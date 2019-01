El guirigay de la izquierda

Voz 3 00:00 suerte sí sí existe Grace

Voz 1113 01:55 mientras el bloque conservador se une sin remilgos la izquierda con lo que queda de ella vuelva a entrar en guerras internas subiendo al potencial elector desconcertado desilusionado o traicionado que de todo hay en la duda sobre si esas rupturas guirigay de siempre las filas de la izquierda en época preelectoral no de crisis de identidad pesan unas motivaciones ideológicas o es cosa de egos el historiador Josep Fontana opinaba que es necesario reinventar un tipo de política que controle la economía para repartir con justicia las cargas sociales dado que el que la globalización al que se entregó la socialdemocracia es capaz de crear riqueza pero también pobreza injusticia social

Voz 0874 03:03 sobre las respuestas que la ciudadanía espera que la izquierda ofrezca sus problemas al desempleo la educación la dependencia la violencia machista la vivienda la salud en Medio Ambiente al cuidado desde sabida que el capitalismo como decía José de centralice y privatiza charlamos esta mañana con ya que es antropóloga y miembro de Ecologistas en Acción cómo estás ya buenos días de camino a Méjico además del historias muy bonitas por allí el Bernabé escritor y periodista como usted Daniel buenos días Daniel en Radio Málaga cómo estás escuchamos a me intentamos recuperar esa conexión Carles Manera es catedrático de Historia Económica en la Universidad de las Islas Baleares miembro de Economistas frente a la crisis espero que esté en Radio Mallorca cómo estás Carles buenos días tampoco funciona Mayorga Itziar González vamos a ver si acertamos esta vez arquitecta y urbanista impulsora del Parlamento ciudadano que es un dispositivo para la creación de cultura democrática debería estar en Radio Barcelona bueno sabemos que está en Radio Barcelona Los que no sabemos es si se escucha cómo estás buenos días tampoco hay un problema claramente con las conexiones Sara intentamos recuperarlos hoy mención haremos en más ocasiones al que sigue siendo nuestro historiador de cabecera de hecho José Martí mencionaba su nombre en esa introducción no Josep Fontana pero quiero que comencemos por esa reflexión suya que eran recordaba José mientras el capitalismo avanza enseñando unos una de sus peores caras la pobreza la injusticia social nueva política capaz de controlar al poder económico no termina de asentarse me parecen rebrotar discursos propios de de otros tiempos esta estoy escuchando saludos por ahí detrás así que supongo que alguien estará queda algo

Voz 4 04:40 Nos ya vamos a pasar lista exacto Carles es eres tú Carlos

Voz 0874 04:42 sé que el pueblo está está ahí los dos entonces estamos todos en contestarle Mallorca y Daniel en Málaga que efectivamente Itziar en Barcelona a lo mejor Lola dada tenemos pleno entonces gracias oye gracias sí disculpa por estas hay pequeñas interrupciones técnicas que hemos tenido de hecho había problema con la mesa que intentábamos hace media hora parece que ya está solucionado yo decía que se produce la paradoja de que en un momento en el que la sociedad en todo el mundo es cada vez más desigual la gente pobre parece que adopta defiende el discurso que siempre habíamos escuchado a la gente de clases más altas al final parece que es una guerra de pobres contra pobres supongo Carles tú como economista el poder económico debe está frotándose las manos con con este desbarajuste de la Izquierda

Voz 5 05:26 pues sí la verdad es que la situación es complicada para para el mundo de la izquierda y es es complicada principalmente por por esta situación de atomización que existe en en los grupos de la izquierda una división que no favorece para nada las los con los digamos las las convocatorias electorales y luego está todo el tema de los programas económicos que los programas económicos no acaban de cuajar la foto de la izquierda han en una en una visibilidad clara en una realidad que permita a la gente más humilde más vulnerable poder tener acceso a a una serie de prestaciones que son absolutamente justas y necesarias o incluso preservar las ya existentes que estás otra vez a veces pensamos que todo lo que tenemos es para toda la vida hay hay Keith luchando practicamente cada día en estas cuestiones yo en eso estoy contento que referencia is siempre a Fontana porque es es un es un foco de iluminación en en en relación a a a la a la vía a seguir a a la reflexión al a realizar enlazándolo que es la parte social con la parte económica haya evidentemente él también pensaba que los poderes fácticos económicos sino tan fácticos están contentos con la situación claro

Voz 0874 06:46 hoy se frotan las manos de hecho es volver mucho a su sabiduría fue nuestro ideólogos de cabecera hasta que falleció hace muy poco Josep Fontana quería retomar de hecho una de sus reflexiones la hizo en este programa hace hace algún tiempo escucha

Voz 1142 06:59 no es verdad que la crisis de los años treinta en fascismo la crisis de los años treinta engendro la protesta social fueron los industriales y los banqueros quienes pagaron los fascismos para que Algarra de protesta social

