina enhorabuena por este temporada aunque estáis haciendo que sigue igual hasta final de temporada un abrazo

Voz 0621 13:40 bueno muchísimas gracias Paco algo más

Voz 3 13:43 pues de por cierto sonrisa de Jorge Molina de oreja oreja o cuando escuchabas esos cánticos de moría selección y un detalle las palabras de Abelardo que ha reconocido que ha podido ser el peor partido de la temporada a la vez como tú decías al principio pero no quiere el entrenador que se olvide el gran momento la gran temporada de su equipo

Voz 7 13:59 bueno todas las semanas llegó repitiendo me llama es de que nuestro primer objetivo es el que es que esto es muy difícil esta jornada todavía seguiremos acabando en una posición envidiable quintos estos para Peñascal nos todos eh

Voz 1991 14:20 Vitoria hombre evidentemente estoy de acuerdo con con Abelardo no se puede criticar al Alavés o poner en duda el trabajo de la alavesa esta temporada con el temporada aunque está haciendo está metido quinto clasifica dado rozando los puestos de Champions en los que estaba hace hace una jornada por un partido malo creo que ha sido un borrón ha sido un partido malo en este inicio de la segunda vuelta en el Coliseum que es cierto que ha sido muy superiores el Getafe pero por por Dios osea quiero decir que vamos veinte jornadas no se puede valorar el trabajo de un equipo por un sólo encuentro sé que estoy completamente de acuerdo con con Abelardo ya le pasó en su día además al Eibar que hizo una primera vuelta fantástica en la segunda vuelta creo que sacó ocho siete nueve puntos más o menos así acabo descendiendo y evidentemente Abelardo que sabe muy bien de qué va todo esto no quiere que su equipo se sí Lage hay que seguir peleando y oye una vez que se cumpla el objetivo de ese podrá pensar en otras cosas es algo más Paco

Voz 3 15:15 nada más Yago simplemente que él la la Bella se marchó de aquí nada hemos podido escuchar a Jorge Molina también Bordalás que ha valorado muy positivamente la victoria de su equipo la estación de Jorge Molina con eso doblete

Voz 1991 15:25 ciudad en el Coliseum

Voz 8 15:27 un poquito poquito pero bueno no ya con con abrigo ahí no lo es

Voz 4 15:31 pasó bien gracias pago un abrazo un abrazo buenas noches Guerra

Voz 1991 15:34 hemos en el Coliseum donde le ganó al Getafe cuatro cero al Alavés las once y cuarenta y cinco seguimos

Voz 9 15:38 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith y antes DRAE pues lo puede pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus

Voz 10 15:47 sólo este mis venas

Voz 11 15:49 fíjate un Renault Limited súper equipado con esta cuatro mil euros al renovar tu coche oferta ERC iban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 2 16:05 Larguero Yago de Vega era de una villa que mis

Voz 1619 16:26 después de hablar del partido del Coliseum tenemos que hablar el que hemos calificado como el Schumi gay todo lo sucedido con esa supuesta alineación indebida del del Barça

Voz 1991 16:37 con esa decisión hoy del Comité de Competición de no aceptar el recurso del Levante con lo cual ha entrado en el bombo como así ha sido

Voz 1619 16:43 durante la tarde de el la bola de del del Barça para ese sorteo de de cuartos de final

Voz 1991 16:49 durante todo el día pendiente de qué sucedía Antón Meana qué tal

Voz 4 16:53 muy buenas qué tal cómo estás Yago muy buenas

Voz 1991 16:56 timado el recurso del Levante eso no significa que no hubiese eh alineación indebida

