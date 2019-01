Voz 1991 00:00 vamos con el balonmano ya sabéis que estamos en pleno Mundial y que hoy jugábamos el primer partido de la segunda fase y al final no ha podido ser no hemos podido con Francia con lo cual prácticamente estamos eliminados quiero decir estamos eliminados en la lucha por las medallas pero todavía hay mucho en juego Diego Gonzales qué tal muy buenas

Voz 0497 00:18 hola qué tal Yago muy buena treinta y tres treinta contra

Voz 1991 00:20 la Francia e no hemos podido con ellos eh

Voz 0497 00:23 sino España había hecho un buen partido pero para ganar a Francia había que hacer un gran partido he Se han perdido demasiados balones es ajustado más tarde la defensa luego ha pasado que cuando la defensa ha estado bien pues no ha acompañado al ataque y al revés no pero bueno aun así el equipo se ponía empata dieciocho en la segunda parte se han encontrado con la exclusión y el penalti y que solamente han visto los árbitros noruegos ahí pues ella otra vez Francia en un esfuerzo supremo al final dando todo lo que tenía el equipo se ha puesto con bola para ponerse aún a un gol solamente con ese treinta y dos treinta pero el poste y el portero después han evitado que España pudiese luchar por el empate por lo menos en esta primera jornada que como bien dices pues al final con esos dos puntos que que que se queda de España después de este debut en arameo Main Round pues lo tiene francamente difícil porque Francia ha ganado esos dos puntos tiene cinco Alemania ha ganado Islandia veinticuatro dieciocho también tiene cinco puntos Croacia tiene cuatro puntos y tiene un partido menos y luego ya estaría España con ese resultado y esos dos puntos debajo de Islandia y Brasil pero bueno a luchar ahora no que queda como bien decir muchas cosas por por disputar Giulia

Voz 1991 01:31 en Aguinagalde qué tal buenas noches

Voz 1 01:33 entonces bueno buenas noches por decir algo porque

Voz 1991 01:36 podríamos decir que no es matemático pero virtualmente estamos fuera de la lucha por las medallas no

Voz 1 01:41 sin prácticamente yo puedo decir que están fuera pero bueno las cosas en juego todavía hay nosotros vamos a seguir hasta el final

Voz 1991 01:52 como estaba como estaba ese vestuario que está tan acostumbrado a pelear por medallas al final de ese partido

Voz 1 01:59 los otros dicho pues que es un grupo que ha estado luchando por por las mareas en los últimos campeonatos equipo no no ahora lo que demuestra que no te difícil yo creo posible pero bueno he lo que sí tengo claro es que por ejemplo se hay juego plagas para prolíficos y bueno evidentemente haremos todo lo que tenemos hasta el final claro

Voz 1991 02:24 ahora te pregunto precisamente por eso porque el campeonato no acaba aquí hay mucho en juego pero hablando el partido de hoy que nos ha faltado hoy para poder derrotar a Francia

Voz 1 02:32 bueno yo creo que sólo para atrás hay que hacer un partido prácticamente perfecto y no ha sido así no y cuando la defensa estado un mejor pero no de Estado no yo creo que hay que hacer un partido muy completo para para ganar a Francia Hay momentos no no lo hemos hecho estoy claro que que bueno que es ir a también a Francia pues pues es muy difícil todas

Voz 1991 02:57 sí ya sé que no eres un jugador que le gusta mucho rajar de los árbitros pero desde luego

Voz 2 03:02 que no se viéndolo desde fuera

Voz 1991 03:05 la escuchando la retransmisión escuchando incluso alguno de tus compañeros

Voz 2 03:11 muy bien no han estado eh

Voz 1 03:13 datos que no me guste sino que no que no debemos nada no nos dábamos cuentas pues bueno mano a pensar partido bueno el siguiente partido

Voz 1991 03:25 va a ser un un equipo complicado de hecho es un equipo que nos tiene que hacer mañana un favor no si mañana le gana a Brasil a Croacia pues por lo menos tenemos un poquito de esperanza

Voz 1 03:35 bueno nosotros nos centramos nuestro partido no no vamos a mirar para otro lado y la verdad que que bueno nuestros constantes y sabemos que el premio es muy grande de la plaza para el Olímpico si no me llamo De Niro

Voz 3 03:49 los partidos nosotros nos tenemos que centrar exclusivamente Brasil bueno siempre

Voz 1991 03:54 como has visto a Sterbik que ha llegado practicamente en el momento prácticamente para ponerse en la en la portería este tío siempre cumple es la leche

Voz 1 04:02 sí porque ya no a haber llegado él mismo pues impresionante no pero bueno teníamos que haberle acompañado más mejor ya te digo ya era puesto su rarito ahí bueno todos teníamos que haber da un poquito más para para el brazo

