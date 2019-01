Cómicos de guión

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:12 que en Chen Nails todos o Chichén soy débil sabe dónde de Ando

Voz 3 00:24 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1704 00:51 me encanta el presidente del Parlamento británico sacudidos escrito con vosotros saber secreto de

Voz 4 00:57 a la

Voz 5 01:00 te estás me encanta este señores ese es el padre de un de uno de Magaluf como máquinas al padre de ese tipo de formación se eh

Voz 4 01:09 qué tal me veo

Voz 0874 01:12 lo Pedro Aznar Virginia riesgo cómo estáis compañeros vosotros Antonio Virginia hicisteis el programa de la lotería no

Voz 1704 01:20 sí es verdad tú perdón cuenta esto una excusa como yo

Voz 6 01:23 yo soy la verdad no sé cuál es mi mente este año pero

Voz 1704 01:26 no pero siempre pueden verse pues mira voy a decir una

Voz 7 01:29 cosa que aún no había dicho que fue maravilloso Virginia un se y estuvo para ir por la calle pero yo tengo que ir al sitio al al a donde se hace lo de la lotería de la verdad

Voz 5 01:37 allí pillemos la gripe aún la tengo no es broma eh a uno

Voz 1704 01:42 agredir entera la pegó mosquito feliz sino no lo sé pero es una gripe hiciste en esas vaya mola mucho bueno muchas veces que Jada el mosquito felices la mona de estallido Él es el

Voz 0874 01:53 el principio de toda la noticia para Antonio ha pasado

Voz 1704 01:55 Javier Domingo el año que viene no me ya lo sé ya lo sé porque lo estuve pensando tiene mi costar mucho eh yo lo acabo de mirar injusto lo mismo tengo una comunión ya ya el día que sea nadie

Voz 0874 02:10 bueno nosotros tenemos Ana Pastor que también tiene su carácter pero lo expresa de forma mucho más elegante

Voz 8 02:15 señorías les ruego silencio silencio por favor les rogó silencio a todo Señorías silencio

Voz 1704 02:23 silencio silencio pero por favor le ruego Silent mola mucho más en inglés James descontado pero sólo hay que darle tres raza Ana Pastor y ver qué pasa y si la gente

Voz 4 02:32 no son los que vuelva

Voz 9 02:36 es es te lo hace falta darle al inglés

Voz 0874 02:43 de ahí explica así tan enérgicos también como el inglés

Voz 10 02:46 además de mentira que no pueden escuchar esperen ustedes

Voz 1704 02:50 termine y luego hagan exclama

Voz 10 02:52 de lo que le parezca oportuno Ballesta almorzar si le parece bien lo que esto está haciendo

Voz 1704 02:58 me parece muy sana ese Villalobos tenían su punto como presidente claro si luego es facha que llevaba un mercadillo animó algo en vuestras vidas personales o laborales que queráis alma aznarista si estas pequeñas ha venido mi hija hoy ha a ver la rabia luego si te atreves le damos un poco de micro Abel ver lo que pasa

Voz 5 03:19 es lo que pasa es de Vox he

Voz 9 03:24 va a ser una soflama por la comedia es mi hija xenófoba ya con cuatro años se el pasamos a ver si me sabe si quieres luego Valentina te apetece hablar

Voz 1223 03:34 no ha dicho

Voz 1704 03:36 va a ser que sí siempre vamos a ver lo que pasa por todo lo bien que te da más vuestras cosas si quieres que te comento el Plame Risto Javier pidiendo mucho mira ahora mismo tengo es muy Mi Cartera

Voz 5 03:48 están dos hay dos tarjetas de dos de dos edificios de entrar un en un lado tengo la de la SER en el otro la de Telecinco y la cartera está cambiando de color sabes que está

Voz 1704 03:57 siento que hay como una cosa negra que estaban

Voz 5 04:00 cuando yo tras ahí están luchando una luchando

Voz 1704 04:02 yo yo que bonito y cuál es el mal es la SER claro a verlo vale vale

Voz 11 04:12 esta mañana me he llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal a Manuela Carmena con una nueva marca electoral pero es que

Voz 0874 04:21 pasan no se había deteriorado y de repente aparece alguien que te da el cariño que nadie daba dos meses no hay que reconocer que Manuela Carmena sí

Voz 1704 04:28 bastante más carne

Voz 0874 04:31 Pablo Iglesias

Voz 5 04:34 es que tiene que ir acompañado de sexo gravemente

Voz 1704 04:37 me lo ha dicho tres palabras y en la cabeza de todos se ha montado un una película inolvidable ya suele pasar de Izquierda Unida

Voz 0874 04:44 las partes tiene su versión de lo que ha pasado y de lo que va a pasar escuchábamos a Iglesias diciendo que Rejón abandonaba Podemos

Voz 0799 04:50 creo que va a haber

Voz 12 04:52 una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid que va a hacer tándem con la candidatura de la alcaldesa Manuela Carmena yo soy el candidato de Podemos a las a las elecciones a la Comunidad no

Voz 1704 05:02 cuando ya lo Errejón le aseguraba Ángels Barceló

Voz 0874 05:05 como escucháis que se presenta por Podemos como se produjo esta ruptura pocos minutos

Voz 11 05:11 después de la llamada la carta de Manuel I de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes social

Voz 0874 05:17 decir que Iglesias le pilló por sorpresa aunque para Íñigo el problema es que no no se quiso dar por enterado

Voz 0799 05:22 esta reflexión yo no sólo la hecho hablando con compañeros en Podemos esta reflexión yo la he escrito en artículos y entrevistas

Voz 1704 05:30 como Gila no montado en el ascensor de la sede decía alguien desde el partido aquí alguien ha matado con escasa cantidad dura e potentes a mi me parece que si la verdad pero bueno

Voz 0874 05:41 sea como sea hay por lo que sea Pablos has sentido tremendamente

Voz 11 05:45 reconozco que me he quedado tocado y triste de crédito a que Manuel a Íñigo no hayan ocultado que preparaba al lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa respuestas de Errejón

