Mozart y Rachmaninov, dos compositores 'fetón'

Voz 6 00:47 buen día cómo estás muy muy muy bien tan feliz aquí otra

Voz 7 00:56 me me encanta que podamos por lo menos empezar en español aunque luego a lo mejor

Voz 6 01:01 por qué no es de verdad muy bueno a manera de aprender cuanto antes Don poquito y con poco de sí a cara desde un poco más en España

Voz 7 01:16 cuando quieras insultar pasa al inglés

Voz 6 01:20 no quiero adornaron

Voz 7 01:24 no insultar no pero el sarcasmo lo usas con mucha fluidez

Voz 6 01:28 eran tengan en cuenta sacas mismo en inglés es muy muy meses para toros pero aquí en España

Voz 7 01:38 no es que no sabes qué pasa yo tengo la sensación de que hay mucha gente que no tiene el chip de entender el sarcasmo si a eso se suma las dos grandes gritos por ejemplo aún no no no saben lo que sí algo a mi me gustaría que hubiera una app el teléfono

Voz 8 01:57 con un algoritmo nada que te avisaran es un programa en el no

Voz 7 02:00 que que a ellos les avisara de que lo que tú dices te tiene sarcasmo es es pero es verdad que el humor inglés y tiene mucho sarcasmo muy

Voz 6 02:10 sin sinceramente no me costó a las arcas no es un poco han por es decir es es un poco barato

Voz 7 02:19 sí sí barato poco también bajo no bajo así es un golpe bajo Lady porque ley si no hay que hay que trabajar en la cabeza para venir a dice

Voz 6 02:32 para Pedraza no

Voz 7 02:33 para perezoso parece Dago si eso es muy fácil

Voz 6 02:39 vacas no entonces espero

Voz 7 02:41 la pero es es es muy difícil a veces entenderlo eso pues por lo menos en este país oye la alguna vez que estuvimos juntos fue en directa en directo fue en lo pasamos bien yo

Voz 6 02:54 me me Extreme mucho mucho mucho

Voz 9 02:57 bueno en gente hay también en piano muy chula Hay

Voz 7 03:04 la Sala era muy bonita hace un mes una un largo un mes y pico yo creo no sé si mucho tiempo son vender

Voz 6 03:13 mucho más tiempo

Voz 7 03:14 qué te parece si traemos ahora si recuperamos la idea original Si no se pues dentro de un tiempo dentro de unas cuantas semanas tenemos gente pero a este estudio no no veo un teatro que no se nos vaya de las manos como se nos fue la otra vez en que mande gente correosa a vivir en Cadena Ser punto com A vivir aquí no va cadenaser punto com oí podemos extraer en este estudio con la luz apagada que tenemos es decir

Voz 6 03:37 sabes que me gusta es cuando la gente

Voz 9 03:40 que frecuentan la escuela

Voz 7 03:42 eran las para las en la que tú también pero nada es que aquí vas

Voz 6 03:49 pero estas pregunta preguntas

Voz 7 03:51 sí son sorprendentes sabe lo que yo me pregunto me pregunto si esa pareja que se que se fraguó en la programa en directo recuerdas que una persona propuso en Marte

Voz 8 04:02 Almunia o para mí eso sí que eran juntos toda Dierón tardía afrontan con ese jersey yo creo que deberían a lo mejor tendría

Voz 6 04:10 twitter algo como eso parece no lo fue

Voz 8 04:13 la cata desde una catástrofe hemos borrado el podcast

Voz 6 04:17 no estamos muy feliz así

Voz 8 04:21 sí cuando sus vacaciones de Navidad doctorandos Navidades

Voz 11 04:24 bueno mezcla de dar a

Voz 6 04:27 a es a mi hijo fenomenal mi madre torería en Pharma pero muy bien te da la trama te siga a Elvis sí

Voz 7 04:41 que estaba muy bien ver a tu madre pero están

Voz 6 04:44 los sólo dos cosas es bueno

Voz 12 04:46 si ves a mi hijo oí mimar

Voz 7 04:49 me lo dio

Voz 6 04:51 la es estar unidos vive en Pittsburgh sí ahora entonces reúne Samana pero tengo es demasiado demasiado tiempo diciendo

Voz 7 05:03 en España son tus segundas Navidades en España sí sí sí entonces

Voz 6 05:08 después Londres a gran Madrid para Nochevieja hay Camí toro doce uvas común verdad voy Corea es una fe muy emocionado

