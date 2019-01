Problemas entre vecinos musicales

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1775 01:23 pasa lo que pasa alguna vez te ha pasado eso no suena muy bien esto sí lo conoce sabe lo que es no sé quiénes culmina Se llama Street Day es una banda de Boston que cumplen ahora quince años una formación curiosas son contrabajo una batería trompetista la chica que canta bueno harán han añadido un teclado creo para el último disco pero esto que suena es lo que te digo una grabación en directo de un ensayo tú que sabes ingleses

Voz 6 01:44 que los oyentes se lo que quiere decir el nombre que me ha gustado Efes como se dice un garito no él el Bada Bing de Los Soprano por ejemplo de garito en la calle Lake en Lex

Voz 1775 01:54 exacto resulta que así se llama una calle Le que Street en Minneapolis que es de donde es el trompetista que por lo visto está llena de de garitos Maud nombre de en España sería el garito de la calle del lago iguales les los de gran aparato que se plantee cambio a esta mejora

Voz 6 02:31 cómo has encontrado hasta gente tienes mucho tiempo libre pues no

Voz 1775 02:34 no lo que pasa es que hay que tengo lo dedico a esta sección de la vivir y esa tarea profunda de investigación cargo cada semana para venir aquí los sábados pues ahí mientras buscaba música para poner banda sonora a la noticia que elegido hoy pues me encontré con esta canción que se llama la canción de los vecinos porque en el fondo pues de eso de lo que vamos a hablar hoy aquí Pino de problemas entre vecinos

Voz 8 03:19 Phoebe no no vale pararme

Voz 6 03:40 es que yo creo que Williams no un poquito no

Voz 1775 03:46 te Robbie Williams efectivamente pero no es de la época de Take That de hecho es lo último que acaba de sacar es una canción que publicó en diciembre el mes pasado como anticipo de lo que va a ser su nuevo disco que va a publicar este año dos mil

Voz 6 03:57 lemas vecinales Robbie Williams creo que ese dónde vas el otro día la noticia de que alguien ha mandado una carta al Ayuntamiento de Londres denunciando lo que el cantante o ex cantante de Take That está haciendo para para molestar va a hacer la vida imposible a su vecino su vecino es ni más ni menos que guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page

Voz 1775 04:15 exacto de esa carta la firma tal Johnny no pero bueno lo fácil es pensar que detrás de ser claro ni

Voz 6 04:19 cantidad de años que está el propio Jimmy P

Voz 1775 04:22 lleva llevan años metidos los dos en una pelea legal resulta que Robbie Williams no quiere dar permiso para que bueno Jimmy Page no quiere dar permiso para que Robbie Williams construya en el jardín de su casa en la parte de atrás una piscina dice que eso puede dañar los cimientos de su propia casa donde vive Page que es una auténtica mansión espectacular las fotos en Internet son tremendas bueno una casa que está aclarada de bien interés histórico pero tiene su gracia porque según esa carta

Voz 6 04:47 a Robbie Williams se dedica a poner a todo volumen discos de Black Sabbath de Pink Floyd párpado que son grupos que surgieran rivales de Led Zeppelin es para tocar las narices a a ver si esto es

Voz 1775 04:57 de hay que reconocerle cierta gracia a Robbie Williams

Voz 6 05:00 se le acusan también de disfraz

Voz 1775 05:02 Marsé en el jardín con una peluca de pelo largo y una almohada debajo de la camisa para imitar la pinta la barriga cervecera que actualmente tiene el que era compañero de cantante Robert Plant ya es demasiado bueno tiene gracia porque además esta canción que suena se llama yo sólo quiero que la gente me quiere

Voz 6 05:18 a lo mejor lo que estás falto de cariño eso Levante quiere llamar la atención de pecho o igual lo que hay que hacer es asumir que tiene demasiado ego o gay demasiado contra las estrellas

Voz 1775 05:27 puede compartir vecindad puede ser que busque cariño conversación lo que efectivamente sea un problema de egos no es un caso excepcional esto de los egos en esta labor profunda investigación me encontraba con varios ejemplos de disputas entre músicos cuando se trata de vivir puerta con puerta

