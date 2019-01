A vivir Madrid | Semana del cine español de Carabanchel

Voz 1751 00:00 hoy sábado en Carabanchel empiezan las proyecciones de su festival de cine que cumple con esta ya XXXVII ediciones Un festival que se presentó este jueves en el que ese

Voz 1 00:09 premió la trayectoria de de la actriz María

Voz 1751 00:11 esa paredes que ojo lanzaba este mensaje ciclo

Voz 1506 00:14 no efectivamente que las mujeres estamos en un momento muy especial que no hay que dar un paso atrás lo podrán con nosotras yo tener verdaderamente la fuerza suficiente para resistir eso que sea claro está pero que es la reconquista señores no podrán con los otra no

Voz 1751 00:35 bueno Marisa Paredes que recibió el Premio Puente de Toledo este jueves y a mi lado esta mañana Luismi Rodríguez director de de lince comunicación que es la empresa responsable de de la producción de la Semana del cine español de de Carabanchel Luismi qué tal

Voz 2 00:48 buenos días hola buenos días muchas gracias por

Voz 1751 00:51 un premio el de Puente Toledo que hacía tiempo que desde la organización querían entregar a Marisa Paredes porque este año porque porque ahora

Voz 2 00:59 bueno por varios motivos en primer lugar lo acabas de mencionar el primero porque se habían hecho varios intentos para para que Marisa Paredes

Voz 0335 01:06 Civera esté premio nunca por distintos motivos ellas es una actriz muy y y que está siempre rondando que estaban siempre muy liada antros bueno pues nunca había podido coincide en fechas este año por fin parece que se podía en fechas también era un momento yo creo que muy adecuado después además de haber recibido el Goya de Honor un momento de su carrera con Petra con esa película fantasma oiga es uno de sus mejores papeles seguramente toda su carrera tienen papeles fantásticos de Petra es maravilloso bueno pues creíamos que era un año muy adecuado para para darle este este premio ya más la el Comité de Organización pues así nos lo propuso inmediatamente en el próximos en contacto con ella para para poder pues bien cuál es la vinculación de de

Voz 1751 01:48 Marisa Paredes con Carabanchel explicó muy bien ese día no el día de la presentación

Voz 0335 01:53 bueno tiene especial cariño a a Carabanchel por cuestiones personales ella ha pasado tiempo en Carabanchel creo que así no me equivoco tiene familia también viviendo en la zona de Carabanchel cara el además es un barrio muy cinematográfico mucha gente del sector vive vive en Carabanchel muchos actores muchos directores sí pero yo creo que le tiene especial cariño mucha gente del sector de del cine que le tiene especial cariño

Voz 1506 02:16 lo siento pero hay varios que te llegan más como gente que te llega más y Carabanchel verdaderamente es de los que más por no decir el que más me Yeda no de manera que me siento ya lo digo sin muy orgullosa y muy muy satisfecha muy feliz pienso que todo lo que he trabajado que es mucho verdaderamente ha valido la pena ha valido la pena por llegar aquí por estar aquí con vosotras con vosotros

Voz 1751 02:45 bueno con Manuela Carmena es decir Luismi que fue un arranque del Festival de Cine donde se destapó una peli que no estaba en el guión que estaba prevista la asistencia de de Carmena pero claro explotó el anuncio de la candidatura conjunta Errejón Carmena como lo viviste es es la verdad

Voz 0335 03:02 en vano tensión con con con mucha avalancha porque cuando nosotros lógicamente sabíamos de la existencia de de la alcaldesa Ada la inauguración aproximadamente estábamos nosotros ya terminando de preparar todo para que llegara a todo el mundo y como tres cuartos de hora antes no nos dicen la la gente de Protocolo del Ayuntamiento que ha ocurrió esto y que de estemos preparados para se me ocurrió es decir nosotros de repente empezamos a llegar a ver cámaras de todo de todas las cadenas radios

Voz 3 03:29 dio discos estás diciendo ostrás que difusión va a tener del Festival de de Carabanchel

Voz 1751 03:34 qué le pondrías al culebrón más Madrid que en nombre de películas se te ocurre y no sé si caníbal Manuel Velasco qué tal buenos días qué tal título le pondrías tú a este tándem Errejón Carmena que El Padrino III

Voz 3 03:49 porque es la tercera parte de una saga maravillosa

Voz 1751 03:53 bueno es que le he pedido a Manuel que que venga el Luismi porque creo que si no ha visto todas ha visto casi nada sobre las que Luis Jiménez

