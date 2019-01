Carrusel último tramo (19/01/2019): Hablamos con Ibai Gómez y Julen Aguinagalde

Voz 0458 00:00 pues vámonos está para que Yago de Vega señor De Vega qué tal muy buenas hola hola señor Garrido buenas noches comentando aquí no vamos a engañar al oyente que ahora mismo el Celta atraviesa un mal momento

Voz 0239 00:09 sí

Voz 0458 00:10 que somos utilizar en el argot periodístico futbolístico lo de la mala pinta la decadencia claro Yago dependencia es que es un equipo que depende mucho de un futbolista decía antes Jacobo no Yago no Party bien si es que es que es cierto yo hoy el equipo fíjate que tienen uno cero yo no sé porque esa metió tan atrás cuando sabe que defiende mal

Voz 1991 00:28 mira hay una frase durante el tramo el partido que dice Gustavo López el Celta está jugando con fuego minutos más tarde Sálvame más tarde el Valencia estaba ganando el el partido lo había dado la vuelta es decir que Gustavo lo estaba viendo a la lengua lleva viendo al Celta evidentemente toda la temporada Isabella perfectamente lo que estaba pasando y lo que podía pasar que es lo que ha pasado al final del partido hasta tres encuentros han disputado en primera división correspondientes a esa primera jornada de la segunda vuelta el último en concluir precisamente el partido de Balaídos entre el Celta de Vigo y el Valencia ha concluido con la victoria del conjunto de Marcelino uno dos se adelantaban los gallegos como comentábamos con gol de Néstor Araújo remontaron Loché con goles de Ferran Torres ir Rodrigo Moreno que incluso acabó el partido emocionado llevaba sin marcar un montón de tiempo desde luego le va a venir muy bien a él y al equipo para coger confianza y a ver si empieza a tener una racha un poquito más goleadora que lo va a hacer le va a hacer falta tres puntos para el Valencia que se pone con veintiséis séptima posición lo que cambia la vida eh tres puntos que consigue y se mete séptimo cuando hace nada estaba rozando el descenso y el Celta ahora mismo queda décimo séptimo justo la plaza por encima el descenso tiene veintiuno puede ser peor porque si mañana gana su partido el Rayo Vallecano el Celta de Vigo terminará esta primera jornada la segunda vuelta como equipo de Segunda División es decir con el con puestos de descenso a Segunda División antes en el Santiago Bernabéu la gana del Real Madrid al Sevilla dos cero golazo de Casemiro y otro de Luka Modric ya en el tiempo de descuento buen segundo tiempo de Real Madrid creo que el primero el el Sevilla le plantó más cara eh no estuvo bien el conjunto hispalense en los segundos cuarenta y cinco minutos y la verdad es que el Real Madrid estuvo bastante mejor a partir de ese momento llegó el dominio llegaron esos dos goles esos tres puntos que que ponen al Real Madrid tercero con treinta y seis justo por detrás en cuarta posición queda el Sevilla ahora cuento el resto de cosas que nos ha dejado el día pero unos pide paso Paula Montes con protagonista Paula

Voz 1 02:29 no está hablando Néstor Araújo en sala de prensa hemos controlado el partido minuto setenta que viene un balón parado

Voz 2 02:35 después en esa tensión por banda izquierda entonces que que te digo el equipo juega bien a Abbas eh sí te digo estar más concentrado más atento si llevamos cuatro partidos y no siguen pasando cosas pero no no vamos a caer vamos a seguir peleando vamos a seguir luchando ahí vamos a unirnos que que queda queda mucho mucho mucho mucho

Voz 1 03:02 jornadas pues de no

Voz 0841 03:03 Néstor aquí en directo para el larguero eh se complica mucho la situación es decir por ejemplo cada partido ahora va a ser una final la presión

Voz 1201 03:10 añadida en el Valladolid que rival diré

Voz 0841 03:13 esto contra el Celta el próximo domingo por ejemplo adquiere más presión para vosotros miran

Voz 2 03:19 K cada cada partido es una final esté desde la posición que estés tienes que seguir luchando tienes que seguir peleando por supuesto que por ser el Valladolid es un temo más más directo verlo así jugar con el cuchillo entre los dientes darle a esa a la gente lo lo que quiere que es lo mejor más garra más eh más correr más matarse más por por el por la camiseta bueno vamos a darle más de todo un poco porque lo necesita el equipo no nos está resultando equipo

Voz 3 03:59 las palabras de agujas llegó visiblemente afectado ya bueno dio la cara en el partido del otro día en Vallecas marcaba también su primer gol con el Celta hoy repitió volvió a marcar aquí en Vigo se le veía realmente afectado y es que mañana sigan al Rayo Vallecano

Voz 0458 04:12 claro se mete en descenso es una plantilla muy

Voz 3 04:15 en que no está acostumbrada a luchar pues como puede estar el Rayo o el Athletic que lleva practicamente toda la temporada y el Celta no con una plantilla muy joven y la verdad que pinta mala cosa