Voz 10 05:45 eh

Voz 11 05:53 huy no

Voz 10 06:00 no les

Voz 12 06:12 ah

Voz 6 06:55 no no pero John Lennon les su último disco Double Fantasy con el que más David Chapman le pidió un autógrafo justo antes de dispararle a las puertas de su casa que el edificio de la sí

Voz 1775 07:06 es justo este esta canción se publicó en Estados Unidos el mismo día que a finales de octubre de mil novecientos ochenta en el que Chapman compró la pistola que osa semanas después el ocho de diciembre para disparara a Lennon

Voz 6 07:19 si Lennon también tuvo problemas en ese edificio tan elitista

Voz 1775 07:21 bueno por lo menos tuvo problemas con un vecino inmensas agradecer que haya traído a Lennon en vez de al vecino eh el vecino es era John Cage gestiona insoportable Telecinco los pioneros

Voz 6 07:34 sea electrónica no música experimental no

Voz 1775 07:37 da el experimental que una de sus obras más famosas seguro que la conoce que se llama cuatro XXXIII es una pieza que bueno puede ser interpretada con cualquier instrumento porque de hecho según se indica en la partitura que escribe John Cage todo consiste en guardar silenció en no tocar nada entonces la escribió cuatro minutos pero el a partituras durante cuatro minutos y treinta segundos te te imaginas grata digo yo

Voz 6 08:01 lo que hasta los que no gustaba rock sinfónico estaríamos parecía

Voz 1775 08:04 sí bueno pero bueno hay algunos estudiosos de las vanguardias musicales ya sabes que consideran que el valor de esa obra está en en los ruidos en ese sonido de ambiente es que se supone que es escucha no

Voz 6 08:15 durante ese tiempo me imagino que quizá mientras componía ese cuatro treinta y tres el sonido el ambiente que le llegaba del piso de Lennon no era lo que él esperaba una mejora lo que sugería la canción lo hemos puesto

Voz 1775 08:25 hasta que Lennon ponía música a buen volumen y bueno que ha hecho un día llamó a su puerta para pedirle que por favor que descolgados altavoces que tenía colgados en las paredes porque decía que su casa vibraba cuando Lennon ponía música al final aquello no no fue además bueno también es cierto que que era amigo de Yoko Ono su anterior marido iban a de hecho acabaran siendo todo es bastante amigos Lennon y Yoko le metieron Aketxe en el tema este de la alimentación macrobiótica y Cage llegó a componer después o lo que fuera eso de componer una pieza que el llamo tel novecientos sesenta y dos mil novecientos setenta y que bueno básicamente eran fragmentos de canciones de los Beatles con indicaciones sobre cuándo debía entrar y salir cada uno de ellos

Voz 6 09:02 eran las tengo de escucharlo

Voz 1775 09:05 se podía esa hoy cuatro XXXIII eh bueno y vamos a seguir con otro clásico

Voz 14 09:11 a día de quién macabros a cada vez que me vende

Voz 6 09:58 la canción no es un clásico Frank Zappa pero compositor experimental sí si esta canción fue polémica carga sexual que creo que triunfo más en Europa en Estados Unidos

Voz 1775 10:07 claro es que con esa esa esa referencias sexuales que que tiene pues en tu país las radios no se atrevían a ponerla pero aquí en Europa en Suecia por ejemplo pues fue un pelotazo no

Voz 6 10:18 a quién tuvo de vecino pues tapa tuvo

Voz 1775 10:21 cine tuvo problemas vecinales con Joni Mitchell la cantante

Voz 6 10:25 de The Fall que es todo sensibilidad la pobres

Voz 1775 10:27 claro cuando vivía con no los dos vivían en una casa a las afueras de Los Ángeles en Laurel Canyon finales de los años sesenta a pleno Flower Power ya sabes iban a según contó en una entrevista su casa daba al jardín de la parte de atrás de la de Zappa y una tarde que precisamente estaba allí su madre de visita estaban tomando té supongo se encontrarnos bueno que había tres chicas completamente desnudas en una especie de balsa flotando en un estanque para patos que tenía Zapatero en Hardy