Voz 3 04:01 daron de de Carabanchel hace un par de años a moderar el debate del olivo y me encantó cuestionan la pérdida del olivo yo estuve yo y además me encantó porque la gente participaba muchísimo es el típico sitio donde hay que haber venga a preguntar no noto el mundo levantaba la mano al acabar la película Si claro es que son muy cinéfilos

Voz 0335 04:17 muy participativo se agotan las las estaba todo

Voz 3 04:20 oye lleno hay siempre aforo completo y la gente partido

Voz 0335 04:22 que además es que efectivamente son muy cinéfilos

Voz 3 04:25 en el mundo levantaba la mano Manuel no sé cómo crees que han rodado esto digo no seamos Espada directora para que vengan

Voz 1751 04:31 hoy hoy sábado arranca las las proyecciones con esta película Un arrancó el festival el jueves pero hoy arrancan las predicciones con esta película que por cierto opta a los Goya Carmen y Lola entonces cuando pudiera

Voz 4 04:44 fija Renate Fadel y que tengo curiosidad en la primera tira que conozco no me llames así como Alepo no te llamo tranquila

Voz 5 04:55 me calle la vida que tenemos que ser amigos

Voz 1751 05:00 la verdad es que esta historia estaría en primer amor entre mujeres gitanas en el extrarradio de Madrid es la primera de las proyecciones del Festival de Cine de Carabanchel Luismi porque ahí es decidido que sea la punta de lanza la el arranque no de éste

Voz 0335 05:13 bueno el Comité de Organización si quería además de lo que es la semana propiamente en si quería extraer de lo que es la propia semana una sesión muy especial dedicada a la mujer en el cine de hecho es la primera como bebían acabas de decir es como la Expo el punto de arranque no se nos ocurría mejor película este año y ha para hablar de cine mujer que Carmen Elola dirigida por una mujer pues Arantxa Echevarria que su primer largo pero que trata un tema muy delicado de dos lesbianas en el ámbito agenda no

Voz 3 05:44 que nunca se ha tratado en casa tratados yo creo que es una película es lo que llaman en Hollywood hay dos tipos de Sleep personal los dormir lonas los ex líderes de la crítica y de público llore Carmen y Lola es el gran Sleep de crítica de este año el cine español una película que de repente aparece ahí toca un tema que nunca se ha tratado y que además historia mujeres debutante directora actrices que secuela en toda la temporada de premios

Voz 0335 06:07 además con muchísimo mérito porque Arantxa ha tenido todo tipo de dificultades para sacar adelante de la peli yo conozco Arantxa hace tiempo un poco siguiendo el proceso de las cosas que haya me contaba no de de de las dificultades que tuvo para producirla y de las dificultades que ha tenido una vez producida porque sí

Voz 1751 06:22 entre ellas para hacer encaste pero yo espero que sí porque además creo que esto parte de una corrígeme si me equivoco parte de de una noticia que ya conoce que ella le en un periódico el amor entre entre dos mujeres gitanas y a partir de hoy empieza a tirar usa mucho las redes sociales para poder encontrar ese casting no es fácil

Voz 3 06:41 no una menos porque además al principio de esta peli yo también coño no conozco personalmente Arantxa pero cuando cuando empecé yo leí sobre esta película en no sé qué revista de cine empezaban a compararle injustamente siempre que pone una etiqueta no esto es la vida de Adele a la española no tiene nada que ver porque rompe muchísimos más tabú es de los que rompía la la la la vida del es una una historia de amor mucho más imposible y más difícil que lo que planteaba aquella película

Voz 0335 07:03 sí además Arancha bloquear dotar de autenticidad a los personajes no y quería contar con con actrices gitanas claro le costó muchísimo efectivamente de utilizar las redes sociales para para hacer casting haciéndose ella pasar también

Voz 1751 07:16 sí por no lesbiana

Voz 0335 07:18 y bueno al final tuvo un montón dificultades hasta que of consiguió ese magnífico

Voz 1751 07:23 a cuántas nominaciones a los Goya opta Carmen Elola

Voz 3 07:25 es mi nombre no puede ocho ocho nominaciones incluidas Mejor Película Director Novel

Voz 1751 07:29 de hecho hoy Arantxa ibas con son los Feroz claro está en Bilbao porque son los premios Feroz eh