Voz 0874 07:15 ahí paralelismos entre lo que sucedió en el mundo tras el crack del veintinueve esas protestas sociales que entonces emergieron el auge del fascismo posterior lo que estamos viviendo ahora Daniel la tiquete parece hemos vuelto a perder la conexión con Radio Málaga parece que tenemos otra vez ciertos problemas

Voz 6 07:32 hola ahora sí sí disculpa han con esos problemas técnicos que al final ha es difícil entendernos sí sí sí verdad

Voz 0874 07:40 pero bueno estás ahí vamos a ver si estamos aquí no pisar ningún cable yo voy a ir aprovechando la el cuarenta

Voz 6 07:45 dispuesto a You estamos viendo un fin de época como en aquel momento y creo que lo neoliberal como proyecto de dominación más que económico incluso total no de todas las esferas de la vida al final está atacando a la propia forma política del capitalismo a la democracia liberal no hemos entrado en un contexto en el que tenemos a muchos gobiernos ultras incluso ya han tomado el poder ejecutivo partidos ascendentes que tienen evidentemente un un último fin de preservar el orden de clase en servir casi de mayordomo a los intereses de los más poderosos pero que sin embargo también inquietan de una u otra forma a las elites porque bueno ahora mismo no existe un movimiento obrero organizado tan potente para aspirar a cambiar la sociedad o ni siquiera haya para defender las ruinas del Estado el bienestar no entonces un una cuestión paradójica diríamos así

Voz 7 08:38 no hay un momento en el que el propio libre el neoliberalismo engendrado el una amenaza

Voz 6 08:44 por tanto pues para la sociedad democrática no en

Voz 7 08:48 ha sido la izquierda debe debe empezar yo creo iba a mirar tan

Voz 6 08:52 todo lo que está sucediendo con una perspectiva histórica de los últimos veinte treinta años como ver qué es lo que va a hacer en un futuro inmediato porque está claro que también las formas que la izquierda adoptó desde mi punto de vista tras la caída del Muro esta nueve Izquierda quizá mucho más pendiente de de especificidades y minorías que no está dando tampoco resultados

Voz 0874 09:12 tenemos por delante un año largo de citas electorales vamos a comprobar además cuál es la implantación real de esas ideas de las ideas de la izquierda pero sus planteamiento solamente respuestas sencillas a problemas muy complejos ya yo tú crees que o qué crees tú que deben hacer las demás fuerzas políticas de la izquierda para desmontar ese discurso que está triunfando

Voz 1917 09:32 bueno yo creo que ahora mismo el problema de las de las izquierdas yo no me gustaría generalizar las todas porque quiero decir que dentro del del conjunto del Estado dentro del conjunto del país estamos teniendo dinámicas bastante diferentes por ejemplo en las ciudades donde fuera yo no diría que todas las izquierdas están cometiendo errores están desmontada su están generando una tremenda desafección no no no no es todo igual lo que lo que hay pero sí que coincido con el planteamiento y las citas que se retomaban y también con lo que decía Daniel de que tenemos que mirar el conjunto de lo que está pasando con una perspectiva histórica no ir desde a punto de vista lo que ha sucedido en el análisis de una buena parte de la izquierda en el análisis global es que ha faltado bastante esa perspectiva histórica ya faltado una importante perspectiva material no porque en una buena parte de la crisis que estamos afrontando en este momento nos encontramos con algunas cosas que algunas veces se plantean como si fueran cuestiones periféricas y que son absolutamente centrales inmateriales es decir no se puede entender el momento histórico que estamos viviendo hoy lo que está pasando en la economía y la emergencia con esa violencia del propio neoliberalismo sino no entiendes que nos encontramos ante una crisis de energía y materiales que está haciendo quebrar una buena parte de los sistemas de producción real es decir empezamos el año con la amenaza de despidos en Vodafone con el conflicto de alcohol va con amenazas de despidos en el sector financiero con el anuncio de que en Estados Unidos a pesar de todo el proteccionismo de Donald Trump van a cerrar cinco plantas de General Motors otras tantas de Ford y todo eso tiene que ver no solamente con un proyecto neoliberal que aplasta a la clase obrera que lo hace sino también con un momento material en el que las formas de producción que han venido funcionando hasta ahora ya no van a funcionar si a eso le añadimos la dinámica del calentamiento global nos encontramos con un elemento central ese neoliberalismo reacciona también intentando devolver por ejemplo la reproducción cotidiana de la vida toda la lógica de la dependencia de lo cuida y los cuidados volverlas cerrar dentro de las casas por eso hay también un repliegue patriarcal tremendo porque se intenta volver a meter digamos al conjunto de las mujeres a resolver otro problema material que es el cuidado cotidiano de la vida no si ese análisis no se hace las propuestas que termina haciendo la izquierda hay que ha hecho lo decía