Voz 1991 04:19 bueno como decíamos Julen esto no acaba porque aunque no se pueda luchar por las medallas hay que intentar quedar entre los siete primeros para buscar esas plazas no para los Juegos Olímpicos

Voz 1 04:29 hay que hacer es muy grande no además con el tengo antecedentes no de de los Juegos de Río que esto está claro que que por muy dolidos au muy jodidos que extremo en este equipo tenemos claro que que es lo que necesitamos es esa aplicación pues que sea otro olímpico oí bueno lo haremos todo hasta final joyas que estemos ahora sabemos que hay que levantarse porque porque el premio es muy grande au bueno o no tener ese premio Debejar ya tocaba evidentemente

Voz 0497 04:59 como no mira una cosa que me Julen eh no sé si al final elevada la importancia no pero te has lesionado te has caído del tobillo no sé cómo lo tienes Julen

Voz 1 05:10 a son molestias unas no era nada importante

Voz 0497 05:13 vale vale y por otra parte Brasil ya sé que que todavía espacio para pensar que que que hoy es un día para para olvidar todo esto pero físicamente el esfuerzo que se está sometiendo este este Mundial va a hacer que lleguéis absolutamente todos es casi practicamente fundidos hasta hasta hasta esas últimos partidos bien sean por la lucha por las medallas de otros o los olímpicos que estamos hablando

Voz 1 05:35 bueno yo creo que todos los equipos no perdona que no gente no nos entiende muy bien el calendario lo no hemos más si cuando parecía que después de muchos años salir abogaba por tener ya descanso otro medio pues igual tenemos otra pero en la primera fase los partidos en el cuarto dos partidos seguidos sí bueno larga que que el equipo bueno yo creo que que tampoco está mal del todo no yo creo que hay gente que sí que está más más cascada pero bueno yo creo que es sobre todas las ganas no se olímpico puede con todo

Voz 1991 06:13 pues nada que sepas que como siempre estamos muy orgullosos de vosotros que sabemos que siempre lo dais todo en en el parquet en lleváis desde hace muchos años consiguiendo muchísimas cosas dándonos un montón de alegrías evidentemente no se puede conseguir ni ganar todos los campeonatos ni todos los mundiales ni todas las competiciones que se que se disputan en este nos ha tocado Cruz todavía nos toca seguir compitiendo pero que que nada eh que vamos a seguir hasta última hora animando como hemos hecho desde el primer partido de este campeonato que en vuestro objetivo de estar en los Juegos Olímpicos era el nuestro porque es estáis vosotros lo disfrutaremos también nosotros así que nada quedan dos partidos mucho ánimo y ello

Voz 1 06:51 tengo muchas gracias no no no seré una clasificación para los problemáticos pero no es un objetivo grande personalmente yo creo que para este para este grupo es muy importante es muy bueno peinaremos hasta el final por ello

Voz 1991 07:05 bueno si no esa esa te hago la clasificación para los Juegos por por acotar sino que es para el preolímpico para meterse en el preolímpico pero bueno una vez que nos metemos ahí ya sabemos que confiamos plenamente en vosotros perdona decías

Voz 0497 07:16 no no si decía que igual mañana la Real he arreglado poquito el fin de semana esta así les va a servir de consuelo no lo sé no daba tranquilidad

Voz 1 07:27 entonces un equipo grande no como digo

Voz 3 07:30 bueno Zarra que eso siempre siempre llena

Voz 1991 07:32 como digo que como yo que soy de equipo o puñetero Julen lo he dicho a gracias cuidar de un abrazo muy fuerte de un abrazo Diego nos toca esperar sí bueno en recomendar con con el propio Julen ya dan por hecho que están fuera de la pelea con las medallas pero hay que buscar esas plazas para el preolímpico eh

Voz 0497 07:54 sí igual lo mejor Yago es eso no que se olviden de ese objetivo que vaya cumpliendo pues eso es lo que tiene que hacer que es combatir y luchar y ganar los dos puntos contra Brasil y luego también contra Alemania Iber luego cómo queda la cosa no es decir efectivamente no es imposible porque matemáticamente todavía quedan opciones de que para de Francia Alemania o de que conoce pues la estropee y que los dos partidos que tenga ahí con seis puntos es pues ha habido otros Mundiales en los que se ha metido alguien semifinales pero olvidado ese que yo creo que es lo que tiene que hacer ese objetivo lo mejor es centrarse recuperar fuerzas anímicamente para que te des cuenta de la frustración del día de hoy Yago un ejemplo el tío más

Voz 1991 08:29 correcto de todos los entrenadores

Voz 0497 08:31 Leal es Jordi Ribera bueno pues para verle tan encendido como hemos visto en el día de hoy tan enojado tan cabreado pues el tratamiento que ha tenido España en el día de hoy no ha sido el de una campeona de Europa y otro ejemplo quince mil tíos que ha visto el partido pitando a los árbitros cuando son neutrales yo que también lo hiciera absolutamente todo