Voz 0799 05:57 a que a que mi secreto alguno e nunca lo he ocultado yo creo que la política española sobre un poco de un poco de voz y Federación y hace falta un poco más de escucha creo que sobra imposición y que hace falta más capacidad de cooperación

Voz 1704 06:09 Íñigo Errejón es más simpático no cae muy bien

Voz 9 06:13 a veces esa campaña de comunicación que van a hacer los dos rollo silos de Vox hicieron un caballo no por las escaleras

Voz 1704 06:19 la de digo hombre con la bici por la Gran Vía

Voz 9 06:21 de Verano azul porque ya es un poco como Julia de verano

Voz 1704 06:25 sí hombre resume como Tito como del Ayuntamiento como la dorada Coca Cola también no vea un anuncio de turrón de un niño cosas

Voz 7 06:32 en el caso abuela preguntarle si se sienta en el regazo

Voz 5 06:34 hola qué hacer para que España vaya bien que hay que hacer para que vuelvan los soviets abuela

Voz 0874 06:39 el caso es que cuando alguien te dice tengo algo que decir que ya sabe lo que te va a decir lo que procede es aceptarlo

Voz 11 06:45 estamos dispuestos a hacernos a un lado ya no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto

Voz 1704 06:51 Íñigo unos Manuela Carmena esa es una frase con todo el respeto

Voz 5 06:56 de todas formas la soprano cuando lo decía es que te iban a matar con todo el proceso

Voz 1704 07:02 diario con lo con lo épico y un poco lo peliculero que es Pablo ha perdido la oportunidad de hacer Íñigo Errejón Podemos prepárate a morir

Voz 9 07:10 frío por favor Pablo ojo antes

Voz 7 07:13 de vista Ángels qué le le casa algunas preguntas hombres y silencio

Voz 6 07:19 lo único que faltaba por saber los hicimos el jueves por la noche cuando

Voz 0874 07:22 Ángels la fe la pregunta sigue siendo amigo de Pablito

Voz 0799 07:29 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos a veces de la lógica Politico

Voz 9 07:36 yo me he tenido que a mí un colega me dices eso digo mira no es lo mismo que te lo pregunto

Voz 5 07:42 aquello de seguir siendo amigo seis años te diga no niños

Voz 7 07:46 siendo amigo es que es su

Voz 5 07:48 la de La Sirenita del saberlo estamos

Voz 0874 07:52 bueno eso sin contar con la inestimable ayuda de el amigo Pablo Echenique que se mostró muy comprensivo con el hecho de que Errejón no haya querido dejar su escaño ni su puesto en la formación

Voz 13 08:02 es de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa eso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 5 08:11 boom traidor y pobre

Voz 9 08:13 el alemán

Voz 1704 08:17 saben dio muy arriba con lo del robo de Comedy Central modo Rowe

Voz 5 08:22 fijáis sólo hace chistes de y totalmente es de Roger yo le han actualizado la silla es como una última actualización no

Voz 0874 08:29 a la semana pasada la nueva candidata a la presidencia de Cantabria esta semana ha tocado a la de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha sido la elegida es la presento que Díaz Ayuso aquí unos cómicos

Voz 0144 08:38 criminalizar al hombre gratuitamente por un rédito electoral me parece patético ya imperado una dictadura feminista y hemos llegado a lo de las miembras los miembros e la portavoz de la frivolidad esa tontería

Voz 9 08:50 eh sí el título de la película Los los miembros la frivolidad y esas tonterías Esperanza Aguirre kitsch un poco las señoras

Voz 5 08:58 eh se se nota que hay un cambio pero hay otra ideología

Voz 0874 09:03 Isabel sabe bien que en política no importa es decir tonterías aquí lo verdaderamente importante es otra cosa

Voz 14 09:08 cuando llegó a la política hay que de dar espectáculo es decir no significa que vivas del espectáculo significa que tienes que hablar que tienes que dar la cara que tienes que a los debates que tienes que estar en las redes que tienes escribe Hardy

Voz 0874 09:20 pues estos son los principios que Dios nos pide confesó

Voz 9 09:23 Castelo haciendo Castelo es lo mismo que me dijo Vasile cuando tengo que salir dar la cara

Voz 0874 09:32 a pensar que vas a hacer aquí chistes contra Telecinco y chistes contra la SER

Voz 1704 09:35 hombre claro no sabes qué es lo que hago no para lo mismo

Voz 0874 09:38 mi sintonizado Telecinco eran ayer conmigo porque te

Voz 1704 09:41 en en Brandeburgo pero de todas formas no te acerques a Castedo porque en su programa agreden a los periodistas eh

Voz 0874 09:50 no amigo amigos qué tal Esperanza Aguirre por ejemplo tenemos muy buena relación

Voz 15 09:55 y me gustaría verla dentro de poco para pedirle consejo

Voz 0874 09:58 pues sí esto es que Esperanza vuelve a escena

Voz 16 10:01 si no llega a ser Pablo Casado el elegido en el último congreso extraordinario el Partido Popular estaría en este momento con muchísimas dificultades

Voz 1704 10:10 estamos a veinticinco minutos de que empiecen a emitir otra vez anuncios de soberano en la tele tampoco no

Voz 0874 10:15 tampoco me Esperanza vuelve a Pasapalabra rellena roscos según se antes serio

Voz 1704 10:21 qué pasa palabra papas a palabra de verdad quería basar su espera creo que voy a ella sigue quería para ella

Voz 0874 10:30 sabes qué Diego

Voz 1704 10:32 no eso ya es una cosa pues es pues el señor ese que lleva un año jodido intentando llevarse el dinero no va a ser el rosco ella me quedo

Voz 0874 10:42 James reconocer o recordar a la audiencia que tú tienes tu pasado con Esperanza Aguirre

Voz 7 10:46 yo he tenido mucho lío con Esperanza Aguirre se de siempre no sé porque habían pero porque les aquí porque hacía bromas como muy de Rose también se las esperaba la te me me tapaba la boca con más más boca nos caímos bien en ese sentido de hacer chistes siempre que hacia un reportaje pues eso hay quien caiga o cuando luego hecho como más reporterismo y tal siempre me daba un titular por un titular loquísimas

