Talavera: "Lo de Morata está bastante encauzado"

Voz 0455 00:00 Kiko Narváez qué tal muy buenas pasa ya comics que que son poquito no doscientos setenta y es lo que te denostó Dati jugar doscientos setenta años

Voz 1266 00:06 Ello me lesione con veintisiete con XXIX me retiré si hubiese tenido no me voy a ser respetado la lesiones lo mismo viento

Voz 0455 00:14 ciento cincuenta más Homero lo que pasa es que la

Voz 1266 00:16 querencia es que en la época en la tapa del Cholo Simeone llegan y han llegado a finales de Copa del Rey

Voz 0455 00:22 sí que hay más partidos cada año y tiene mucho

Voz 1266 00:24 la opción de jugar más al igual que lo internacionales cuando han llegado a finales de la Eurocopa y Mundial de de Eurocopa claro si te caen cuarto alguna vez o en octavos pues lo normal es que fue mucho menos partidos internacionales

Voz 0455 00:35 hola Talavera qué tal muy buenas noches cuántos habrán narrado del Atleti pues unos cuantos pero bueno para otros ciento cincuenta estás bueno o ciento cuarenta y nueve por ahí vale vale no lo digo para viendo las renovaciones de los contratos y todo eso a ver cómo va esto

Voz 1576 00:54 dado el estado de fuera la renovación

Voz 0455 00:57 eso sí verdad sabes pero vamos a ver ahí cómo van las piernas saber de nuestras

Voz 1576 01:02 el Atlético de Madrid una vez supera los treinta años el renovado ratio año es lo que hay que no

Voz 0455 01:06 nosotros como todavía estamos en veintiocho veintinueve pues eso todavía podemos pero al último tal regazo que Tiko te ha gustado y el el Atlético de Madrid

Voz 1266 01:13 si me ha gustado ha gustado mucho sobre todo una ve que tanto Jiménez como Godín la han cogido un poco el rollo Enrique Gallego yo no que no sé si por desconocimiento pero Aído ha habido ahí quince veinte minuto Yago en el delantero jugando de espalda pero luego está

Voz 0455 01:29 a él porque ha hecho un partidazo aguantando si no

Voz 1266 01:31 el traje de la Liga Santander de la Primera División evidentemente le queda su medida es extraño raro la vida te va poniendo mucha BC en circunstancias obstáculo que que no te hacen llegar a lo mejor donde merece está demostrando por calidad que que el chaval la verdad que que juega ahí está preparadísimo para la Primera División

Voz 0455 01:48 para quedarse soy soy totalmente iré puede aparte

Voz 1266 01:50 Tir del de la preciosa jugada de del gol con un desmarque precioso Decó que después llega Lucas hay que decir que la prioridad hoy del Cholo con mustio en el medio y Rivera para intentar darle protagonismo a la banda Yago ya ha llegado a las marcado gol o por el centro de Luca también que cabecea a Griezmann que jugaba casi de falso delantero porque ha metido a Correa en muchos una de la banda ya que ha estado en el día de hoy muy bien latitud en fútbol jugando liberado la llegada así los goles de la gente en segunda línea de lo lo laterales segundo tiempo muy serio ya pareció Godin Jiménez desactivaron a Enrique Gallego que era el que creaba problema ya ha ganado con solvencia y facilitar un campo que el Real Betis Balompié palmo hoy hay que decir que el Real Madrid ganó pero Huesca mereció un poquitín más que no era fácil en campos raro este el de Huesca de te puede cumplir

Voz 0455 02:39 que el Huesca juega mejor de lo que dice la clasificación eh no no está teniendo suerte y lo va a tener muy complicado para para mantener la la categoría Talat y que te tú cómo lo ha visto

