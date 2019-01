A vivir Madrid | Mestiza en el teatro Fernán Gómez con Gloria Muñoz

Voz 1 00:00 no

Voz 1751 00:18 dejar en el tiempo concretamente al Madrid del siglo XVI para descubrir la vida de una de las muchas mujeres ninguneada por la historia hablamos de Francisca Pizarro es la hija de del conquistador que después de una vida difícil se encerró en un jardín de la calle Príncipe de Madrid para huir de las malas lenguas

Voz 3 00:41 no es la protagonista de la obra que ha escrito Julieta Soria que dije ella yo Cáceres y que se centra en una una conversación entre un joven Tirso de Molina

Voz 1751 00:54 que interpreta Julian Ortega y Francisca Pizarro Yupanqui la primera mestiza del Perú a la que interpreta Gloria Muñoz que estos días está en la Sala Guirao de del Fernán Gómez Gloria qué tal buenos días hola buenos días encantada de estar aquí igualmente Gloria una mujer con con una mochila muy grande que acaba

Voz 1751 01:14 entre dos mundos el de los conquistadores y el de los conquistados ir después de haberte puesto en su piel cuál de los dos bandos la trato peor

Voz 5 01:25 la trataron muy mal vamos yo creo que la de su padre por ejemplo Pizarro la trató muy bien porque la hizo hizo algo que era insólito en la época que es hacerla heredera de todas sus se con encomiendas de las minas del Potosí de todas las propiedades que tenía espera pero vamos no sé si incluso era legítimo dentro de la Corona hacer esto con una mujer mestiza porque era hija de de es la hija que él tuvo con con una princesa inca entonces no fue bien tratada pero sobre todo ha sido muy mal dada por la historia pero esta mujer cuando estuvo viviendo en Madrid era famosísima básicamente porque se gastaba un pastón primero en sus joyas y sus cosas y sus saraos y también parece ser que que hacia bastante caridad ahí daba dinero a los pobres y era una mujer yo creo en una mujer mí me parece fascinante yo no la conocía

Voz 1751 02:20 es que va a decir porque y hasta que no te pusiste a preparar el papel no supiste de de la pieza

Voz 5 02:27 nada hay es es maravilloso ayer vino esto es una y la magia está el teatro ayer vino una heredera de de Hernando Pizarro el marido de ella estuvo viendo la función y me decía que le había entusiasmado porque ella sí conocía la existencia de esta mujer lo había leído por cosas familiares es más tienen papel que yo es vamos maravilloso el testamento de de Francisca el testamento que dejó ella que que por cierto dejó hecho testamento incluso antes de salir en barco porque claro los viajes a Marco en aquella época era muy muy complicados ya hizo testamento en Perú antes de venir a Madrid cuando ya tenía antes de venir a España cuando ella tenía diecisiete años entonces es una mujer que fue muy famosa entonces que fue peleó contra el Rey Ésa fue una mujer de armas tomar

Voz 1751 03:15 le plantó cara Felipe II sí sí sí

Voz 5 03:18 esa estirpe que hay las Marías tallas La Calderona es esta estirpe mujeres fuertes y sin embargo la historia ha pasado por encima de ella

Voz 1751 03:26 como en muchas no es una es una mujer olvidada por la historia IET también es un ejemplo de que la Historia escribe los vencedores claro de hecho la obra escrita por Julieta Soria cuenta cómo un joven Tirso de Molina va a su casa de de Madrid para convencerla para intentar que colabore para escribir un libro que que blanqueo así las sabe Race tienes que hicieron los españoles en la conquista de América hay es una conversación improbable hay que decirlo que se basa en la ficción pero no imposible

Voz 5 03:55 pero no es imposible porque además de pizza esté Tirso de Molina fue un autor que escribió mucho sobre mujeres los personajes de su teatro son mujeres muy potentes Inma no es impensable lo que él quisiera dar el punto de vista de la conquista de esta señora que la vivió en carne propia como conquistador ahí como conquistada como ella misma dice entonces bueno L D se puede suponer que él quiso escribir la historia de ella y luego les salió la trilogía de los Pizarro forzado entre otras cosas por censuras por el de cuestiones de producción digamos que no le permitieron escribir sobre ella Ésta es la tesis pues como tú has dicho improbable pero no imposible auxiliares y mira quién es más ingenuo de los dos en esta en esta ficciones habló de la ficción Tirso de Molina al pensar que podía