Voz 8 11:51 se decía al principio la introducción que

Voz 1917 11:54 que es hacía las respuestas que hace que da a la izquierda o que ha dado la socialdemocracia son de respuestas que terminan generando desafección porque no resuelven los problemas de la gente más vulnerable es decir además el colectivo de gente más vulnerable cada vez es más grande y cada vez es menor el el el grupo de élite del grupo personas privilegiadas que dadas por fronteras físicas cuando son las de nuestro fuera de nuestro país o fronteras invisibles que son las que están separando la gente que que da dentro y la gente que queda fuera

Voz 0874 12:24 todas las de desafección y hablas de casi de desamor tú eres viste un libro sobre el amor con la política explican es cómo recuperarlo

Voz 0835 12:32 yo no lo escribí simplemente hice la el prólogo ya me hubiese gustado simplemente había esa invitación por parte de las que los y lo escribieron a que hiciera una introducción porque a su manera ahí en potencia una reflexión hacer cuando Fontán hablaba de reinventar la nueva política no para poder poner límites a este capital global que está desmantelando todas esas estructuras de representación política de la ciudadanía pues ella es hablaban de que siempre hay la posibilidad de recuperar esa cultura ese paradigma de la cooperación aquí lo que está en juego no es las dinámicas de captación de poder de una izquierda de unas derechas sino cómo hacemos como paramos este frente neofascista emergente que no nos va a dar opción a reinventar nuevo paradigma democrático no frente a estos grandes retos que ya yo explicaba no es decir coma o a partir de ahora la ciudadanía va a poder hacer ella los programas políticos como ella va a incidir Keys lo primero que es lo primero que hay que atender porque sino siempre estamos con los flecos de estrategias posibilistas y de poder por tanto lo que hablaba del amor y la política es que situarla cada y democrática y la vitalidad de la agencia de todos los sujetos políticos planetarios es fundamental para rescatar los derechos y las libertades de todos y todas

Voz 0874 13:57 escucha don Segundo esta grabación a mí

Voz 9 14:00 los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche nada han sido los patronos quienes han plantado los fascistas los han querido les han pagado con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero y así inventaron la centrada en los mandaron a África a Rusia a Grecia al vaya a España pero siempre pagamos nosotros quién paga el proletariado los campesinos los obreros los pobres

Voz 0874 14:34 Bernardo Bertolucci dirigió esa maravillosa película Novecento a finales de los años setenta con mensajes como éste Daniel que hay antecedentes de nuestra historia reciente anteriores a la crisis digamos deberíamos también revisar para comprender al resurgir de la alta derecha Illa desafección con la Izquierda

Voz 4 14:52 pues sí lo es que un artículo en la revista de la marea en el que intentaba preguntarme exactamente de dónde viene este cambio no parece que estamos en un país que que gira hacia uno u otro lado el término de la actualidad nos impide ver de dónde en qué que los presos políticos siempre hay que verlos al a largo plazo no yo estaba explicar cómo en la ultraderecha ha conseguido no solamente a través de Vox sino de de digamos la actual dirección del Partido Popular e incluso algunos sectores de ciudadanos significarse ya como un factor central en la vida pública española esto

Voz 7 15:28 pieza que es una historia que empieza podemos ver

Voz 4 15:31 aprendí a principios del siglo XX siglo XXI perdón año dos mil Icomos determinadas organizaciones Zintan como FAES empiezan a recuperar a un nacionalismo español como elemento central de su discurso nacionalismo español además de carácter reaccionario en ese momento si recordáis el Zapatero que era un líder de la oposición también intenta recuperar de lo que se llamó el patriotismo constitucional un intento de unir es bueno pues se determinados valores cívicos republicanos a la idea de patriotismo quiénes que había estado siempre en manos de de la derecha y que por aún entonces todavía extrañaba mucho ver la en boca de un político no menos honda de la derecha había mucho miedo a sacar incluso la bandera hay tal montañosos años después ha habido un proceso en el que

Voz 7 16:19 qué pues televisiones Se ultras de radio predicadores una cantidad

Voz 4 16:24 la enorme de ensayos yo en aquella época trabajaba de librero y como las los los lineales de la librería se llenaron de ensayos revisionistas por ejemplo han creado ido creando poco a poco una cierta conciencia que es lo que yo denomina el el el otoño rojigualda o no esa ola de indignación después de del del conflicto catalán hizo reencontrarse socialmente a toda esa gente casi fue el 15M de la derecha ir de repente pues tenemos que determinadas ideas que incluso son anteriores ya el setenta y nueve no están otra vez tomando cuerpo en el en el panorama político nacional creo

Voz 7 17:01 es también debería enseñar a la izquierda como ABC Se no hay que perder

Voz 4 17:07 la ley que perder la propia identidad hay que pero no hay que perder la capacidad de porque es curioso no que para ilustrar esto tengamos que recurrir a una película de final de los setenta sino recuerdo mal echan comunista no como Bertolucci

Voz 0874 17:19 hay que recordar de dónde venimos sí

Voz 4 17:21 el Iber un poco bueno pues quizá nuestra

Voz 7 17:24 las las identidades de lo progresista sean difuminado mucho desde los años noventa

