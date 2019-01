Carrusel Confidential: Hazard y Pochettino, los nombres para liderar la revolución del Madrid

Voz 1 00:00 Garros el club y dio con Pablo Pinto

Voz 2 00:07 señor pinto Pablo qué tal muy buenas Antón Meana que siguen el Bernabéu Anton al nuevo Garrido buenas cuatro grandes no

Voz 3 00:14 noticias en esta edición de cárcel confidencial atención a la primera

Voz 1670 00:18 es para Pinto planes claros que tiene el Real Madrid para la próxima temporada se hoy Carrusel confianza a dar tres noticias ratificación de dos informaciones que ya se han dado en esta antena en semanas anteriores Pochettino para el banquillo hija zarpar al campo sólo dos nombres propios elegidos para liderar la revolución en el Madrid la próxima temporada en nuestro debut en las ondas y cuando todos hablaban de Conté ya contamos que clan tras la salida de Lopetegui era Solaria hasta verano e intentar otra vez fichar a Pochettino a diecinueve enero esa sigue siendo la hoja de ruta el tanteo con el entrenador continúa creen que Levy este año con más tiempo va a ser más flexible así que la puesta en banquillos Pochettino la puesta del galáctico sigue siendo Eden Hazard ya contó Manu Carreño en El Larguero que el Madrid llegó a plantearse la operación incluso para enero pero no están dispuestos a liarse la manta a la cabeza pero se encontraron por sorpresa con la negativa del belga salir del Chelsea por la puerta de atrás este invierno pues bien según ha podido saber Carlos el confidencial ese feo que le hizo el Madrid no ha enfriado ni mucho menos la relación que tienen en los despachos del Bernabéu están valorando muy positivamente cómo está aguantando el belga las embestidas en forma de ofertas mareantes de renovación Jassé dar no le dice un no rotundo al Chelsea pero va huyendo hacia adelante sin darles una respuesta porque su intención clara es ir al Madrid si el Madrid quiere porque esa es otra el miedo y así será comunicada algún compatriota con el que habla a menudo es que el Madrid no vaya a terminar desviando el tiro hacia otro de aquel verano no le queda otra que acaba renovando Bonet sin

Voz 3 01:53 Cuenta Carlos el confidencial Poquetino preferencia para el banquillo el crack en el campo Eden Hazard Antón Meana la Premier sigue muy de cerca a un futbolista del Real Madrid que es Mariano sí

Voz 0231 02:08 lo que no ha sido el mejor año del delantero del Real Madrid suplente con Solari suplente con Lopetegui y para colmo lesión importante que le tiene sin jugar desde el día seis de diciembre los números evidentemente no son buenos pero eso no ha influido para nada en su caché según puede contar carros Denzel hasta cinco clubes de la Premier han preguntado por Mariano para ficharle en este mercado invernal no nos quieren decir el nombre de todos los equipos uno lo hemos podido ver aunque no lo vamos a desvelar por respeto a nuestra fuente pero encajan Garrido en un perfil digamos Newcastle West Ham Wolverhampton equipos de puro fútbol inglés que no pelean por ganar la Premier Inn necesitan un delantero directo goleador la clave Mariano no ha querido escuchar ninguna de las ofertas él cree que tiene sitio en el Madrid a corto y medio plazo él se quiere quedar no sólo hasta junio sabe que el Madrid busca delantero que va a ser un verano muy movido pero su cabeza está en el Bernabéu se marchó una vez Hinault quiere volver a hacerlo y por eso podemos contar que Mariano ha dicho no a la Premier en este mercado de invierno no a la Premier portando y quiere que tienen hueco

Voz 3 03:19 en el Real Madrid la tercera Pablo cuántos equipos de la Liga se arrepienten de no haber fichado este verano a Borja Iglesias por lo menos tres

Voz 1670 03:30 Borja Iglesias está siendo uno de los nombres propios de la temporada en el fútbol español hasta el punto de que la prestigiosa pluma de Dani Garrido la dedicado y la contraportada de Gas banda de oro en su debut en Primera División lleva ya nueve goles al Villarreal además los veintidós de la temporada pasada en el Zaragoza en definitiva una máquina hacer goles que este verano costaba solo diez millones de euros una ganga visto lo visto ahora en verano no todos supieron ver Carrusel confidencial os da a las tres y cincuenta y ocho de este sábado en bien el nombre de tres equipos a los que ofreció el fichaje de Borja Iglesias y que por lo que fuera no quisieron cerrarlo el Valencia que mira cómo está el Villarreal que ni te cuento sobre el Sevilla que aunque Andre Silva le ha salido bien en calidad de cedido siguen buscando otros nueve en este mercado esos tres Valencia Villarreal Sevilla no se atrevieron a pagar los diez millones de euros que costaba este verano fichar a Borja Iglesias ese paso sin español que ahora da vueltas intentando subir una cláusula que como bien contabas en general es de veintiocho millones de euros que algún equipo inglés ha querido pagar ahora en Navidades el ha dicho que no pero en verano una situación tiene pinta de que va a ser bien distinta

Voz 3 04:45 tres equipos cuenta Carrer confidencial que no se atrevieron a firmar a Borja Iglesias a pesar de que lo tenían digamos en sus informes el Villarreal y el Valencia y el Sevilla la cuarta Antón desvelamos los nombres que están siguiendo los clubes de la Liga en el Sudamericano Sub veinte que siempre es un buen caladero para fichar

Voz 0231 05:05 sí que ya ha comenzado en Chile es uno de los torneos más seguidos por los clubes europeos y de ahí que este ese país lleno de ojeadores que buscan cerrar

Voz 4 05:13 el fichaje de las nuevas perlas del fútbol

Voz 0231 05:16 vial para los oyentes que no lo sepan podemos contar que muchos equipos españoles van de la mano a este torneo viajan juntos en el avión contratan lame una furgoneta para moverse por la ciudad del estadio al hotel de ahí a cenar y así van viendo partidos y hablando de futbolistas esto les sorprende mucho por ejemplo Axel Torres lo acabo de comentar aquí en el estadio dice que no le parece bien que los clubes manden a gente a Chile y que estos son amigos y comparten información que le parece poco serio pero bueno contamos en Carrusel confidencial los nombres que están siguiendo los enviados especiales de clubes de la Liga a Chile para este torneo es muy difícil que alguno de estos no acabe en nuestro fútbol más pronto que tarde le filtrado la lista a alemán y me ha sacado a uno Agustín almendra porque finalmente se ha caído de la lista de Argentina por lesión en la rodilla

Voz 5 06:05 pero Thiago Almada

Voz 0231 06:08 Emerson embarazado Gabriel me Nino son jugadores que están siguiendo muy muy de cerca los equipos de la Liga que están en Brasil para el Sudamericano Sub veinte repetimos Thiago Almada Emerson de Atlético Mineiro el portero abrazado Gabriel Merino de Palmeiras

Voz 1670 06:28 qué te parecen Bruno antes de la ronda bueno son jugadores

Voz 0301 06:31 la mayoría todavía por acabar de hacer Emerson me parece el más hecho el lateral derecho el Atlético Mineiro verdad Zhao no ha jugado todavía en en Liga brasileña pero en unas posibilidades tremendas de Thiago Almada te diría que me recuerda Correa el del Atlético mediapunta bastante luchador con buen un balón parado

Voz 3 06:47 Juan Gabriel Nino el

Voz 0301 06:49 me centro jugador muy intenso que creo que puede tener perfectamente por el ritmo de de juego que tiene ya con menos de veinte años puede ser jugador de equipo europeo sin problemas