Voz 0231 17:01 correcto de hecho en la Federación hay muchos expertos jurídicos que creen que el Barcelona cometió alineación indebida o al menos como no hubo denuncia en su debido momento una irregularidad no denunciada pero eso no lo he estudiado de hoy la jueza única de competición simplemente limitado a decir que como el recurso del Levante llegó fuera de plazo no se podía admitir que el Barcelona forma parte del sorteo ha sido un día bastante largo estaba clara la decisión pero ha trabajado más competición por el tema del Reus Las Palmas como tú decías siguen trabajando en ello ahora mismo para una segunda resolución porque la Liga no tiene competente hacia para lo que ha dictaminado ir después de terminar con todo el Reus Las Palmas y pudo hacer finalmente la resolución del Barça levante por la mañana lo informó Jordi Martí se puso en contacto competición con el Barça explicó la denuncia del Levante el Barcelona mandó alegaciones IU finalmente esa resolución que salían tiempo de La Ventana lo contó ayer la Ser a las seis de la tarde se confirmaba veintitrés horas después ir el Barça ha sido protagonista en del sorteo con Josep Vives y con Guillermo Amor en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Voz 1991 18:10 Jordi Martí Barcelona qué tal muy buenas Hayao muy buenas como ha caído la decisión imagino que contentos

Voz 0985 18:15 sí hombre sacaba un día grotesco no todo esto ha sido un episodio grotesco como dice Antón Meana con toda la razón ya la SER a las seis de la tarde dijo que este asunto sería archivado no había ni un solo jurista en España que no apoyará esta tesis de la del archivo porque hay una cosa clarísima que la juez recoge en su resolución que es que la denuncia del Levante está fuera de plazo y cuando una denuncia está fuera de plazo como dice la juez en su resolución dice a falta de conocer el fondo del asunto todo queda supeditado a una cuestión previa que es de índole procesado es que la denuncia

Voz 0231 18:54 el segundo Jordi Yago perdonad pero es que ahora mismo acaba de salir la resolución de Competición si suspende cautelarmente como consecuencia de las causas excepcionales de las que se ha tenido conocimiento a última hora de la tarde de hoy derivadas de la resolución del juez de Disciplina Social de la Liga el encuentro que debía disputarse mañana entre el Reus en la Unión Deportiva Las Palmas entonces

Voz 1991 19:16 el hundir de forma cautelar suspendió de forma eh

Voz 0231 19:19 la cautelar suspender cautelarmente el partido Reus Unión Deportiva no

Voz 1991 19:24 cuáles son no significa que el ruso esté fuera de la competición sino que este partido se suspende de forma cautelar

Voz 0231 19:29 es correcto estoy leyendo sobre la marcha las tres páginas de la resolución me he ido directamente no a lo que acuerda el Carmen Pérez que es la que firma esta resolución suspender cautelarmente el partido que se va a jugar mañana el en que ese día jugar mañana entre el Reus y las palmas como consecuencia de las causas excepcionales el presente acuerdo agota la vía federativa así que ya es oficial porque la única que puede suspender un partido en España es la Federación por mucho que la Liga quiera atribuirse competencias que no le pertenecen esto sólo puede hacer la Federación el papel de la Liga no era válido y ahora sí que sí suspendido cautelarmente el partido Reus Unión Deportiva Las tan

