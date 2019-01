Los autócratas y la resistencia

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son los días Javier del Pino

Voz 0874 00:42 el proverbio siéntate en la puerta de tu casa verás el cadáver de que Mikko pasando no eso es lo que está haciendo la derecha española sentados a la puerta de sus casas asisten a un espectáculo que están ofreciendo las diferentes fuerzas de la izquierda casi todas en el PSOE por ejemplo tienen habrá varios frentes abiertos por un lado mientras el Gobierno quiere tender puentes de diálogo con las fuerzas catalanas el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara vota a favor de una iniciativa para respaldar una posible aplicación del ciento cincuenta y cinco en Catalunya por otro lado secretario de organización José Luis Ábalos la vía la puerta de salida de la presidencia del partido en Andalucía a Susana Díaz y la ahora jefa de la oposición le contesta así

Voz 1921 01:20 que a mí la puerta de entrada en el partido me la abrieron los militantes me eligieron en un congreso regional en la primaria los andaluces son lo que nos han ratificado como el partido de Andalucía las a pesar de que esa mayoría no haya sido suficiente para gobernar esto

Voz 3 01:35 el PSOE Antonio Nuño buenos días muy buenos días

Voz 0874 01:38 el otro gran partido de la izquierda en Podemos las cosas no están precisamente mejor

Voz 3 01:42 bueno porque tras el anuncio de Íñigo Errejón de acudir a las elecciones autonómicas como el señor Mas Madrid y la respuesta de Pablo Iglesias en torno a la presentación de una candidatura de Podemos ayer fue un día de declaraciones de ida y vuelta entre unos y otros el secretario de Organización Pablo Echenique le pedía Errejón que dejara su escaño aunque entendía que no lo hiciera porque no iba a tener que vivir hasta las elecciones de mayo los palistas culpaban de la nueva fisura Íñigo Errejón aunque cabría preguntarse si también fueron culpables de problemas anteriores Luis Alegre Lorena Ruíz Huerta Carolina Bescansa Carlos Jiménez Villarejo Rita Maestre Xavier Domènech o las delegaciones de Loja Cantabria Navarra Galicia Zaragoza o Badajoz

Voz 5 02:25 aún sin no solo yo

Voz 0874 02:35 volvemos a la política pura y dura antes vamos a ver un momento de esa violencia que para algunos no existe que sigue engordando en los pocos días que llevamos de año con la muerte de ayer son ya tres las mujeres asesinadas por violencia machista aparte de otros cinco casos que están siendo investigados el asesino de ayer además es reincidente fuera porque luego se suicidó

Voz 3 02:53 sí porque el presunto autor de este nuevo crimen en Zaragoza José Javier Salvador asesinados en dos mil dos y fue condenado a dieciocho años de cárcel en esta ocasión la víctima era su abogada y su actual pareja Salvador estaba en libertad condicional libertad por cierto con el informe desfavorable de la cárcel la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera se mostró en contra pero el recurso recurrió y el juez se la concedió Instituciones Penitenciarias también se opuso a la conoce a la concesión del tercer grado

Voz 6 03:19 Maxi

Voz 0874 03:21 estoy en el machismo como moneda de cambio de uso corriente en nuestro país el jueves se presentaba la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Mérida en Badajoz la candidata Pilar Nogales que fue respaldada por el ex alcalde y diputado en el Congreso Pedro Acedo porque el presidente de los populares en Extremadura José Antonio Monago

Voz 3 03:41 hace dos lanza un discurso en el que se refirió a Nogales con una ciudadana de Mérida pese a no ser natural de esta ciudad pero lo que realmente ha llamado la atención ha sido la razón esgrimida para argumentar por qué los ciudadanos de Mérida tal vez no conozcan a la nueva Candil

Voz 7 03:54 ha vivido en Mérida lo que pasa que quizás pues no lo han visto porque no es como otros que va a los bares bebemos vino ya tenía que atender a sus hijos claro ya que atender a sus hijos como es lógico es lo correcto y lo que hay que hacer

Voz 9 04:15 hay

Voz 0874 04:16 año estamos otra vez Antonio que hemos entrar en el dos mil novecientos no vamos a hablar mucho sobre derechos y libertades en los próximos minutos empezamos por el Consejo de Ministros que ayer aprobaba siete meses después del anuncio hecho por Grande Marlaska el plan para la retirada de las concertistas en algunas partes de la valla de Ceuta y Melilla escuchamos a ministro del Interior