Voz 0874 11:09 las entrevistas que lo has hecho algo que ya ha asaltado a Esperanza vestido au

Voz 7 11:13 vestido siempre y ella también porque entendía ella no

Voz 1704 11:16 también me dice siempre la verdad es que estoy

Voz 7 11:19 de la tengo una cosa que era en nos veíamos en la lejanía

Voz 5 11:23 fuera fuera te espero vez ya vale vale ahora voy

Voz 1704 11:26 pero si te digo al cuerpo

Voz 0874 11:28 en cuanto antes de dejar la política local lo escuchamos a otro candidato al que se medirá a Manuela Carmena en la lucha por la alcaldía

Voz 17 11:34 no permitiremos que a ningún Gobierno vuelva humillar la dignidad de Madrid como capital de España recibiendo a tres golpistas en el Palacio de Cibeles permitirá M

Voz 1704 11:45 el chotis no entonces tal y que cual una pancarta Ésta es que pone golpistas Almeida puesto candidato del Partido Popular mira lo que es maravilloso la verdad que tiene una cara de comercial de cámaras frigoríficas un colega mío que acabó que siga en la universidad

Voz 4 12:06 pico

Voz 18 12:14 quiero encarnar una que aquí se rehizo

Voz 19 12:17 en el amor a nuestra tierra no me debo a ningún otro interés económico político o personal que no sea el bien general de los andaluz

Voz 1704 12:26 he en el discurso estándar lo que hemos daría es que el discurso de entrada de investidura fuera el si el contrario he venido aquí a forrar me llevármelo todo hijos den a todos por saco un momento que se que se cruzaron ella le dijo algo a él le dijo que si volviera lo sabía sí

Voz 0874 12:44 Andalucía ya ha hecho efectivo el cambio y el nuevo presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla su nombre quizás de preguntas profundas

Voz 1223 12:50 es verdad que parece que defender nuestras costumbres ahora es rancio que defiende uno la costumbre es mucho un rancio porque soy un rato

Voz 1704 12:58 sí porque además en caballo dentro del Parlamento su nombre

Voz 0874 13:00 seguro de sí mismo también los

Voz 1704 13:03 siempre creí en mí yo creo que es para uno cambiar las cosas bueno tiene que creer en uno mismo no había hay que tiene claro cuál es su estilo

Voz 1223 13:09 no venimos con los brazos abiertos las camisa remangados y la mano extendida para un trabajo arduo

Voz 1704 13:17 qué haremos en como los de la espero que no sea así

Voz 5 13:20 es un pack Dios

Voz 1704 13:24 pues bien una persona que domina varias lenguas

Voz 20 13:28 soy yo subía cien palabras castiza el que manda en el PP andaluz soy yo

Voz 4 13:34 usted

Voz 1704 13:38 que usted lo sepa le oye pero de todas formas no me no os dais cuenta que se oye la banderita España el cinturón como que se oye el cuello no se cuele apuró y se oye estoy hasta el diccionario se le queda pequeño le añade palabras nuevas políticas

Voz 1223 13:53 a meter miedo a la población la política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía

Voz 1704 13:58 un escenario apocalíptico en Andalucía lo bueno es que he dicho de broma

Voz 9 14:03 no no no no oye pues me tengo que decir que me gusta a jarabe apocalíptico conjugando parsimoniosa hasta el infinito su silencio y ha dicho la palabra mal aposta entiendo lo mejor

Voz 0874 14:18 ha dicho que es con ello vamos a buscarme sino a lo mejor guionista que no pues Moreno Bonilla que hasta hace unos meses era un gran desconocido ahora es un presidente vibra

Voz 7 14:28 por medio cuerpo ayer cuando subió a la tribuna y me hago cuando veo la Gemma

Voz 6 14:33 acciones que está despertando mucha gente incluido votantes del Partido Socialista

Voz 0874 14:37 es un golpe Bacon pero Bonilla ella al igual que Iglesias con Errejón intentó ser elegante su despedida de Susana Díaz solamente lo intentó

Voz 1223 14:44 considero Hutton consideró también necesario agradecer también reconocer la labor suya y la de su Gobierno que más allá de los acierto y de lo erróneo yo estoy convencido y lo digo tal como lo siento estoy convencido que se realizó con las mejores intenciones no está mal

Voz 1704 15:06 parece más gallego que andaluz con esa retranca e digo lo que pasa es que después de estas palabras tan bonitas llega el momento de hacerle un poquito de burla

Voz 0874 15:14 la oposición no oiga qué bien el coco

Voz 20 15:16 qué bien aquí la derecha comerse todos los derechos a derogar lo todo no señora vía no

Voz 1704 15:23 a cantar la canción del coco a Valentina que estoy enfrente con una foto de Bonilla al lado si se duerme

Voz 5 15:28 sí se duerme en tres segundos

Voz 0874 15:30 la niña es capaz de desvelar también su primer movimiento

Voz 21 15:33 lo que se trata de tener un diagnóstico lo más certero posible de cómo están las cuentas pública por eso yo quiero hacer un una auditoría integral para saber dónde estamos como estamos Iker decisiones tenemos que todo

Voz 5 15:45 en esa auditoría es un marrón sacó treinta y seis años de cajones esto decir que viene el coco auditores a me hubiera

Voz 1704 15:54 ahora mismo hay hay una hoguera quemando documentos que han dicho por favor no apagar la hoguera mando el volcán aquel de Islandia que lo paró todo pues ahora está en Andalucía

Voz 0874 16:06 en ese nombre capaz de dar un golpe de efecto invitando a la fiesta a viejos amigos

Voz 0660 16:12 pues la verdad estoy estupendamente pues la verdad no lo digo como lo siento no sabemos la gente me muy bien normal ir a aquellos a los que no les gusto que son muchos pues tienen el buen gusto de no contar