Voz 1991 04:27 tiene mala pinta tiene mala pinta este Celta de Vigo que tiene reaccionar de hecho con la llegada de de Cardoso han conseguido siete puntos de veinticuatro no ha sido la reacción esperada no ha mejorado los números de Mohamed veremos porque incluso ya comentaba Jacobo Z durante la retransmisión que cómo se pierdas el partido contra el Valladolid incluso se podría destituir al portugués y buscar una tercera tercera opción esta temporada para para el Celta enseguida volvemos a Balaídos pero antes os recuerdo el resto de cosas que nos ha dejado el día como en el Alcoraz que ha ganado el Atlético de Madrid teníamos dudas de que Atlético nos íbamos a encontrar después de caer en la Copa del Rey y al final pues no ha tenido muchas dificultades cero tres contra dos de Lucas Hernández Arias ICO que los rojiblancos con esta victoria se mantiene en segunda posición de la tabla treinta y nueve puntos mientras que el Huesca pues sigue siendo colista de Primera División tiene once puntos está ahora mismo a diez del Celta de Vigo pero desde luego también el Huesca o empieza a reaccionar ya empieza a conseguir puntos o me parece a mí que le van a sobrar unas cuantas jornadas para intentar lograr la permanencia en en primera división es decir que igual a falta de seis siete jornadas ya se certifica que es de segunda para Mainar resto de la jornada excepto el Eibar español que queda para el lunes a las doce de la mañana Betis Girona a las cuatro y cuarto vaya partidito en el estadio de la cerámica entre el Villarreal y el Athletic el Villarreal que inicia la jornada con diecisiete puntos a cuatro ahora mismo de la permanencia el Athletic que está con un puntito más que el que el Celta es decir estará mismo con tres de colchón sobre el descenso y que en el caso de ganar pues daría un salto en pues de seis puntos que hoy en día tener un colchón de seis puntos ya es prácticamente un lujo a las seis y media dos encuentros Levante Valladolid y Rayo Vallecano Real Sociedad lo dicho si el Rayo gana sale del descenso y para las nueve menos cuarto queda al partido el líder el Barcelona que recibe al Leganés en el Camp Nou en Segunda División cuatro resultados definitivos porque ya sabéis que el Reus Las Palmas ha quedado aplazado eh ya sabéis que ayer el Comité de Competición decía que había una suspensión cautelar de ese encuentro hasta que no se termine de clarificar la situación económica del conjunto catalán así que desde que se pueda disputar ese regulas palmas hoy San jugado cuatro partidos Almería cero Cádiz cero Rayo Majadahonda dos Zaragoza dos Numancia tres Córdoba dos en el último partido el día Málaga dos Lugo uno en balonmano malas noticias para la selección española que ha perdido contra Francia XXXIII treinta practicamente no es matemático pero virtualmente estamos fuera de la lucha por las medallas pero bueno todavía quedan campeonato por delante de hecho nos queda el partido contra Brasil nos queda el partido contra Alemania y tenemos que ganar los dos porque al margen de las medallas en este Mundial hay en juego otras seis plazas para el preolímpico sería importante el meterse entre esas seis plazas para no tener problemas para estar en la cita la próxima cita olímpica así que sólo nos queda levantar la cabeza gana el partido contra Brasil contra Alemania e intentar meternos entre esas seis plazas que nos den acceso al preolímpico y en en tenis el Open de Australia victorias de Pablo Carreño Garbiñe Muguruza esta madrugada turno para Rafa Nadal contra Berdych para Roberto Bautista que se va a medir a Zollitsch así que contado todo volvemos a ese estadio de Balaídos Haq todo Z sigues por ahí verdad sigo para que Yago en la situación de el Celta eh ahora mismo complicadísima muy delgada hace me imagino que hay mucha preocupación sí

Voz 0841 07:49 yo creo que el Celta empezaba con una expectativa tan alta que decían aquello de Europa ha sido sí o por lo menos fue el mensaje que este año transmitió el club que era una expectativa demasiado bestia seguramente para la reestructuración de la plantilla que analizábamos con Dani Garrido en el carrusel de apostar por gente muy joven y claro si la cosa va rodada pues la gente joven responde y seguramente estará cómoda hay disfrutará de fútbol si la cosa no funciona y te metes en el Matadero te metes abajo empiezas a notar la presión el Atlético bien amigo jugándose la vida hay te gana vas a Valle la sufres te golea el Rayo viene Valencia hacerlo lo más difícil que es ir ganando y acabas pagando el partido ir Rubén vuelva a ser tu portero el mejor jugador estos son síntomas inequívocos de que cuanto antes se den cuenta de que están metidos en un lío mucho mejor para intentar salir de la situación se habla del mercado de fichajes el Celta tenía prácticamente cerrada y el ex del Betis ahora en la Lazio Arrieta igual el central holandés el Crystal Palace pero ha demorado la llegada de estos dos futbolistas seguramente porque no consideraba que tuviesen que llega rápido y había que negociar a hacer más negociación y todo va en contra del Celta que sigue sumando derrotas y como bien apuntabas ya con los números de Cardoso son incluso mucho peores

Voz 0458 09:08 sé que los de Antonio Mohamed con lo que las

Voz 0841 09:11 ha sido mejor que el problema la cruz del parto

Voz 1991 09:13 pero para el Celta la cara para el Valencia que en saca la cabeza de la parte baja de hecho se mete séptimo ahora mismo a cinco puntos de los puestos europeos lo que pasa es que desde el Getafe que es sexto a hasta el resto hay un Escalona ahí de de cinco puntitos hay una fractura ahí veremos si se acaban cayendo equipos como el Getafe del Alavés en la segunda vuelta si se mantienen ahí hasta final de temporada

Voz 0458 09:33 Pedro Morata qué tal muy buenas olas Yago buenas noches

Voz 1991 09:36 una victoria con bastantes connotaciones hemos visto primero el el la capacidad de reacción del Valencia el poder remontar el partido y hacerlo el tres puntos que les saca de la parte de abajo el gol de Rodrigo que le va a dar mucha confianza y otro detalle con el que me quedo es el abrazo de Rodrigo Marcelino

