Frente Popular Podemita

Voz 1

00:00

señoras señores bienvenidos a Radio caverna me voy alegrando mucho de saludarles y me voy alegrando todavía más de poder darles esta noticia Monty Python el legendario grupo británico ha presentado demanda en un tribunal europeo por plagio contra los perros flautas o The Beatles les acusan de haberle plagiado este famoso sketchs de La vida de Brian sobre disidencia política