Voz 1576 02:49 sí a mí pues luego me dice Kiko y me ha gustado no yo creo que no era fácil de montarse después del mazazo del del otro día en Copa sobre todo porque si lo hace rematadamente mal bueno pues entonces bueno condenado pero les sale un buen partido y sin embargo bueno pues va a tener que ver la competición del KO desde el sofá de casa los jugadores y el entrenador bueno llegar aquí en un campo complicado en un campo pequeño en la verdad que hoy hacia hacia un día muy desapacible en en Huesca bastante frío mucho me edad la niebla y sin embargo yo creo que la actitud del equipo ha sido irreprochable yo creo que a pesar del del resbalón gordo de la Copa del del batacazo duro de la Copa yo creo que este Atlético de Madrid está en un buen momento de forma y lo deportivo está jugando bien y no es fácil no tiene continuidad yo creo que eso me dice Kiko de de Jiménez y de Godín es un poco porque no tienen continuidad los defensas porque entran y salen de lesiones yo creo que hoy hemos visto la mejor versión del curso de Jiménez porque los dos primeros partidos yo le veía por lo menos lento sin chispa un poco probando se teniendo miedo a una recaída Iker yo creo en la segunda parte mucho más suelto será visto ganar los duelos a Andy gallego y a partir de ahí el equipo ha crecido yo creo que Griezmann cuando pasan por el el balón pasan cosas importantes yo creo que la pared junto a Rodrigo Thomas se ha consolidado en ese centro del campo ha dado mucha solvencia a pesar de algún balón perdido sobre ese esa solidez defensiva viva sobre el mejor portero del mundo que ha hecho una parada para mí de de la temporada en en el uno contra uno con el escucho a partir de ahí ha ido creciendo y luego a diferencia otros días aprovechados oportunidades como por ejemplo que el Girona no hoy

Voz 0455 04:32 una tapada espectacular lo haga teatro Yago así no ha sido una cosa aguantado aguantado yo no sé cuantos dos o tres metros arrastrándose sin vencer seco las manos cuando él

Voz 0458 04:43 portero tala de metro noventa quiero decir porteros más menudos que que están un ochenta por ejemplo le veamos Iker era muy bueno es muy bueno en el uno para uno yo creo que no descubrimos nada no pero ahí me cuesta más ver un portero tanga

Voz 0455 04:54 en esa circunstancia yo he flipado cuando he visto Olga TV tenía con con mucho como le ha dado un llegar tocarla hace mandarla fuera una sí

Voz 0458 05:02 donde tercera vez claro es un portero que que te permite que el mal momento pues te sujeta en el partido porque quizá y meter uno cero el Huesca hombre yo creo que hubiera remontar la teórica Madrid porque la segunda parte no diré que me parece que ha sido de las más serias de la temporada del Atlético

Voz 1576 05:15 mira yo no compartía todo lo que ha dicho en los últimos días de de Antonio Adán que que con Oblak no se hubiera perdido la Copa y demás y tal igual porque yo creo que tampoco le achacó ninguna culpabilidad en los tres goles del otro día pero es verdad que dice la gente que ya no es que no le metan los goles que son que son imparables

Voz 0455 05:34 la saca de la manga

Voz 1576 05:37 lo que son imparables los para Adán le mete un gol

Voz 0455 05:39 qué le metería Ana cualquiera lo que sacaría muy poquito

Voz 1576 05:43 claro yo voy a muchos con esa parada estratosférica yo creo que les da la razón que es que es un portero que hace milagros

Voz 0455 05:50 y segundo que tengo que hacer un pequeño alto en el camino termino con vosotros las doce y media

Voz 1991 08:05 doce y treinta y dos seguimos en Carrusel estamos analizando la victoria del Atlético de Madrid frente al al Huesca y estábamos comentando eh o quería comentar mejor dicho Kiko el tema de los canteranos porque es cierto tiene mucho mérito lo que está haciendo también el Cholo Simeone trece jugadores de la primera plantilla dos de ellos porteros tu al banquillo lo único estaba la Juanfran el eran todo chavales oye mira a Montero ya le conocemos un poquito más hoy Joaquín ha jugado un par de minutitos Moyel hijo también ha debutado oye que vayan entrando y que además pues den el tono pues que qué gran noticia

