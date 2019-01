Arañas, el animal satanizado

No hay resultados

Voz 1 00:00 qué asco

Voz 2 00:03 Sevilla sí que bichitos más odiosas una pues a mi me encanta el a mí también digo sabía que las arañas cambian de color para confundirse con su entorno sería Bellini

Voz 0385 00:17 ayer sacas de ayer sólo sacas discos esa mal entonces aquí en una cartulina negra tenéis ahí como supongo que es esto no está si los drogadictos muy adictos

Voz 3 00:29 bueno pues eso son esos son diez o veinte vueltas

Voz 4 00:32 eh

Voz 0385 00:32 esos son diez de hilo de araña pues es del tamaño de un pelo de un pelo de la cabeza

Voz 3 00:38 sí pero porque el ya digo que son como diez diez o veinte vueltas el hilo

Voz 5 00:42 todo ello individual es es es difícil de ver porque estamos hablando de

Voz 3 00:47 de algo que tienen una una milésima de mi de mi

Voz 5 00:49 dentro de de diámetro

Voz 6 00:51 Serra de la araña de corteza

Voz 7 00:54 los herreños de cortezas son de Madagascar suceda es diez veces más resistente que el Kepler

Voz 6 00:59 la seda de araña de cortesía es ideal para prendas tácticas pero son caníbales la única solución es un terrario individual para cada una pero hacen falta cientos de miles para entrar en producción

Voz 7 01:11 necesitarían los terrarios y las instalaciones del tamaño de un campo de fútbol

Voz 9 01:22 a vivir que son dos días Javier del Pino Carlos López Tapia muy buenos días a todos

Voz 0874 01:30 finalmente me cine rastrear la historia siguiendo las imágenes que las pantallas dejan en nuestro memoria pero es que el temor hacia la araña hacia las arañas está en nuestra memoria colectiva desde los homínidos de hace miles de años

Voz 0347 01:43 muchos antropólogos y luego se han extendido esa idea de que es una alerta biológica porque lo habitual es que el peligro y tamaño vayan juntos en la fobia más extendida entre nosotros Lara no fobia es justo lo contrario pero uno de los psicólogos más reconocidos del mundo Edward Wilson aseguran uno de sus libros que no sólo es memoria biológica y lo dice con estas palabras

Voz 10 02:06 sí sí a un niño con una serpiente o una araña aunque sea sólo una vez sólo un poco aunque sea sólo con imágenes y relatos aterradores es probable que adquiera de golpe una profunda aversión o peor una fobia autónoma y que durará toda la vida incluso con efectos paralizantes

Voz 0874 02:28 esto que asegura el Wilson responsabiliza directamente a la ficción en algunos casos llega a ser un problema grave me ha hablado de una revista francesa de psicología que recoge el caso de una mujer que vio cómo se metía bajo su

Voz 4 02:39 es una araña eh mira nadie de las personas a las que pedir ayuda logró juntar por ella

Voz 0347 02:44 sí vendió la casa porque no podía vivir pensando en tener una avenida dentro

Voz 0874 02:48 las pantallas contribuyen con la atracción que despierta muchos de nosotros ese miedo

Voz 0347 02:52 actual sentado ante ellas sin peligro claro el cine aprendió esto ya de la literatura no Il Araña alcanzó el estatus de protagonista a mediados de los cincuenta cuando el miedo atómico convirtió en un tópico las criaturas gigantes el tópico lo inauguraron precisamente las arañas contarán Tula y desde entonces ha sido muy constante en lo que llevamos de siglo ya ha sido protagonista dos veces en Aracataca en arácnidos

Voz 11 03:14 además de su tamaño desmesurado también se aprecian mutaciones entre especies más avanzadas biológicamente parece que están evolucionando a una velocidad vertiginosa para convertirse en el más peligroso depredador creía que era el hombre

Voz 12 03:28 si las arañas fuesen grandes como gatos vale la raza humana estaría acabado