Voz 7 05:23 no no te no te sobrecarga las vacaciones no te cansas de la Navidad a la Navidad

Voz 6 05:30 no descartan toro las fiestas tras semana sin los ritmos latinos es muy dificil no no sé qué día que Meza que mes es muy

Voz 7 05:46 complicada reparen a mi me gusta eso de Estados Unidos que sabes que las Navidades acaban el día uno de enero a todas las decoraciones ya ponen la decoración de San Valentín que también carga mucho pero por lo menos las Navidades tienen un final sí

Voz 6 05:59 pero al margen a definiendo en Pozo prefería matan eh

Voz 7 06:07 pero peor que lo André según tú si El País

Voz 6 06:10 pero en el mundo pero porque dices

Voz 7 06:12 eso no me recuerda de mi familia una hoz

Voz 6 06:18 Ignacio oro hay

Voz 7 06:20 está joven Saiz es un lugar horrible si Tavera

Voz 6 06:26 para mí yo por supuesto pero pero no no no

Voz 7 06:32 un día de estos si quieres hablamos de eso contra te parece un día de estos hablamos con tu tu tu o parte de tu familia o parte de tu corazón digamos están Estados Unidos porque tu hijo vive allí cinco en tu ex mujer cundía si quieres hablamos de de de porque no te parece bien o porque estás en contra del modelo de vida

Voz 6 06:50 mexicano bueno sí qué pero tengo un plan en buen año dos años mi hijo a bien aquí a Madrid Londres ha pues no lo sé ha es raro muy muy feliz en uno o dos años sí

Voz 7 07:09 escuchamos un poco de música

Voz 8 07:10 vamos a con

Voz 6 07:13 la pieza es un golpe en la cara musicalmente a Manuel Serrat Marinovic con mano es en no mejora es fenomenal es fenómeno es es alegría

Voz 10 07:27 esto está a la cría Totta para empezar el año

Voz 14 08:28 no no

Voz 15 08:36 no

Voz 18 10:08 una

Voz 8 10:18 a Amy Jo ahora que la noche ven media hora déjame déjame contar que mientras que sabemos

Voz 7 10:33 quizás de fondo me estaba diciendo Se dice fetén cuando algo me dice fetén digo que sé si puedo decir basta a son

Voz 8 10:40 a Ecuador parte donan es profesor no entiendo poco debilidad pude amabilidad no déjeme decir pero eso no es eso te lo digo públicamente perdón decía si antes de dos meses

Voz 7 10:55 que que también te lo he dicho antes que me ahora ahora que cuando el salto que has dado un español ha dado un salto la si lo has dado James has sido cómo esté ya tenías miedo escénico idealmente lo ha superado y entonces ahora ya ya no son palabras en español ahora ya incluso

Voz 6 11:14 mira me siento falta pero sí en tanta

Voz 10 11:18 cómo es posible que rompa su piano a un drenaje práctica

Voz 7 11:27 la práctica sí seguro seguro que no habrá sido algún vecino durante la noche

Voz 6 11:32 no no no no es tierra es muy fuerte muy muy muy demás demasiado ha estado en trazos en las en las teclas así ha Istomin bueno no pare ahora hay que dar entonces a yo me dice bueno es un hecho es enseña compra nuevo piano ancianos de cola a

Voz 8 12:04 no de cola entero de media cola no no no

Voz 6 12:07 entero de mes de relieve desde sueños mejor piano en el mundo está muy modelo B tú fenomenal fenómeno Moro estoy cobre hombre vamos

Voz 7 12:20 pero sé que se espera yo yo he estado

Voz 6 12:23 lo nuevo es que

Voz 7 12:26 además zapatillas eh

Voz 8 12:28 en en tu casa no me piano de collages no no no no no funcionan muy bien que es un poco donde coméis ahora torería

Voz 6 12:36 tenemos la masa aquí no es perfecto si si es fenómeno es un poco más alto la razón Irán pero

Voz 7 12:50 Andy al toque ahí la acción de las teclas de piano Aretha Ari hasta ahora

Voz 6 12:55 es es es completamente

Voz 7 12:57 diferente ahí tus vecinos están contentos en general lo haga

Voz 6 13:01 hasta ahora sí creo que sí o sí tengan mucha suerte y con mis vecinas están los mejores las las