Voz 1991 20:12 bueno pues esa es la noticia de última hora el Comité de Competición en esta reunión han pues a altas horas de la noche once ahora mismo y cincuenta minutos decide suspender cautelarmente el partido que estaba previsto entre el Reus y Las Palmas después de que el dios todopoderoso del fútbol español Javier Tebas tomase una vez más de forma unilateral una decisión sin tener competencias en ellos como ya sucedió con el famoso partido entre el Girona y el Barcelona Tebas que se cree con el derecho a hacer lo que le da la gana en el fútbol español cuando quiere y como quiere en la situación que quiere pues en este caso tiene que ver como hay un organismo superior como en este caso el Comité de Competición que decide suspender de forma cautelar como digo una decisión que ha tomado Tebas porque ha querido cuando ha querido y como ha querido eh no sé me parece a mí que no va a ser la última de de Tebas luego la analizamos más en profundidad porque vamos a estar en en Reus también en Las Palmas Las Palmas que a las dos de la mañana tiene que coger vuelo de vuelta a la isla después de saber que no se va a disputar este partido que tú fíjate sea tú fíjate la que le podría haber montado Tebas a Las Palmas que ahora dice la el Comité de Competición no no o no la decisión de la Liga no lo acepto el vuelo que tenía previsto que ya tenía pagado que ya tiene pagado probablemente Las Palmas a las desde era para volver lo tiene que anular tiene que seguir quedando en Barcelona porque señor Tebas ha decidido que que porque el él quería a través de la Liga en el Reus estaba fuera de la competición no es que haya dicho que se suspende de forma cautelar es que directamente ha echado al al Reus de la de la competición luego como digo vamos a estar en tanto en Rusia como en Las Palmas para hablar de ello

Voz 0985 21:46 estoy en los cuenta entones muy gordo llama claro fíjate quiero que nos dice Antón es que la Federación lo que dice es que la Liga no tiene competencias para suspender un partido la Liga dice la Federación no tiene competencias para suspender un partido y la Liga

Voz 1991 22:03 cuando tienes a tomar la decisión de que se juega un partido Miami entre el Girona y el Barça

Voz 0985 22:07 sí entiende me pero fíjate que estamos hablando no estamos hablando de un pequeño detalle e estamos hablando de algo nuclear de algo que es la esencia de la competición Sí Se Puede jugar o no un partido realmente en qué confrontación estamos tan extraña

Voz 1991 22:22 no no en este caso es que va más allá Jordi porque es el hecho de que en teoría le quita de la competición le quita la del derecho federativo para estar participando en la Liga o que va más allá osea Tebas de hoy ha dicho el Reus fuera ya está ya tomó la decisión del en fin como digo luego vamos a hablar sobre pero estábamos hablando de el del caso de Schumi esa supuesta alineación indebida estabas comentando Jordi que el el Barça estaba satisfecho porque no cabía esperar otra decisión que no fuese al ser fuera de plazo que no tomar otra decisión la jueza única del Comité de Competición pero Jordi esto tampoco quiere decir que el Barça no cometí un error y cometió alineación indebida

Voz 0985 23:01 no lo sabemos porque la juez como hay un tema procesal no se pronuncia sobre el fondo por lo tanto no sabemos si el Barça cometió o no la irregularidad de alineación indebida unos opinarán que si otros opinarán que no por ejemplo Barça opina que no otros opinarán que sí pero en términos de justicia pues no lo sabemos lo único que sabemos es que formalmente no se presentó la denuncia en el plazo permitido por lo tanto la resolución de la juez la tomado en poco tiempo ya te digo que hayan por la tarde tanto los juristas como los ejecutivos de la Federación Española tenían muy claro que había que archivar bueno en fin el caso es Yago escucha le a Josep Vives portavoz del Barcelona muy satisfecho

Voz 1393 23:47 es que nosotros no tenemos que pregunta si tenemos razón o no nosotros creemos que la tenemos nosotros entendemos que Schumi

Voz 3 23:52 día jugar ese partido tranquilamente

Voz 1393 23:55 nosotros ayer lo dejamos con las normas de la Federación Española de Fútbol a las normas han también de la competición lógicamente con la casuística en este caso del caso concreto de Schumi y entendimos que podía jugar perfectamente lo mantenemos hoy exactamente igual pero hoy no estamos ya discutiendo el fondo de la cuestión a la jueza única del Comité de Competición ha decidido que había un defecto de forma claro cómo era la prescripción ante la prescripción Llanos entra en el fondo de la cuestión

Voz 1991 24:19 bueno todas maneras imagino un poco de trampa aquí

Voz 0985 24:22 vives eh se se felicita como si es la cuestión de fondo les hubieran dado la razón no