Voz 0874 03:34 pues la raza humana en estos momentos trabaja en varios laboratorios compitiendo por conseguir versiones de tela de araña en cantidades y aprecio industrial es el Santo Grial de los textiles se están mezclando genes de araña con plantas usando bacterias y hasta leche de cabra la patente más ansiada en el terreno de las fibras Paqui Ramos está ahora mismo en el laboratorio español que también está en esa competición en concreto en el lugar donde están los especímenes elegidos entre los miles de tipos de araña que existen

Voz 13 04:02 hay más de treinta y dos mil especies de arañas conocidas en el mundo con una velocidad neuronal tan grande que los investigadores creen que está rozando la precondición es un sentido era vendido aplicando la información genética a estas quince super arañas manipuladas genéticamente hay catorce

Voz 14 04:21 perdona como dices falta alguna

Voz 15 04:26 eh se ha escapado alguna vez alguna traviesa una saltadora

Voz 3 04:30 stands ella ya huido por sus medios no no no las tenemos muy controladas alguna vez se del terror pero pero tapándose del tarro de hecho la nuestro mayor preocupación es el volverla a capturar sin hacerle ningún tipo de daño son animales muy muy tranquilos

Voz 0385 04:45 José Pérez Ribeiro que ese investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y me acaba de llevar a su laboratorio con tres cajitas dentro de cada caja

Voz 3 04:56 hay una araña llevamos trabajando con la con la seda aproximadamente hace unos veinte años son

Voz 0385 05:03 de la misma especie no sea cualquier arañas sirve para los los estudios a los experimentos que estáis haciendo

Voz 3 05:09 inicialmente empezamos trabajando con una sola especie porque el material si no se conoce te vienes es muy variable entonces aquí tenemos una una araña de jardín tenemos una araña saltadora tenemos una araña de suelo entonces estamos analizando las diferentes sedas que producen para tratar de entender cómo generan estos tipos de deseo hay cuáles son las propiedades que obtenemos con cada uno de cada una de ellas

Voz 0385 05:38 tiene un agujerito no voy a acercar el dedo no sea que pican estas arañas posiblemente menos que si te pica una abeja entonces esta que tengo en la mano por ejemplo cuál sería

Voz 3 05:47 es una araña saltadora es la seda más rígida de todas las que hemos estudiado lo cual les tiene sentido porque como lo que hace la araña asaltar lo que necesitas como una especie de de cuerda de seguridad de cómo haciendo puenting le interesa algo que la sujeta es que es que me esperará un terrario con cientos y miles de arañas con las que trabaja digno se lo tenéis estos tres ejemplares no en realidad enrollado trabajamos con una con una compañera con la que llevamos mucho tiempo trabajando que es el Madrid en números redondos tratamos de tener un fondo de armario como de quince o veinte ejemplares permanentemente

Voz 0385 06:25 siempre arañas así pequeñas osea tipo tarántulas y demás eh esas especies no no se contemplan que hemos

Voz 3 06:32 es algo no me encontrarán tu lo bueno de hecho hay hay arañas Tejedor las que son con las que más trabajamos que son bastante más grandes hay algunas que son tienen el cuerpo es como como como un dedo índice ya con las patas casi abarcan toda la mano lo que pasa es que no son las las arañas peludo las de película de miedo

Voz 16 06:51 esto es muy extraño antes arañas de este tamaño en una zona tan cerrada no está muerta es imposible a deberían estar muertas de agresividad

Voz 9 07:02 son como abejas obreras soldados no quisiera genera

Voz 0347 07:08 la historia registra que Luis XIV el Rey Sol fue el primero en usar unos calcetines y un traje de ese darán ya más recientemente en la Exposición Universal de París de mil novecientos uno se presentó una tela hecha con la seda de medio millón de arañas pero la alta costura la usa muy poco porque Oscarizado

Voz 0874 07:23 Imaz casi todas las imágenes de cine con arañas suelen hacerse en Occidente en todo el mundo se tiene la misma imagen de la araña Carlos no lo son