Voz 10 13:12 podré decir las cañas de España las ganas de España a Caña Caña Caña Caña Caña después la leche la leche no no te estoy perdiendo ahora mismo no no extradita dato que son los mejores que son la caña caña de España

Voz 19 13:30 de vale vale vale vale

Voz 7 13:34 perdona yo me tengo que acostumbrar también hacer esto en español de un nuevo giro

Voz 6 13:40 nada es decir si lo he tenido mucha suerte a mí me te vas a mudar decano veraz no

Voz 7 13:51 tienes no sé si esto también es tradicional en la cultura anglosajona propósitos para el nuevo año solo

Voz 10 13:59 poquitos fueron nueva sí sí sí pero no me creo

Voz 7 14:01 no meterte con gente no crear enemigos alejarme un poco de Twitter no se un propósito han Vico de mi ex brazo de soluciones para el año nuevo sombrero por la que no es

Voz 6 14:18 por qué toro tiempo necesito CEAR Majo caro tía Majo o mejor lo mejor estamos perfectamente bien como está

Voz 7 14:32 tranquila pero estás contento por ejemplo pues yo recuerdo que en uno de los últimos programas que hicimos

Voz 10 14:38 que dejaste caer sugerir este que a lo mejor te alejadas de Twitter tampoco

Voz 6 14:47 ya es anda anda dicen creo que a lo hice si me me pero es es tan poco enfadado hadas ETA editora pero han más que nunca

Voz 9 15:07 hay mucha gente muy mucho da y amable

Voz 7 15:13 yo creo que en algún momento tendrás que limitar la exposición de James Brown porque tienen Schwartz está convirtiendo se nos está yendo de las manos en no sé si me entiendes lo que esto significa la expedición dicen que que no vas a poder andar por la calle en Madrid

Voz 6 15:33 sí fueron pero dado con el es si es es carecía al lado a alguien a bien joder alguien reconocido retomaron foto tu brazo pero me Nikos estas qué suerte para gente me dice te quiero ahora es un hombre que admiro ay pero tomamos una foto y pero con Zaza

Voz 7 16:07 no vamos a hablar dentro de creo que Toxo tres sábados no recuerdo malo tenemos planificado vamos a volver a uno de los temas que más nos preocupa a los dos pero especialmente a ti que lo has puesto en marcha que es la ley de protección a la infancia pues muy por delante sabes que la ley está avanzando y que el calendario se ajusta a lo que ha quedado

Voz 6 16:27 potencialmente

Voz 9 16:28 buena proclama muy muy muy cara A

Voz 6 16:31 dale es es perfecto cero Jorge es muy fuerte es perfecto en este momento momento Easy A

Voz 9 16:41 tras una reunión con A

Voz 6 16:44 la ha apoyo Totta siempre pero no perfecto gracias hombre a pero con PP fueran poco diferente si yo tengo miedo que me encanta PP todo Teoría de hace no lo sé si es muy importante pero necesitábamos son poco más de tiempo de hablar y eso no es apartar en inglés la ley de lo huy ahora en Cabo al entonces muy importante toro las peticiones políticos apoyan estas estas estaré

Voz 7 17:28 si la ley dice es que es es que estamos tenemos un problema muy grave hecha venga hay una probabilidad muy alta de que de que no avance no

Voz 6 17:39 tenemos una predecían la ventana de tiempo perfectamente a muy corte es estos momento entonces pero antes de Con graso de Heras cruzados que todos políticos de hace Mera eso no es político el mandatario si damos a hacer la la la buen caudal late Crack ten

Voz 7 18:05 lo lo lo que se debe hacer digamos lo correcto pero por qué crees que el Partido Popular lo lo va a bloquear te te lo dijeran a la cara

Voz 6 18:12 en en Uruguay

Voz 7 18:15 de alguna manera te lo han dicho hay de mi meta

Voz 6 18:17 en las fechas es muy importante que es esta le fue en necio pues estaba se P A han Dolores Mons pues va a mí me when they were cuenta

Voz 7 18:33 trabajó mucho dolor en esta ley cuando el PP

Voz 6 18:36 no he cambiado tanto y Sánchez continúa le ahora creo que Pepe diente bueno es nuestra ley no es de Sánchez es hoy entonces quiero a estar a un poquito a aunque ancho hasta estamos en sí

Voz 7 19:02 en el Gobierno a través no a lo vi así puede ser nuestra ley en vez de su ley pero pero realmente crees que no se me me parece demasiada bajeza moral frenar algo por pura política cuando saco que protege a tanto a los hijos del PSOE como los hijos del PP