Voz 0578 09:55 sí es una victoria está muy muy curativa

Voz 4 09:59 a Yago yo yo fíjate que ahora sí lo hacía

Voz 0578 10:02 a la cuarta plaza a puestos de Champions cuando yo he llegado a escuchar a Marcelino dar por perdida practicar la Champions pues fíjate para la próxima temporada pues ahora mismo conforme se ha puesto a la cosa claro parece que los siete puntos hasta son digamos relativamente cercanos no es siete puntos a la cuarta plaza de Champions yo creo que el Celta de Vigo ha iniciado una segunda parte del partido con dudas esas dudas ha hecho que que el Valencia Femetal el partido porque el Valencia comenzando lógicamente la segunda parte con con la derrota que traía de la primera con el gol de Araújo y con las dudas ve al entre metas para para lo que iba a ser las aparte el Celta pues yo creo que le ha dejado al Valencia meterse en el partido y que pasó al final pues que sino por el portero del ochenta la la victoria del Valencia era han sido por uno cuatro o cinco perfecta en Hoy es una victoria muy curativa cosas que quemaría tu primero por una cuestión de confianza que de ganar un partido bien ganado remontando en la segunda parte pues el tema de Rodrigo de la Unión que se ve claramente de la plantilla con el entrenador después la confirmación de que este no era un equipo muerto que no era un equipo roto desestructurado que era un equipo que no hacía gol que no acertaban que no había manera de meterle un arco iris y eso pues es una cosa que también digamos se ha curado en esta en esta segunda parte es una victoria que al Valencia mentalmente de ayuda muchísimo y que me hace pensar en el azar del fútbol que un gol más o menos pues probablemente si el Valencia pierde ante el Valladolid Iggy y hoy pues partido o lo pierde pues probablemente Marcelino no sería el entrenador del Valencia y a lo mejor se habría acabado un proyecto

Voz 1991 11:39 hombre esto es lo que da confianza en sobretodo Pedro tranquilidad porque estábamos en un momento en el que la la balsa se estaba moviendo mucho es decías en cualquiera de estas ese Marcelino al agua creo que es muy importante porque al margen de que lo digan porque siempre hemos oído cuando hemos oído algún jugador del Valencia decía no no nosotros creemos en el proyecto estamos a muerte con el entrenador pero es que creo que es muy significativo es abrazó de Rodrigo dos que no lo están pasando bien porque Rodrigo es una temporada que lo está pasando horrible porque nivel que está mostrando es horrible Marcelino porque sabía que estaba en la cuerda floja

Voz 0578 12:14 ha habido entre detalles en el partido último del año dos mil dieciocho la victoria del Valencia ante el Huesca con el noventa y tres

Voz 3 12:22 una yo ahí que hicieron todos los futbolistas

Voz 0578 12:25 sí que se veía que había una unión en El Vestuario total y absoluta luego en el último partido en Mestalla hubo un abrazo de Parejo en un gol que marca Parejo que es que sufren mucho que estalla porque pues muchos partidos que juegue muchos récords que que va tan parejos un futbolista que no acaba de lograr el favor del público de que estalle cuando marcó la semana pasada de Mestalla se fue a abrazarse con Marcelino y hoy lo ha hecho Rodrigo además Rodríguez que ha caído el partido casa cuesta llorar al césped boca abajo y luego yo lo he visto cuando ya ha sucedido todo eso Marcelino oí este y Rodrigo sean abrazado pero pero casi un minuto los dos porque era un poco más te digo exactamente que ha sido Rodrigo el que abra a Marcelino yo creo que es una señal de agradecimiento por mantenerle un partido detrás de otra a pesar de que de que Rodrigo no hacía hacía Agost y luego yo creo que esto también es una cosa una expuestos por ejemplo de reforzar la figura del director general del Valencia Mateo Alemany que en los momentos más complicados

Voz 0458 13:22 te lo avanzado lo ha apoyado

Voz 0578 13:24 música mente hice algo así Kapoor explicarle al niño que había que mantener Martín pues nada que que insisto que Cebé mucho más cercana la la zafia creen que la cuánto hace nada estaba

Voz 3 13:37 juntos propiamente perviva

Voz 0578 13:39 pues ahora mismo yo creo que el Valencia piensa otra vez en la posibilidad si logra afecta logra por lo menos enlazar un par de victorias consecutivas en Liga vuelve a pensar en la posibilidad de no dar por perdida al menos la clasificación para la Champions en la que apenas siete puntos ahora

Voz 1991 13:54 gracias Morata un abrazo buen viaje tranquilidad tranquilidad en el Valencia que han ganado un partido que es cierto que salen de la parte baja pero hombre el decide después de de de de la dinámica del equipo que se está pensando ahora en Liga de Campeones

Voz 0458 14:08 más allá de lo han pasado mal ya ya no haberlo pasado tan mal que que es imposible que tengan menos gol que el que han demostrado hasta ahora no y al final si lo ves desde un punto de vista digamos optimista dices coño estoy en cuartos de final de de la Copa del Rey estoy detras del Getafe para intentar pelear por por Europa League estoy en Europa League gestiones lo que está en Copa estoy metido cerca del Getafe y es verdad que es que por algo peor de lo que han hecho hasta ahora es es imposible pero luego De Gaulle

Voz 1991 14:32 pues encajó muy poco eh sí sí encajan muy buenas que eso es lo que está salvando al Valencia porque hace pocos goles tienen que encajar muy pocos para para por lo menos hacer puntos pero sí hombre evidentemente el Valencia ahora mismo está metido séptimo veintiséis puntitos ya a la cosas diferentes pero hay un escalón es verdad

