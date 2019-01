Andrés Sorel, un comunista incómodo

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 4 00:45 y de lo que se trata es de burlar la capacidad de que cada uno piense por sí mismo de ahí el ruido de ahí el zapping de ahí el constante estar copado viendo cosas sin que reflexiones sin ninguna es decir en media hora tú puedes oír diez noticias distintas muertos cien niños de hambre eh vea están a mujer que anuncia un coche consuma este producto el mundo de la moda es decir haga alarga el que está viendo eso no repara en nada de lo que ve si acaso se queda con imágenes y me hace mucha gracia y lo digo ahora en un programa de televisión a veces eh que si te hacen una entrevista al entonces al día siguiente te digan en el bar le hemos visto nunca dice les hemos escuchado dijo usted estas cosas y te lo importante es que te vea

Voz 2 01:33 es decir

Voz 0874 01:40 inflexión que es muy interesante pero me Andrés Sorel Un intelectual muy singular de la izquierda española Sorel él fue miembro fundador del periódico Liberación escribió multitud de artículos de libros en los que dio una visión muy particular de la España de nuestro tiempo Andrés Sorel la moto en Madrid a los ochenta y un años esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nuestra de Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 02:02 hola buenos días Javier Andrés Sorel que fue uno de los

Voz 0874 02:04 intelectuales de izquierda más combativos que ha habido en España

Voz 1326 02:08 sí era un intelectual en el sentido más genuino del término siempre fue de izquierdas hasta el final de su vida era infatigable en su reflexión en su denuncia de las debilidades del franquismo primero de la democracia después

Voz 0874 02:22 segoviano creo hacían Segovia

Voz 1326 02:24 mil novecientos treinta y siete durante la guerra civil en una familia muy muy humilde algo que no impidió que luego estudiará dos carreras universitarias Magisterio y Filosofía y Letras en realidad se llamaba Andrés Martínez López que ya no pueden ser dos apellidos ni más españoles ni más comunes así que momento dado el eligió de apellido Sorel en honor de Julian Sorel el protagonista de Rojo y negro la obra maestra de Stendhal

Voz 0874 02:49 el activista político desde muy temprano

Voz 1326 02:52 sí de muy jovencito Se afilió a al Partido Comunista Español durante años en la década de los sesenta fue corresponsal en España de Radio España Independiente

Voz 0874 03:02 en Radio España Independiente que se conocía como Radio Pirenaica

Voz 1326 03:05 sí era la emisora del PCE clandestina por supuesto y emitía desde Bucarest pero él era un militante comunista muy revoltoso tenía un espíritu hiper crítico y se revelaba contra las consignas y directrices

Voz 0874 03:18 hombre aquel PCE no dijera nada bien las disidencias internas

Voz 1326 03:22 bueno él fue víctima de esa intolerancia para Andrés Sorel fue fundamental asistir en mil novecientos sesenta y ocho a la Primavera de Praga y la reacción de la URSS cuando los tanques soviéticos invadieron Praga para aplastar el proceso de liberalización que se había iniciado en Checoslovaquia al PC que entonces era muy pro soviético le molestó mucho un artículo muy crítico que Andrés Sorel publicó en la revista Cuadernos para el diálogo y acabó expulsado del partido

Voz 0874 03:47 si algo de lo que queremos hablar el fundó el diario liberación

Voz 1326 03:50 en mil novecientos ochenta y cuatro junto a gente como Mercedes Aranzubia haya Antonio Albiñana impulsó ese diario liberación cuyo nombre y espíritu rendían tributo a liberación la legendaria publicación de la izquierda francesa de hecho el liberación español se definía como diario independiente de izquierdas

Voz 0874 04:09 la directora era Mercedes Arencibia la primera mujer en dirigir un periódico en Spa

Voz 1326 04:12 aún así ha pasado a la historia Mercedes Aranzubia una gran periodista libertaria el primer número de liberación salió el nueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro además de fundador Andrés Sorel era el responsable de la sección de Cultura sobre ese mundo el de la cultura él también tenía una opinión propia

Voz 4 04:31 la cultura la cultura de visitar museos de ir a una gala operística la cultura en la que tú puedes vivir conviviendo con la gente que es la cultura diaria de hablar the river vino de compartir cosas de estudiar lo que le pasa a la gente es necesidades es decidiesen esa cultura en la que tú quieres intervenir participar

Voz 1326 04:56 la liberación se ajustaba un modelo empresarial muy particular poco frecuente el periodismo era gestionado por una empresa cooperativa integrada por intelectuales de izquierda en esa cooperativa todo el mundo desde el presidente cameral propio Andrés Sorel hasta el bedel cobraban lo mismo ciento veinticinco mil pesetas al mes

Voz 0874 05:14 bueno pareció un proyecto muy bien intencionado pero demasiado utópico no sé si al final se financió lo suficiente liberación

Voz 1326 05:20 bueno Andrés Sorel Se especializó en utopías y causas perdidas si su liberación se financió con la aportación de los fundadores los préstamos de la banca pública con una suscripción popular de cinco mil bonos a cinco mil pesetas en total se logran reunir cien millones de pesetas

