El drama de la comunidad LGTBI en Nicaragua

Voz 3 00:57 sí la verdad es una ciudad llena de alma y tiene una especie de carencia elegantes una ciudad que se escucha es la ciudad de gente cálida expuse estuve el otro día en el Museo de la Segunda Guerra Mundial y me pareció muy interés

Voz 0874 01:10 tú has estado empresas version aún es un museo

Voz 3 01:14 sí sí no he estado en bueno esto en la calle sobre todo que la calle sí que es un museo como dices es una calle llena de músicas estuve en una calle va Friedman Street que es la calle de la música y la verdad es que me lo he pasado muy bien es una ciudad que me ha llenado de energía

Voz 0874 01:29 en lo que pasa es que tú el otro día lo comentábamos cuando yo estaba en Washington tú no era tu primera vez primera vez Nueva Orleans no puedes comparar con el Nueva Orleans de antes notas cierta decadencia que es lo que mucha gente comenta

Voz 3 01:41 sí hay una decadencia no sabes instaron un ácido hacías está destruyendo se está reconstruyendo pero a mí ese punto de decadencia elegante en el que se conserva la dignidad que ha tenido siempre bueno en la época esclavitud no es una ciudad que a mí me parece un impulsó ético no se de de de de este país se construyó y España también se construyó sobre esclavitud y muchas injusticias y yo creo que esta es una ciudad que lleva eso con una enorme dignidad

Voz 2 02:12 yo soy de un pueblo pequeño pequeño

Voz 4 02:19 un medio

Voz 5 02:22 de ahí de valor yo soy de un pueblo en los en Si yo con la palabra Cuba como entre Deco como el amor que me eran yo soy así entremos sin pagar sufrido tiene un hermano de los

Voz 0874 02:53 tampoco ha sufrido de lo que sigue sufriendo Nicaragua sumida en él casi en el caos absoluto diría colomense en el caos político surgió hace ya nueve meses que el país echó a la calle para exigir el fin del Gobierno de Daniel Ortega y la violencia y la represión de ese gobierno no hacen más que aumentar hablábamos su Ramón hace un mes aproximadamente por última vez de esta crisis y nos hemos propuesto recuperarla siempre para estar pendientes de lo que pasa allí ha cambiado en algo la situación del país en estas últimas semanas desde aquellas primeras protestas del pasado mes de abril ha evolucionado en algo la crisis va peor solamente

Voz 3 03:24 a peor a peor el régimen bloque era un personaje que fue líder de la usas listas ha convertido en lo que desplazó en dictador el régimen está enrocado está dispuesta a todo menos a perder el poder la mayoría de los iconos sandinistas habrían abandonado a Ortega el último es el juez del Supremo Rafael Solís que denunció un régimen de terror este juez muy importante por fue que le permite que le permitió el tercer mandato

Voz 0874 03:51 pues es absoluto tiene el control de la policía del poder judicial de los medios de comunicación por supuesto hay colectivos que están sufriendo especialmente esa persecución esa violación de derechos por ejemplo los colectivos de periodistas de la comunidad LGTB

Voz 3 04:06 sí ellos son los objetivos ahora porque muchos de la comunidad han sido avanzadilla en las protestas entonces el régimen hayas Pozzi una especie de doble represión Ortega inmaduro ponen poco a prueba lo que lo lo que piensa la izquierda no de de Nicaragua hay una oposición que representa bastante mejor los valores de la revolución sandinista que Ortega Isora que sólo las ha quedado con las frases el marketing revolucionario pero las porque sus políticas son completamente derechas

Voz 0874 04:33 para quién es periodista y además es homosexual en la permanencia en ese país ha vuelto totalmente imposible porque sufre esa doble represión como Carlos Salinas que no se escucha desde México es colaborador de El País ex editor del diario nicaragüense confidencial muy crítico con el régimen de Ortega hola Carlos buenos días hola hola buenos días para empezar la conversación tu básicamente ha tenido que marcharte de Nicaragua México correcto

Voz 7 04:57 eh sí luego desde hace una semana aquí en Ciudad de México precisamente por la persecución del regimen de Adil Ortega Corbijn condición que periodista básicamente