Voz 10 04:36 ya determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido de susceptibles de ser atacadas esa serán las que se retiren las vallas se retiren las concertadas ese reto hice coloquen nuevas vallas nuevos medios siempre más seguros vuelve a atender a indicar siempre más seguros pero a la vez sin medios cruentos

Voz 3 04:59 el proyecto está dotado con treinta y dos millones de euros el setenta y cinco por ciento de ellos financiados por la Comunidad Europea incluye también nuevos circuitos cerrados con cámaras de visión del perímetro fronterizo y la mejora de la fibra óptica del ministro anunció también la reforma en los próximos tres años los ocho polémicos si en los centros de internamiento de extranjeros y la construcción de uno nuevo en Algeciras

Voz 0874 05:21 la y en estos tiempos de ley mordaza ley que por cierto no se nos olvide algo que no se comprometió a derogar no hay día en que no nos encontremos con alguna noticia que haga referencia a censuras au ataques contra la libertad de expresión la ultima la encontramos en Granada donde se ha retirado una escultura por la presión del grupo municipal de Ciudadanos

Voz 3 05:40 en el patio de el Ayuntamiento de Granada se exponen hasta finales de febrero unas cuarenta esculturas realizadas por alumnos de Bellas Artes son obras de vanguardia ICO un gran compromiso social donde los estudiantes plasman todo lo aprendido en sus años universitarios una de esas obras ha tenido que ser trasladada a otras dependencias municipales ya que ha creado controversia se trata de un envase de Elvas la autora explica que es envase contiene vulva son trazas de semen uñas o restos menstrual es el aspecto de cualquier producto que se adquieren la sección de carnes de un supermercado y quiere denunciar la trata de mujeres y la explotación sexual el ofendido de turno ni quién ha provocado el desplazamiento de la obra es el concejal de Ciudadanos Manuel Olivares

Voz 11 06:22 que no hubiera sensibilidad no yo creo que el respeto tiene que estar por encima de todo la dignidad de las personas también en la libertad de expresión me parece o la libertad de artística me parece fantástico pero creo que hay un una línea que todo marcarnos no conocer el público que viene y que entran en el Ayuntamiento a nuestra casa y entender que esta no es la casa de nadie sino en la casa de todos

Voz 12 06:44 entradas

Voz 3 06:54 el pasado miércoles se presentó en Berlín el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que anualmente publica la organización Human Rights Watch en es la directora de comunicación que otra más buenos días

Voz 0874 07:06 hola buenos días este año el informe destaca el ascenso imparable de los autócratas pero también hemos la fuerza que está tomando la resistencia ante esos autócratas en todo el mundo no

Voz 13 07:18 sí porque lo que vemos este año es que Hollande ha pasado es que si los autócratas a es han salido en los titulares con sus abusos pero también vemos una oposición noche creciendo en el mundo contras frente a los abusos de estas autócratas y eso vemos en por parte de gobiernos sociedad civil de manifestaciones manifestaciones populares también entonces vemos una una esperanza no de que podemos frenar poco a los abusos ves todos autócratas

Voz 3 07:59 también es destacable más que frente a tiempos pasados esos autócratas aparecen mayoritariamente en países con tradición democrática

Voz 13 08:07 sí eso está el problema porque estos populistas de de que estamos viendo estos estos momentos populistas de derecha no que que simplifican los problemas graves que enfrentan muchas veces que manipulan la opinión pública que llegan al poder por un sistema democráticas pero luego intentan cambiar este sistema para para reforzar su poder entonces en Hungría o Polonia por ejemplo hemos visto eres ahí intentar y en controlar a la prensa libre y a controlar a la a las Cortes en quitando la independencia judicial que existe enfrentando directamente a los valores democráticos de Europa

Voz 0874 09:04 cuáles son los focos en los que se están dando las peores condiciones en relación con los derechos humanos

