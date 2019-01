Flash Deportes SER de las 14:30 (19/01/2019)

Voz 1509

00:00

a las cuatro y cuarto se juegan el Santiago Bernabéu el choque entre el Real Madrid y el Sevilla con ambos empatados en la tercera plaza a diez puntos del líder en el conjunto blanco Solari recupera a Benzema y Courtois aunque sigue teniendo la baja de hombres importantes como Bale o Toni Kroos pendientes también de si juega Isco esta tarde el Sevilla no gana en el estadio madridista de es de dos mil ocho llega con su once de gala disponible dispuesto a llevarse los tres puntos a las seis y media el Atlético de Madrid visita al Huesca con la enfermería llena Saúl Vitolo Diego Costa Savic Calin it Martins o Filipe Luis así que Simeone solo dispone de doce jugadores de la primera plantilla ya a las nueve menos cuarto se jugará el Celta Valencia duelo de necesitados ya que tienen muy cerca los puestos de descenso en Segunda División cuatro partidos a las cuatro Almería Cádiz a las seis Rayo Majadahonda Real Zaragoza Numancia Córdoba a las ocho y media el Málaga Lugo a esa misma hora se iba jugar el Reus Las Palmas pero finalmente ha sido suspendido fuera del fútbol hoy arranca la fase decisiva del Mundial de balonmano para aspirar a estar en semifinales España necesita ganar hoy a Francia desde las seis de la tarde y en el Open de Australia de tenis Garbiñe Muguruza ha ganado a Kaczynski por siete seis y seis dos en tercera ronda y se mete en octavos por cuarta vez en su carrera habló tras el partido la tenista española