Voz 0874 05:08 la redacción del confidencial fue asaltada por la policía en diciembre desde entonces no habéis podido trabajar allí tú ahora como digo no hablas desde la capital mexicana allí estás por las amenazas que sufres o que recibía en Nicaragua hablamos de estas últimas semanas de las primeras que has pasado en un país en el que no esperabas estará ahora

Voz 7 05:27 Alarte explico rápido luego del asalto a la redacción de confidencial in la confiscación de la redacción con todos sus equipos porque la redacción de coincide sea confiscada empezaron amenazas peores a mi integridad y Sergio mi casa tabarra guardadas entre comillas por policías y para policías hizo una noche y una fuente muy importante me dijo que debía abandonar mi casa porque iban por permitir esa noche tuve que dejar la casa en la medianoche fui a uno a una casa asegura ir ahí salí hacia hacia México eh como te digo la relación sigue complicada y estamos tratando de mantener vivo confidencial de forma óptima practicamente igual no y a esto se unió en total a un ataque ya físico que había sufrido en julio cuando estaba dándole cobertura al la celebración y nueve aniversario de la revolución sandinista y luego de eso comenzó un asedio bastante fuerte en mi contra tanto físicamente a su casa como a través de las redes sociales denigrante persona utilizando mi condición de homosexual para eso

Voz 0874 06:41 antes de esta crisis había demostrado ser gobierno nicaragüense ser tan homófobo como está demostrando ser

Voz 7 06:48 eh principalmente Rosario Murillo la vicepresidentes José Ortega había utilizado la homosexualidad como un carnaval ella permitía por ejemplo que el Teatro Nacional Rubén Darío sepa estar a paralizar esto te llamaban Miss Gay en esa forma paternalista mantener controlado a parte del colectivo que se dividió entre quienes apoyaban al régimen de Daniel Ortega y quiénes lo rechazaban precisamente porque Rosario murió había hecho de la homosexualidad una caricatura impidiendo por ejemplo que el colectivo LGBT y tuviera derechos como sea discutido en otros región y que América Latina en México por ejemplo Colombia o Argentina ir reduciendo los eso a una caricatura de sus canales que controlar los hijos de la pareja de Ortega y Murillo con cinco canales de televisión el comprados entre paréntesis perdón por la plata que Hugo Chávez pues Maduro mandaba al regimen de Ortega para fijarlo en estos canales se utilizaba nada homosexualidad como algo para reírse algo como para denigrar y una parte del colectivo lo permitía

Voz 3 07:52 cuál es la salida que ves porque momento dado en las protestas parecía que el régimen estaba dificultades y ha optado por la vía más dura

Voz 7 08:03 sí como decía Jaaber aparca el Rey se pensaba que Nicaragua mientras de una suerte de primavera en la que se podía poner fin a doce años de la dictadura pero la decisión de el régimen atacar brutalmente estas manifestaciones y cometer como ya lo dijo eligiese el grupo hito disciplinarios experto independiente de la OEA comete crímenes de lesa humanidad ha hecho que la gente hay un reto flujo de la protesta ahora el Nicaragua Ortega e desarrolló cuatro tipos de represión en la primera fueran represión paramilitar en contra de los manifestantes que dejara tres disipó muerto muchos de ellos jóvenes estudiantes asesinados por disparos en el tórax en el pecho constatados por el grupo plenario expertos independientes luego comenzó la represión eh contra los líderes de las manifestaciones expresando unos hay más de seiscientos presos políticos en las prisiones de Nicaragua vino luego esta represión contra los medios de comunicación independientes al encarcelado los a Miguel Mora is to segunda el mando en el canal cien por ciento noticias que lucía Pineda no sabemos en realidad cuáles son las condiciones de ellos cárceles ya habían asesinado a Ángel Gaona reportero de la zona Caribe de Nicaragua Ortega comienza una Serra son de Nicaragua aislando a Nicaragua en momentos en que en el centro de la Organización de Estados Americanos se discute la posibilidad de aplicar la Carta Democrática lo que significaría expulsar a Nicaragua de la OEA y además de eso cualquier tipo de oposición se responde con eso con balas con cárcel yo creo que el desgaste podría venir de la parte económica la de Economía Nicaragua según del Córdoba queda moneda nacional está a punto de entrar en una devaluación hay más de mil millones de euros que han salido en esta fuga de capitales es ir y creo que aparte ese gas de Madrid crucial para la salida de Ortega porque él no puede mantener un país con esa economía con cuatrocientos mil desempleados y cincuenta bien exiliado en estos momentos