Voz 1266 08:41 estaba esto les doy mucha importancia al trabajo lo decía tabla en el partido no me Miguel Ángel Ruiz que ahora no está entró no sé si era tal a Gutierre no el que entró a llevar el tema ahora de las categorías inferiores algo mi que que me extrañó voy Miguel Ángel Ruiz la verdad que

Voz 1576 08:57 sí expansión de las academias en el extranjero y también un poco el día a día de la Academia

Voz 1266 09:03 no sé lo motivos de Miguel Ángel Ruiz pero bueno yo creo que que la buena noticia es que las categoría inferior de como se vio la temporada pasada con el triplete con el Juvenil B quedando campeón la Atlético de Madrid B que está en una segunda B que muy muy complicada como veo vemos al equipo pero yo quiero destacar el trabajo y la nueva camada que está saliendo de de chavales después el tema de la oportunidad que les pueda el Cholo más por obligación que por convicción hay que ser realista de una plantilla muy corta porque tienes que tener alguna que otra contradicción a la hora de darle unos sueldos no tener a jugadores lo importante así te obliga a tener una plantilla corta han tenido muchísimas lesiones han tenido que los chavales no chavales hay que decir que el partido ya estaba solventado es importante porque en vela que dice oye que hemos jugado unos minutitos que el Cholo mira que que de una visual eso pueda animar pero hay que ser también sincero realista de saber que la plantilla corta por lo emotivo que son y que más que por convicción en el día de hoy ha sido por obligación porque practicamente el partido estaba solventado

Voz 0455 09:59 hoy todo lo lo jugadores importantes

Voz 1266 10:02 estaba en la mayoría lesionado más de mandato

Voz 0455 10:04 son por razones obvias es es viejo y entonces Emirato qué queda tiene este chaval voy yo pensé en tendría algo que sí veintitrés veinticuatro años se presenta tipo rollo Toquero y en dos días hace dieciocho tala

Voz 1576 10:16 sí sí tiene diecisiete años y el camello y imanes eran las grandes referencias del Atleti del segundo juvenil que jugó en el grupo que ganó la Liga y que bueno pues se ajusta jugando la la Taulí que este año está reforzando Alá incluso en algunos partidos al equivocas Fernández al B yo creo que esos tres son importantes pero lo que puedan yo creo que de los que están más cuajados eh hoy no han jugado que son Toni Moll Garcés yo creo que mañana hay derbi con el Castilla y como decía Kiko estaba solventado el partido quizá tiró más de los juveniles de los jóvenes de Joaquín de de Montero y de de Moyá dejó más que estos dos que mañana seguro serán titula El San importantes en ese partido ya a partir de ahí yo creo que se han hecho las cosas bien se vino de de una época donde la cantera bajo él según el equipo Tercera División los juveniles prácticamente sobre la bocina no perdieron la categoría de división de de honor no se tenía ni un internacional y en unos años porque esto no es de un día para otro unos años trabajando yo propongo por delante el nombre de Miguel Ángel Ruiz porque creo que ha sido uno de los grandes responsables ahora el Atlético de Madrid que está ganándole muchos torneos importantes a su gran referencia en la cantera que es el Real Madrid aquí pero también al Rayo al Getafe Leganés yo creo que ahora mismo está en un momento como yo por lo menos en en las últimas décadas no le ha recordado

Voz 0455 11:39 y y quiero tocar también el tema de a mí no me gusta Kiko Pi al Atlético de Madrid le viene bien caer en octavos de final de la Copa Rey a mí no me gusta