Voz 1991 24:28 es verdad al Barça novedad la cuestión de fondo como razón

Voz 0985 24:30 on es más si se hubiera examinado la cuestión de fondo el Barça Yago hubiera sufrido mucho porque a mi modesto parecer a mi modesto parecer creo que sí que el Barcelona cometió una irregularidad yo dame la alineación de Schumi pero es mi modesto parecer ahora bien lo que no puede hacer Josep Vives es felicitarse por una cosa que no se resuelve el fondo de cuestión lo que sí puede felicitarse es que como consecuencia de que la denuncia no entró en el plazo previsto el Barcelona ha quedado absuelto tal como la SER avanzó ayer a la ciudad ordena

Voz 1991 25:01 hasta Jordi abrazo igualmente Nos vamos también a a hablar de la relación del del Levante porque desde luego lo primero que te han dicho es van a acudir a apelación a ver qué es lo que sucede José Manuel Alemán qué tal muy buenas

Voz 1123 25:15 hola buenas noches van a llegar hasta el final lo tienen claro

Voz 1991 25:17 no

Voz 1123 25:18 sí lo tienen claro porque obviamente hay indignación no entienden cómo la resolución de la juez de competición se limita única y exclusivamente a decir que se ha presentado a las nueve y treinta y tres minutos de la mañana y por lo tanto fuera de plazo cuando solamente retenían durante veinticuatro horas de plazo después de la disputa del partido de ida de la Copa del Rey para que entrase en tiempo y forma lo que entienden es que había que entrar más allá de lo que es simplemente un error grave que comete el Levante no deportiva por desconocimiento evidentemente de lo que había sucedido en el partido de de ida ellos van a llegar hasta el final han presentado incluso ya esa misma tarde un recurso ante el Comité de Apelación si éste no prospera acudirá al en el turco consideran que repito registraba se refugiado en el articulado de evitarse aplicar lo que todo el mundo entiende que que no es el fondo de la cuestión de si había o no alineación indebida por parte del Fútbol Club Barcelona cuerdas anuncia la intención del Levante llegar hasta el final no es otro que encontrar vienen apelación viene Delta algún magistrado que se molesten entrar en lo sustancial yacen en el fondo de la cuestión no levante sino a todos los clubes participantes en la Copa si el Barça ha hecho trampa ha alineado a un jugador que no podía jugar por lo tanto se ha cometido una infracción muy grave debería de esta fuera de la competición el Levante asumiré agobian ante que internamente está fuera de la Copa tercera del fútbol por la higiene de la nueva Federación de Rubiales que alguien se tome en serio lo que ha pasado diga si hubo o no alineación indebida

Voz 1991 26:46 en alemán en el caso de que Apelación y el TAD no hiciesen caso al Levante se acudiría a la justicia ordinaria

Voz 1123 26:52 bueno yo creo que es una situación que tendrá que valorar a catalana que yo creo que lo dijo claramente en el Larguero vamos a llegar hasta el final no se final después de lo que pudo ocurrir en las siguientes instancias deportivas Si tendrá entusiasmo ganas el cuerpo le pedirá batalla pero evidentemente levanten no está contento

Voz 12 27:10 primero con la resolución de

Voz 1123 27:12 la jueza única de competición en la tarde de hoy esperemos que al menos alguien asuma algo más que quedarse en las formas de esa resolución en la que se ha presentado fuera de plazo al la denuncia por parte del Levante en una relación y que alguien también Si al final tiene que recurrir al TAD no se queda simplemente en lo que es el formalismo Puri duro de de nuestra de la situación de fuera de plazo en la que se atroces todas las denuncias no que realmente entre en el núcleo de la cuestión inauguró el engorde no o de los de lo que aquí está debatiendo yo si ha habido o no alineación indebida