Voz 0874 17:29 aquí entonces qué pasa Carles que quiera tiene mala memoria

Voz 5 17:32 no yo lo que creo es que el radicalismo este que ese que está comentando que la extrema derecha yo sí que creo que es más claro a partir de la grande de la Gran Recesión es decir sin negar que puede haber en la serpiente antes no es menos cierto que durante la Gran Recesión durante la crisis es cuando se ha manifestado con mayor crudeza este crecimiento de las posiciones más más de ultraderecha no la la diferencia con la crisis de los años treinta en que los años treinta la respuesta fue inmediatamente social y luego como ese sea recordaba lo recordaba Fontana y luego en este corta edad película Novecento los los industriales los banqueros la los empresarios reafirman reafirman su respuesta para para enfrentarse a esa esa respuesta social previa no ahora lo que está pasando es que la izquierda y sus movimientos en esta crisis ha quedado inerme y en cambio Sisa rearmado la otra parte que también se reafirmó en los años treinta a raíz de la respuesta social qué ha pasado pues yo creo que desde un punto de vista económico lo que lo que la gente ha podido ver es que se han ido desarmado poco a poco aquellos resortes de protección que estaban funcionando de los desde los años cincuenta que habían ha afianzado de Estado bienestar Ike la crisis Aído cuestionando poniendo en duda incluso desmantelando en algunos casos esto lo hemos visto en España lo hemos visto en Grecia donde ahora la Unión Europea pide perdón por las políticas Erika aplicadas de austeridad máxima a Grecia donde hemos podido ver en el sur de Europa principalmente estas estas características tan negativas esto evidentemente ha desarmado a la izquierda que no ha sabido aportar un programa económico propio a recomendando o incluso afianzando las grandes columnas de Estado bienestar para simplemente incidir en que eso no está conquistado completamente hay que preservarlo cada día

Voz 0874 19:42 existe esta corriente ahora también en muchos articulistas de hecho editorialistas de que la obsesión por cuestiones digamos parciales individuales el ecologismo y el feminismo la violencia doméstica poco desvirtúa el mensaje común de la izquierda ya Lloyd si queréis que esto puede ser el caso tú primero a ver

Voz 1917 20:04 a ver desde mi punto de vista hay ir retomando lo que decía antes antes que a mí me parece importante yo yo creo que las izquierdas osea pensando además antes de venir al programa Un poco reflexionando sobre esto tienen es en este momento y voy a hacer algunos matices como cinco problemas que yo creo que que que son importantes de abordar y que tienen que ver con esa cuestión también de la construcción de la nueva política también de lo que de la que tanto se habló no en primer lugar tener clara digamos la orientación a la tarea y la orientación al problema a mí me me gustaba mucho me parece tremendamente sugerente también incluso titulado Fontana cuando decía el futuro es un lugar extraño no ir no

Voz 8 20:43 encontramos en un en un momento en el que en el que tú

Voz 1917 20:47 todas esas cuestiones que se perciben como periférica así que a mi me parece que son centrales ocupan un papel importante pero es verdad que a veces pueden ser abordadas de una forma absolutamente insustancial y periférica es decir cuando hablamos del capitalismo verde de algunas reformas un poquito violetas pero que no le meten mano en las cuestiones estructurales hemos por ejemplo de abordar una cuestión como la del racismo estructural desde la perspectiva de un multi culturales muy descafeinado se puede caer en lo que Nancy Frazer llamaban los neoliberalismo progresistas que hacen que te desorienta desde la tarea no es decir este Evo aventuras han Sousa Santos a mi me parece que tiene mucha razón cuando habla del fascismo territorial que abordan que afrontamos en el momento actual que es un fascismo de las finanzas es un fascismo la forma de producción y la ultraderecha es un movimiento que surge también para contestar a aquella emergencia que tuvo la izquierda hace apenas cinco años para poner las cosas y volver a mantener el orden establecido no por tanto la orientación a la tarea hay que no se te vaya la cabeza está en resolver problemas o res o tratar de resolverlos con pequeños retoques me parece importa

Voz 0874 21:53 te has cambiar el mundo en general no solamente una cosa

Voz 1917 21:56 ah claro en la tareas cambiar radicalmente el modelo protegiendo precisamente a los sectores más vulnerables y siendo conscientes de que tenemos un planeta que tiene límites físicos hay nueve Allés nada no en segundo lugar creo que la izquierda ha tenido un problema en la forma de construir esto que ha llamado nueva política por ejemplo creo que hay un error enorme en cómo se han construido en los liderazgos se ha vuelto a construir liderazgos personalistas que además terminan siendo terriblemente vulnerables porque son mucho más atacarles liderazgos personalistas que terminan ya han terminado decidiendo en grupos opacos pequeños digamos dentro de eso hay excepciones por ejemplo Pedro Santiesteban Zaragoza ha perdido votaciones dentro de Zaragoza en Común ya asumido lo que planteaba en las mayorías es decir que se muestra que hay personas dentro de la izquierda que lo están haciendo de otros modos no creo que esas formas de construir además los los liderazgos han generado actitudes tremendamente autoritarias hemos visto dentro de la izquierda de esa nueva política purgas despidos gente que dice que va