Voz 1266 11:47 yo lo que creo que lo decíamos en el partido hoy con Dani

Voz 11 11:49 sí compañía con el tema de que le

Voz 1266 11:52 viene bien a los jugadores a la hora de poder estar descansado irreal sobre todo porque está mermado una de la plantilla más corte allí mucha gente lesionada y seguramente que ahora ver transcurrir de la Liga el Barcelona compartido de de Copa fuerte con la exigencia también en Champions o puede perder algún que otro partido y meterte la lucha por por la Liga de pueden Champions llega fresco no bien recuperando gente contra la Juve otra cosa es el escudo el presupuesto la entidad es obvio que el Atlético Madrid tenía un comodín en la Copa del Rey que cuatro partido poder te meter en una final y jugar una final ya son palabras mayores quedando segundo y con la opción de poder ganarla que quiero decir con esto que en caso de caer en Champions con un equipazo como es la Juve que entra dentro de lo normal Yago ya estamos hablando de que caen optado con la Juve pero también cae en octavo con el Girona ya haga lo que haga el Liga no se queda gane ya es un fracaso no me gusta mucho esa palabra pero podemos decir que no compró la expectativa es un el lunar de las ocho temporada que está el Cholo Simeone desde que llegó al Atlético de Madrid tala

Voz 1576 12:55 sí yo te ves que yo he tenido al principio yo no no termino de estar del todo de acuerdo Yago porque yo no recuerdo ninguna declaración porque lo el Cholo

Voz 0455 13:04 no no no lo digo no lo digo por lo mejor pues el Atlético de Madrid en si os he oído a ningún jugador SAE oído he leído crónicas elegido a compañeros periodistas a leídos hasta bueno he hablado con con amigos no no así nos viene bien caer en tan no sé qué pero con bancos viene bien yo he dicho es que vaya contra la Juve no contra Lorca

Voz 1576 13:22 yo te digo que en esa en esa caseta y con ese entrenador están fastidiados con J E por lo que ocurrió el miércoles porque como dice Kiko ellos aunque en Liga de Campeones es verdad que siempre han competido y seguramente a la Juve luego a nacer pero también hay que ser realistas y que les ha tocado el posible el peor rival posible porque te puedes quedar fuera la Copa del Rey pues era una opción real de de intentar llegar lejos y porque no en un año muy especial intentar tocar un un título uno más además de la Supercopa de Europa Il el grupo estaba bastante bastante tocado bastante fastidiado ahora una vez que te ha pasado esto como bien dice Kiko yo creo que este principio de temporada ha sido demoledor yo no recuerdo en muchos años siguiendo al Atlético de Madrid un año tan demoledor en en el tema lesiones

Voz 0455 14:05 sí es tremendo y le va a venir bien por ejemplo sí

Voz 1576 14:08 mana en blanco no vuelven a trabajar hasta el martes les da domingo y lunes de descanso que hacía mucho que no les daba y a partir de ahí se puede recuperar un jugador más entonces en ese sentido para poder ir completando compitiendo la Liga hasta el final y mirando de reojo el veinte de febrero de la Liga de Campeones pues le va a venir bien ahora sí que lo querría alguno dentro de de la caseta o por supuesto el entrenador que es muy ganador

Voz 0455 14:31 bueno acabo lo comentábamos al principio

Voz 1991 14:34 el tema de Henry gallego es debut en Primera División Kiko es si el Huesca baja este chico tiene que seguirán primer

Voz 1266 14:41 era y es una pena no no sé son cuanto XXXII veintidós no da ni que la verdad que que son de las cosas que que te sorprende llano por verlo en el día de hoy que ha jugado ante un Atlético Madrid contra Jiménez Godín y no se ha notado al revés es el que más ha llamado la la atención y en los partidos del Extremadura lo podía lo podía haber a la hora de de crear de definir de aguantar la pelota hacer absolutamente todo un tanque a mí a ver entre comillas y salvando la distancia como el grandote Zurdo potente te Christian Vieri que cuando la cogía al cuerpo hoy es porque le parecía muy bien si cuerpo sea forcejeos se gira después tiene mucha facilidad a la hora de entender el juego el momento oportuno te mete un pase interior Lada leerá un desahogo a al equipo local la pena para el Huesca no entiende muchas veces uno a director deportivo que por un precio que no creo que que sería mucho este futbolista no estuviese jugando en Primera División desde desde finales de agosto yo hubo una vez que lo vi yo no yo lo desconocían Yago pero lo vi jugando en el Extremadura joder pero sí en primera división y alguno equipo que están llorando

