Yago de Vega: "Tebas se cree con el derecho de hacer lo que quiere, cuando quiere y en la situación que quiere"

es correcto estoy leyendo sobre la marcha las tres páginas de la resolución me he ido directamente no a lo que acuerda el Carmen Pérez que es la que firma esta resolución suspender cautelarmente el partido que se va a jugar mañana el que sería jugar mañana entre el Reus las Palmas como consecuencia de las causas excepcionales el presente acuerdo agota la vía federativa así que ya es oficial porque la única que puede suspender un partido en España es la federación por mucho que la Liga quiera atribuirse competencias que no le pertenecen esto sólo puedo hacer la Federación el papel de la Liga no era válido y ahora sí que sí suspendido cautelarmente el partido Reus Unión Deportiva Las tan

Voz 1991

01:19

bueno pues esa es la noticia de última hora el Comité de Competición en esta reunión han pues a altas horas de la noche once ahora mismo y cincuenta minutos decide suspender cautelarmente el partido que estaba previsto entre el Reus y Las Palmas después de que el dios todopoderoso del fútbol español Javier Tebas tomase una vez más de forma unilateral una decisión sin tener competencias en ellos como ya sucedió con el famoso partido entre el Girona y el Barcelona Tebas que se cree con el derecho a hacer lo que le da la gana en el fútbol español cuando quiere y como quiere en la situación que quiere pues en este caso tiene que ver como hay un organismo superior como en este caso el Comité de Competición que decide suspender de forma cautelar como digo una decisión que ha tomado Tebas porque ha querido cuando ha querido y como ha querido eh no sé me parece a mí que no va a ser la última de de Tebas luego lo analizamos más en profundidad porque vamos a estar en en Reus también en Las Palmas Las Palmas que a las dos de la mañana tiene que coger vuelo de vuelta a la isla después de saber que no se va a disputar este partido que tú fíjate fíjate la que le podría haber montado Tebas a Las Palmas que ahora dice la el Comité de Competición no no o no la decisión de la Liga no la acepto el vuelo que tenía previsto que ya tenía pagado que ya tiene pagado probablemente Las Palmas a de esta manera para volver lo tiene que anular tiene que seguir quedando en Barcelona porque señor Tebas ha decidido que que porque el el quería a través de la Liga en el Reus estaba fuera de la competición no es que haya dicho que se suspende de forma cautelar es que directamente ha echado al al Reus de la de la competición luego como digo vamos a estar en tanto en Reus como en Las Palmas para hablar de esto y todos cuento