Voz 0874 10:14 claro que quiero Carlos que escuches un momento estoy de voces escucha

Voz 8 10:18 nunca no hay más en amo lo déspota que iban a hacer con nosotros tirarnos a matar la paga de las protestas ha sido la cárcel la muerte escala en el exilio como lo estamos ahora

Voz 9 10:32 estamos cuidando a los todos compartimos las los focos

Voz 10 10:36 de o en en Valencia quiere estar con su familia en familia

Voz 11 10:43 el Gobierno manda su tour Papa armados con pistolas

Voz 12 10:49 cuchillo pensé que iba a acabar me iban a llevar preso me iban a torturar porque eso es lo en la toros yo sé que la policía en cualquier parte

Voz 13 11:00 bueno en muchos en muchas partes del mundo está para cuidar en mi país nos matan

Voz 0874 11:08 el colectivo gay en Nicaragua están testimonios que forman parte de un reportaje que el periodista cubano ganador de dos premios semi Armando Turull ha realizado para la cadena de televisión Telemundo Armando ha trabajado durante mucho tiempo para la en piar en Nueva York allí hemos hemos conocido Armando cómo estás buenos días

Voz 6 11:23 muy buenos días buenos días a Carlos había

Voz 0874 11:26 buenos días como tú has sido Nicaragua conocías muy bien Centroamérica pero nunca has estado en en ese país creo lo visitase por primera vez y te has quedado impactado no

Voz 6 11:36 sí fue para mí verdaderamente un una situación que bueno me recordó mucho de lo que vi lo que Venezuela también ha estado ya tres veces Nicaragua viaje ir todo lo que señaló compañero Carlos es correcto además de haber acabado con cualquier oposición también obviamente acabó con la prensa libre ICOM cualquier organización que está haciendo trabajos de de derecho a manos también han quitado sumó su estatus legado saquen no existe nadie en Nicaragua que pueda oponer al régimen yo cuando fui no fue en calidad de periodista y en realidad estas entrevistas de mi reportaje así en Costa Rica con jóvenes gays exiliados y en España porque lo que a mí me me impactó cuando se publicará agua o el papel protagónico cara comunidad gay especialmente jóvenes gays habían jugado en las trincheras es suministrando abastecimiento básicamente lo que me dijeron ellos a mí para ellos la protesta contra el régimen era un extensión de la protesta que habían tenido todas sus vidas por buscarse un espacio digno que ahora esa lucha se extendía todo el pueblo que quería un espacio digno que se estaba anegando me pareció que esa noticia Se tenía que contar entonces fui a Costa Rica hable con muchos de esos jóvenes viviendo hacinados en una casa acurrucado durmiendo en el piso con el frío comiendo arroz y frijoles cuando lo hay mi después algunos que lograron ir a España y también lo seguí ido ondean español recibido una un un han tenido una bienvenida huelga pero con calidad de de inmigrantes indocumentados pidiendo asilo pues te puedes imaginar que las vidas ellos tampoco es fácil y fueron jóvenes que se lanzaron a la calle a protestar por un país digno porque creían una revolución y acabaron gritando la consigna Ortega y Somozas son la misma cosa

Voz 0874 13:57 Carlos a mi me gustaría que explicaras en qué significa ahora qué qué riesgos conlleva ser gay en Nicaragua

Voz 7 14:05 bueno estamos frente a un regimen sin escrúpulos e machista son Gimeno como Vico y me refiero no sólo a la ADER Ortega me refiero principalmente a Rosario pulir pedir Ortega cultivó que se mete en el tema este de la represión él sueña con ser líder internacional el sueño ser como un Fidel Castro no centroamericano el mismo piensa que va a pasar a la historia como un gran estadista que recuperó a Nicaragua del doce que hoyo pero la perversa en el ataque a este tipo de colectivo principalmente periodistas feministas y homosexuales ha sido Rosario Murillo ella mantiene una campaña intensa con sus huestes virtuales en las redes sociales en las que por ejemplo denigra a a eh feministas a las que les a las que les ha dicho de todo de hecho las persiguen brutalmente ir a homosexuales y te pongo un ejemplo pobre e en Picasso eh han la campaña incluido por ejemplo e inventar de que yo maltrato a mi pareja para comenzando tengo pareja presentar una foto en sus redes sociales incluso en los canales de televisión en las que presentan alguna persona con el labio roto que aquí a la par mía la foto diciendo éste no pareja de Carlos andina ir así lo maltrata entonces la persecución la app la percepción del Estado oportuna persecución dictado impuesto Rosario Murillo en total aquí

