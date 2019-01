Somos segmentos

Voz 1

00:00

creo que hoy no se habla tanto de ellos pero recuerdo un curso del colegio y no hubo día internos vieron la lata con los comento fue así como en los Finocchiaro en esa desolación que iba a ser de nosotros una pandilla de escéptico vaya generación en los libros del historiador Juan Pablo Fusi Siria llamaba esta época del franquismo tardío pero militar tardío era yo que había llegado al franquismo a la hora de cerrar cómo iba a seguir llegando tarde al resto de los acontecimiento jamás podría pertenecer a ningún segmento Nuestra misión generacional era ver irse las cosas íbamos a ser carne de despedidas acabada la dictadura volvió a pasarnos lo mismo demasiado jóvenes para compartir la euforia de la transición cuando fuimos a echar mano lo que imponía era el desencanto se acuerdan de la película de los Panero entonces el cine el arte eran capaces de dar nombre a su tiempo hace ya mucho pero se alude a una época por el nombre de una novela bueno acabo de acordarme de el último libro de Santiago Lorenzo que es de ahora se titula a los asquerosos anda que si ha acertado con la palabra en el cole decían que nos daban matemáticas terrenos estaban dando el secreto del fuego de aquellos elementos trazados con tiza se desprendía que no había escapatoria Nos blog decía la señorita todo segmento es igual asimismo de la suma de dos formas segmentos resulta otro segmento pero aquella línea dividida en trocitos era como un tren decapitado vagones inerte esos segmentos estaban ahí para mostrarnos que uno sólo podía ser igual a uno mismo y que sino sumábamos lo íbamos a salir de pobres porque seguiríamos siendo otro segmento antes nos habían contado lo de los conjuntos pero al curso siguiente nos explicaron que éramos segmento así funcionan los desengaños a vivir que son dos días Javier del Pino