Voz 0874 05:37 no está mal en la época entre la gente de izquierdas liberación levantó grandes expectativas sí fue apoyado por gente de la talla

Voz 1326 05:44 Julio Cortázar o Georges Moustaki que actuó en el Palacio de los Deportes en la presentación del periódico en ese concierto de Moustaki se escuchó entre otras esta canción

Voz 6 06:03 eso sí iré

Voz 0874 06:22 la liberación duró muy poco tiempo en los quioscos Luis

Voz 1326 06:25 Ferro a los seis meses de salir aparecieron menos de ciento cincuenta números fue una de las aventuras periodísticas más fugaces de la historia de España

Voz 0874 06:33 eh por aventura o porque era demasiado de izquierdas para la España de entonces

Voz 1326 06:38 bueno yo creo que las claves del fracaso fueron varias una fueran económicas y de gestión pero otras fueron claramente ideológicas políticas liberación tropezó enseguida con la animadversión de los poderes fácticos el ejército la Iglesia y las grandes empresas que les negaron la publicidad no está de más recordar que la portada del número uno deliberación fue el Papa viene a España de la mano del Opus Dei en ese debate tan propio de la transición entre reforma hay ruptura liberación apostaba por la ruptura y eso iba demasiado en contra de los tiempos donde la mayoría de la gente izquierdas había vuelto socialdemócrata

Voz 0874 07:14 el PC de entonces fue cómplice deliberación

Voz 1326 07:17 no no para nada les incomodaba mucho el espíritu libertario de liberación ese toque anarquista era compartido por Andrés Sorel según reconoció en una entrevista con Jesús Quintero que sigue sintiendo Anar

Voz 4 07:29 está sí en cuanto

Voz 7 07:31 lo que

Voz 4 07:34 la palabra la duda la individualidad ida no creencia desde luego en la ley como supremo ordenamiento jurídico de la verdad exista pues sí soy en ese sentido anarquista

Voz 1326 07:52 pero además de todas esas razones para la derrota había otra

Voz 4 07:54 sí

Voz 1326 07:55 liberación llegaba cada día a los quioscos mucho después que los otros periódicos y sólo le restaba oportunidades

Voz 0874 08:00 cuál era la razón para el retraso

Voz 1326 08:02 pues resulta que decidieron que los temas de portadas tenían que elegir en asamblea y eso retrasaba muchísimo le dice

Voz 0874 08:08 me recuerda a Monty Python en la Tegui que que hizo Andrés Sorel después del cierre de liberación

Voz 1326 08:13 yo con su tarea incansable activista analista hay escritor y dio miles de conferencias por todas partes en uno de sus libros la desolación de la utopía contaba la aventura de liberación y su fracaso también dirigió la revista literaria República de las Letras durante casi cuarenta años fue secretario general de la Asociación Colegial de Escritores pero su postura ante el funcionamiento de la democracia y la actitud de los políticos fue siempre escéptica muy crítico

Voz 1169 08:39 para mí la libertad está en la diferencia ya que hay que me moleste mucho lo que se hace en las elecciones que se convierten ya en un espectáculo pues como puedan ser los partidos de fútbol todo eso no lleva más que a que la gente aplauda aplaudir formar un coro pues se ha hecho a lo largo de la historia de una manera siniestra yo no quiero que tengas cien mil personas que Corea lo mismo que gritan lo mismo sino al revés yo quiero que tutele unas con una luego con diez con cien hables con ella es un poco lo que viví en la priora de Prada que por eso la aplastaron los tanques

Voz 0874 09:21 es curioso porque de esto hace muchos años desde que lo dijo está muy vigente ese mensaje totalmente el llegó a escribir sus memorias

Voz 1326 09:28 escribió un libro con un título muy revelador anti Memorias de un comunista incómodo una palabra incómodo con la que él se sentía especialmente identificado yo soy

Voz 1169 09:37 incómodo cuando decía que un intelectual en un partido político no debe ser un florero a alguien que se sirve para decir y además contamos con debe ser el espíritu crítico del partido el que cuestione todo lo que la hace de desorganización hasta sus fines que publicaciones

Voz 0874 10:00 fueron las últimas con Akal

Voz 1326 10:03 la editorial también muy combativa que fundó Ramón cal en el franquismo Andrés Sorel publicó un libro sobre ETA bastante políticamente incorrecto novelas como Último tango en Auschwitz y todo lo que es misterio otra de sus sentidos publicaciones fueron un par de estudio sobre dos de sus grandes héroes José Saramago y Miguel Hernández y mantuvo un blog a Thibaut hasta hace sólo un mes y medio

Voz 8 10:34 a la ley a no

Voz 0874 10:46 dime hablar un momento esta mañana sobre Andrés Sorel os acompaña para eso Jesús Espino que se editor de Akal y alguien que estuvo cerca de Andrés Sorel en los últimos años cómo estás Jesús buenos días

