Escucha las noticias de las 18:00H (19/01/2019)

Voz 1061 00:05 el español Pablo Ibar ha sido declarado culpable por el jurado popular de la repetición del juicio por el triple asesinato cometido en mil novecientos noventa y cuatro en Florida Ibar que lleva desde entonces en prisión había sido condenado a muerte en el año dos mil pero el Supremo de Florida había ordenado repetir el juicio en dos mil dieciséis sus abogados aseguran que van a recurrir está todavía por ver cuál es la condena que se le impone por este crimen pese a todas las dudas que despiertan las pruebas en su contra Irene Dorta

Voz 0530 00:28 uno de los abogados de Pablo Ibar Joe nacimiento acaba de confirman en la Cadena Ser que Pablo Ibar esta

Voz 0530 00:37 está en shock dice que no han tenido la oportunidad de hablar con él pero que tanto como su familia necesitan tiempo para digerir esta sentencia desfavorable el letrado dice que no entiende qué ha podido fallar y que no comparte la sentencia del jurado sobre los siguientes pasos nacimiento ha explicado que habrá que esperar hasta finales de febrero

Voz 2 00:55 de hecho el próximo paso es el veinticinco de febrero durante esta semana el juzgado tendrá que decidir entre la pena de muerte para Pablo la cadena perpetua o de esto podremos recurrir pero puede durar años el último proceso que recurrimos duró dieciséis años la piensa el fin no es pero que esta vez dure lo mismo pero este tipo de casos durante mucho tiempo y pueden ser seis siete salir

Voz 0530 01:19 Manuel Pablo Ibar lleva en prisión veintiséis años y la sentencia de hoy le condena a seguir en ella al menos de momento

Voz 1061 01:25 en Málaga en total han a las dos menos cuarto han empezado los trabajos para la excavación del túnel para intentar encontrar a Julen esos trabajos en el mejor de los escenarios van a durar quince horas y luego serán necesarias otras veinte para que los mineros asturianos puedan llegar al lugar en el que se cree que puede estar el pequeño de dos años hoy el flamante presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla ha visitado la zona

Voz 1223 01:44 se está haciendo todo lo humanamente posible sobre la sensación que yo extraigamos ID del nuevo esperemos que lo antes posible no son ellos los que tienen que decir no me no me atrevo a adelantar hora porque estamos trabajando con terrenos que son complejo no y que muchas veces encuentra un terreno

Voz 3 02:02 más duro más difícil once

Voz 1223 02:06 eso dificulta pues un poco a la propia de la velocidad

Voz 4 02:08 información en cinco hay personas preparaba capacita

Voz 1223 02:11 nada hay un soporte técnico colosal yo estoy convencido que que estamos más cerca que nunca ya en la convencí

Voz 1061 02:21 donde el partido popular Pablo Casado valorado por igual el discurso del ex presidente Aznar que ha dicho que Casado su líder como un castillo que la intervención de ayer de Mariano Rajoy

Voz 5 02:28 hay que hay que escucharla creo que han hecho muchas cosas como lo dijo también hay que Rajoy y bueno yo creo que es lo que queda claro es que el partido está unido el partido está fuerte y sobre todo que somos una mejor vacuna contar lo que está pasando en España

Voz 1061 02:45 casado va a cerrar mañana la convención con un discurso dedicado a su proyecto de gobierno María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 02:51 buenas tardes Casado se muestra diplomático no quiere decir si le ha gustado más el discurso de Aznar o el de Rajoy ya está pensando en el suyo con el que se cerrará mañana esta convención Fuentes de la dirección del PP no avanzan que es en el congreso de julio el habló de su partido pues ahora le toca contar lo que hará en España en cuanto llegue a la Moncloa porque está convencido de que ganará gobernará a la primera los expresidentes no lo lograron hasta la tercera pero él piensa que con Rivera ya Abascal lo conseguirá con una estrategia de encaran mostrando siempre respeto por el pasado ambición por el futuro insultando a los votantes que ya no apoyan a su partido