Voz 1991 27:46 pues veremos veremos qué es lo que pasa pero desde luego el valen el Levante no se va a rendir después de lo que ha dicho el Comité de Competición lo primero acude a apelación a ver qué es lo que decide gracias alemán un abrazo

Voz 13 27:57 no son once y cincuenta y ocho minutos

Voz 1991 27:59 hacemos un pequeño alto en el camino porque eso está esperando un abogado especializado en derecho deportivo para ver si nos da un poquito de de luz a este asunto

Voz 4 28:07 sí

Voz 1991 30:04 como decía para hablar sobre esta resolución del Comité de Competición de no aceptar el recurso presentado por el Levante sobresee habido alineación indebida o no y sobre qué puede pasar en el futuro en el caso de que el Levante siga recurriendo como de hecho apelación posteriormente si es necesario al TAD Easy fuese ya como última instancia necesario al eh a la justicia ordinaria pues hablamos con un abogado especializado en derecho deportivo Javier Rodríguez ten qué tal buenas noches

Voz 12 30:29 buenas noches lo primero es que te ha parecido estar decir

Voz 1991 30:31 es de la jueza única del Comité de Competición era lo que esperaba

Voz 12 30:36 pues efectivamente yo era lo que he venido defendiendo que era lo previsible lo más sencillo es que si la Federación tiene un reglamento que dice que hasta transcurrido un plazo muy breve no se puede presentar una denuncia problemas indebida isla presentar más tarde pues lo previsible y lo normal es que te diga que las presentado tarde

Voz 1991 30:54 eh tenía razón el Levante presentando el recurso en el fondo Hinault en el tiempo

Voz 12 31:01 también tenía en el tiempo tenía argumentos referidos a precedentes

Voz 1991 31:06 sí que tienen recorrido que Gallo

Voz 12 31:08 pendiente serán interpretados bien otras instancias superiores valoró mejor de la misma manera a lo mejor no pero en cuanto al fondo yo también ya lo he dicho defendido que efectivamente si yo entiendo que sí al día había alineación indebida por qué el habiendo un apartado específico en el artículo que se refiere a cómo tiene que alinearse pupilas acciones los jugadores de los equipos filiales son dependientes el resto del articulo escénico pero lo específico a lo concreto por lo tanto pues ni los que son genéricos ni el nueve que que es que sí que puede tener en una primera lectura cierta confusión pero que cuando te introduces en lo que es la figura de la simultaneidad de licencia está pensando en que haya más de una tasa no

Voz 1425 31:51 bueno es que a la vez entrenan entrenador que juegan los otros clubes como jugadores de playa fútbol sala

Voz 1991 31:58 hombre viendo el comunicado de de la jueza única del Comité de Competición no entra quiero decir a valorar si hay alineación indebida o no lo que dices que sí ha desestimado el recurso del Levante por estar fuera de tiempo hemos decir que no han profundizado que no habría estado mal el el hecho de saber también se había alineación indebida o no

Voz 12 32:20 que efectivamente pero es lo normal Si tú que te has sin admitir un una solicitud o un recurso por la denuncia en lo que se supone es que no se tiene en cuenta porque hemos cumplido el requisito formal del caso ella carece de sentido entrar en lo demás aunque a todos nos pueda dar morbo nos puede interesarnos odiar gustado es Irene qué qué ha pasado

Voz 1991 32:40 pero por otra parte también una cosa casi sensata

Voz 12 32:43 desde un punto de vista de que quien toma las decisiones porque claro

Voz 1991 32:47 claro si sale ahora al Comité dice fue

Voz 6 32:49 línea fin indebida pero está fuera de tiempo que no voy a hacerlo

Voz 12 32:52 claro si te dije líneas sin indebida también me Levante los sentiría molesto cuidado yo me está diciendo que dado lo que yo he dicho cuando entonces se de una manera o de otra siempre hay una parte que se va a sentí señalada por por el contenido de fondo cuando la realidad es que si inadmitido por motivo de forma como es el plazo pues no tiene sentido tampoco Ankara esos debates