Voz 0455 15:49 está pendiente de nueve están que

Voz 1266 15:51 te dan tanta cosa Extremadura lo vas viendo lo va viendo dijo hoy que bueno y sin embargo hoy en primera dice no sé qué jugó exactamente igual un poco mejor contra una gente tan experimenta una pena para para el chaval y que a día de hoy puede jugar pues no se otean y toman esta categoría si son de categoría

Voz 1991 16:09 hombre el treinta y dos años es lo que viene el carné luego el rendimiento es lo que determinará eh

Voz 0455 16:14 tiempo que esté en Primera que muchas cosas Yago unirá Jorge Molina XXXVII castañas y fíjate la temporada que está clavando con él

Voz 1576 16:20 no ha venido ha venido con nosotros ha venido con nosotros en el tren ahora cuando veníamos de de Huesca Zaragoza venía con con una chica imagino que será su pareja hispano no lo has liado ahora hasta Japón rol algo

Voz 6 16:40 no había

Voz 0455 16:40 eso es

Voz 1576 16:43 ya a la ballet entonces charlando hasta charla era no y hasta un poco nosotros la verdad que aparte todo lo futbolístico que yo lo ha apuntado Kiko es que además me parece que es un tío de lo más normal

Voz 11 16:56 aquí muy agradable que hace un mes

Voz 0455 16:59 la de que hace mucho bien a un vestuario humilde hombres un chico humilde un chico como cualquier persona que escucha Carrusel deportivo

Voz 0458 17:07 trabajadores normales que ha puesto ha instalado aparatos de aire acondicionado que ha trabajado de repertorio repartido CSKA todo el fútbol que se enganchó a la cantera de del Espanyol en el fútbol no funciona nunca la regla de tres pero por eso precisamente pongo simplemente un ejemplo si Borja Iglesias hizo veintitrés goles en una temporada en Zaragoza que es un porrón en Segunda que quemar Carlos este chico ha metido quince me atemporal Extremadura será más complicado marcar goles seguro que segundas

Voz 0455 17:32 difícil y hay que ver los goles es que los marca no son de empujara un golazo ya la última ya que me pongo a hablar con vosotros como está lo de Morata tala

Voz 1576 17:42 bueno pues bastante como decíamos en Carrusel bastante encauzado falta la premisa principal para aquellas empiece a dar oficialidad a todo el asunto si no se tuerce y es que el Pipa Higuaín termine rubricar su contrato y ser fichado ya por el por el Chelsea veremos si traspasado en forma de cesión hasta final de temporada con opción de compra y una vez que salga esa premisa pues ya Álvaro Morata el espera a principios de esta semana viajando a la capital de España para someterse a las pruebas médicas a llegar ya a un acuerdo en el Atlético de Madrid ya han hablado con el representante ayer decía fui a una de cal y Nick de son selva buscar acomodo practicamente ya está buscado el acomodo e en el caso de el del portugués parece que va a tener que ir a la liga francesa en el caso del croata han salido opciones de última hora que contaba hoy Pedro Morata y hasta última hora no se va a decidir pero en cualquier caso los dos van a salir y Álvaro Si como te digo no se tuerce poblacionales tozudez sabes que puede pasar cualquier cosa imagen Atlético de Madrid de por medio pero será esta semana yo creo que no se de dará mucho más jugador de Atlético de Madrid

Voz 1991 18:46 pues fíjate en el que se lo digan a Sevilla en Sevilla que había sido el primer equipo que había salido Morata ya han empezado a llegar otros equipos le han pasado por la derecha ya nadie habla del Sevilla y de de Morata veremos veremos qué es lo que pasa por lo pronto ganó hoy el Atlético de Madrid al Huesca