Voz 0874 22:57 tocamientos claro gente que dice que va a escoger a dedo

Voz 1917 22:59 la lista de los mejores y luego el brazo mediático según qué tipo de proyectos quiera pues hay algunos liderazgos en esa línea que los considera monstruosos sin embargo trata de forma mucho más amable a otros liderazgos igual de autoritario

Voz 0874 23:13 pero sí exige más a los de la izquierda sí

Voz 1917 23:15 no pero me estoy refiriendo incluso proyectos dentro de la propia izquierda no luego creo que la izquierda también tiene un problema endémico para resolver los conflictos no se resuelven muchas veces desde la humillación se resuelven muchas veces desde el insulto desde la descalificación porque hay un problema grande para asumir la diferencia de pensamiento y la deliberación es la clave de la democracia creo que además una buena parte de las izquierdas no han sabido construir organización hay excepciones por ejemplo Barcelona en común el Ayuntamiento de Barcelona a mí me parece ejemplar en coma construido posturas super solventes dificilísima saga Colau como en pleno conflicto territorial se ha sabido explicar posiciones complejas que no era ni la una ni la otra y no estaban polarizadas es decir que se hay muestras de que se pueda hacer de otro modo no y luego con todo este tema de la feminización de la política hay cuanto se hablaba de colocar otro marco de relaciones en el centro no nos encontramos con que el marco de relaciones ha sido absolutamente violento en muchos casos violento no y dices bueno como la gente que está fuera que se politizado con enorme ilusión en el 15M Los procesos posteriores en dos mil quince no se va a sentir desilusionada de esa afecta cómo no va a tener miedo si no se construye una organización a la que dé gusto pertenecer en la que el compañerismo la camaradería el apoyo mutuo casero

Voz 0874 24:42 yo de pertenencia el orgullo de pertenencia hay que ha sido

Voz 1917 24:45 un elemento central por ejemplo en en la construcción histórica del movimiento obrero no está presente no es decir ayer leía una frase de una persona de las que está ahora mismo en los medios estos días que decía hay tareas que son incompatibles en algunos momentos con la ética de la conciliación eso es un mazazo a todo el discurso de la nueva política porque es decir de una forma más elegante que el fin justifica los medios no y que incluso podemos llegar a matar por una causa un proyecto de cinco años no porque yo tengo razón eso hay que eso hay que resolverlo hay que resolverlo no porque lo que viene delante es muy gordo los problemas que vamos a tener que afrontar son muy graves necesitamos izquierdas también en lo institucional porque hay izquierdas fuera de la institución y fuera de los partidos que que que mantengan una autoestima alta y que sean capaces de construir proyectos que ilusión

Voz 0874 25:41 oye decir que te la política yo estaba en esta tertulia y al final mira lo hizo

Voz 1917 25:49 bueno también se hace política fuera de las sí

Voz 0835 25:51 como eso sí previo no te digo nada si es Xavier dejarnos que alejarnos de las dinámicas partidarias déjanos estar en en este campo de la cultura política

Voz 0874 26:01 tanto nos gusta disfrutar no

Voz 0835 26:05 no hombre hablabas de si estas minorías les sacaban fuerza a la propuesta política de izquierdas yo creo que al revés se aquí el gran reto es sumar por tanto en un proceso deliberativo como decía yo donde la escucha respetar no las otras posiciones hay un potencial de suma no es decir yo me imagino que si la izquierda no habla en sus programas a nivel planetario difícilmente va a escaparse de esta dinámica de seguridad de esta donación de estar cerrando de no de auto referencia por tanto lo que es fundamental es superar los círculos sumar cualquier expresión con con la temática en el centro que ese quiera poner Parlamento ciudadano por ejemplo nace de esa idea son Ágora es donde distintos movimientos sociales con determinadas causas se se escuchan entre ellas y se ayudan mutuamente entonces yo creo que aquí ese es el gran reto es decir como programa Amos cuestiones transversales que le dan al lo lo que decía también ya yo nuevamente lo periférico y central y al lado no sólo central sino ir al lado de otra cosa para mí los mecanismos de escucha ese tienen que volver a reivindicar en ninguno de los procesos que estamos viviendo está cuidando de las cuestiones tan básicas como la defensa de los derechos y las libertades de disidencias ser un tipo y otro en cambio vemos como parte dos antidemocráticos están entrando en nuestros parlamentos no por tanto aquí yo diría vamos a decir que es una minoría aquello que pongamos Le un límite aquello que no va sumar nunca sino que va a arrestar y abramos generemos dispositivos no paranoicos de escucha marcamos como decíamos una un objetivo claro que ya no puede ser más que a escala global también y que no tiene que cae en la tentación de estrategias de seguridad y protección vi de cerramiento de nuevo replegarse en el la construcción de lo que es esta donación no que lo estamos viendo en todas partes pero parece