Voz 1751 04:47 ah y conseguir que la propia Francisca le concediera a lo que lo que él le pedía esa mujer tan independiente

Voz 6 04:54 o no sé si él

Voz 5 04:56 ella se cuál de los dos crees que es más ingenuo él está en esta historia yo creo que son dos personas bastante ingenuas pero los dos son muy seductores entonces creo que él sabe cómodo sabe que va a poder conseguirlo oí iba despliega armas de seducción que no sabemos si tenía de Pixar dormido no

Voz 7 05:16 que un cura pero mire yo se lo repito Laura todo el tiempo

Voz 5 05:20 también hay que hablar de hora que les es lo de

Voz 7 05:23 es casi como un insulto

Voz 5 05:25 y ella no quería contar su vida porque porque no quería recordar los tiempos duros en que tuvo que huir de allá porque pues bueno el los los de la Corona los seguidores de la Corona la primero había mata a su padre luego mataron a su tío con el cual ella pensaba casarse es establecer el Reino autónomo independiente del pero entonces los dos pues arrancan siendo los dos son seductores seduce mutuamente

Voz 1 05:57 es un problema sólo salió bien y si no puedo vieja describir qué es vivir ese simbolismo resulta tan judío que nadie sospechara que esconde Shaffer lo Illa tetris ya lo cual sobrenombre podía escribe una mujer dos al repunta

Voz 0159 06:16 haría las delicias en aquel momento de aquel encuentro tenía diecinueve años

Voz 5 06:22 se supone en ese mes eso es una un estudio que ha hecho Julieta para a partir de la fecha en que esta señora murió esto estaría está como planteado un un par de años antes de que ella muriera que muy muy joven bueno relativamente joven y la edad que hubiera tenido Tirso en ese momento

Voz 1751 06:42 en mitad de este clima de regresión que estamos viviendo si yo pensaba el jueves no al ir a verla por eso quiero que vayas a verla no quiera verla se si esta obra es un antídoto contra el machismo contra el racismo ahora que se habla tanto de la reconquista es una obra contra contra una forma de conquistar no también claro

Voz 5 07:01 yo pienso que que además nos ha salido esa no es ahora de repente ahora está todo en auge sin embargo está esta obra empezamos a ensayar las hace un año justamente hace un año que empezamos a ensayar ya empezaba a estar latente todo esto esta regresión que efectivamente la idea de conquista que que el que como dice en esta como decimos en esta obra estuvo basada en la fiebre del oro que llevaban con tal de que se quedaron con tal de conseguir oro arrasaron pues no es una idea muy muy buena pareja para los de allí pero esto ya lo dice de experto yo ahora que me he puesto a leer como una pose a todo esto Garcilaso en Inca ya habla de que se equivocaron que que arrasaron una ciudad las ciudades maravillosas que habían construido las hinca los incas las arrasaron buscando oro la es que además como

Voz 8 07:55 como como la historia es cíclica como todos eso está repitiendo yo creo que las grandes obras maestras del teatro del cine la literatura consisten en contar hechos pasados contar hoy para darnos cuenta de que es lo mismo por eso propuestas por ejemplo como el festival de teatro romano de Mérida que son obras clásicas las representan todos los veranos y es lo mismo siempre está pasando lo mismo en la Historia siempre está pasando lo mismo

Voz 5 08:16 sí hay que decir que desgraciadamente claro desgracia pero hay que decir que que por ejemplo en Tábano que yo es un grupo en el que yo trabaje en los años setenta esto se utilizaba justamente para poder poder hablar de la actualidad pasando

Voz 0159 08:31 pasado el filtro censura

Voz 5 08:33 que tú hablabas de cosas de del pasado de la Edad Media o de no sé qué pero queriendo ser hechos actuales pero hay funciona lo maravilloso que es la complicidad con el público que el público entiende que estás hablando de ahora yo cuando hablo de la actualidad claro

Voz 1751 08:51 ahora hay mucho humor que yo creo que es importante también lo destacaba yo Cáceres si el hecho de de enfrentarte no

