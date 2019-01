Un piso nunca te abandona

me encanta ver los pisos de Mis amigos de mis conocidos de mis vecinos de quién sea cuando alguien te enseña a su casa enseña su alma tener un piso en propiedad no es lo mismo que estar de alquiler lo importante es poseerlo saber que tienes un lugar en el mundo

tu dormitorio en donde todo está tu gusto tu lámpara de noche el colchón maravilloso que te acabas de comprar capaz de aprenderse tu cuerpo de memoria moldear se al capricho de Tous extremidades en las cortinas que bonito es tener cortinas en tu casa lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido mi piso

Voz 1485

03:18

los pisos no se nos muere siempre están con nosotros está muy bien que existan los notarios a mí me encanta leerme todas las noches antes de dormirme la escritura de propiedad de mi piso allí se dice bien claro los metros que me corresponden dice bien claro que mi piso es mío