Voz 1991 33:12 la pregunta del millón es si el Levante ha presentado este recurso dentro de las cuarenta y ocho horas qué habría pasado eh

Voz 12 33:19 bueno no son cuarenta y ocho horas eso es antiguas son las catorce días a las catorce horas del segundo día hábil se reduce un día así es entre semana

Voz 1991 33:28 ajá pero bueno coloquialmente hablamos de las cuarenta horas

Voz 12 33:30 es que es un plazo muy rápido o reducido no que había en su tiempo pues yo entiendo que el lo más probable es que hubieran de verdad

Voz 1991 33:38 mi opinión porque es el la buena pero belenes

Voz 12 33:40 en lo que sí que la habían rodarla pues tienen que estar tirándose

Voz 1991 33:42 los pero los servicios jurídicos del el debate no haberse enterado de de todo esto y Levante anunciado a Javier que va va a Kurt recurrida a apelación al Comité de Apelación en principio apelación suele corroborar o apoyar la decisión que toma competición no

Voz 12 34:00 la mayoría de los casos suele haber una un alineamiento en cuanto al los de tal manera son dos órganos que cómo trabajan continuamente están trabajando permanentemente de manera no conjunta porque son independientes y cada uno hace lo suyo pero sí conocen perfectamente los criterios que tienen hay otro se formal que que salgo casos extraños generalmente de interpretación de los hechos no de la interpretación jurídica sea cuando hay algún tipo de resolución que contradice cuando uno ve que una cosa pasado el campo otro ve otra o humo lo aplicable al árbitro o qué tipo es aplicable pero cuando son criterio jurídico ya establecido es de este tipo lo normal es que se siga una línea digamos una especie de unificación de criterios como Ghost

Voz 1991 34:45 y como el Levante ha dicho que va a llegar hasta el final los oyente sería recurrir al TAD no ahí ya podría cambiar la decisión

Voz 12 34:52 correcto bueno pues poder puede cambiar en todos los sitios no

Voz 1991 34:54 bueno digo tiene más opciones eso o puede dar el el caso de que cuando Peralta se han cambiado más decisiones que no apelación

Voz 12 35:03 la realidad es que tampoco es que tenga una línea especialmente conflictiva en sentido de están continuamente revocando las decisiones disciplinarias ten en cuenta que ella es la tercera vez que se mira

Voz 1123 35:14 en el mismo caso ir a competir

Voz 12 35:17 yo lo volviera Apelación haya llega una tercera a al paso por lo tanto ya pasa dice si es realmente complicado pero no imposible porque bueno no con habitualidad pero si pasa se ser revocar decisiones

Voz 1991 35:32 esto podría llegar incluso a la justicia ordinaria no quiero decir que va hasta última instancia el el Levante esto qué significa que que que esto llegue a la justicia ordinaria que puede suponer

Voz 12 35:44 pues nada son sencillamente bosque cuando el resuelve el siguiente paso es ir a la jurisdicción contencioso administrativa que que sepan analizar el caso y lo resuelve y lo que dice es una sentencia pero bueno estamos hablando ya de pasar bastante tiempo eh

Voz 1991 35:58 claro claro yo estoy que combinarlo con la poesía

Voz 12 36:00 calidad de medidas provisionales au cautelar es que se pudieran adoptar

Voz 1991 36:05 no podemos estar hablando la temporada veintitrés veinticuatro

Voz 12 36:08 poco después un contencioso administrativo o más o menos dos años

Voz 1425 36:13 de lo que tarda que dependiendo de la carga en concreto y demás

Voz 12 36:17 entonces pues hasta que llegue allí una vez que llegue piense que se tramite sí acuérdate que al Obradoiro le dieron la razón al sí