Voz 0458 14:47 decía que esta objeto con treinta y uno claro está Getafe contra

Voz 1991 14:49 de ayuno al Alavés con XXXII aparece el Sevilla con XXXIII XXXVI cuarenta y uno cuarenta y tres vamos a ver lo que aguanta el tirón el Alavés y el Getafe que salvo el Alavés en la última jornada en el partido contra el Getafe que le bailó el equipo madrileño el resto de la temporada se ha mostrado muy sólido que viene vamos a ver cómo aguanta y vamos a ver si el Valencia mantiene en esta dinámica que es desde luego la que tiene que seguir eh Jacobo

Voz 0458 15:14 completando que han dicho los entrenadores bueno pues dos caras también a cuestas

Voz 0841 15:18 apuntaba Pedro Morata pues Marcelino estaba más tranquilo estaba más sonriente seguramente ya después de esta semana plácida con el pase copero y con esta victoria sobre todo la sensación él no quería hablar mucho de punto inflexión sino de continuidad del trabajo para que lleguen los resultados como apuntabais para que sigan llegando los goles como hoy han llegado en Balaídos para que la aportación y quiso destacar de los jugadores que salieron del banquillo tanto Kevin Gameiro con la asistencia como Ferrán con el gol que sigan siendo puntos positivos a a sumar y anotar el en su libreta y mucha emoción por ese gol en el ochenta y tres ya cuando él

Voz 0239 15:56 decían no lo teníamos todo perdido con el uno cero

Voz 0841 15:59 con el uno dos ese momento a él le llegó incluso emoción

Voz 5 16:03 sí que me emociona cosas que me están emocionando momentos de dificultad esta temporada varios igual uno cuando hay una situación difícil la Unión que esta plantilla en vez de dividirse que Soriano fácil que creo que sobre todo periodistas de Valencia podemos a echar la vista atrás no muy atrás saber considera pues me reconforta me me llena de esas distracciones no cabe ninguna duda

Voz 0841 16:29 la verdad es que fue muy bonito y sobre todo muy sintomático no porque todo el banquillo salió el propio Rodrigo corrió a celebrarlo fíjate que Rodrigo nunca celebra los goles en Balaídos la que fue su casa no por respeto pero es que ese momento estalló de alegría no faltó ni un momento el respeto ni mucho menos a la grada se abrazó a Marcelino se abrazó a sus compañeros y fue muy sintomático en el otro lado bueno pues las caras de preocupación los pitos en la grada cuando salía el equipo incluso que quiso tímidamente a placer desde el centro del campo se quiso retirar a los vestuarios y hubo pitidos del público la cara de Miguel Cardoso silbado en los cambios porque la gente veía que no tocaba la tecla él empieza a pensar que esto es una nueva Liga que empieza ahora en la segunda vuelta con cero puntos y que se tiene que ser el borrado de chip absoluto que tiene que hacer el Celta esto denota también que empieza a tener que buscar soluciones y sobre todo intentar coser El Vestuario Miguel Cardoso

Voz 6 17:21 siento que el vestuario está dentro del proceso no Cinto Thuram alguna en el vestuario lo que siento es que hay que aportar verdaderamente todo aquí cada uno coger todo lo que tiene llevara dentro setenta minutos en que hemos visto un alfiler a los valores que queremos Palín equipo en que los avales comprender muy bien cómo había que jugar bueno que me parece es es lo importante de esta energía que puede hacer este ganar partidos claro

Voz 0841 17:45 Yago un dato para que que la gente se de cuenta no decía el otro día Hugo Mallo en el Camp Nou cuando se rompía Yago Aspas que

Voz 0239 17:53 Yago para el Celta es más importa

Voz 0841 17:55 ante que Messi para el Barcelona once partidos en los últimos tiempos ha jugado el Celta sin Yago Aspas no ha ganado ninguno

Voz 1991 18:03 Paula cuánto le queda a Iago Aspas para para volver porque vamos le esperan como agua de mayo

Voz 3 18:07 ya esta semana debería ser la semana de recuperación y reaparición de Yago Aspas hace unos días le hacía una ecografía para ver cómo evolucionaba esa rotura de fibras todavía no estaba cicatrizado por eso no se forzó en este partido ante el Valencia tampoco se eleva forzado ante el Valladolid pero sí se espera que pueda llegar a esta final

Voz 0841 18:26 m no hay que olvidarse que Fátima está muy cerca de la localidad natal

Voz 0458 18:30 de Miguel Cardoso estrofa o sea que bueno queda

Voz 0841 18:32 pues kilómetros yo creo que sí que vaya amplios

Voz 0458 18:35 las rodillas pero deja ya no es que vuelva rodillas sacó Paula gracias a las dos un abrazo

Voz 1991 18:45 sí la verdad es que está esperando el Celta que vuelva Yago Aspas pero tampoco forzar porque como encima hagan volver antes se caiga de la lesión y encima tenga que estar más semana tranquilidad da igual ya ya que están esperando que esperen un partido masoca

Voz 0458 19:02 que vuelva bien efectivamente que vuelva al cien

Voz 1991 19:04 por cien físicamente porque lo va a necesitar y mucho

Voz 0458 19:07 llamó más pasta por Maxi el delantero porque si es que el hueso ya llega a cuarenta millones de euros el West Ham y tiene una cláusula de cincuenta millones

Voz 1991 19:17 estamos a diecinueve es decir todavía nos queda doce diitas por delante para que se cierre el mercado de invierno es que puede haber todavía novedades cerramos en Balaídos con la victoria del Valencia uno dos sobre el Celta de Vigo las once y cuarenta y nueve seguimos