Voz 13 09:11 bueno obviamente nos enfrentamos una crisis muy grave en en China el encarcelamiento de de un millón de personas de musulmanes Míguez no en en campamentos de reeducación que son Castella enormes en obviamente es el gravísimo si vemos que algunos gobiernos están en hablando del tema pero no hasta ahora no hemos visto la presión internacional que debemos de hacer frente a al presidente Xi Jinping porque obviamente este es un un abuso gravísimo en China vemos que estamos llegando a niveles de represión desde la época de Tiananmen de de Tiananmen en ochenta y nueve obviamente en estas guerras y que que que vemos en Siria Yemen siguen siendo en un punto de de de preocupación y si provoca preocupación pero también es interesante hay que vemos este esta resistencia ahí también en no podemos andar ninguna acción sobre Siria o Yemen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque en caso de Siria Rusia

Voz 3 10:39 lo que haría cualquier acción

Voz 13 10:42 en caso de Yemen podría estar Estados Unidos aliado de Arabia Saudita pero lo que hemos visto el año pasado es que otros países utilizándolo el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra han Tomás Gómez vidas por ejemplo para seguir una investigación sobre Yemen hay frente aunque evita estuvo furioso intentó duramente en pelear contra esta resolución pero aún así muy unos Países Bajos Irlanda Canadá y otros lograron esta resolución que en que sigue investigando a la situación en Yemen y que podría mejorar la situación hablando de Siria donde hemos visto de unos baños de sangre tremendo estuvimos muy preocupados por la zona de seguirle que es la última zona que queda en manos no gubernamentales que esperábamos o la posibilidad de un ataque sirio ruso que pondría en peligro la vida de más de tres millones de personas ahí pero hubo una expresión muy fuerte liderado por Angela Merkel muy entonces Putín el presidente ruso y decidió no atacar ya estoy desde septiembre tenemos un cese de fuego no sabemos si esto puede seguir pero muestra que a uno en las situaciones más complicadas una expresión internacional diplomáticas si puede darnos resultados importantes

Voz 0874 12:26 el el informe hace también referencia esa España hay que adelantar que a pesar de los titulares que hemos podido leer en los últimos días de las casi setecientas páginas que tiene ese documento solamente una se ocupa de España y dinos cuáles son los principales problemas el principal problema que habéis detectado a nuestro país

Voz 13 12:44 bueno yo creo que como dicen ha sido una una página sola porque obviamente España es un país democrática dentro de la Unión Europea es uno de los países donde vemos menos problemas que algunos otros en pero sí hemos destacado que les hablaron antes de libertad de expresión en el caso rastrero y es importante que en España la gente pueden expresar libremente sus ideas pacíficas aunque de mal gusto o mal visto en también hemos ha denunciado la la la la impunidad frente a la policía que han usado fuerza excesiva frente a las manifestaciones en en en en Cataluña en muy también por la política migratoria tenemos estamos muy preocupados obviamente por la política de la Unión Europea obviamente en cualquier país debe asegurar sus fronteras pero esta política de de intentar trabajar con la guardo a costa de Libia para devolver a esos migrantes unas condiciones pésimas en Libia es muy preocupante y además es que los esfuerzos de deparar el los rescates humanitarios es una cosa terrible que se debe debe mejorar

Voz 0874 14:18 sí que está reflejado perfectamente en ese informe Emma Daily directora de comunicación de Human Rights Watch gracias Chema un abrazo gracias

Voz 13 14:25 muchas gracias por el interés hasta luego

Voz 0874 14:28 adiós

Voz 16 14:37 qué

Voz 3 14:45 esta semana conocíamos que España sigue siendo sigue siendo líder mundial en trasplantes y donaciones de órganos y ya son veintisiete los años que llevamos encabezando ese ránking una buena noticia que es protagonista de nuestros bancos compañera Gemma Jiménez está asentado con varias personas que saben cómo cambia la vida después de un trasplante

Voz 18 15:06 mi nombre es Beatriz Domínguez Gil y soy la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes eh el éxito de España en materia de donación es atribuible a tres factores uno de ellos sin duda es la solidaridad de la ciudadanía española otro el sistema público de salud pero lo que nos hace únicos es lo que internacionalmente se conoce como el modelo español de donación y trasplantes se trata de un modelo de gestión que está perfectamente concebido para identificar sistemáticamente las oportunidades de donación puesto que hay muy pocas personas que fallezca ni condiciones de ser donantes de órgano pero muy concienciada que es de la ciudadanía para donar si el sistema no está preparado para hacer una donación posible no ocurre nada cuando éstos plan de sabido en dos mil he hecho cinco mil trescientos dieciocho que son ciento catorce trasplantes por miedo de habitantes S A mayor actividad de trasplantes magistrada en el mundo