Voz 1704 16:31 pues claro echábamos de menos eh eso también lo vi el otro día se les está dando el pelo largo barba larga y el pelo tiene ese está dejando como me limita andando rápido y con Belén mitad Rajoy puede Petare se exime de esta manera de hablar

Voz 7 16:46 a Chaves de menos tan pausada de Aral

Voz 5 16:49 no se nos viene encima dando más tranquilo tiempo

Voz 1704 16:53 es decir a mis hijos es que antes se hablaba de otra manera

Voz 5 16:55 el presidente iba a pedales ha vuelto

Voz 0874 16:59 aparecer en la convención del rearme ideológico del PP sea lo que sea lo que eso significa

Voz 0660 17:05 vemos que no sea una tertulia porque a estas alturas de mi vida de tertuliano no voy a acabar de además no voy a intentar competir con nadie porque si alguien puede pensar que esto les puede afectar

Voz 5 17:19 eso lo decía yo

Voz 4 17:24 en la otra ala pelo

Voz 0874 17:28 a pesar de la derrota se ha empeñado en seguir al frente del PSOE en Andalucía porque se siente respaldado

Voz 22 17:33 que sí que yo pensé que debía tener el cariño el apoyo y la colaboración en todo momento de verdad que sí que a mí la puerta de entrada en el partido la abrieron los militantes

Voz 0874 17:44 un andaluces la pregunta si se siente querida a pesar de lo que diga su compañero José Luis Ábalos

Voz 23 17:49 y ese recibimiento nos exige también tener la grandeza de ponernos como siempre a consideración de esa militancia que nos ponen y también los derechos

Voz 0874 17:58 claro por primera persona del programa me refiero a Susana Díaz ha apartado de su compañera Carmen Calvo somos instrumento

Voz 0144 18:05 mira al país por debajo de las siglas del PSOE

Voz 0874 18:08 Justo no sé qué le estarán diciendo a sus

Voz 1704 18:10 sí que no es el mensaje oculto

Voz 5 18:15 sí

Voz 24 18:17 así pues éxito

Voz 1704 18:42 un poco más de política

Voz 0874 18:45 muchos amigos dentro de su partido no al menos en la Ejecutiva federal así que intentó consolarse buscando amigos

Voz 15 18:51 entre los demás dice la canción Los amigos de mis amigos son mis amigos los amigos de sus amigos son

Voz 5 18:58 amigos Herschel el epílogo de la peli

Voz 1704 19:01 culpa de de Pedro Sánchez del sentado

Voz 5 19:03 la chimenea ya si así terminé con todo como presidente acabe con mis enemigos

Voz 9 19:08 ahora digo lo uno se equivoca de canción y que era la chica de ayer también que sí

Voz 0874 19:14 también entrega amigo número uno Santiago Abascal de vocación Cid Campeador

Voz 25 19:18 es obediencia a sus amos de Irak no queremos una España en la que los hombres tengan que arrodillarse obligatoriamente cinco veces al día mirando a La Meca y no queremos que desde la Giralda Se arroje a los homosexuales o que tienen nosotros queremos una España en libertad

Voz 9 19:36 yo te piensa aquí porque el caballo eh

Voz 5 19:39 por sí pero bueno aquí podéis poner el caballo Speed Rex podéis poner el himno de fondo

Voz 0874 19:45 digo número dos Javier Ortega Smith siempre quiso ser controlador de plagas

Voz 26 19:49 les un verdadero estudio y control si quieren enfermedades contagiosas graves estamos corriendo grave riesgo de que entre en pandemia

Voz 1704 19:56 a ver yo el otro día lo bautiza como Ortega sí porque realmente es él es el tipo del lado oscuro que existe porque si vas a un garito algo hoy

Voz 7 20:05 no quieres Cruzat con Abascal es es fácil ver si tiene el caballo aparcar en la puerta

Voz 1704 20:08 claro es que está ahí y no te da la sensación de que normalmente no te pones camiseta interior pero se ponen con esta de metal de Caballé armaduras cota de malla esto cota de mallas que no muchas

Voz 0874 20:19 ah amigo número tres Francisco Serrano este sigue como decías tú Pedro de oficio representante

Voz 3 20:23 representamos y damos respuesta a españoles y andaluces están hasta el gorro y la gorra del lenguaje

Voz 1704 20:30 con lo cual compran comics esta tenemos que se buenísima no es el momento de hecho el agujero

Voz 3 20:38 así que es bueno que se sepa el partido señorías que ha venido a ocupar el vacío existencial político que ofrece el actual marco parlamentario

Voz 1704 20:48 pero así sin especificar nada eh o sea sin decir nada somos este hombre genérico de algo lo han puesto la rever ya

Voz 5 20:53 por porque habla como un cura parecía que estaba es lo puso el otro día en casa y digo

Voz 1704 20:58 esa es la dos hoy el hombre dicen los salmos hemos no tiene muy claro lo que hacen los jóvenes en el parque no

Voz 27 21:05 el quince de agosto del año noventa y nueve la señora día reivindicaba legítimamente el derecho a hacer botellona como delegada municipal de la juventud yo estaba ya defendiendo a los la alta tal

Voz 1704 21:17 no sé que hacía los votos

Voz 9 21:20 yo lo entiendo porque aquí en Madrid tuvimos Ana Botella la botellona fue muy bien lo entiendo que lo encuentras

Voz 1704 21:26 el enemigo sea el lenguaje inclusivo por sí mismo vaya Eloy aquí la labor de un buen guionista a este grupo de amigos Pedro Sánchez lo denomina de esta manera hoy en España

Voz 23 21:37 ay veis derechas hoy en España hay tres brechas

Voz 28 21:41 con un objetivo que es la involución son los Vox sonaron de la bonito

Voz 1704 21:48 es que él él ha entrado mal en el chiste ha vuelto a repetir la otra vez que él del ibérico ha sido raro porque él no se creía el pulso sea claro

Voz 7 21:58 no era un buen chiste y lo ha repetido dos veces que todo el mundo lo pille