Voz 1991 21:28 o es qué tal muy buenas hola qué tal Yago Dani

Voz 11 21:31 muy buenas noches si el mejor partido de la era Solari sin duda para mí en la segunda parte con Luka Modric como estrella con un golazo de Casemiro en buena buenas sensaciones como tú dices buena imagen y buen partido

Voz 1991 21:42 si no además creo que como en lo que encomendaba el Valencia recuperando sensaciones Modric que no ha sido el el que conocíamos desde el inicio de temporada por por fin hemos podido ver a ese jugador que le ha llevado a a ganar el Balón de Oro Casemiro que venía también de de lesión que no no es un hombre goleador hoy ha hecho además un pedazo de chicharro espectacular Vinicius ir cogiendo confianza yo creo que incluso el Bernabéu están segundo tiempos ha divertido Herráez sus

Voz 11 22:07 se sabe vertido oí de hecho pues avistó un Real Madrid irreconocible no que lo ha dado todo no ha visto a un un equipo con mayúsculas porque es lo que le faltaba el Real Madrid se marchó Cristiano le faltaba gol de sigue faltando gol eso es una evidencia eh de hecho contábamos en en Carrusel que se notaba que faltaba un killer porque Benzema es muy bueno pero no es solo un nueve nato no es un goleador al Mari pues con la baja de Mariano con el adiós de Cristiano con Bale en el dique seco también con Asensio que pronto volverán al al Real Madrid que van a sumar seguro pues les faltaba eso el el gol que llegó con Casemiro que se aproximo dos veces uno pero también con la pierna otro de cabeza ya la tercera fue la vencida un golazo la dejó pasar Luka Modric Illa reventó la pegó con toda el alma Casemiro que no estaba siendo de los mejores ni mucho menos y luego reconocía a la escucharemos un fragmento lo que decía Casemiro que lo hacía falta que necesitaba un gol así después de adhesiones encontraba sensaciones que antes de la lesión y eso se ha visto hoy en el terreno de juego me ha gustado mucho el equipo no gustó que Solari le diera bola en la segunda parte a Isco que el Madrid le viene bien la figura de este futbolista malagueño viene a sumar sometidas en el banquillo y demonizado pues será pues es más que un activo o un pasivo yo creo que el año pasado fue de los mejores hice Otones activo seguro que te va a venir bien máxime cuando esta plantilla hace falta ese tipo de de jugadores y encima graban a sumar porque Llorente que para mí fue el mejor del Madrid el pasado mes de diciembre ya se va a recuperar también Tony Cross Marco Asensio la próxima semana también Gareth Bale Mariano así que son buenas

Voz 0458 23:41 para un Real Madrid que la gente hoy se quedó satisfecha

Voz 11 23:44 después de ver a un Sevilla que venía a hacérselo pasar muy mal al Real Madrid pero la segunda parte ha desaparecido

Voz 1991 23:49 no no ha estado para mí al nivel el Sevilla que en el primer tiempo bueno pues podemos decir que ha dado la cara pero en el segundo tiempo ha venido completamente abajo no no no ha sido rival para para Real Madrid capítulo declaraciones lo decías Herráez han hablado los goleadores

Voz 11 24:03 si los dos Casemiro Modric ha todo muy bien los dos vamos a escuchar primero Casemiro para que nos cuente lo que bueno casi todo el partido lo que han sentido dentro el juego lo que ha supuesto para él ese gol

Voz 0336 24:14 sin duda un poco de rabia no sobre todo el por el que estamos haciendo era un partido que que necesitaba yo también estoy corren amiguismo yo creo que ya estoy ya ya a punto ya está como como antes de lesionarme creo que sobre todo por el pacto lo que estamos haciendo y el balón no estaba entrenando y claro Nadal se queda un poco nervioso porque estábamos jugando muy muy bien el gol al final un gol de sobretodo el gol que fue ha sido muy importante para mí para para torrencial

Voz 1991 24:41 lo necesitaba Casemiro que ha estado tiempo lesionado le ha pegado la verdad es que forma fantástica no podía hacer nada va clic para para parar esa esa pelota a partir de ahí ya tenía dominado el partido pero claro cuando uno está con el uno cero Un tú que sí es un balón parado una jugada un despiste bueno te puedo hacer que al final te empate ni te quedas con cara de circunstancias aparecido Modric que también lo necesitaba Herráez ya hecho un gol a la contra

Voz 11 25:08 sí señor ha robado un balón llevarlo al otro la primera parte

Voz 1991 25:11 este habilitando a compañeros y que pudo

Voz 11 25:14 a suponer el primer el primer tanto del Real Madrid y en la segunda parte también ha sido el mejor la batuta de Luka Modric ejerciendo de capitán dentro del terreno de juego junto con Sergio Ramos arroz esférico ha hecho a Carriço ya echó el segundo que no

Voz 1991 25:27 casado y lo ha celebrado por todo lo alto también

Voz 11 25:29 la Mijatovic y lo hacía que es bueno pues no sé su mentor preciso amigo en Caruso

Voz 1991 25:34 ya sé que

Voz 11 25:37 ha hecho justicia fíjate Luka Modric que hace quince días daba la cara que dijo que al equipo le faltaba gol de identidad bueno pues dijo la verdad del barquero y ha vuelto a hablar hoy lo ha hecho pues muy bien comentando que el equipo ha sido eso con mayúsculas