Voz 6 10:53 Zapatero estaba ahí dentro de una semana inolvidable para la madre que decías

Voz 1775 10:56 la escena debió ser inolvidable para la madre Zappa creo que no estaba estando yo sé pero si la madre quedó horrorizada según decía John y Michelle que yo creo que ese mismo día pues debe empezar a pensar ya en hacer la mudanza

Voz 15 11:15 y a no

Voz 6 12:29 de Los Ángeles a Manchester de Frank Zappa a Oasis los hermanos Gallagher dado cómo se llevan entre ellos no quiero ni imaginar cómo se llevarían con los vecinos

Voz 1775 12:38 que yo creo que éstos debieron empezar a tener problemas con los vecinos desde que compartían cuarto no era pequeñito desde que ella es decir exacto pero bueno ya lo que más me gusta es el de ahí hay casos para los dos pero estaban Selena Gallagher quién daría lo que hizo fue anticiparse no hay evitar problemas que creía que iba a tener con vecinos músicos resulta que bueno él tenía una casa en Ibiza comprar Mike Oldfield exacto compró Mike Oldfield y bueno la vendió de forma inesperada coincidiendo con la llegada como vecino de James Brown

Voz 6 13:05 el yo Beautiful seguir del año dos mil un poco no

Voz 1775 13:08 a ver que lo necesario es que hay pues esa voz aguda que ponía él cantando pero no llegó a mi cuatro exacto un auténtico pelotazo luego se ha sabido a poco más de este de este tipo la verdad

Voz 6 13:18 en la muralla de Noel Gallagher fue por él por su culpa pudo ser siempre casualidad

Voz 1775 13:22 ver el los mal pensantes Gallagher suelen aceptar los que piensan mal pues enseguida relacionaron una cosa con la otra y la verdad que el propio Gallagher años después en otra entrevista dijo algo así como bueno en realidad no es que me molesta la James Brown pero se mudado aquí a mi lado y yo no

Voz 6 13:37 podía soportar es que empobrecida a de su casa bueno no llegó a haber problemas vecinales prima que no tuvo respuesta de planta

Voz 1775 13:43 la hubo pero fue también un poco cómo cómo era que el Llull Beautiful un poco suave no se quedó en el diálogo una pelotita papel no decía algo así como en un tuit la fama de Ibiza ha aumentado de forma drástica desde el momento en que se ha ido no

Voz 6 13:56 tampoco están fortuna pero es que que que me den

Voz 1775 13:58 a ellos hay de Robbie Williams con lo bien que se llevan Noel Gallagher y él no estáis él hablaba del como de gordito que bailaba integrantes hubiera estado bien pero mira vamos a cerrar con no con el Viti fue una canción que canta Esla

Voz 16 14:19 cero

Voz 10 14:40 y pasión

Voz 1775 14:44 sabes que igual no pega mucho con la imagen que podamos tener del pero este tipo sirvió en el Ejército británico varios años estuvo Kosovo donde ya me lo la voz Ansari es la canción que cantan no es no suya es una versión de el de los australianos Claude una canción que me encanta la escuché el otro día por casualidad en la radio y bueno siempre es Espert decías que no

Voz 6 15:04 también tiene su historia vecinal ante sí sí sí

Voz 1775 15:06 eh bueno hermano pequeño yo creo que es que como todo lo que hay que hacer mayor lo queda hacer el también no entonces tuvo algún problema pero casi que lo buscó el no para hacerse si yo se puso a tirar piedras a la ventana de su vecino pidiendo que lanzar ha devuelto no está aquí hitos de Bacon no es casual la petición porque su vecino era el famoso cocinero Jamie Oliver

Voz 6 15:24 pero no es músico no vale bueno él

Voz 1775 15:26 es famoso por es verdad lo de la cocina de televisión en como chef pero antes de eso el era músico tocaba la batería en una onda que se llamaba Scarlett

Voz 6 15:35 qué tal está Chema Patiño

Voz 1775 15:38 no sé cómo ya no viene a tres churros