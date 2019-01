Ibai Gómez: "Estoy ilusionado con pelear por puestos europeos"

Voz 1991 00:00 Ibai Gómez qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal estás cómo te encuentras de rojiblanco

Voz 1 00:06 bien bien me encuentro bien feliz y y la verdad que

Voz 2 00:12 como ya he dicho en los veces la decisión fue complicada pero bueno yo creo que la decisión va a ser positiva para todos Si estoy estoy estoy contento

Voz 1991 00:23 me imagino que cuando te fuiste en dos mil dieciséis fue un palo para ti porque quería seguir en el Athletic eres del Athletic te sientes del Athletic es tu casa lo dijiste al al regresar a hace hace unos días te imaginabas el poder volverá algún día

Voz 2 00:38 bueno son situaciones que cada año fui yo el que que esto a costarle que bueno que al final éramos gente de fútbol así que yo sabía lo que iba a tener para jugar que yo creo que lo mejor era que saliera también lo que yo lo biológico la decisión de salir de allí nunca pensando volver porque bueno mi gente mis amigos familia sabe que siempre que cuando salí les dice que que era una etapa cerrada tienen autoridad es decir pero sí que es cierto que bueno pues que que ha llegado la oportunidad poniendo todos factores a valorar pues volver a casa ya tu equipo que nunca ha ocultado que quería pues pues fatigados

Voz 1991 01:18 cuando te llama nos hace cuántos días exactamente Rafa Alkorta y te dice oye Ibai de otra vez para acá que piensen qué piensas

Voz 2 01:27 bueno sí que es cierto que el interés del Athletic ya lo sabía aunque también de la selección y sido todo eh Sabina de interés pero bueno yo a todos los equipos tienen intereses quién les he dicho los mismos que lo ha escuchar al Deportivo Alavés y sabía que era la descripción acertar y luego aparte que los estereotipos hasta niños no podía pasar afecta faciales es bueno pues cuando cuando llegaron las ofertas pensé todo bien ahí bueno decidí

Voz 1 01:53 decidí que que al CD negro

Voz 2 01:56 que no era positivo y cambiar de país porque no tendría ese periodo adaptación que puedes tener una pretemporada y bueno entre las opciones que más llamaban era o renovar con el Deportivo Alavés eso sí idea como te he dicho antes muchos factores a valorar aunque la gente piense que solamente hay dos factores hay muchos más y creo que lo mejor para para mí era era volver

Voz 1991 02:20 no y además que creó Ibai que desde el primer día te has encontrado muy en en el en el Alavés en Vitoria creo que es como una gran familia que te tal sentido parte de esa de esa familia y que al fin y al cabo tenía que ser muy muy muy importante la oferta o el Athletic sino no te movidas de ahí porque es que está más a gusto encima jugando yo creo que en los mejores años son las mejores las dos temporadas y media de tu carrera deportiva sintiéndote querido es que cambiar eso es muy fastidiado

Voz 2 02:51 sí era han sido complicados a ver si que es cierto que la oferta no ha habido que negociar pasaba porque conoce la oferta al final es sinceramente creo que lo económico sigue siendo secundario decisiones porque si sino era por lo económico esperaría final de temporada que salía gratis o o de otro país pero bueno sí creo que que siempre lo he dicho que sí que es cierto no hay que eso hay que ser falso en el sentido que él económico Le damos mucha importancia pero para mí no es lo primordial entonces por eso te digo que la decisión así es complicada por eso al final lo he dicho unas cuantas veces me parece una frase o sea que que que ha era un poco de tal pero es como decidir entre

Voz 3 03:32 a la familia adoptiva sentido con todo lo que he dicho del Deportivo Alavés lo voy a decir concluida sido que puedo asignado a la ciudad la gente del club y entonces qué dice pero pero sí que estoy que no se tira mucho lo de casa Hay bueno aquí estoy yo traje

Voz 1991 03:57 no es que yo mira en en eso de lo que dice sí vaya a mí me me gusta mucho defender en este sentido al futbolista porque qué persona no aceptaría un trabajo en otro puesto en el que habló del fútbol como te puedo hablar de una empresa de electrónica o una consultoría un abogado quiero decir te ofrecen en otro lado posiblidades con un proyecto profesional y encima te pagan tres veces más cuatro veces más que no digo que sea el caso pero digo si te ofrecen que no deja de ser un trabajo que me voy a otro lado y voy a cobrar más que arquetipo en su empresa no lo aceptaría

Voz 3 04:31 es que además no estoy en contra de ello claro es quién lo veo totalmente

Voz 1991 04:35 no lo digo y lo digo por por por los típicos cánticos que no entiendo de pesetero mercenario pero esto es hecho

Voz 2 04:42 no a todo el mundo

Voz 3 04:43 yo entiendo a todo el mundo que toma ese tipo de decisiones hay prioridades y obviamente pues hay gente que no las cosas que otra gente que todo hay que respetarlo lo que sí que es cierto es que tiene tenido que que muchas veces nos olvidamos porque creemos que bueno parece que esto es una bruja el fútbol que fue vista no tenemos sentimientos pero somos de piedra realmente yo por lo menos habrá de tomar decisiones ya te digo que hay muchos más factores medio para valorar No somos decidiera si tenemos sentimientos y al final pues ya te digo que que que parece que como eres jurista de ganar mucho dinero esto es esto en sus palabras que es allá le tocó todo bueno yo creo que siempre demostró que todo lo queridos con sinceridad