Voz 1991 25:51 ha contado en Carrusel cuando se iban todos al córner

Voz 11 25:54 pero de gol yo esa imagen hacía muchos años que no la veían el Real Madrid eso es un buen síntoma de de un buen equipo que está junto que quiere pues el levantar el vuelo se más lejos el Madrid en Liga está mal muy mal porque está a diez puntos

Voz 10 26:06 lo has siete Si el Barça pincha ahora pero es que esto

Voz 11 26:09 vivo en la Copa del Rey ya es el Girona está vivo en Champions ya en La Haya

Voz 1991 26:12 así que lo mejor de maíz sin duda solos

Voz 11 26:15 los soltados las expectativas que pueden venir por delante iremos preguntado Luka Modric al margen de lo que ha sido el partido aquello que dijo el Cholo Simeone de que es más fácil ganar títulos individuales siestas en el Madrid mucho más que si estás en otro equipo sin citar pero bueno todos intuíamos que era el Atlético de Madrid Luka Modric hizo unas manifestaciones en su país a un diario allí en en Croacia y hoy lo hemos preguntado sobre este tema ya con la contestado lo siguiente

Voz 12 26:39 sí ha hecho en una entrevista de dicha lo que ha dicho si eso es mi opinión y si no tengo que hablar a través de esta todas basadas en lo que ha dicho mi opinión ya está pero esto no significa nada que yo no tengo respeto por Simeone al Atlético de Madrid y ex rutas lo que tienen no tenemos que buscar más

Voz 1266 27:00 polémicas tema para mí es será

Voz 12 27:03 lo he dicho lo que ha dicho y no no voy a repetir más

Voz 1991 27:06 bueno creo que tema más que zanjado hemos escuchado una parte de la otra hemos oído declara entrevistas

Voz 11 27:12 luego ha incidido en este asunto y ha comentado que bueno porque es una evidencia que te puede gustar más o menos pero año fue redondo no fue subcampeón del mundo con Croacia y ganó la Champions hay ha hecho un año o lo que es el año real el dos mil dieciocho muy bueno y el decía que parece que siempre que es el Madrid siempre pero el y la gente no

Voz 1991 27:34 el otro gran parte de la afición le pone peros poco

Voz 11 27:36 es el Madrid incendio Mariza es más fácil bueno en fin creo que son

Voz 1991 27:39 cuitas un poco a veces absurdas pero yo creo que hoy Modric tenía razón

Voz 11 27:43 al decir lo que ha dicho en en franquista gracias

Voz 1991 27:45 parece un abrazo hasta mañana hasta mañana abrimos de tiempo de sanedrín Álvaro Benito qué tal muy buenas buenas noches Antonio Romero muy buenas buenas noches

Voz 0239 27:54 hola qué tal muy buenas a todos Álvaro te ha gustado y el Madrid

Voz 10 27:58 mucho me interesa muchísimo eh por qué porque yo creo que ha trabajado como hacía tiempo que no que no lo veía con continuidad además porque si hemos visto otros partidos donde ha iniciado con

Voz 13 28:10 con la cabeza fresca seguramente de las

Voz 10 28:12 ideas del entrenador de cómo quería encara el partido pero luego se iba diluyendo duraba quince veinte minutos no esa explosividad de del equipo esas ganas de vivir en campo contrario pero y le ha dado mucha continuidad no sólo eso sino que ha mejorado todavía durante la segunda parte de una donde no ha dejado prácticamente al Sevilla salir de su campo bueno y me estaba dando un poco de rabia durante el partido pues que es que no tuviera recompensa no porque hoy es es de esos días que el equipo necesitaba ganar porque tiene que tiene que haber que que hay una causa efecto en en en en darlo todo en jugar bien en jugará muy ordenado en hacer un esfuerzo en esa presión tras pérdida y en el esfuerzo defensivo sobre todo que creo que el el equipo ha estado muy solidario y que haya un efecto en la victoria en una consecuencia no el resultado que a nivel moral pues te refuerza mucho pero ya ya hacía mucho tiempo que no había un partido tan completo teniendo en cuenta también la entidad del rival

Voz 0458 29:02 Romero

Voz 13 29:04 me ha gustado mucho en la segunda parte

Voz 0239 29:06 algo menos en la primera pero creo que usted me parece que es el partido más

Voz 1991 29:11 completo desde que Sandy Solari el entrenador del Real

Voz 0239 29:13 Madrid hizo buenos minutos contra el Celta en Balaídos recuerda algún buen minuto también en el partido de Liga de Campeones frente a la Roma pero por la entidad del rival aunque es verdad que en Sevilla en las últimas temporadas ha comparecido poco en el estadio Santiago Bernabéu por la importancia del partido porque el Madrid venía de una situación complicada he jugado hoy la tercera plaza contra el Sevilla creo que ir sobre todo también por las bajas que tiene el Real Madrid creo que ha sido una victoria de mucho mérito yo estoy muy de acuerdo con Álvaro que de haber tenido la mitad del poder goleador que tenía el Real Madrid por ejemplo con Cristiano Ronaldo me parece que que la goleada podido rozar el escándalo porque el Sevilla tirado una vez a portería es verdad que ha sido muy claro pero ha sido la Escudero una vez a partir de ahí no se ha acercado a la portería de Thibaut Courtois es el Real Madrid hubiera acertado con más claridad cara a gol podría haber metido pues una manita en Sevilla por ejemplo

Voz 1991 30:03 sí es la más clara a la que ha tenido Escudero pero remezcla la única la

Voz 0458 30:06 la única a puerta quiere decir que era

Voz 1991 30:08 una ocasión clara pero finalmente el tiro ha ido al al lateral de la red y Álvaro creo que es fundamental para este Real Madrid el recuperar al mejor Luka Modric que no habíamos visto en toda la temporada eh

