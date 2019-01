Con la E de Errejón

Voz 1 00:00 narra

Voz 0444 00:55 si esta semana ha sido noticia por su decisión de presentarse en Madrid en las islas de Podemos y su casi expulsión del partido esto es lo que decía Errejón hace unos meses sobre su cohabitación con Iglesias coincidiendo con las primarias en Podemos

Voz 4 01:09 el Pierre Podemos que salir al trece de febrero sin uno de los dos serio podemos muy debilitado

Voz 0444 01:14 pero aparte de estos vamos a falta uno sí y eso que eran amigos eran se conocieron hace años como Iglesias lo contó

Voz 5 01:20 sí pues yo llegué a la Facultad de Políticas después de haber hecho derecho Image han hablado de un chaval muy listo que entonces aparentaba como seis años usa imaginados ella que podía aparentar Íñigo cuando él tenía como diecinueve años que es cuando yo lo conozco tenía diecinueve veinticuatro una cosa así veo allí sentado en la puerta de la cafetería con un trocito de pan ya el trocito de Pal estaba al estaba echan un sobresalto de azúcar y no pude evitar acercarme decirle pero porque como España con hacer y me dice el pobrecitos que es como un suizo alguien S

Voz 2 01:53 de momento me me dieron ganas de adoptarlo adoptarla a ver entonces cómo hemos llegado hasta aquí

Voz 0444 02:00 a ver te cuento Errejón al principio era muy disciplinado arriba y abajo la casta y tal es es

Voz 6 02:05 esta casta que sea enriquecido gracias al estado criticando al Estado pero necesitando al Estado Barcelina esta casta a la que ha secuestrado la soberanía

Voz 0444 02:13 incluso como miembro de la dirección de Podemos les sacaron algún trapo sucio en su caso presuntas irregularidades en la concesión de una beca en la Universidad de Málaga sus detractores la bautizaron como beca Black

Voz 0799 02:24 al final después de toda esta bola de información después de todo el clima de cacería estamos hablando de la posibilidad de un trámite administrativo que necesita ser corregido

Voz 0444 02:34 aquí siempre dio mucho juego su apariencia de niño era como pues el mágico de Podemos

Voz 2 02:39 diré cuántos años tiene tiene XXXV pero

Voz 0444 02:41 ese hicieron siempre muchas bromas con su edad y la verdad es que el demostró tener bastante sentido del humor aquí unos ejemplos

Voz 7 02:47 dio con parado una que parece una sardina enlatada

Voz 8 02:54 yo no me patilla tus padres que te lejano

Voz 7 02:58 hombre la pobres pero nunca los pone el corral

Voz 0657 03:09 mira yo entiendo que a veces que los cómicos no pasamos de frenada estamos ecos rato cuando uno ya que ellos ya tienes tu propio sello también te quiero decir a la que te veo que junto a ver muy mayor no te ves tampoco no no ha envejecido mucho eso lo sabes no eso lo sabe entonces claro es con algo algo alguna vez

Voz 10 03:37 la facultad me ha pasado muchas veces que estaba la gente esperando en el pasillo en Traballo en los primeros días de clase a dar clase y la gente se en el pasillo hasta que tiene que salir decía oye podéis entrar porque estamos sacando al profesor ya ya es que la revisión Trias pero la relación

Voz 0444 03:50 no se fue torciendo hubo al menos dos motivos en primer lugar algunos dicen que influyó el hiper liderazgo de Iglesias

Voz 2 03:56 dediquen la práctica ni el partido asambleario no era posible la disidencia interna

Voz 0444 04:00 eso es en el Polònia de TV3 programa satírico de limitaciones políticas lo refleja

Voz 11 04:05 se abre tu niño no soy un niño tengo treinta y uno años doctorado mira la Asamblea ha decidido que habrá una asamblea con gente Molino con mis huevos bolivariano usted parece bien abre

Voz 0444 04:18 segundo lugar Errejón se distanció Iglesias por diferencias estratégicas en asuntos esenciales