Voz 0874 28:13 de Daniel Carles que esté esta dificultad de entenderse por parte de la izquierda es eso es endémica ha ocurrido siempre

Voz 4 28:19 yo lo que veo es que bajar un poco esa tierra

Voz 7 28:22 te lo digo porque está muy bien el tema

Voz 4 28:24 en un discurso amplio un discurso digamos filosóficamente bien armado pero luego tú ves como digamos y lo interesante lo esencial para hacer políticas tener un sujeto político es decir quién va a llevar adelante las cosas pensando han pensado en común me de igual en todo caso el problema del sujeto político de izquierdas que no exista lo mismo cuál es el sujeto político la gente que está enfadado a los indignados a la ciudadanía así en general un momento que tenía muy claro a la clase trabajadora no hay una serie de cambios en el modelo productivo la propia Izquierda es la que abandona enseguida de clase trabajadora que empieza a buscar otro tipo de elementos multitudes en fin al final hemos con que por ejemplo ahora mismo la ultraderecha está crean sujeto político en base a dos cuestiones

Voz 7 29:08 que la bandera que otra el odiar a alguien no es eh

Voz 4 29:13 mezquina aumente en cierto Gil pertenecer a ser un multa en todo caso es construir una casa construyen un un techado en un momento de gran incertidumbre mientras que la izquierda yo al menos la que percibo es verdad que es pues muchas izquierdas hay muchos activismo hay muchos pero podríamos decir que parece que resulta difícil pertenecer a ella simple izquierdas echando la bronca los demás siempre está acusado de tener privilegios lo está acusando de ejercer presiones de está acusando cosa que en algunos casos se cierta pero que yo creo que se podría articular de otra manera la izquierda nunca ha sido un movimiento de minorías el quién Racisme movimiento de mayorías apelaba al una a una mayoría social una minoría son los banqueros

Voz 5 29:52 por ejemplo

Voz 0874 29:53 por poner un ejemplo práctico pero muy bien organizada Moody's no es efectivamente son gente con

Voz 4 30:00 poca presencia social pero mucho poder con lo cual son capaces pues de de influir evidentemente en la sociedad yo qué es lo que creo que no hay que hacer escalas de valores evidentemente eh pues hay problemas en este país de colectivos pequeños que son importantísimos por supuesto de las mujeres que lo son un colectivo son la mitad de la sociedad más uno nadie puede pensar que que mueran al año en España ochenta mujeres un problema secundario ahora lo que que yo creo al menos es que a la izquierda le falta el encontrar un elemento lo que una a todas esas polarización es que han creado porfía en esas atomización es al final nos enfrentamos a todos de una forma atomizada hay un un un angustia por la representación tremenda yo por ejemplo veía cuando se hablaba de Vox

Voz 7 30:39 como cada uno

Voz 4 30:41 hay que decir de digamos la amenaza que que recibía de este partido no se hablaba de las feministas el propio los propios líderes de la izquierda cuando en la noche electoral andaluza tienen que ir nombrando grupo por el grupo pues yo lo que es justo al revés que encontrar es un que nos une que yo creo que por ejemplo es curioso cómo la política norteamericana aquí británica que siempre iba hacia el otro lado quizá por ese exceso de identidad ismos idea atomización ya está cambiando de rumbo incluso Araya dime Corbijn líder del Partido Laborista

Voz 7 31:14 como en sus

Voz 4 31:16 los acciones digamos de campaña permanentes a través de momento una plataforma que creado ha conseguido movilizar a cientos de miles de personas está planteando elementos muy básicos trabajo o financiación salud educación transporte energía y seguridad y pocos más porque al final yo creo que la pipa de gran incertidumbre en la que vivimos lo que nos hace por desgracia el miedo unido a una a que va a ser de nosotros mañana cabía lo de los colectivos vulnerables en el fondo por desgracia todos los hemos vuelto vulnerables es muy saber que va a ser de nosotros dentro de cinco meses no hay mucha gente que no no sabe que no sabemos por esos trabajos que iba a pasar no podemos alquilaron una casa no podemos tener familia ni siquiera eso lleva pues hacha que nos echemos en brazos como sociedad

Voz 7 32:01 pues de de opción ese que parece que se atreven a decir cosas que nadie dice

Voz 4 32:05 parece que van a poner un orden no cuando al final pues es justo al revés a mantener el orden actual existe