Voz 10 30:19 sí yo creo que está directamente relacionado no que el que el juego del equipo mejore con con la erupción del croata otra vez a nivel estelar no es el Luca que todos conocíamos pero yo creo que no ha acompañado a las piernas cuando las piernas no te acompañan la cabeza tampoco porque hoy sí lo hemos visto carburar a hacer esos esfuerzos que la hace en el centro del campo pues el gol lo hace prácticamente al final del partido por ir a presionar con con una fe con unas piernas que hay que tener que no que yo creo que no tenían toda la temporada no al final los años pasan para todos Si los años de mundial pues es con una carga excesiva ya para para gente que que pasa de la treintena hay cuesta mucho más pones en marcha también yo creo que lo lo achacó la a la irrupción de de de Vinicius no que que yo creo que el está dando al equipo oxígeno ahí arriba no que desborda Goethe que ataca los espacios que tirar desmarques no y al final condiciona mucho a las defensas rivales ese ese jugador no lo tenía el Real Madrid este año que a lo mejor Lozano no lo quiero comparar porque obviamente es a años luz pero pero este jugador que temido por la defensa será Cristiano a otro nivel Cristiano era súper determinante ya veremos en qué jugador se acaba convirtiendo Vinicius pero sí le hacia falta ese esa mosca cojonera para las defensas rivales no no es verdad

Voz 0458 31:32 no es la definición perfecta osa jugador

Voz 10 31:34 jugador que les guste pisar área que llegue todavía no está fino de cara a la definición no porque es juvenil no Hall como a estar ahora

Voz 1991 31:41 sí que es un jugador que que no duda Álvaro que que sabes que el va a coger la ola encara encara siempre encara a cosas que no Weber

Voz 10 31:48 claro es que eso molesta mucho a las defensas rivales y es que además el el tío tiene éxito quiero decir que encara hoy se va ir genera dificultades para las defensas rivales genera situaciones ventajosas para los compañeros yo creo que a mí me está sinceramente yo no lo digo ahora mismo de corazón yo no esperaba que tan pronto eh pudiera a este nivel a mí me está sorprendiendo que siendo hub

Voz 0458 32:09 en Il pues se tiene esta capacidad de ese

Voz 10 32:11 libre como siga por este camino dos o tres años estábamos dando un jugador muy muy importantes seguro

Voz 1991 32:16 Romero vamos a ver dónde llega pero Vinicius de momento ha caído de pie en el Bernabéu

Voz 0239 32:21 sí bueno yo creo que si ahora decimos que es el futbolista con mejor uno contra uno de la plantilla no exagerados e si es verdad que hoy en determinados momentos del partido al margen de que no Judea como tú dices que se atreve que va le da igual que tenga al lateral hecho por delante con ayuda o sin ayuda se va porel creo que ha habido un par de momentos que ha elegido mal incluso Karim Benzema con buenas palabras lo ha reprochado en el campo porque ha habido un par de veces que ha querido terminar la jugada y seguramente en la jugada pedía otra cosa eso lo puede aprender lo que no puedes aprenden sino lo tienes el descaro la velocidad y la calidad en el uno contra uno el disparo con pierna derecha eso lo están enseñando y ahora me para mí es titular indiscutible en el Real Madrid decía Álvaro con razón durante la transmisión de Carrusel deportivo que cuando vuelva del se puede caer cualquiera del equipo menos Vinicius salvo que baje el pistón Vinicius yo creo que ahora mismo el Real Madrid no se puede permitir tener un futbolista tan desequilibrante como Vinicius tal y como está la plantilla en el banquillo cuando vuelvo a ver si es que vuelve que volverá a me imagino yo veremos a ver en la decisión de Sandy Solari pero yo creo que es que

Voz 13 33:29 inicios ahora es titular indiscutible del

Voz 0239 33:31 el Real Madrid y me parece que que poco a poco va creciendo

Voz 1991 33:35 no y que si físicamente aguanta porque su juvenil

Voz 0239 33:37 de dieciocho años no tiene el cuerpo de dieciocho años está bastante llamas formado físicamente un chaval de dieciocho años pero sí físicamente aguanta yo creo que estamos hablando de la

Voz 13 33:46 sólida acción como titular de un tipo como

Voz 0239 33:49 inicios que vino para ayudar que Lopetegui no le daba prácticamente ni bola y que creo que es lo más significativo que ha hecho Solaria desde que es entrenador ponerle de titular indiscutible darle la regularidad para demostrar lo que tienes dentro

Voz 1991 34:00 hay quería llegar yo Álvaro Vinicius es titular Sí Se recoge eran los cara no están quiero decir se ha ganado el derecho a que sigan apostando por él como titular

Voz 10 34:11 el campo no engaña me engaña al campo te pone en tu sitio bien hiciese la Garau es que yo que yo he tenido este año sinceramente yo pensé que iba a llegar a a conocer la Liga conocerá a los compañeros a sentarse es que es que es muy difícil siendo tan joven hacer lo que está haciendo este chico decía primero que que ha elegido eh está en la edad de equivocarse mucho todavía osa yo

Voz 1991 34:35 eh recordar las primeras temporadas de Messi estamos

Voz 10 34:37 hablando de Messi señores que se decía que le faltaba definir bien que no tenía gol jóvenes