Voz 6 15:42 así que digo otra cosa

Voz 7 15:44 hace unos meses Nicaragua e apareció asesinado un joven que es era muy activo en las protestas un joven gay ignoró escondía participó en todas las manifestaciones podía mensajes muy críticos contra el régimen hizo una noche eh una madrugada muy bien eh resultó que encontraron su cuerpo e hasta ahora no se sabe muy bien qué ha pasado porque él se dice de que fue a una fiesta un cumpleaños con un amigo luego de eso quedó por una red social eh como otro tipo yp fueron la a un hotel parece ser porque no queda nada aclaró cuando había investigan la Fiscalía Cortés todas depende de Daniel Ortega parece ser que este tipo con el que suscitó era un policía Higuero el chico estuvo muerto causó mucha confusión en la comunidad LGBT eje porque era muy activo tanto por su condición homosexual e por su activismo pero también porque participó eh manifestaciones eso te da una idea del riesgo que significa ser opositor y además de opositor homosexual feminista o periodista en Nicaragua

Voz 6 16:52 y precisamente esa persecución en las redes sociales tiene a muchos muchas personas de la comunidad aterrorizados no porque las redes sociales es un espacio que hasta hasta antes podían usar para conocerse ya escapar un poco de la homofobia en que existía en la sociedad pero hasta ese espacio ahora yo les ha cerrado en mi reportaje yo tengo la foto de Ségol que se convirtió en una figura icónica porque aparecía él con una bandera nicaragüense gigantesca alzando la en alto y esa foto se difundió por gran parte de las redes sociales yo creo que eso fue también lo que llevó a su muerte porque se había convertido en un símbolo de la resistencia a la comunidad gay contra Husein

Voz 3 17:43 esa rica dices que se ha convertido en una especie de refugio para muchos nicaragüenses pero también ahí está empezando a haber problemas también los hay en Guatemala

Voz 14 17:52 la en Honduras en El Salvador no es no es son sitios seguros no

Voz 6 17:58 sí iré yo debo de decir que que Costa Rica hay que hay que agradecer la Costa Rica el papel que ha jugado a Costa Rica a pesar de ser un país en desarrollo y un país con sus propios retos le ha abierto las puertas a muchos refugiados ya muchos afiliados de todo el mundo pero sistema cosa que está casi colapsado por no sólo los nicaragüenses sino por muchas personas de todo el mundo pero así todo hay muchos nicaragüenses que deambulaban por los parques y todavía lo hacen pidiendo limosna tratando de sobrevivir día a día esa fue la situación en la que se encontraron muchos de esos jóvenes activistas muchos universitarios muchos profesionales muy jóvenes de un país que no tiene en realidad una historia de emigración grande como por ejemplo El Salvador Guatemala Honduras y de repente se van sin nada están caminando por los parques sin un techo sin comida y ahí fue donde estos jóvenes muchos de los líderes dijeron tenemos que hacer algo y lograron concediera el apoyo para esta casa donde a duras penas están sobreviviendo pero hay que agradecer la Costa Rica el papel que está siendo también a las Naciones Unidas que está creando programas para ayudar algunos de estos refugiados a pedir asilo pero es un proceso largo es un proceso difícil higa obstante Panahi

Voz 0874 19:31 circuito de esos jóvenes que deambulaban por los parques pidiendo limosna como como decías Armando es alguien que nos escucha por teléfono es Ulises Josué Rivas los nicaragüenses llegados a acortar a Costa Rica perseguidos por su orientación sexual han creado Ayesa asociación Hijos del Arcoiris para dar refugio a los hemos bis trans que escapan del país Ulises es el presidente que es uno de los fundadores de la asociación cómo estás buenos días

Voz 15 19:56 buenos días buenos días a todo bueno día a toda la cadena ser queremos que todo el mundo Center él de la situación que nosotras estamos viviendo desde el dieciocho de abril hasta la fecha de hoy

Voz 0874 20:09 me equivoco cuando decía que tu tuviste que mendigar supongo cuando llegue hasta allí

