I Encuentro de Barrios y Pueblos #HacialaHuelgaFeminista en La Salamandra

doce seis minutos qué tal buenos días no es fácil pero a veces en mitad este ruido de de esta carrera hacia las elecciones de mayo de las convenciones de los divorcios sonados y las nuevas alianzas bueno pues hay que distinguir los mensajes y hay uno que no se debería descuidar esta semana en Madrid ha sido en la Puerta del Sol donde cientos de personas han gritado este martes eso de ni un paso atrás en la igualdad

pues primero para visibilizar que no van a poder con nosotras que que los nuestros derechos no son negociables Ike que estamos aquí para plantar cara

no me estoy un poco loco

Voz 8

04:33

que sean propuestos porque me he salido saques ahora mismo ese es lo que se están haciendo en los distintos grupos de trabajo y no te puedo no te puedo adelantar mucho mucho más pero se está hablando de cuidados se está hablando de diversidad está hablando de educación sede pensiones de Desahucios se está hablando de sanidad de consumo de precariedad se está hablando también de violencias e machistas sexualidad de la BI es decir estos temas que como se como como los vivimos