Voz 5 32:11 yo yo pienso si me permitís intervenir yo pienso que hay que simplificar la complejidad estamos escuchando muchísimo muchísimo discurso de cultura política muy importante con con distintos sectores cruciales que que cabe que cabe tener en cuenta el tema ambiental el tema de género el tema el tema social etcétera pero yo creo que una de las cosas que Prou de matiza la unión de acción de la izquierda es la enorme disparidad de propuestas y en ese sentido sí que habría que que buscar en la línea que decía ese decía ahora de Corbijn unos unos ejes medulares que que permitan unificar sin lugar a dudas aquí tenemos retos ecológicos retos demográficos retos de nuevas tecnologías y retos de un nuevo liderazgo mundial son cuatro retos importantes de los que pueden colgar distintos distintos apartados distintos aspectos tenemos unas citas electorales muy cruciales una de las más importantes las europeas que de que las tenemos en pocos meses y que configurarán un nuevo panorama de Europa esperemos que que no sea tan dramático como todo se augura en el territorio europeo en este momento pero si no concreta Amos mucho más desde la izquierda cuáles son dos ejes comunes aparte de todo el telón de fondo crucial de la del discurso político sino se concreta mucho eso ISE ponen puntos en común para todos desde la discrepancia de cada uno resultará muy difícil obtener un discurso un relato plausible para la izquierda en su conjunto

Voz 0874 33:52 que sea luego capaz de movilizar a la gente a votar dejamos a mano un segundo en esta recta final a un buen amigo y colaborador de este programa que es Joan Romero Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia qué tal estás Joan buenos días

Voz 10 34:04 muy buenos días Javier buenos días amiga de nidos

Voz 0874 34:07 tú crees que la izquierda ha entrado en este siglo XXI sin sin un relato

Voz 10 34:12 sí pasé mucho tiempo oí algunos de nuestros colegas algunos ha visitado otros pues también los conocemos todos yo coincido con con punto de vista unos de algunos muchos colegas nuestros cuando que hemos entrado en el siglo XXI como como sin brújula no traverso lo decía hace poco quién de diversidad en Valencia decía el siglo XXI es el siglo de una crisis global de la cual no se conocen salida hizo ultimamente los un libro fantástico en nuestra historia intelectual y política pues viene a decir que las fabulaciones de futuro están averiadas yo critico con estos puntos de vista ir decíais antes creo que que estoy siguiendo con muchísimo interés lo que estás comentando y decía que mientras que en estos tiempos una cierta brutalidad también me gusta sociedades porque lo de hacerlo también la frase verso donde la democracia se cuestiona dónde va conformando su correlato antisistema derivado de que una parte muy importante de nuestras sociedades occidentales pues tiene esta percepción de inseguridad de de de un poco de miedo e incertidumbre ante el futuro pues creo que de Daniel que decían que que mientras que la la las nuevas derechas o incluso es nacional populismo está conformando un techo que es muy sencillo Utoya liberalismo en lo económico y pensamiento reaccionario en valores ir bajo el amparo de la nación y el pueblo pues las izquierdas pues Se necesitan creer este este techo común yo creo que es el problema fundamental y de hecho común en una sociedad muy fragmentada donde las fracturas sociales y las fracturas políticas y la la estructura sea se ha hecho muchísimo más complejo que hace naturalmente este año no este techo común es el que luego permitiría la la gran diversidad que las sociedades occidentales pues tiene en este momento claro la gente está a la intemperie una parte muy importante viene de antes de dos mil ocho muchísimo ante la globalización financiera la apertura comercial siempre las que ha dejado a millones de europeos de las vías democráticas pues intemperie la utilización de la economía la la consolidación de estos nuevos imperios del siglo V aquí uno que ya no tienen territorio no tienen no se pueden cartografiar los ministerios no Amazon y cualquier otro pues todo esto genera esta sensación la dificultad de las izquierdas es como construir un relato un techo común que luego permita una cierta diferenciación en función de las identidades en murió de muchas cosas que ahora tienen que ser en tiene que estar presentes la pregunta es ésta es posible construir una alternativa progresista cuál sería el techo y luego ya los cimientos y las paredes se construirían en que hay en cada país en el seno de la Unión pero con serían que he hecho un nuevo contrato social podría ser una parte fundamental de este techo la justicia social como elemento aglutinador una mejor con una mejor conexión entre economía global y soberanía nacional porque hemos regalado esta cuestión desde las izquierdas y a tantear la mente porque no revisamos de nuevo esta visión digamos tan global lista en la que se ha desatendido una cosa muy importante para mucha gente que es la escala de del Estado porque las los los los relatos los los imaginarios se siguen construyendo la escalar el Estado cómo hacemos que también creo que lo decía Carles no se tienen o ya yo cómo hacemos para para cohesionar extensas clases medias y medias bajas donde a veces los conflictos son intra clasistas porque cuando estiras la manta de un sitio siete quedan los pies eh