Voz 15 20:13 claro que sí cuando yo entré a Costa Rica tuve que venirme por Monte tuve que pasar una travesía totalmente dura que creo que todo esto la mayoría en lo de las personas diversas que está muy Costa Rica exiliada tuvimos que hacerlo dormía inmigración es solo traía Humboldt citó una Mudá porque no puede trae ropa porque tienes que correr para poder pasar la frontera llegue a migración donde tuve que esperar casi veinticuatro horas para que me atendieran ahí dormimos y luego pues me dieron una cita para tres meses para mí solicitud R cuyo ir a los tres meses de después de su ya pues el permiso laboral Chuck es un proceso muy largo pero pues logra todo hay que tener paciencia

Voz 0874 20:57 creo que seis a ciento cincuenta chicos y chicas homosexuales trans que vivís en dos casas de refugiados cuéntanos un poco en qué condiciones

Voz 15 21:05 como lo decía anteriormente que el reportaje de Armando todo un gran periodista de que nosotros dormimos en unas condiciones que en colchonetas falta de alimentos ese pleno comer a visten obtenerlos qué comer no estamos uno para el otro para ayudarnos porque estamos en el exilio siete a que ha gritado libertad por aguas libertad con estos preso político injusticias por los muertos por todas las personas desaparecidas que que de más comunidad LGBT Icub

Voz 14 21:37 Ulises has dejado atrás familia amigos muchos pues han sido torturados están siendo perseguidos au están prisioneros con cómo ves la salida de este de esta enorme crisis

Voz 15 21:49 nosotros como enlace que pronto haces libre con mucho pesar de ordenar mi familia se arme amigo de dejar mi trabajo de mi casa y esta vez pues me tocó ayudar a muchos jóvenes nicaragüense mujer Tran que que están aquí en Costa Rica exiliado participamos también en la Cumbre Iberoamericana con ciento cincuenta organizaciones la cual esto puede prestar la situación que tomó rica lejos de nuestra familia lejos de nuestro amigo Leo de estas personas que no quieren mucho el amor a nuestra patria que ha sido lo lo principal es fundamental que hemos defendido tiene aquel exilios no no caigan no no fallarán a seguir luchando por esa Nicaragua libre una adquirir sino hizo huir a la par

Voz 0874 22:38 Ulises Josué Rivas presidente de la asociación Hijos del arco iris estás en Costa Rica te doy muchísimas gracias por esta conversación y te deseo la mejor de las suertes en el futuro

Voz 15 22:50 gracias a Bosch por habernos dado el espacio seguimos diciendo libertad justicia y democracia

Voz 0874 22:58 gracias gracias Ulises y Armando Turull periodista ganador de dos premios Emmys ti te agradezco ese olfato periodístico de habernos descubierto esta historia porque es el periodismo que importa el llegar a un sitio indignante por algo impensable dice contar lo que es lo que decías no

Voz 6 23:12 claro es que hay como te digo ahí ahí escuchó hasta la pasión de todos estos jóvenes IT dio uno que uno yo yo que también soy pero tengo la suerte de ser profesional de tener una situación económica cómoda de de poder vivir algún lugar donde hay más libertad de verdad que si no se no se lo contaron yo ver eso me impactó ir me pareció que había que contarlo la agradezco a todo el mundo dio la oportunidad de hacerlo le agradezco también al periódico Washington Dwyane que me dio la oportunidad de hacer la noticia inglés por supuesto a TIJ había a la Cadena Ser por traer a colación este tema tan importante para tanta

Voz 0874 23:57 un abrazo Armando llama cuando España

Voz 6 24:00 los pronto nos tomamos un café

Voz 0874 24:02 no sé quién la radio hasta luego Carlos Salinas que es colaborador de El País en Nicaragua ahora exiliado en México y que es periodista homosexual una mezcla explosiva ahora mismo en ese país Carlos desearle suerte no sé muy bien lo que significa pero en fin que pueda seguir trabajando por lo menos

Voz 7 24:18 eh sí muchas gracias bueno la ventaja que al menos estar aquí me permite seguir la historia Nicaragua e para el país tengo diez años contando la dictadura de Daniel Ortega para este periódico igual no lo sigo haciendo de acá sigo trabajando día siento periodismo que lo vi

Voz 0874 24:34 exacto en un abrazo Carlos suerte

Voz 7 24:37 gracias