Voz 0458 34:43 pues que acaba de hacer el gol cuatro ciento

Voz 10 34:45 los en en Liga creo no el otro día imagínate claro porque eso te va también con la madurez con la tranquilidad de del que ya coges experiencia de de los partidos de de vivir las situaciones de área con mucha más calma no hay decidir mejor pero si es que a mí me a mí me está sorprendiendo entonces el campo yo creo que te te da lo que te mereces si ahora mismo quitar a Vinicius del once para mí sería una injusticia porque creo que eh aparte el chaval de todo lo que te da el ofensivo que recordemos que este año al Real Madrid le faltan jugadores que con vocación de área que generen situaciones de gol ya no sólo que las metan sino muchos partidos donde es donde costaba genera situar el es de área situaciones de desequilibrio yo creo que es un jugador indispensable e hizo Brett y luego además lo que te da de trabajo amigo

Voz 0458 35:31 parece que nuestro ha evolucionado también muchísimo en poco tiempo

Voz 10 35:33 pues yo recuerdo los primeros partidos que yo decía en Carrusel olla Vinicius alguien le tiene que dice que decir que el balón no se recupera sólo cuando se pierde la pelota que hay que correr a detrás del rival a recuperarlo

Voz 1991 35:45 y ahora es de los jugadores que más trabaja que repliega en seguida que roba balones yo lo veo muy comprometido hasta ahora hay un fijo en el en la zona de arriba

Voz 0458 35:55 bueno hay varios no que es Lucas Vázquez entonces yo creo que por ahí cuando vuelvo a Gareth Bale estará por ver qué hace que hace Solari que les concede un hito importante en haber haberle dado galones por lo que fuera a Vinicius por necesidad porque no encontraba otra solución por lesiones o por lo que sea pero es verdad que según evolución en este chico que es muy joven que es verdad que tiene la juvenil y es que empezar a decidir mejor es decir esa explosividad el uno para uno yo creo que él lo va a tener seguramente lo mejorará no a medida que vaya conociendo el fútbol español pero yo si veo que en los últimos de tres cuatro partidos para acá se ve una evolución

Voz 11 36:27 equivocando eh es muy evidente

Voz 0458 36:30 pero yo creo que sí puede ser de vale para el Madrid ahora cuando él no no no lo sé yo coincido con ellos en que es el mejor partido de la era Solari que creo que no es mucho decir creo que no llega al nivel del mejor partido de la época de Lopetegui que tampoco fuera mucho de decir que FAC el partido ante la Roma seguramente en el en el Bernabéu y que hoy que ha ganado el Madrid es el día que más claro veo que al Madrid le falta un matador un nueve por qué no es posible que la segunda parte chute dieciocho veces y sólo tres cuatro disparos a puerta es decir no es normal que Madrid dominando tanto jugando también sin sufrir en defensa sea un gol Prüfer regazo ese XXXV metros que eso es más así un golazo pero es más circunstancial no es fruto del dominio y el segundo gol sea algo muy positivo lógicamente casi una presión en el minuto noventa

Voz 11 37:17 Medio y un último gol pero no es posible que el gran dominio que ha tenido en Madrid

Voz 0458 37:22 el partido se traduzca en un cierre Gaza desde treinta y cinco metros por una presión al yo creo que eso conlleva un Romero el partido este partido con Cristiano

Voz 1991 37:29 no posponer la referencia cero cinco cero cinco cero creo que estamos de acuerdo todos en eso eh hay otros nombres propios Isco que jugó setenta y siete no que salió el setenta y siete gustaría juegos el veintisiete minutos y también Marcelo ahora mismo Romero que situación está Marcelo porque ha sido suplente desde luego sale fuera de forma en la situación de apretar en la situación que el conflicto Solaris

Voz 14 37:55 no ha disimulado otros

Voz 1991 37:59 estados de baja forma

Voz 0239 38:01 eh muy preocupantes dentro del vestuario y a la cabeza de ese pelotón se tiene que poner Marcelo que empezó la temporada rajado de Lopetegui porque en el primer partido de Liga le cambió treinta minutos a la segunda parte y que desde entonces no ha sido capaz de ponerse físicamente bien que cuando Marcel

Voz 1991 38:18 ya está bien es para mí

Voz 0239 38:20 puramente segundo mejor lateral izquierdo de la historia del Real Madrid después de Roberto Carlos es una evidencia tan evidente como que desde que empezó la temporada a baleado que no está físicamente en el Estado mínimo exigible para ser titular no ya en el Real Madrid sino el equipo

Voz 11 38:37 el fútbol profesional de primera división del máximo no

Voz 0239 38:39 él y por tanto y repito que hemos hablado porque había que hablar mucho de la ruptura en la relación Solaris que parece por lo visto y que se puede por lo menos en lo deportivo empezar a reconducir ha sido hoy el primer cambio tapado otros

Voz 0458 38:53 estados de forma lamentable como el de Marcelo

Voz 0239 38:56 al que ahora le toca apretar primero porque no está bien y segundo porque cada vez que sale John no se nota es evidente que lo que leerá Marcelo al equipo arriba no sólo de Arregui Jon pero hoy aguantar el duelo con Jesús Navas de carrilero derecho el Sevilla yo creo que Solaria ha optado por renglón para decir vale no me va a dar lo que me da Marcelo el centro del campo para delante pero me va a aguantar una carrera con Navas Marcelo hoy no está capacitado para aguantar una carrera con Navas y creo que cada vez que sales con el chaval cumple iba creciendo poquito a poco acaba de llegar tiene mucho que aprender pero cada vez que sale cumple y eso me parece que tiene que ser en la espoleta definitiva para que Marcelo se tome en serio su profesión que creo que desde que empezó la temporada

Voz 1991 39:41 la está tomando en serio Álvaro cómo estás viendo tú la temporada de Marcelo