Voz 2 05:29 no no estoy encontrado también lo digo bueno

Voz 3 05:31 de todo lo que lo que he dicho es cierto y bueno el para mí lo más importante y que por eso Godofredo así es el poder irme a la cama cada día sabiendo que todos como si en ese sentido estoy muy tranquilo y ya digo que que con las sinceridad por delante

Voz 1991 05:48 eso es lo más importante el dormir cada noche con la conciencia más que tranquila y Ibai vamos al lío que hay mucho de lo que hablar del tema deportivo que Athletic te has encontrado porque desde luego no es la situación idílica para volver

Voz 3 06:02 bueno no clasificación una situación complicada pero sí que es cierto que llegó Capio has positivo y lo último de los últimos quince puntos ha conseguido el otro día la vuelta contra el Sevilla en Copa también fue buena buena imagen en el Pizjuán de Tijuana Lucas fácil entonces bueno yo soy optimista siempre lo he sido y creo que creo que otra vez estamos generando ilusión estamos con la gente que que joder que el equipo demuestran solidez con Paco

Voz 1 06:35 sí bueno lo lo único que quiero es eso que

Voz 2 06:40 que haya toda la ilusión del mundo saber no

Voz 3 06:42 es que hay que el primordial objetivo ahora mismo es salir de contó antes bueno el partido de mañana es es vital para nosotros sí vamos a ver a ver si sacamos adelante para para poder incluso pensar en otro tipo de objetivos

Voz 1991 06:56 bueno algo cambiado cuando te fuiste estaba Urruti a Juan

Voz 3 07:00 si en ese sentido pero lo que es cierto es que el club pues al final en todos los clubes plaza pasa lo mismo de fútbol marcha jugadores en marcha marcha presidentes final lo que se queda es el Club la gente sabe si en ese sentido esto no cambia yo sabía lo que unido encontrar porque obviamente lo vivido toda su vida ya se ha sido aparte que que he compartido con muchos de ellos ya vestuario hace dos temporadas y media

Voz 1991 07:33 cómo recuerdas ese momento en el que vuelves a pisar San Mamés y yo creo que es de esos momentos en los que pisan el césped teoriza toda la espalda cuello no

Voz 2 07:43 muy difícil muy difícil explica allá cuando salía a calentar a cómo es difícil explicar porque yo creo que este tipo de cosas que realmente es vivirlo es algo único oí bueno pues de agradecer sí que es cierto que siempre he sentido el cariño en ese sentido me siento afortunado porque he sentido el cariño tanto tanto en el y en Athletic pues agradecerles el recibimiento que me dieran porque porque es impresionante

Voz 1991 08:09 si notas que tu rol ha cambiado es decir tú te fuiste del Atleti porque no te sentías importante porque querías jugar más necesitaba más minutos algo que encontraste en el en el Alavés notas que en tu llegada por lo menos ese rol en principio ha cambiado hombros

Voz 2 08:24 yo cuando cuando salgo del Athletic porque no iba a tener minutos mi principal objetivo era ese rol pues a la vez era cambiar el rol inserta muy importante y creo que lo he conseguido hijos con la misma mentalidad hacer importante para el equipo de aportar mucha actividad yo ahí de trabajar cada día para mejorar empieza fuerte esto o continúa fuerte

Voz 1991 08:48 que contra el Villarreal mañana partido de dos equipos que fíjate tú que se iba a decir a inicio de temporada en el primer la primera jornada de la segunda vuelta iban a estar peleando por evitar el descenso eh

Voz 2 08:59 sí a priori pues bueno no son los equipos que vienen haciendo aquí es muy buenos y aquí que es

Voz 1 09:05 es difícil hacer una predicción de que

Voz 2 09:08 de que tuviésemos donde estamos no pero pero bueno se está viendo que la Liga está muy igualada en los equipos suelen de cada eso refuerza más equipos muy ordenados todos los partidos son muy igualados por eso esta situación y nosotros mañana sabemos que tenemos un partido muy complicado pero confío que la no confiamos todos plenamente que podemos sacar los tres puntos

Voz 1991 09:32 también te digo una cosa hay Valle está todo tan comprimido hito que estáis ahora mismo tres puntos por encima el descenso pero es que estáis también a tres del octavo

Voz 4 09:39 pues yo te he dicho antes que que usted tres victorias ellos matiz casi en puestos europeos

Voz 2 09:45 por eso te he dicho vamos a seguir con los pies en el suelo que mañana es un partido difícil pero también sabiendo que oye que si conseguimos sacar

Voz 4 09:52 no podemos tirar puedo otros objetivos porque porque como te está todo muy igualado para puestos Champions no llegamos a Champions igual ya no tanto pero hay que ser positivos si queda toda la segunda vuelta entera todavía vivo donde

Voz 2 10:08 eso será hoy y con el con el cambio de resultados que se está viendo ahora yo viví algo parecido a ese pasado te hace el año pasado estábamos bastante peor que lo que lo que está bien

Voz 1991 10:20 a cabo en lo más importante eres feliz no

Voz 2 10:23 soy feliz que creo que eso es vital para para poder para poder hacer bien el trabajo

Voz 1991 10:28 no tengan ninguna duda por encima de eso no hay nada sin felicidad no se puede disfrutar en ningún lado así que nada Ibai Gómez bienvenido nuevo al Athletic que vaya fenomenal Nava a ver si si el equipo levanta un poquito el vuelo la segunda vuelta vale