Voz 1991 36:25 cierto doce años y fue suplido

Voz 12 36:27 o puede que todos los anteriores habían dicho que no

Voz 1991 36:30 sí sí lo fue

Voz 12 36:32 entonces eran los se llega a tanto dice llegar a dar la razón a Levante así pero pero bueno pues eso es lo que hablamos de los plazos en el deporte pues pues es realmente importan no

Voz 1991 36:42 claro pero claro quiero decir abrimos el melón

Voz 12 36:44 Vimos para todos para hacemos nos ponemos a buscar jugadas de la primera vuelta a ver si algún jugador que la había siendo algo y lo denunció cuando va a jugar contra mí para ver si no sancionan y

Voz 6 36:55 a alguno está en ello eh

Voz 12 36:57 ver si se hubiera abierto el tema de la prescripción pues pues en las las aves son tres años quedan graves es un año entrada dura un agresión en un córner que no sabe más que en la televisión y demás pues oye tiene su recorrido claro claro haber abierto e claro es que es entonces estaremos pendientes continuamente de ver que buscamos y cuando lo usamos

Voz 1991 37:18 acabo Javier cómo crees que va a terminar esto quiero decir que va a pasar con todo este asunto

Voz 12 37:24 bueno pues lo previsible es que acabe en la jurisdicción contencioso administrativa yo lo dije ella también a que estaba haber un perjudicado que que va a recurrir genera que normal normales hasta el final entonces pues imagino que el Levante agotara el Tribunal Administrativo del Deporte sino

Voz 13 37:40 le dan la razón pues presentará su recurso

Voz 12 37:42 por ahí lo dejará a ver qué pasa

Voz 1991 37:45 si se diera la vuelta a la resolución

Voz 12 37:47 alguno de las instancias dieron la razón al Levante

Voz 1425 37:50 pues me imagino que el club va a tocar sufrir

Voz 12 37:52 pues haría lo mismo

Voz 1991 37:53 pero Javier supongamos que yo qué sé esto va a la justicia ordinaria dentro de dos años dos años y medio llega la Justicia ordena dice señores tiene razón el Levante el Barcelona había cometido una irregularidad no podía haber seguido tanta tanta tal tiene razón en León de qué qué pasa quiero decir a efectos deportivos

Voz 12 38:12 sí que puede suceder pues es bastante complicado porque realmente lo único el único efecto claro que hay seguro es que la eliminatoria se le daría o ofrecidas en el club Barcelona con lo cual se supone que hubo que el Barcelona este año basada en la Copa del Rey pues eso no es que se le retirarían públicamente es un pero

Voz 1991 38:34 no claro si eso ya sí

Voz 12 38:37 desde la arena el segundo de Haría y luego está el P

Voz 1425 38:40 más

Voz 12 38:41 bueno pues el Levante que que Piqué garantías pide pues que habría pasado a la siguiente ronda

Voz 1991 38:45 claro que garantiza tampoco que Uber

Voz 12 38:48 ha seguido pasando y que hubiera ganado un torneo con lo tanto la expectativa de media indemnización económicas con esa vamos a poder cuantificar incluso no yo me acuerdo pero luego está el tema de Mónica hacemos ahora nos ponemos a jugar reirse no que es imposible retrotraer en el pie

Voz 1991 39:03 Toro claro imponernos a jugar la fase eliminatoria

Voz 12 39:06 ese equipo que tienen plantillas distintas bueno entonces eso el deporte el necesita la rapidez en la resolución de planos cortos y yo aunque pues en ocasiones resulte singular incluso pueda pueda chirriar algo tiene que funcionar así que imagínate lo que estamos hablando bueno lo malo y lo era simplemente entre comillas meterle en una categoría igual no es defendido tiene derecho a estar en ACB es una cosa sencilla de ejecutar pero claro aquí el de esta eliminatoria pasa bastó Cannavaro y ahora que hace morirme me tocaba trabajo que hubiera tocado jugar Coltrane la caído el Fútbol global