Voz 3 07:35 la nominada a mejor película también de drama decía yo que

Voz 1751 07:38 viendo la programación del Festival de Cine de Carabanchel Luismi muchas de las películas que vais a proyectar están nominadas a los a los Goya no es un poco la antesala quieren acudir a verlas las pelis de de los Goya

Voz 0335 07:49 sí hay yo estaba mirando ahora mismo lo decías el folleto yo no sé si hay alguna que no tenga alguna nominación ya que prácticamente todas y efectivamente yo creo que es un buen escaparate para que alguien que no haya visto alguna de las películas que optan algún Goya esta semana desde luego las va a poder ver y además va a poder escucha a muchos de los directores porque muchos de las directoras afortunadamente han podido sacar un poquito de tiempo para estar

Voz 1751 08:11 en esta locura previa a la carrera de los Goya bueno esta semana el lunes y el martes tengo entendido se proyecta una película nominada a los Goya también a lo mejor guión adaptado hablamos de jefe de Sergio Vallejo

Voz 6 08:22 qué leches Estatuto quién eres vengo de parte de su mujer K muy no atiende dentro desviaba fondos a paraísos fiscales durante años y millones en serio el tercer hombre yo no pienso moverme que raro ha visto ya

Voz 3 08:42 Manuel Vela ahí está más le tengo mucho cariño porque está nominada mejor adaptado uno de los guionistas es Nacho López y ocurre con el guionista en en Telecinco y me hace mucha ilusión que está nominado bueno que es un humor muy Nacho es un jefe déspota autoritario ya como ningún jefe

Voz 1751 08:56 no es ciencia ficción jefes de historias de ciencia ficción

Voz 3 08:59 que se atrinchera en su despacho cuando todos le va a hacer puñetas e intenta solucionar subida que es un auténtico desastre porque se ha portado muy mal con la gente encuentra sin hacer spoiler en la empresa a un aliado aliada por no encontrar más muy peculiar que es la última persona que un jefe así merecería que le prestar ayuda

Voz 1751 09:16 también está en este en este ciclo está el reino de Rodrigo que también forma parte de la programación del del festival

Voz 7 09:26 arrepienten claro que me arrepiento

Voz 8 09:31 que en realidad no no era eso la pronta que quería hacer usted dirá

Voz 1751 09:37 y otra vez tiene si no me equivoco corrígeme si

Voz 3 09:40 Manuel Antonio de la tan nominado a mejor rejoneador trece nominaciones tienen el Reino incluida mejor película días para los Feroz bueno un montón de nominaciones y de premios el es la unas películas al año

Voz 0335 09:50 sí la película araña de hecho este audio pertenece a la última escena sí

Voz 3 09:54 Bárbara Lennie exacto sí

Voz 0335 09:57 la película yo creo que se va a llevar casi todos los premios ya también pinta si se basta Rodrigo con nosotros el primero de los días que se pone la piel va está Rodrigo yo creo que va a ser

Voz 1751 10:06 cuando se pone lo digo porque la gente quiere el miércoles a las ocho no

Voz 0335 10:09 es a las siete a las alusiones a la selva

Voz 1751 10:12 del Reino y estará Rodrigo solo ahí en la rodilla

Voz 0335 10:14 Aragón alguien con nosotros comentando la peli yo creo que va a ser un coloquio muy interesante porque tiene mucho que contar la película yo creo que es un retrato de la actualidad en los últimos años

Voz 3 10:25 pues que estas películas son importantísimas porque si de repente un señor entra en coma hoy despierta entre treinta años y quiere ver cómo era España en el año dos mil quince dieciséis diecisiete se tiene que el Reino ese tipo de películas y es una radiografía perfecta del tema de la corrupción

Voz 0335 10:38 dos tantos genial además se porque incluso lista era por ejemplo que es uno de los secundarios que está nominado al Goya tiene un papel pequeñito y sin embargo la escena

Voz 3 10:46 el balcón es una de las puertas de hechos que técnicamente es un prodigio la escena del balcón es el típico plano ya Rodrigo solo Goñi en su anterior película Que Dios nos perdone hizo una filigrana técnica en un balcón también en el Reino la supera con

Voz 0335 10:58 esta era preciosa escena el otro día uno de los premios a la escena del año de sí sí sí de de de Radio Nacional

Voz 3 11:03 a pesar de la Cámara por el tejado vuelve a entrar yo no sé cómo lo hace estoy si esto luego Jennings bohemios sus cosas e oficialmente