Voz 9 10:55 hola buenos días en relación con el

Voz 0874 10:58 cuál fue sobre todo en estos últimos tiempos

Voz 9 11:01 pues bueno todo empezó con la publicación de Último tango unos bits con pesó como una relación profesional y poco a poco pues puesto del y me concedió el inmenso regalo de su amistad muy bueno un poquito más hubo una mayor complicidad humana una mayor complicidad las también para hablar de de cuestiones ajenas a lo que es el propio mundo de de sus novelas y demás y bueno pues mantenía una relación relativamente fluida dentro de dos de de la velocidad en la que vivimos

Voz 0874 11:32 yo yo nunca lo conocí personalmente pero por lo que he escuchado y leído parece un nombre muy integran sus convicciones no

Voz 9 11:39 absolutamente eran muy íntegro coherente in muy consciente de que esa integridad no le va a dar demasiados réditos

Voz 1326 11:48 Nos daba la impresión de que estaba como muy dolido no sólo por el estado de las cosas general sino también por el funcionamiento de los tres mundos que habían sido centrales en su vida no los medios de comunicación la política y la cultura

Voz 9 12:01 pues eh absolutamente certeros diagnósticos está muy dolido If I y además con esto era un gran temas recurrentes en nuestras conversaciones siempre aunque quedásemos para hablar de algún libro en el que estábamos trabajando de Vigo de futuro de cualquier cosa siempre acabamos hablando de pues un poco de de las inmensas tinieblas que sigan teniendo cada vez más y que cada vez dominan mano esos tres mundos Illa dolían particularmente et in probablemente puedo decir que no era muy optimista en cuanto a lo que podía deparar el futuro Icon todo a pesar de ese no optimismo de ese cierto pesimismo nunca cejó de luchar nunca decidió bajar las manos al revés será un acicate para tratar de de seguir revelándose contra contra el contexto

Voz 0874 12:53 en esos argumentos en contra de los medios de comunicación no ese pesimismo sobre el avance de los medios el futuro de los medios era por su mala experiencia en la creación de liberación hoguera porque en el mejor de ningún medio auténticamente izquierdas en este país

Voz 9 13:08 yo creo que tenía que haber también un poco con con eh los procesos en los que grandes conglomerados mediáticos acaban dominando los distintos medios con los procesos de de monopolizó acción de los medios con como las voces cada vez son menos plurales como los mensajes cada vez son más eh unívoco más monolítico como la los matices las voces disidentes no suelen tener cabida en esas medios creo que iba más por ahí

Voz 1326 13:36 el libro que escribió sobre ETA que edita estéis vosotros iba bastante a contracorriente de la versión más oficial no sobre la banda terrorista como fue la publicación ese libro y cuál fue su su acogida

Voz 9 13:50 pues bueno eso salón salió en una de las conversaciones que que teníamos y le como él siempre ya habíamos hablado de que tenía documentación ya lo había tenido había participado mucho había está mucho en contacto con a ver Daley había y conocía muy bien ese mundo y de hecho será muy muy bien recibido en el dijo hoy por qué no escribes un libro no escribimos no escribes un libro sobre ETA contando aquellas cosas que nadie va a contar la verdad es que es lo va siempre todo le ilusiona la idea sabía que iba a ser un libro muy complicado porque no iba a gustar ni en un sitio ni el otro porque una de las cosas que antes habéis dicho en el programa es que él era muy integro y eso le decía que si tenía que criticar a alguien lo criticaba es decir que el hay un momento determinado pues que hace una crítica importante también hacia hacia ETA sobretodo en los ochenta y demás sabía que no que eso no iba a gustar en el a lo mejor regalo estarán en el entorno abertzale de la misma manera que no iba a gustar en absoluto que contase o que hablase pues de todo lo que supusieron los años sesenta y setenta en el País Vasco de la represión de las torturas de los apresamientos de los muertos de el papel de las fuerzas de seguridad franquistas etcétera etcétera que normalmente suelen soslayar siempre a la hora de de abordar este asunto no trataba de ser equidistante en absoluto pero sí que trataba de contar lo que él ha habido habido lo que él conocía un le dolía a quién adolece

Voz 0874 15:22 pues no sé cuándo fue la última vez que lo viste hablaste con él pero ha fallecido a los pocos días y además habrá ido con esa pena seguramente de ver como un comunista recalcitrante como él ver como Vox empieza a surgir en este país no

Voz 9 15:36 pues eh la última vez que yo lo vi una el día once o doce de diciembre fue la última vez que quede con él y no sabíamos además emplazado a

Voz 10 15:45 a la vuelta de navidades para hablar de

Voz 9 15:48 de Asuntos Asuntos sí bueno pues como vía lo de vos pues con preocupación pero con una cierta sorna y sarcasmo al fin y al cabo diciendo es que es el producto que al final acaba dando todo el con texto y toda la crítica que venía haciendo de medios de política de Cultura pues acaba generando el caldo de cultivo que da lugar a esto

Voz 0874 16:10 que sus espinos editor de Akal te agradezco mucho este testimonio no se echó conocer mejor Andrés Sorel uno de los agitadores sociales y culturales políticos por supuesto también más combativos

Voz 11 16:20 los últimos sesenta años ha muerto en Madrid

Voz 0874 16:23 a los ochenta años eso es un abrazo gracias

Voz 11 16:26 pues nada un abrazo muchas gracias