Voz 4 39:40 jugar a futuro logotipo

Voz 12 39:42 para qué hacen pues vamos a su Sevilla Levante

Voz 1991 39:46 no lo dijo bastante cargado hasta el calendario va a tener que jugar competiciones no por la noche y lo que es algo está tamén esto

Voz 6 40:00 sí sí a los dos a los dos eh bueno acabaría luego echándose el uno al otro la culpa como suele ser habitual osea que tampoco pasa

Voz 1991 40:07 para que nada Javier Rodríguez de te agradezco un montón que has estado esta noche en El Larguero de poniendo un poquito más de luz sobre este asunto y vamos a ver pero me parece a mí que durante unas cuantas semanas vamos a estar hablando sobre el el caso de la supuesta alineación indebida del Barcelona Javier mil gracias un abrazo muy fuerte a vosotros hasta luego Meana creo que es escuchando al abogado queda claro que en la alineación indebida asistido por lo menos lo digo por un abogado especializado en en derecho deportivo que le ha dado la razón o le ha quitado en este caso la razón al recurso del Levante estar fuera de tiempo

Voz 8 40:42 así lo ha explicado muy bien y creo que no deja lugar a la duda

Voz 0231 40:46 Ander decía Jordi en su intervención que todos los expertos jurídicos decían que iba a terminar así el asunto yo no he encontrado en todos los medios de comunicación que he leído y escuchado en las últimas horas ni un solo medio de comunicación que hayan encontrado un experto creía que el plazo del Levante podía alterarse si había ayer por la noche algún tipo de duda algún tipo de presión pero la jueza única de competición ha demostrado eso que ella se iba a mover por lo que ponía la norma y que no había posibilidad no hacer caso al recurso del Levante

Voz 1991 41:22 ha trabajado y el Comité de competición porque como contaba hace unos minutos también estaba pendiente del caso del Reus después de que Javier Tebas al frente de la liga hubiese comunicado que le quitaba la licencia federativa al Reus que quedaba fuera de la competición ha hablado el Comité de Competición ha dicho sí sí pero suspensión cautelar del partido entre el Reus el Las Palmas

Voz 0231 41:43 sí dice que la Federación Española de Fútbol es la única competente para la suspensión de cualquier encuentro de fútbol profesional y no profesional quieren dejar claro que esto sólo puede hacerlo la Federación y que por ese motivo como consecuencia de las causas excepcionales suspende de manera cautelar este partido entre el Reus hizo la Unión Deportiva Las para

Voz 1991 42:04 más en Reus que es lo que dicen de todo esto Joel Reche qué tal muy buenas

Voz 21 42:10 muy buenas noches Yago pues la verdad es que esta decisión tomada por el juez de de de disciplina de la Liga no ha caído muy bien en de hecho hace tan sólo unos minutos poco después de las once de la noche el Reus ha hecho público un comunicado

Voz 4 42:23 en el que asegura que la Liga y su presidente están aquí

Voz 21 42:26 cuando en contra del derecho de los estatutos de la propia competición con esta decisión y que por lo tanto emprenderán las acciones legales oportunas contra Tebas y contra la Liga mientras tanto esta mañana hoy durante el día de hoy como sabéis han pasado muchas cosas aquí en la ciudad catalana Oliver se ha reunido esta mañana de nuevo con los jugadores qué le han vuelto a pedir quedar libres y no encuentra vendedor y cierra la operación antes del martes el equipo no ha podido entrenar por la mañana y finalmente entrenado con relativa normalidad por la tarde pero el que ya no se ha entrenado con el equipo es Miguel Linares que ha comunicado al club su deseo explícito de no seguir jugando con el Reus considerando que su etapa en el equipo ya ha acabado el míster Xavi Bartolo no ha querido entrar a valorar esta decisión Isaac limitado como es lógico a respetarla qué pasará con el Reus

Voz 1991 43:13 a partir de ahora