Voz 1704 22:02 a casa no

Voz 0874 22:04 último yo creo que va a ser el último que vamos a ver porque tenemos mucho que hacer por delante no también tienes que yo creo primero Javier Maroto el del número que habla sobre el número de gays que hay en el Partido Popular esto lo dijo en La Sexta

Voz 1704 22:16 claro claro

Voz 0893 22:17 para ser un buen gay hay que ser así como hay que pensar así hay que vestir así porque lo decimos nosotros los nota que por ejemplo Nuevas Generaciones del Partido Popular hay más gays que en todas las plataformas y asociaciones de la Federación Española LGTB por ejemplo

Voz 5 22:32 el eje si era necesario LGTB Pepe Carrol

Voz 9 22:36 las acciones en el Orgullo Gay vial no

Voz 5 22:39 el le lleva el censo de los es a quién lleva el Chipre el censo de los gays Ibai quedo no aquí donde están los gays ahora mismo saca el GPS lo están por el sí sí sí

Voz 29 22:47 el no en el PP entraña una pregunta a ver mal

Voz 0874 22:52 Pablo Casado al que hemos escuchado poco nada hoy así que vamos a ver cómo habla de lo mejor de lo mejor de su partido

Voz 30 22:59 la propuesta de la esencia de los pata negra de partido de los que han empezado desde abajo de los que tampoco tienen aspiraciones de llegar arriba porque nosotros no somos un partido de arriba abajo somos un partido de suma

Voz 5 23:14 del señor donde hasta los últimos cuarenta años de los que no tienen que

Voz 31 23:19 se pensaba es que el nivel de altivez de chulería

Voz 0874 23:22 lo alcanzaba rato delante de un tribunal escuchado Álvarez Cascos en el juicio de Gürtel

Voz 32 23:29 entonces cómo puede explicarse que AENA no hubiera contratado prácticamente nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio hizo que una vez pues llegó obtuviera contratos en cuatro años por más de dos millones de euros un superdotado por otro con un solo visión unos meses

Voz 9 23:52 el contrato con Doña Manolita para casa

Voz 1704 23:57 oye no no voy a tu hija Pedro ves es que se ha ido a la competencia Telecinco seguramente se enteró natural esa Inda Valentina no le vamos a parar un momento localiza en tu mente

Voz 9 24:14 en un boli en la mano ya eh Valentín

Voz 33 24:41 sí

Voz 1704 24:49 Antonio Castelo con Pedro Aznar y con Virginia estoy con la hija de pero no quién no quiere

Voz 5 24:53 a hablar estáis que no siga tú ya no me ha dicho que ya solo viene con Pedro no es decir pero Pedro qué te gustaría que fuera cómica me encantaría de verdad creo que tiene mucho

Voz 1704 25:06 sí sí me encantaría Iker y creo que ella sola ya remata muchas cosas de una forma inconsciente yo no sé si lo si yo sí quiero que se muera de hambre como su padre oye pues esto os conocéis alguno de vosotros a este individuo que se ha visto bajar a poner mucho mucho mucho trabajo siempre a punto

Voz 9 25:28 más bien me lo ha quitado pero bueno había de todo pero

Voz 7 25:32 es un clásico titán del guión en el buen sentido mercenario de la tele

Voz 0874 25:38 Fernando Heras ha escrito el manual del guionista de televisión día practique para escribir entretenimiento audiovisual he leído que tú has escrito para el informal Caiga quien Caiga coincidir allí pues

Voz 7 25:48 de no pero no no

Voz 1704 25:51 no no estaba pocas notas tú fuiste la euforia

Voz 6 25:53 cinco sí exacto sí si Dani Flo Martes y Trece también que para ellos para viéndonos a si ha llovido mucho

Voz 1704 26:01 yo desde que lo dejara

Voz 7 26:04 conocerlos no es pitón casi todos a yo

Voz 6 26:06 yo lo que pasa es que ha escrito más fracasos que éxitos en la contraportada el comprenderá sólo puesto lo del relumbrón eso a cualquier persona que se dedica a la tele sólo sólo ha trabajado sobre el caso porque siempre es acabar

Voz 7 26:18 a ver si es del de donde más se aprende son menos

Voz 6 26:20 eso es lo que nos queda de consuelo déjame deciros que me encanta

Voz 0874 26:23 los Clippers Ángels que antes de que termine el programa contaremos que tú has despedido a uno de estos tres de un programa y esa persona a la que tú has desprenderse va a vengar en directo a hombre

Voz 6 26:32 por supuesto no me pregunten más queda pero tengo tengo una explicación vamos yo tengo que decir no no no

Voz 4 26:37 no no tendrán escarnio él escarnio

Voz 5 26:42 no es que el que Mediaset esta todo me encanta salsa

Voz 0874 26:49 despedido como guionista despedidas no como como responsable de algún

Voz 6 26:52 ella estaba ya estaba ella es una

Voz 4 26:55 ya nadie Playa Virginia

Voz 6 26:58 para los que no entendido yo no yo

Voz 34 27:01 yo no yo estaba dirigiendo me hice cargo de él

Voz 6 27:03 la nueva dirección del programa había otros objetivos y habían presupuesto limitado tenemos que utilizarlo

Voz 35 27:09 ya ya yo estoy muy sencillo

Voz 6 27:14 nosotros teníamos que cambiaron la productora del programa donde Javi vamos de que no fue la única persona

Voz 9 27:20 me encontré mi sitio pueda despedirme que es uno Eso fue lo mejor eso es lo que más me va a gustar contar lo que fuera una escalera oscuro

Voz 35 27:30 bueno pero me hubiera gustado aparte

Voz 9 27:32 detrás Sálvame exacto eso no la parte activa del despido dividió con la salida de público pero luego lo recuperamos

Voz 0874 27:42 las tú la historia y si quieres te vengas de manera radiofónica tú tú decías antes los contados fuera de antena que yo bromeaba sobre ello pero es verdad que los políticos tienen guionistas