Voz 1751 11:10 la Semana de Cine Español de Carabanchel cumple treinta y siete ediciones pero es que en la presentación el jueves el Lourdes Hernández que participa en la organización desde los inicios recordaba que en realidad empezaron antes aunque sin apoyo oficial nos está escuchando al teléfono Lourdes qué tal buenos días

Voz 9 11:27 hola buenos días Lourdes hace cuánto

Voz 1751 11:29 es años participasen en la organización cuéntanos

Voz 9 11:32 pues bien la organización treinta y nueve

Voz 1751 11:35 el año apoyamos pero

Voz 9 11:37 a los jóvenes nosotras éramos menos jóvenes que ellos no puedo los jóvenes de diferente Club de del distrito que salieron a la calle con haciendo una semana de cine español cuando eran un tiempo que puede español no se veía nada bien y ello pues quisieron hacer un acto cultural con el sin entonces ya abatida ahí lo tuvimos apoyando desde el primer año y luego ya el siguiente ya fue una cosa que tanto institucional por parte de la Junta Municipal tiene aquello momento el concejal a Miguel Lara o todas las asociaciones tanto de como de mujeres como cultural el hicimos adelante con la semana estamos pues en la XXXVII yo siempre decimos bueno nos Sánchez pero ya veremos

Voz 10 12:23 pues aquí en realidad pides has esto y edición

Voz 1751 12:25 me antes del tú apuestas por cuarenta como la Constitución

Voz 9 12:28 sí sí sí sí he he que era si era cuarenta cuya

Voz 1751 12:31 los vecinos cumpliría

Voz 9 12:34 yo siempre he dicho la Constitución y la Semana de Cine ganar una

Voz 1751 12:38 el dominio todo va todo va unido ha sido muy emocionante Lourdes por eso queríamos hablar contigo porque el jueves recordar los inicios no en la presentación de la Semana de Cine de Carabanchel claro entre dos mujeres de mucho peso entre Carmena y Marisa Paredes

Voz 9 12:52 sí pues allí puesta en el escenario no bueno lo de Marisa Paredes ha sido una cosa que no está llevábamos el comité llevaba muchísimos años tratando de que fue la línea ya sabía que no siempre tenemos una madrina un padrino hemos tenido mucha todas las de muy de mucho cariño y de calidad tanto de nombre como mujeres estar Sarita Montiel y bueno una lista que tenemos enorme cuando un día la pongamos en funcionamiento de y como él mismo en la lo sean tanto a las actrices como los actores han apoyado este festival pero Mariza no tenía tenía problemas no yo estoy September no tienes que venir aquí y luego no saben lo que no que al contrario es debería pero estado trabajando

Voz 1751 13:36 si no salva a lo mejor

Voz 9 13:38 me gusta hablar con lo cual no decía no puedo no puedo no puedo entonces este año cuando hemos conseguido sobre todo a Albini diciéndole ya dan hecho estupendamente pero no han sido lo que han hablado con Madrid

Voz 1751 13:51 claro de que fue la línea

Voz 9 13:54 total eso yo fue un triunfo enorme

Voz 1751 13:57 pero de los recuerdos Lourdes que tú eres veterana cuarenta años hay de los recuerdos de estas cuarenta ediciones treinta y siete oficiales de alguna como has dicho antes de de esos tiempos con qué te quedas dime algo que hayas vivido en una estas ediciones que haya significado algo especial para ti

Voz 9 14:15 yo me quedo principalmente como con la participación porque en un principio que en el primer año fue en el instituto fueron los jóvenes el segundo era en el cine entendió que no había ya cine pero que estábamos allí con mantas con me hiciera adoptó a partir de un momento la gente empezasen a que la Semana de Cine era suya defendieron ya sigue dependiendo para mí es muy importante

Voz 1751 14:43 Lourdes muchas gracias que sabemos que estás un poco malita cuida te te mandamos un beso grande vale todo el gracias hasta luego ahora me encanta lo de no Sancho Liceo

Voz 11 14:57 el decreto fue una de las mejores frases de muy a mano reivindicó hijos nosotros somos cuarenta años como la igualdad de Madrid

Voz 1751 15:07 doctor de Comunicación empresa responsable de la producción de la Semana del cine español de Carabanchel que se prolonga hasta el veintisiete de enero muchísimas gracias por haber venido