Voz 0347 07:31 esto en la cultura islámica por ejemplo tiene mejor imagen porque a Mahoma le ocultó una araña con su tela para protegerle en Oriente también es mejor porque a los japoneses a Susan en jardines parados para evitar insecticidas en China está la medicina tradicional documental reciente entrevistaba precisamente a una de las mayores granjeros de araña

Voz 0385 07:49 yo perdí mi trabajo así que

Voz 17 07:51 empecé a criar arañas antes las buscaba en las montañas pero el número de arañas fue disminuyendo todo por eso empecé con el criadero y ahora tengo cincuenta mil arañas

Voz 18 08:07 la realidad es que hay muy poco

Voz 0874 08:08 las arañas peligrosas no si solo

Voz 0347 08:10 la docena de las decenas de miles de especies en Europa Occidental ninguna ni siquiera la tarántula que la tradición napolitana usó para nombrar su baile típico ante la que se llama así porque en vez de tener los pasos medidos y comedidos como era en los bailes en la época asaltan como si tuviéramos años

Voz 0874 08:27 qué ocurrió para que nuestra cultura sea la más Gnofoso

Voz 0347 08:30 pues en las primeras representaciones de arañas están en paredes prehistóricas puede que la primera este aquí en España en Castellón la araña aparece en la cintura su media y los egipcios la convierten en una diosa como a muchos otros animales los griegos y los romanos también la valoran igual que hacen con las serpientes pero llega entonces el cristianismo y cambia todo

Voz 0874 08:48 como muchas cosas pero por qué pues porque el araña

Voz 0347 08:51 es un ser femenino ya las mujeres y sus símbolos no les va nada bien con con el cristianismo los derechos el paganismo se vienen abajo incluso a María nadie hizo el menor caso durante los primeros cuatro siglos de cristianismo si lo piensas la araña se ella nunca es él

Voz 0874 09:05 es grato la araña monstruosa del Señor de los anillos por ejemplo se llama

Voz 0347 09:08 sí ella ese toque sexista no se ha borrado de nuestra cultura en absoluto al macho se lo mira cuando sean más fuerte y poderoso a la hembra Se la teme ahora Qatar es uno de los últimos estrenos con arañar

Voz 9 09:20 te voy a enseñar una cosa fíjate en mayor el macho se consuela con la prisa para comérsela ya sabes lo que les gusta

Voz 0347 09:42 bueno ya ven me esperan Teo lleva me ha reptil Madrid pregunta para que quieren usar la tela de araña los científicos de la Politécnica

Voz 0874 09:53 las adscrito a Carlos Paqui lo que preguntaba

Voz 0385 09:55 eh escucha Seda de araña hay piensas en algo te style pero lo que estéis investigando es con vistas a utilizarlo para qué

Voz 3 10:02 la aplicación médica hace unos aproximadamente unos diez años se redescubrió podríamos decir la seda como como material conmovió material esto es muy singular porque en la lista de de biomateriales es muy corta casi todos au todo llevamos en nuestro bolsillo un teléfono móvil bueno el número de materiales que es necesario utilizar para construir ese teléfono móvil puede ser cuatro o cinco seis veces el número total de materiales que podrían introducir en nuestro cuerpo entonces hay ahora mismo un trabajo muy intenso y aquí estamos trabajando concretó

Voz 19 10:37 veinte ligamentos artificiales

Voz 3 10:41 tendones artificiales sobre todo aprovechando la buena resistencia que tiene el material Iggy su elevada vio compatibilidad cara

Voz 0385 10:49 eh me estoy quedando un poco sorprendida porque yo pienso en una tela de araña pienso en estas cuentas en cualquier sitio que le pasar la mano eh acabas con ella instrumento estás comparando con el acero

Voz 3 11:00 sí un hilo de seda tiene una milésima de milímetro claro para hacer una comparación un cabello humano tiene alrededor de cincuenta milésimas de milímetro si tuviésemos una será de araña del tamaño de un de una más