Voz 6 27:51 tú has comentado TUI bueno concretó Pedro Sánchez siempre ha dicho que llevaba tenía un par de de guionistas ya te antes de ser presidente cuando se hizo con el partido contando con ellos si tenían una reuniones tenía unos maitines los lunes por la mañana sí hay uno uno de esos guionistas yo sí lo conozco menos llegaba tarde al trabajo por esta razón Saura con con algún yo claro yo no sé yo no sé lo que hacen en la reunión eso sí que no me ha llegado pero vamos no os puedo decir el nombre pero una de las personas que curra

Voz 1704 28:20 hasta ahora mismo en el programa que yo estoy que El Terrat ha sido guionista de un político catalán hasta fe nada pero si no hay humor en la política pero estoy M que pues el poco que ahí está escrito sí sí siempre

Voz 7 28:32 al menos sino guionista tal cual lo que hablan pero asesoramiento de por dónde tiraron ideas de pero yo creo que es la referida a este partido va a más

Voz 6 28:40 yo no me lo planteo digo pero un de los que yo conozco creo que los que estamos hablando son más o menos guionistas de humor indie y luego tú escuchas discursos os iba a la deriva de la policía que dice es exactamente la figura estos guionistas han pillado trabajó su vida pero que refleja para para decir buenos días esto para descongestionar un poco no es un chiste de vez en cuando que pueda aliviar un poco de que los chistes los metan las reuniones seguramente entonces afloja claro

Voz 7 29:07 al revés que que sería cuanto más dejasen la ingle hiciese buenos chistes luego aquí si te fijas a veces comentamos como positivo un comentario sólo porque no ha caído bien lo que ha dicho Easy ellos se deja el si tuviesen realmente a los mejor Suttles gasta dinero en tener en Estados Unidos lo hacen de tener los discursos de los mejores fulano con los mejores chistes sobre todo probados en garitos que la gente sabes que le va a hacer gracia son funcionales

Voz 6 29:31 estoy además que con lo que hablabas de que son declaraciones estandar creo que lo decía pero sí que es verdad que pero como huyes de las declaraciones estándar para para no meter el pie en un charco yo creo con humor si te hace falta a lo mejor hacer una ristra de cinco chiste sí

Voz 0874 29:44 del humor yo creo que cada partido político a lo mejor escoge diversas que son de su ideología están ahí es ayer

Voz 6 29:50 sido humor es el tema

Voz 7 29:52 para mí que parece que si tú asesoras son partido tienes que estar dentro del partido o haber sido militante lo que en la diferencia de Estados Unidos es que pillan a los mejor

Voz 6 30:01 y luego que un político cuando dice esto es en un mitin quién va a un mitin ya fuera por la radio tiene estupendo pero quién va a un mitin que probablemente no tenga mucho sentido del humor

Voz 7 30:13 cortés sí que se distribuyen en todos los medios y el corte de esa declaración ese punto cuando meter humor siempre siempre Dundee como esto de lo debo Vox sonaron por ejemplo pues eso se Si cala el seguirá usando los

Voz 1704 30:26 sonaron claros y habrá calado oye

Voz 0874 30:28 libro que has escrito que está muy bien para quién quiera se guionista porque tiene desde un Diccionario de conceptos hasta una manera de escribir formatos de determinar qué quieres hacer no pero hablo la figura del guionista tú escribes un guión para alguien que te puede destrozar por ejemplo en alguna frase un buen chistes jamás jamás me acuerdo

Voz 6 30:46 no claro igual que también te puedes escribir pero de otra forma tú puedes escribir también Un guión que estaba a medio gas alguien te lo puede coger y hacerlo brillar mucho lo cual es muy de agradecer

Voz 0874 30:57 pero qué es lo más habitual

Voz 1704 30:59 pues lo primero no

Voz 6 31:01 yo diría sabes lo que ocurre depende porque depende de los intermediarios que hayan Batasuna que qué tiene que decir Jaén de guionista en concreto porque yo por ejemplo si escribo algo estoy presente en una lectura de seguir aunque luego se va a hacer delante de las cámaras admitir procuró puntualizar procuró marcar sabes pero sí a mí por ejemplo como guionista no me dejan entrar en esa reunión es muy probable que aquello se distorsionen poco más momentos después si yo qué sé de cualquier persona aunque no tenga mucho talento siempre te puedes acercar a él e intentar es que vivir para él no contra él y eso es la la lista pero lo que pasa es que si el chiste es bueno si la idea es buena pero dietas de chistes no salido lo hemos hecho todo que

Voz 7 31:44 tan escena donde depende si está en la ficción mira un ejemplo Why visto los después de los Goya de Andreu haciendo de John Lennon sobre todo en los escrito con lo hemos escrito Caco Fonsi yo dentro de un equipo de muchos más en estas que estamos escribiendo la la gala de los Goya luego pasa por el coordinador por Enric por David que son pues están coordinando los guiones no les dan como otro Flors y luego eso llega a de una Bassi basado en una idea de Andreu de Silvia al resto de guionistas del equipo que somos como seis siete que que lo hemos Plensa tal nosotros hemos una primera versión se lo pasamos al coordinador el lo retoca esos llegan a la escena de la escena allí y allí los han adaptado porque de repente pues no había yo que sé no había en la esquina no giraba si no había ese hueco

Voz 6 32:26 sí además son muy de yo me acuerdo una vez que estaba haciendo el programa de sketches con Corbacho y Santi Millán en Telecinco hace muchos años una vez que salió el guión yo venía de Globomedia de la Céline formal venía acostumbrado

Voz 1704 32:39 a parir la idea rematarlo hasta el final y Yacla el guionista alcaldesa española

Voz 6 32:45 José el perdona no no esto ya lo cojo yo porque tu trabajo acaba cuando sale en las hojas de la impresora y me mosquee pero lo cierto es que en el Terrat surge de Bay hay mucha gente que viene de la cubana ahí de de El Mundo de la actuación y entonces ellos rematan para él la lo que les gusta y lo hacemos bien con lo cual en este caso en esta productora en concreto la mayoría los proyectos escribes lo explicas alguien ya que era muy tranquilo métodos