Voz 19 16:03 sí ya sé que hacía de la asociaciones de la pata de corazón tuvimos fuisteis plantado también es decir que siempre he hecho lo saliera cabía Ia dar cincuenta metros ya tenía hecha la presión puedan hacer una serie de pruebas debe de plata me he caminado caso la única alternativa que tiene un trasplante entonces labor en el modo dicen eso pues secretamente sus pacto porque produce para semana temores con anoche alguien y media de la madrugada son el tenemos claro si estás en lista de espera para un trasplante sólo teléfono a bebidas la madrugada pues cómo estás lógico su interfono acceso de paz de mira hay posibilidades de hacer del trasplante de intentar evitar me hicieron otra Clapton empecé otra vez a podrá hacer todas esas cosas simples como es dar un paseo que no lo podía hacer alegría

Voz 20 17:09 me llamo Paco Guerrero soy vicepresidente de la Asociación hito justamente hoy cumples treinta años treinta años de trasplante cómo recuerdas estaba deseando que llegara el día entonces que estos el teléfono y luego ello actualmente dice que mira que queremos hacer tú no eran vitícola mañana el veinte con pijama era ya lo primero que vi fue que que el aparato de ponen que va marcando el pulso funcionaba esa forma o canteranos y hoy que cumple sin daños que basa este especial hoy Deferr ya está aquí y luego unos años ir con mi mujer negó esta noche Camín instalados todos los años optar todos los años además luego es que también hay trasplantado de riñón pero es que no he diferente El cerebro de la que es regalo que emitía hace treinta años

Voz 21 18:14 llegar a la vida entrante

Voz 15 18:17 yo soy de Entrevías chicos ya que el tesorero yo trasplantado diecisiete años cumplidos diecisiete años el día treinta y uno de diciembre entonces cuando llegó no entendía no se miras que incluso hay un corazón para en con tu sabe lo que es eso la emoción fíjate es ahora te emocionas pensando ya había a treinta y uno con motivo salí a las doce de la noche

Voz 20 18:40 yo yo mi hijo de siete años yo pensaba que no lo iba a ver yo he visto de Casares que tiene dos hijas ya tengo dos nietas entonces

Voz 15 18:49 habrá a que violaron corazón aunque no sabemos quiénes siempre lo tenemos pendiente de que alguien nos dio la vida

Voz 0874 19:01 una llamada de teléfono te cambia la vida Antonio Nuño hasta la semana que viene hasta pronto escuchar a ver que nos cuenta el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 22 20:17 creo que hoy no se habla tanto de ellos pero recuerdo un curso del colegio que no hubo día en que los vieron la lata con los cemento fue así como en los Finocchiaro en esa desolación que iba a ser de nosotros una pandilla de escéptico vaya generación en los libros del historiador Juan Pablo Fusi Siria llamaba esta época del franquismo tardío pero el tardío era yo que había llegado al franquismo a la hora de cerrar cómo iba a seguir llegando tarde al resto de los acontecimiento jamás podría pertenecer a ningún segmento Nuestra misión generacional era haber irse las cosas íbamos a ser carne de despedidas acabada la dictadura volvió a pasarnos lo mismo demasiado jóvenes para compartir la euforia de la transición cuando fuimos a echar mano lo que imponía era el desencanto se acuerdan de la película de los Panero entonces el cine el arte eran capaces de dar nombre a su tiempo hace ya mucho que no se alude a una época por el nombre de una novela bueno acabo de acordarme de el último libro de Santiago Lorenzo que es de ahora se titula los asquerosos anda que si ha acertado con la palabra en el cole decían que nos daban matemáticas pero nos estaban dando el secreto del fuego de aquellos elementos trazados con tiza se desprendía que no había escapatoria Nos lo decía la señorita todo segmento es igual así mismo de la suma de dos formas segmentos resulta otro segmento pero aquella línea dividida en trocitos era como un tren decapitado vagones inertes esos segmentos estaban ahí para mostrarnos que uno sólo podía ser igual a uno mismo y que sino sumábamos lo íbamos a salir de pobres porque seguiríamos siendo otro segmento antes nos habían contado lo de los conjuntos pero al curso siguiente nos explicaron que éramos segmentos así funcionan los desengaños