Voz 0385 11:13 Navarra de hace unos Barrera cero

Voz 3 11:16 tal nos encontraremos con un material que un ser humano no no podrá romper al menos de los los de los no más es hay otra cantidad relacionada que es cuánto yo puedo estirar el material antes de que se rompa entonces la seda de araña es el material de todos los que conocemos tanto naturales como artificiales El que más energía requiere para que se pueda romper de hecho eso fue el objetivo inicial de de nuestro estudio el tratar de entender cuál es ese secreto que tiene el material con vistas evidentemente

Voz 20 11:47 jugó a tratar de aprovecharlo ha tratado

Voz 3 11:50 el azar desarrollos artificiales que nos permitan

Voz 20 11:52 lo que echarlo

Voz 0347 11:55 estoy en un barrio popular de Madrid en una calle de Carabanchel bastante transitada porque aquí cerca está uno de los cementerios de la ciudad cualquiera que pase por aquí solo era una puerta marrón sin ningún distintivo cabe dudar de que los vecinos sepan siquiera que su barrio contribuye a la investigación científica porque detrás de esta puerta viven cerca de doscientos reptiles anfibios desde pitones hasta tortugas lagartos y una colonia de tarántulas y otras arañas es el ambiente laboral

Voz 4 12:20 del biólogo Víctor Ruiz que me espera dentro y además

Voz 0874 12:26 sabes que mientras entras Carlos saludar en la Politécnica a José Pérez cómo está José buenos días

Voz 3 12:31 a unos días Javier de todo esto que contabas había logrado ya algún

Voz 0874 12:34 la aplicación interesante con con la investigación

Voz 3 12:36 digamos jugando por ejemplo somos capaces de hacer fibra de esa edad fluorescentes que que que son fluorescentes en verde claro me dice ni para qué queremos la fibra fluorescente Si hay alguien así alguien de la industria textil oyendo este programa pues a lo mejor se le ocurre alguna alguna aplicación pero lo estamos pensando es que el señor alcalde verse hace hace ahora lo lo fue servir que es lo piense otro no efectivamente pero ese

Voz 0385 13:00 podría replicar artificialmente el tipo de material que fabrican estas arañas ir replicar fabricar pues eso un hilo del tamaño de una barra de acero

Voz 3 13:10 hay un concepto que yo creo que esto es bueno que que empieza a sonar que es el concepto de mimetismo podemos aprender de la naturaleza pero lo que nos interesa aprender en la naturaleza son los los principios que la propia naturaleza e utiliza hay que distinguirlo completamente de copiar la naturaleza no va o no vamos a poder copiar algo que lleva eh prácticamente cuatro mil millones de años de evolución y pretender hacerlo mínimamente parecido a la naturaleza pero si pretendemos aprender cuáles son los principios eh en los que se basa en el caso de de la araña las las buenas propiedades mecánicas y tratar de aplicarlo en otros en otros sistemas os a utilizar no los ladrillos que está utilizando la láser Garaña sino algún tipo de material artificial basado en esos principios

Voz 4 13:56 no entramos

Voz 14 13:59 dónde están todos los bichos

Voz 4 14:01 entramos en un espacio gone un olor muy peculiar no una temperatura más calidad que en el exterior al al la derecha tenemos tres pasillos tenemos uno para serpientes tortugas y Pinter más grandes Si ya algunos veranos a la izquierda tenemos los terrarios grandes con un tipo iguanas en mediado ahora tenemos unas cuentas grandes eh para que pasen el invierno unas tortugas de las Seychelles otros camaleones y por último en el último pasillo otros terrarios de madera grande lo cual tenemos ya algunos ejemplares de lagartos más grandes de de tipo acuático y otros arborícolas pudimos saber a nuestras amigas si vamos ahora a atravesar los pasillos y helados

Voz 21 14:44 eh y ahora mismo estamos frente a las a las famosas ahora ella

Voz 4 14:52 tenemos ojo eh como unas nueve nueve arañas que incluso ahora mismo hay una que está mudando está digamos días muda Dani crecen de una vez cuánto tiempo tardan en hacerlo antes de que miniseries ya lo estaba viendo yo empiezan a hacerlo con el ese falo tórax o sea que habrá estado como una media hora ahí netamente unas las tenemos justo justo detrás vamos vamos vale a ver a los amigos eran tú más que posiblemente estén entre las arañas más populares Rota decretó cerrado pero se expresa no me gustaría tirar ninguna terrario provocar el comienzo de una película de terror sus así helado