Voz 0874 33:08 oye ceniza alguna vez para Hungría Atleti

Voz 6 33:11 es si para un reality sí pero no podrían no bueno sí claro era Perdidos en la tribu Nos espera perdidos en la tiburón programa en el que tres familias española las mandaba vamos a convivir en una tribu allá lejos al baño me acuerdo casi un mes y entonces si al final la tribu les aceptaba después de ponerle muchas vicisitudes que realmente era la vida cotidiana de la tribu pues entonces podían ganar mucho dinero había una pasta repartía las aceptadas

Voz 34 33:36 pero es que para un reality y lo explico en el libro no

Voz 6 33:39 es como quien Izar por ejemplo para aquí los en fin que acaba de hacer para que los crímenes y luego lo dices lo puedes mejorar puedes improvisar el guionista de realitys es al revés trabaja sobre material grabado claro entonces lo único que hace es que se construyen los los pilares para que la chispa ocurra por ejemplo pues a Virginia al final sabes

Voz 35 34:00 no sabemos por ejemplo pero por ejemplo la labor del guión

Voz 6 34:04 esta aquí sería después de lo que pase mañana se coge ese audio se corta y hace una pieza pero el guionista también han puesto los pilares quiere decir que el guionista reality es un poco el que tiene la mala idea Guitar Hero también está compartido muchas veces con gente de redacción sabes yo creo que no bajen las personas de redacción el el guionista de un reality es el guionista estructura normalmente es el guionista que por un lado con los contenidos los elabora de manera narrativa que narrativa mente te den cierta cierto suspense tenga el atractivo por otro lado el guionista estructura que es con todos esos contenidos compone el programa sí

Voz 1704 34:36 no pero existe una reunión en un reality por la mañana de neón

Voz 6 34:39 damos bronca yo creo que sí

Voz 1704 34:42 seguir bronca por supuesto

Voz 0874 34:44 cuando alguien te cae mal escribes mal para él

Voz 6 34:47 no no cuando con alguien me caen mal no para él

Voz 0874 34:51 no escribes para el yo es que yo

Voz 6 34:53 no sí si es que no tiene mejor no te queda otra que cuando alguien me caen mal me caen mal intentaré no volver a trabajar con él pero de momento mientras que te toca lo que yo creo que es la labor de guionistas acercarse a como él es si de lo que es sufrir sufre es lo que todos hemos sufrido aquí

Voz 7 35:09 sí pero una cosa que pasa mucho en redacciones por ejemplo yo sí si quieres ser colaborador de de un programa siempre recomiendo empecé a ver también como guionista dentro del programa o al menos hacerte con el equipo porque es el equipo tú le te entienden como persona es bien te escriben su perderían para ti

Voz 6 35:25 pero en cambio si no te entienden y no saben quién eres si no

Voz 7 35:27 no no entienden cómo eres mucho más difícil que te escriban Baratillo aparte surge es menos en las ideas

Voz 6 35:33 sí es como esto para Fulano que esto es digamos no voy a matizar un poco yo no escribo mal adrede para nadie pero si tengo a tres personas y una me cae mejor remata mejor me chistes y me cae mejor las ideas que se me ocurran trataré de empapadas para que sean para ella las malas donde a la otra persona pero lo realmente intentaré favorecerá que me favorece y eso se nota eh hay programas esto es que

Voz 1704 35:58 son procesos muy de Paco creó una mesa de tres un panel de estas notas exactamente que este guionista le cae bien a todo lo remolón los remates chulo claro

Voz 0874 36:09 la televisión a escuchar la rapidez con filtro pensando o qué malos este guión o que malinterpreta este personaje Un buen día yo sí

Voz 6 36:17 yo soy un coñazo para ver la televisión no muy divertido pero a mi a mi esposa la tengo claro yo no me veo los programas que me gustan al contrario me pongo los programas lo que me gusta me gustan y me lo paso muy bien pero nadie se entera yo me pongo mi casa digo omega es porque de alguna forma los que hemos trabajado en televisión lo vemos todo no

Voz 1704 36:36 entonces y luego ya me quedo tranquilito y ya me voy como cuando te desahoga exacto y en ese momento es te suena el teléfono te dicen oye que te vengas a este programa que acabas de ver

Voz 6 36:44 siempre siempre siempre tengo presente se porque me ha ocurrido alguna vez que ya o los programas que no me gustan los vemos como diciendo que me llaman verás soy un mercenario un fontanero de la televisión arreglado más cosas

Voz 1704 36:57 a intentarlo al menos a Irán le llaman mucho cuando estaba un poco a sí sí sí

Voz 29 37:03 sí parece ir así

Voz 6 37:07 hace que la muerte sea un poco más lenta pero me han llamado mucho también para muñecos sea para muñecos para presentadores colaboradores pero tiene claro que explique bueno es como llamamos nosotros a la gente que da la cara no colaborador les y presentadores porque persona tampoco les venía a la cabeza te es que empieza por P entonces me han llevado también mucho para asistir los sobres porque a lo mejor estaban en el programa equivocado el programa de deportes y el otro venía de no sé qué cara a ver si lo va a intentar salvarlo digamos no para intentar encontrar el término medio entre naturaleza el programa y el problema que tiene la pelota

Voz 5 37:44 lo que hace es real que es para alargar la muerte de decir

Voz 1704 37:49 no todos los trabajadores no hay ningún problema que obra

Voz 5 37:51 la realmente es muy difícil ahí hay grande

Voz 7 37:54 es buques pero que sobre en años pero que es tan difícil que el la mayor programas acaban desapareciendo algo

Voz 9 38:00 no es no han levantado cabeza

Voz 1704 38:03 a veces sale muy complicado que levante cabeza altos claro

Voz 9 38:05 me refiero no hay más cosas otra cosa es que bueno

Voz 7 38:11 hay una estadística que dice que el ochenta por ciento de los programas se elimina en la primera semana si pasa es la primera semana ya que entre el veinte por ciento sabes también porque creo que