Voz 2 04:22 pero kurdo que se dijo que él era partidario de apoyar el acuerdo del PSOE y Ciudadanos para repetir las elecciones

Voz 0799 04:27 esa es una tampoco le pareció muy acertado el acuerdo con Izquierda Unida y a mí me pregunta si creo que debemos seguir compartiendo polos electorales con fuerzas hermanas del cambio político mi respuesta es que rotundamente sí sí me pregunta si eso debe implicar la disolución de alguna de estas fuerzas en algún tipo de fusión Mi respuesta Islamiya personal es que rotundamente no

Voz 0444 04:48 luego Errejón se presentó a las primarias contra Pablo Iglesias perdió y fue defenestrado y enviado al gallinero del Congreso eso sí Irene Montero como número dos si ya desde luego no ha escatimado en críticas a Errejón cada vez que se enfrentaba Iglesias

Voz 12 05:00 podemos no será Podemos sin Íñigo Errejón pero la fortaleza de Íñigo no se puede construir e debilitando a Pablo o dañando a Pablo

Voz 0444 05:08 uno de los momentos más críticos se vivió cuando Carolina Bescansa filtró por error un documento en el que proponía derrocar a Iglesias para poner a Errejón lo recuerdo y se si tanto que Errejón tuvo que desmarcarse de manera contundente no son lo desconocía sino que es un documento

Voz 13 05:23 hasta cierto punto delirante del todo punto

Voz 0799 05:26 lo de vista inapropiado y que me parece rechazable

Voz 0444 05:29 también fue muy sintomática la distancia que adoptó Errejón cuando saltó la polémica por el precio del chalé que se compraron Iglesias Montero que dijo entonces nada osea que no le defendió

Voz 14 05:40 decisión no me corresponde valorar ninguna decisión personal

Voz 0444 05:44 el penúltimo enfrentamiento fue a raíz de las elecciones andaluzas en este caso por qué pues porque Adelante Andalucía perdió votos y su diagnóstico y su forma de reaccionar ante el ascenso de Vox fue radicalmente distinto

Voz 1663 05:55 el nombre de Unidos Podemos alerta antifascista creo que cuando se obtienen malos resultados

Voz 14 06:01 hay que aplicar una receta que tiene que ver con la humildad y con la autocrítica toca móvil

Voz 1663 06:06 cerrarse para defender las libertades para defender la justicia social para defender la fraternidad y en última instancia la democracia

Voz 14 06:14 hoy cuatrocientos mil andaluces fascistas importante que escuchan hay que tener humildad y hay que escuchar

Voz 0444 06:21 si el último enfrentamiento de momento ha sido este de Madrid en todo caso a lo largo de estos últimos años el tono en la discrepancia ha ido subiendo al principio algo así como no estamos de acuerdo en todo aunque seamos amigos y al final ha sido mucho más desagradable

Voz 0799 06:39 a veces no siempre explicamos las cosas de la misma forma pero estamos de acuerdo en lo fundamental pues tener algún problema alguna discusión los una cosa que refuerza ahí queda

Voz 15 06:54 ah sí

Voz 0799 06:57 nosotros discutimos de política discutimos en abierto en España

Voz 1663 07:04 bueno es que a algunos les cueste entenderlos pero a veces las discrepancias te hacen crecer y te hacen madurar y te hacen incluso reforzar las lealtades políticas y las lealtades personales que son necesarias para hacer las cosas mejor

Voz 0799 07:22 reconociendo que una fuerza política grande no construye la unidad a toque de corneta la construye con debate y con normas claras

Voz 16 07:30 yo creo que la gente no nos va a consentir ni media tontería de lo que estamos hablando es de ganar las elecciones al Partido Popular gobernar en Madrid el mandato que tenemos de la gente es ganarles ni media tontería con cuestiones

Voz 1663 07:46 no siempre pensamos lo mismo pero

Voz 0799 07:48 a mí no me parece que la mejor forma de construir debate y al día siguiente unidad sea señalar acompañarlos al público