Voz 0874 15:29 Carlos esto de que los animales estrés en Alberte este personaje maléfico un poco no José de donde sale la seda como como la hacen

Voz 0557 15:37 la araña no tiene un una bobina dentro del material que lo va soltando lo que tiene es justamente una disolución que lo que hace es en fracciones de segundo pasar de la disolución líquida a la FIBA solido no a una casualidad cualquiera sino una de las armas restantes que conocemos

Voz 0385 15:54 puede crear el hilo cuando ella quiera o sólo cuando se dan determinadas situaciones que quiera protegerse que quieras tenga hambre y quiera salir a cazar yo qué sé

Voz 3 16:04 bueno y las arañas que han aparecido más tarde en la evolución pueden producir cinco tipos de fibras diferentes entonces depende depende de la de la función utilizan tienen por ejemplo una seda pues la seda con la que el Araya envuelve a la presa es una serie diferente a la seda con la que la araña envuelve a la a la puesta donde pone los huevos y crea crea una especie de Capullo parecido a la del gusano nosotros trabajamos con con lo que con el hilo de seguridad qué es el hilo que la araña vas decretando según se va se va desplazando todas las todos tenemos la experiencia de haber la a una araña colgando del techo de una herramienta pues es el hilo con el que más estamos trabajando ese hilo la niña lo puede producir en cualquier momento que curiosa

Voz 0385 16:46 yo siempre pensé que el hilo de araña que la tela de araña era todo lo mismo no es una gran desconocida en de araña la toda la gran

Voz 3 16:53 se pueden contar o por lo menos tres tipos de hilos más los tipos de pegamento

Voz 0874 16:57 a pesar de que Víctor Ruiz el biólogo que enseña el almacén de reptil Madrid a Carlos todavía no les saludado cómo estás Víctor buenos días hola Javier vuelve a cuenta estarán tú has tenéis delante ahora mismo

Voz 4 17:08 sí

Voz 22 17:09 cinco seis trece

Voz 4 17:12 trece y luego las de mi estudio que tenemos cinco de la serían dieciocho peluda grandes tipo de plato de postre unos diez en un perímetro de de animal

Voz 21 17:22 son peligrosas en cuanto al dolor no me te causa pero no nunca son mortales aunque ella siempre son animales que tienen a a huir nunca tema en atacar y la verdad que como tienen posiciones defensivas que son fáciles de ver cuando ves que a lo mejor es esta estresada ahí están esta posición pues más con más cuidado pero sí

Voz 3 17:42 trabajamos con pinzas sin Cocula no

Voz 21 17:45 cuál es la posición defensiva pues sillas han alzan sus patas te enseñan lo los felices los no coman posición páramos

Voz 0874 17:53 entonces esto conviertes tú en el postre he leído en algún sitio que hay que alimentarlos con animales vivos

Voz 23 17:58 no sí se les da Animales animales vivos en concreto cucarachas significa

Voz 24 18:04 vamos a recoger ahora una araña convencional de las famosas tarántulas que Tarántula nos vamos a llevar

Voz 4 18:11 esa tiene nombre no muy bien pues nos vamos Víctor yo

Voz 24 18:17 la tarántula no es un hombre muy bonito pero ahora tarántulas no Theo sacarnos

Voz 0874 18:26 es esto que hemos contado va a derivar en algo que no sé si me va a gustar demasiado en esta mesa del estudio pero de momento José Pérez del equipo de científicos de la Politécnica de Madrid gracias por la conversación y por el paseo gracias José

Voz 3 18:39 hala a vosotros por bueno por por el interés es también importa

Voz 19 18:42 ante el que cale que en este país eh se hace ciencia SAC hice hace buena ciencia