Voz 4 08:58 a a tanta tragedia tanto dolor

Voz 5 09:01 con el humor pero que es que es un humor que nos que hagáis chistes sino que el público ría de que estás haciéndote cómplice de El Rey de que entiende que es que que lo estás trayendo a la actualidad que con un breve comentario yo qué sé cómo cómo hablar de Madrid centro pues de repente lo actualiza todo y uno ve que estamos hablando de lo mismo cuando hombre no te ríes cuando hablas del exilio no te ríes con tablas del mestizaje pero todo esto aderezado de de bromas de guiños que son lo que fue es el humor que funcionaba Serginho con el espectador

Voz 1751 09:40 la idea esa historia también que es importante y Francisca Pizarro Yupanqui que fue una mujer adelantada a su tiempo lo decías al principio víctima de los cotilleos de Las malas lenguas de los mentideros de Madrid

Voz 6 09:52 se quedó viuda pero ella tenía un par de varios impuestos muy bien pues si se emparejó con un hombre más joven que ella pero

Voz 5 10:02 es es que era mucho más joven que dieciséis a era jovencísimo y además una prohibición total era el hermano de la mujer de su hijo sea el hermano no era

Voz 0159 10:14 era era era la Demi Moore del Madrid del siglo XVI y más

Voz 5 10:19 decidió irse toda al todo su dinero lo gastó todo se gastó muchísimo dinero primero en ella muy era muy ambiciosa muy Le gustaba mucho las joyas esto está documentado pero también hacia obras de caridad también repartía a la gente que necesitaba se ve que no era las tierras galas quedó todas se quedó las de aquí en las minas de Perú las encomiendas los calificados consiguió recuperar todo lo que tuvo que litigar muchísimo contra la Corona sí yo quedarse con todo pero también le gustaba mucho gastar marido joven pues salir el hombre también hay que decir que marido joven que debía tener como lo unos veinte años pero es que ya sólo tenía cuarenta y cuatro claras ocasiones

Voz 1751 11:01 cuarenta y cuatro era muy anciana no se llame

Voz 5 11:04 antes que Ana y las criticaban todo ese de los puntales de la obra

Voz 1751 11:08 la música es en directo

Voz 5 11:10 sí musica de Manuel la bandera de la cantante que me encantó descubrirla sin tabús si ellos tienen un grupo es llama Madre Tierra Ia tiene el acierto que ha sido ella yo de de hacer que ellos tras la música de una manera absolutamente natural una música de de vuelta sea es una música que suena suena aquí pero Se todo el aroma que tiene de de ser de allá es latinoamericana y ellos lo hacen de forma natural su grupo trabaja eso porque son son ondeando

Voz 9 11:43 la barba pero no es una estrella que

Voz 1751 11:59 os recomendamos porque de verdad en estos días de tanto ruido de tanta tontería hoy en día tener que decir dicte de de de la mal usada palabra Reconquista yo creo que esta es una obra para luchar contra es decir te sientas en ese sofá en el teatro Fernán Gómez Sala Guirao que estará hasta el tres de febrero descubres la historia de una mujer que que fue olvidada no no fue pasada por encima descubres eh un mensaje contra contra el racismo en favor del mestizaje exacto de de la fusión de la cultura del entendimiento

Voz 5 12:38 de tú lo lo acabas de decir en contra de esa tontería la reconquista que nos trae además aromas de de niño en caso de un del cole pero el cole con esta forma de estudiar la historia que es capaz de pasar por encima de personajes como este pasar por encima de personajes como los de allá

Voz 10 12:59 hay llevar para arriba

Voz 5 13:02 a la gente que está dispuesta a machacar a los demás pero yo digo reconquista de que pues hombre yo creo que es para que es por la palabra que tiene buena pero reconoce que es que hay que reconquiste es que no tienen por eso te digo que en vez de hablar de la mezcla de la gente que es lo que ha ocurrido de toda la vida y esperamos que ocurrió hace poco leí un artículo que dentro de tres

Voz 1751 13:25 siglos en el en el mundo todos ahora mestizaje no habrá ningún

Voz 0159 13:29 la raza canina natural alguien presume de que tiene una raza pura apurar a estudiar su árbol genealógico llega hasta neandertal lo tres siglos fíjate tú todo esto era dentro talco tasa existieron extinguieron no pero que todo será mezcla como es lógico bueno como es lógico y natural y deseado

Voz 10 13:49 no yo creo que es lo lo normal y además lo

Voz 0159 13:52 yo lo apetecible cuando la sangre tiene que renovarse mes dice a Fernán Gómez hasta el tres de febrero Gloria un placer un placer estar

Voz 5 13:59 digo aquí