Voz 6 19:21 son un total Pedro tristemente creo que es un posibilita ver muy fuerte no teniendo las palabras por eso hablamos ahora te esto me quiero lo ahora es es la suele dar porque hablamos de las niñas y niños han esta ley Sada das vida sin duda amén a policía no sin duda sin duda esa aves sí entonces era un político unos políticos para Juca a un poquito como un un partido de fue puedo política ha

Voz 7 20:09 qué Berganza que sabes que vamos a igual que en su en su día nos trajimos la ministra de Justicia Dolor Dolores Delgado yo creo que vamos a volver a invitarla a ella o a Pedro Sánchez que no solvente que nos digan en qué punto está la ley pero también alguien de Partido Popular ya sabe este Contés su día que yo he prometido a la audiencia no era políticos a este programa de acciones excepcionales yo creo que esta es una de ellas no

Voz 6 20:33 la noche en una pies

Voz 7 20:36 no es suficiente con el PSOE solamente una cita

Voz 6 20:39 el PP Podemos a Ciudadanos armas exacto

Voz 7 20:45 el Partido Popular sí Ipad

Voz 6 20:48 sí podremos es hoy instalaron unas sin problema yo queme pero

Voz 10 20:56 lo que te preocupa es el PP

Voz 6 21:00 espero que voy a hacer lo correcto

Voz 10 21:04 tenemos un poco de Mozart para relajarnos mínimamente si forzoso

Voz 6 21:09 Xavier Sàez cara desde en programa a cubierto toca una buena fiesta bastante tranquilo porque es muy fuerte en este momento no ha con Ross Brawn of a todas y entonces una patria vamos a a las hojas ancha hay entró y me

Voz 7 21:36 el abrazo tres minutos solamente vez Coca el minuto relajado te cansa antes que escapar leía pagar ya

Voz 6 21:46 eso es de Sants a es una de las arias más dado el mundo es más hermoso en el mundo y es un auténtico milagro disfrute

Voz 14 22:20 no

Voz 22 22:24 eh

Voz 23 22:38 en el aula no o no eh

Voz 14 23:01 a con

Voz 24 23:24 el eh

Voz 25 23:44 el

Voz 26 23:46 yo

Voz 23 23:58 y el

Voz 14 24:15 no

Voz 27 24:20 como un nuevo

Voz 28 24:24 cómo no

Voz 14 24:27 no

Voz 29 24:27 todo el

Voz 30 24:32 no no

Voz 31 25:04 no

Voz 32 25:23 ya

Voz 6 25:26 era la ciento de sí rompe y bueno

Voz 9 25:33 Antana nada más más con un

Voz 6 25:36 empiezan poco más yo espero

Voz 7 25:38 espero no terminar todavía desde que hablas español llevas tú el programa por ti solo si quieres me voy

Voz 8 25:45 no caer nunca nunca la palabra de la semana a como ignora a no lo hace nunca nunca para nada Nikos nunca nunca si no existe en español pero no

Voz 7 26:03 estas palabras de la semana que te está detrás viniendo arriba James en español en vuelo de enhorabuena porque de verdad que no pensaba que podríamos hacer esto en español

Voz 6 26:11 yo también OVNI yo tampoco y eso me da

Voz 7 26:14 no me dan muchas ideas

Voz 8 26:16 o sea si de las palabras de la semana es

Voz 6 26:20 Caspar

Voz 10 26:20 eso casposo lo has ido alguna vez casposo lo has oído casposo no sabe lo que es caspa casi a haya Ciencias casposo casposo sabe lo que es casposo entonces que no no eso es quitarte la caspa del hombro eso es casposo sería quién tiene caspa pero en español casposo

Voz 7 26:42 si alguien un poco viejo uno

Voz 11 26:45 rancio no

Voz 10 26:47 se se se usa para personas también para cosas a veces sobre todo para personas no estáis pero sabes que hay muchos políticos que son casposo

Voz 7 26:59 sí

Voz 10 27:00 si tienes que empezar a usar esa palabra casposo KAZ Pozo vale Dylan

Voz 7 27:07 el pozo ahí está te ha puesto Carmen venga

Voz 10 27:09 bueno

Voz 8 27:10 bueno ahora no toca

Voz 33 27:13 no

Voz 34 27:43 ha que ha vivido