Voz 25 18:50 bueno a a todos los niveles Piqué como digo tenemos la suerte

Voz 3 18:54 yo creo que con con con los futbolistas

Voz 25 18:56 debe ser de los pocos que nos pagan por hacer lo que Nos lo que nos

Voz 3 19:01 y luego por supuesto un poco menos no es ilegal y hemos estado lista si hemos de creer a la prensa creo que sí

Voz 9 19:11 ya estamos aquí Javier vamos a poner los vuelve a las chicas por aquí con cómo estás

Voz 0874 19:16 entiendo que aquí no corre peligro nadie incluyendo las arañas has traído una ópera

Voz 4 19:20 nada bueno se trata de que Javier aprenda a extraer hilo de desea ganar

Voz 0874 19:26 déjame explicar qué Víctor ha puesto dos tapones encima de la mesa además como de muy mala calidad yo los habría reforzado un poco con algo o no pero esto se abren fácil dentro de uno de ellos hay una clásica Tarántula peluda que está un poco agazapada no está como un remolino

Voz 20 19:44 sí podría ser del transporte que habrá pasado un poquito de frío pero pero sabéis estoy autobuses sino de autobús con esto no estaba en taxi entonces

Voz 0874 19:53 disculpas al taxista que te han traído que no sabía lo que llevaba dentro pues yo te diría que empezar más si a ver cómo quieres quieres que lo grabe en vídeo lo ponemos en la web lo voy a grabar yo te produce Carlos

Voz 0347 20:02 sí sí sí bueno pues Víctor ahora aquí

Voz 0874 20:05 de una de estas pequeñas bolsas de plástico que se para congelar guisantes básicamente año

Voz 22 20:10 es un pequeño agujerito la bolsa en la verdad es que no me pero estaban demasiado

Voz 0874 20:18 sofisticado no poquito rudimentario tengo que decir si está metiendo araña dentro se resiste a entrar en la Bolsa ha está peleando contra la araña por fin ha entrado la araña araña está dentro de la bolsa y ahora estás

Voz 20 20:32 sacando estoy cogiendo digamos como soporte de Chopin para poder inmovilizar la aquí no sé si sabe bien si es una especie de tablillas de corcho blanco

Voz 0874 20:44 es ahora con unas pinzas estás no la araña estás poniendo digamos la la la parte trasera del araña que coincida con el agujero has hecho en la Bolsa correcto exacto

Voz 26 20:54 ir era qué vas a hacer ahora con con los alfileres lo digamos que la presionamos un poco sin hacerla sin hacerle daño

Voz 0874 21:02 para poder que para poder extraer y ya no se Olli vio cómo se mueven los dientes además ya lo estoy viendo

Voz 20 21:08 entonces necesitó el celo que sería para coger

Voz 26 21:11 los cielo vamos no no tiene mucho misterio

Voz 20 21:16 esto desde luego no parece un modelo aprendido en la NASA como es adhesivo ellas tienden a echar el kilo de seguridad digamos que esperan ese hilo el celo ya los tenemos nosotros una especie de trampa

Voz 21 21:30 el acuerdo con lo cual sabemos que está

Voz 4 21:33 tenemos el hemos conseguido extraer en vilo

Voz 0874 21:36 ido bajen dirán a medida que tú enrolla es el hilo en este rodillo si esto es lo que tengo interés en ver porque entonces produce una enorme cantidad de hilo

Voz 0347 21:45 hay una araña en Madagascar que es la mayor productora dilo que produce doscientos metros de hilo han las ahora al ahora bueno esto es lo más cerca que vamos a estar de la mentira más evidente del superhéroe que no puedo dejar de recordar

Voz 1 21:59 venga telaraña

Voz 27 22:04 soy Shakespeare

Voz 0347 22:07 la tela de araña de Spiderman podría sujetar el vagón de un tren bastaría con una tela de menos de dos milímetros de espesor para hacer lo que hace pero el problema es que no se verían la pantalla claros imposible porque es demasiado fina Víctor gracias por ayudarnos a valorar a las arañas y Carlos volvemos con más historias y más cine dentro de un par de semanas hasta luego venga a