Voz 6 38:18 a eso porque se ha despreciado el pues estoy de la producción el valor de los pilotos haces un piloto It's late p'alante joder y cuando estás viendo el programa te das cuenta de que esto no tenías entrenado yo creo que ya la audiencias será cuenta antes para salir al aire te hacía por lo menos cinco pilotos y sin tiempo real cinco o más ya sabe eso entre supuestos significa una semana más de contrato etcétera claro claro si no por nada sino sino que si no pasa nada si yo lo entiendo pero que tiene sus consecuencias es que sales un poco

Voz 1704 38:48 a ver que es una flauta de siempre

Voz 0874 38:52 menos dinero menos calidad oye tú tienes una lista negra de gente para la que te vas a negar ya siempre a escribir

Voz 6 38:57 sí

Voz 0874 38:58 ahí es Carlos alguna pisto no

Voz 35 39:00 puedo no puedo no puedo dar ningún has te das para él no puedo no puedo I no pudo acabar dónde cómo y luego no me voy

Voz 6 39:06 claro un libro de memorias es penoso y que yo no soy nadie que cuando hable de la gente que si lo ves nuevas es muy grande expresó su carácter es por su carácter si es por su carácter yo creo que lo peor de todo esto es que la inseguridad se mezcle con un carácter un poco infantil porque tenemos todos esos refleje

Voz 31 39:24 es simple con autoridad nada si con con

Voz 6 39:28 concierto despotismo sabes entonces hay algunas personas que son

Voz 7 39:31 muy déspotas con todo el equipo es verdad veremos pero lo que dices de la inseguridad Hay lo que estás expuesto cuando estás haciendo algo dando la cara y hay un momento en el que yo de verdad cómo cómo salir por delante como guionista creo que tengo los dos puntos de vista llega un momento que tanta gente te dice tantas cosas sí sí que a veces ves que el programa no está del todo hecho y tú estás tan insegura en mil programas

Voz 5 39:53 los programas

Voz 6 39:56 ver y son nombres

Voz 5 39:58 en dos mil uno pensado que Fernando me ha visto ya pasado por ahí de de fontanero de la tele de arreglarlo todo es mentira la semana que viene de por ahí el umbral

Voz 7 40:07 he estado en mi programas con con Fernando hoy hemos nos hemos cruzado mil veces y es verdad que tanta gente te llega tanto simples de que el tío que está adelante a veces puede estar muy inseguro Sí Se puede echar algún buen todo la culpa guión de esos yo creo que también es es lo lo pero pero

Voz 0874 40:22 en esa animadversión también

Voz 6 40:25 bien cruzado con gente que tiene muy mal pronto incluso lo tiene no en directo pero delante de mucha gente y lo tiene contigo pero una vez que encuentra que que es lo que él estas proponiendo le puede ayudar y te acercas una vez que ha funcionado una vez ya te va a hacer caso casi siempre esa bronca o ese mal pronto que tuvo delante a la gente lo ha resuelto también delante de la gente no aparte en una esquina oye perdona

Voz 7 40:45 sino a ver que no te deja te deja en buen lugar a mi me gusta pero los presentadores en los momentos tensos cuando no sea cuando no hay Kaman en nada

Voz 1704 40:54 sí es como doce horas haciendo algo repetitivo

Voz 7 40:56 la mente la cabeza te te ha explotado por dentro de no poder repetir esto no podemos hacer esto otra vez más alguien sin querer le falta el respeto a la estrella pero sin querer a alguien seleçao un vaso de algo caliente encima del entonces ahí es cuando si es una buena o mala prensa a noventa dices a ver qué hace ahora este hombre porque está sufriendo está expuesto y ahí lo ves

Voz 6 41:15 pero yo los ha motivado llamó a los presentadores los muñecos en general no nada de lo que escribiría no sería nada sin ellos no lo dijeran entonces estoy a su servicio me mola es alimentarlo me de lo que ellos me propongan también en el caso de

Voz 0874 41:27 el libro se llama manual del guionista de televisión Guía práctica para escribir en de Fernando iras no te vas a escapar ha llegado el momento

Voz 6 41:34 ha llegado el momento del escarnio y eso te iba iba a decir que Castelo te voy a grabar con el móvil Hacienda pues de las

Voz 0874 41:46 se despidió de un programa a Virginia riesgo pero vigilia te hago Zuma la carnavales que está sentada en esta mesa como como como fuese

Voz 1973 41:54 mira a Virginia bueno ya me lo veía venir porque porque eso se notaba en el ambiente no se olía la tostada entonces vi a Tiburón Neira es acercarse ir e intentamos buscar un despacho con esta mala suerte de que no la encontramos bueno pues aquí mismo dijo entonces era como una especie de de intersección de Mediaset que hay una escalera hay corriente

Voz 9 42:16 estamos todo muy desabrido así habla las cosas importantes entonces bueno él él puso todo su corazón y me dijo

Voz 36 42:25 no tenemos que hacer recortes eres la menos comunicadora eso me llegó al alma

Voz 6 42:31 cómo no

Voz 1973 42:33 eres eres desastre eres actriz como dato malo yo bueno le digo vida

Voz 36 42:39 desde sé porque soy cómica soy improvisadora presupuestar es el jefe lo cojo lo acepto pero tu critican no me pertenece recuerdo que dije esa frase porque es la decía mucho

Voz 0874 42:48 muy bien me gusta

Voz 37 42:50 si en ese momento bueno yo Candy Candy porque yo soy yo llorando porque está prevista

Voz 1973 42:56 intentado mantenerla la dignidad pero no puede empezar a el público de media sede de de Sálvame

Voz 5 43:01 por desgracia hombres Virginia mañana

Voz 1973 43:04 a todos como al año por el bocata Belén Esteban habla del dando vueltas alrededor nosotros hablando de sus cosas yo ahí con él

Voz 37 43:10 hay ya está ahí más o menos fue sobre nosotros olvidado verdad

Voz 9 43:14 no estoy acusando Virginia no pero bueno está bien voy a dar la oportunidad de despedir tú esta entrevista bueno pues voy a decir una frase como cuando recaer con un ex no te levantas por la mañana y dices bueno así bonito hemos pasado un buen rato pero recoge tus cosas porque ahora esta es mi casa