Voz 0874 38:13 la eres cubierto por el otro no

Voz 10 38:16 eh Illa otra cuestión como volvemos a un economía sociedad política en un marco democrático y una cosa que creo que no y todo esto por medio de qué cauces cuáles serían los nuevos cauces políticos a los cuales por los cuales en encontrar el camino cauces más políticos más flexibles los partidos políticos tradicionales han sido desbordados si fuera así que otros cauces deberíamos buscar para encontrar acomodo y al final de todo cómo hacemos para que el estado de ánimo habla Dani Rodríguez que es mucho más que cuando tenía que es mucho más factura económica cómo hacemos para que el Estado ya digo sea propositivos no sea defensivo no sea reactivo

Voz 0874 39:02 el estado de ánimo como yo decía te permita movilizar te acerca a la hora de votar os traslado esa pregunta final a todos es como se construye el techo común de la Izquierda en términos prácticos y entonces sí cierto yo recuerdo aquella vez que nos explica este esa teoría de los satélites que giran en torno a los ejes centrales de los partidos no sé que dinamitar el sistema actual

Voz 0835 39:21 no déjame que haga una matización porque a veces puede parecer que para la izquierda sería un problema que sus causas fuera

Voz 0874 39:27 han minorías no hablabais no sé

Voz 0835 39:31 más de la ecología os que son se consideran periféricas pero es que resulta que los migrantes son mayoría las mujeres son mayoría y por eso quiero decir que en realidad de izquierda no tiene ningún problema más que reconocer dónde está esa mayoría bueno sí

Voz 0874 39:44 además corresponden al mismo grupo social que es gente que sufre alguna

Voz 0835 39:47 por eso digo que en realidad no pasa nada más que que realmente tengamos que diseñar que esas mayorías que los estados minorista han o que los partidos se utilizan subsidiariamente según convenga pasen a ser los que redacten su propio programa es decir lo que para mí es fundamental es que la ciudadanía establezca un contrato programa con aquellos representantes políticos que van a estar en estas administraciones en transición porque esta es otra si nuestro sistema administrativo no lo sometemos a un proceso de transición para atender a las emergencias de esas mayorías que cada vez están queriendo considerar como marginales son centrales pues no vamos a cambiar nada por lo tanto yo digo cuidado con eso porque mayorías la izquierda tiene

Voz 0874 40:33 y además en todo el planeta

Voz 7 40:35 Carlos Daniel pues mira yo creo que

Voz 4 40:39 por por el organismo elemento tanto positivo no que siempre sino parece que acabamos un poco lacrimógenos estas cumbres

Voz 0874 40:45 es Irán ganas de tirarse por la ventana verdad sí

Voz 4 40:48 qué hace diez años que ocurría en nuestro país se habla muy poquito de política hace quince años veinte en general la política lo que estaba ahí la televisión los informativos en fin nadie tomar partido y tal pues yo no seas está partes empezó a hablar mucho de política entre las calles sabía bueno pues un cierto clima de de de fin de época qué habría que hacer algo no y ahora sigue habiendo ese ambiente lo que pasa es que es justo en el en el efecto contrario en ese sentido yo creo que si hay que encontrar un elemento positivo IS que bueno que las certezas del pasado que parecía que siempre todo iba a ser igual en los ámbitos parlamentarios los ámbitos ideológicos han cambiado y estamos en un momento pues bueno en el que todo es caos bajo las estrellas no hay que en ese sentido yo hubiese Se debería aprovechar por qué por porque hay que tener menos obsesión por ejemplo con lo procedimental con con con los relatos que nosotros mismos hemos construido para contarnos nosotros cosas que creemos que que interesan a la gente yo si la participación y la transparencia interesan tanto la gente como tener un trabajo estable al final además en no sean ayuntamientos determinados el cambio ha servido para elegirlos las flores de los parterres pero para poco más no yo diría una palabra que es horizonte otras palabras horizonte conflicto y orgullo la hiciera tiene que saber adónde va o al menos crear algún tipo de decir queremos ir hacia aquí ir dejarlo o dejarlo muy claro tiene que asumir el conflicto tiene

Voz 7 42:16 asumir que hay veces que esa gran mentira de eso

Voz 0874 42:19 puede gobernar para todos es mentira y nunca nadie gobierna para todo buena para grupos sociales muy determinados

Voz 4 42:24 tiene que volverá a crear un orgullo pues muy similar al orgullo de clase que durante mucho tiempo movilizó a millones de personas por todo el mundo no

Voz 7 42:35 que no en ese sentido igual que

Voz 4 42:39 que las épocas de gran tranquilidad pues es muy difícil que que la la gente interesada en política pues pueda introducidas en este caso yo creo que es un momento en el que hay que quitarse determinados complejos si otra vez bueno pues retomar algunas tradiciones que yo creo que eran útiles

Voz 0874 42:54 era un paso adelante en algunas ocasiones Carlos

Voz 5 42:57 sí yo ante el enorme rearme digámoslo así de la derecha que que se está produciendo en todo el mundo en Europa y en España también desde mi punto de vista urge que la izquierda o que las izquierdas enfatizan los mínimos comunes denominadores IU piensen en que la opción para obtener cambios va a ser articulando esos mínimos comunes denominadores porque evidentemente las izquierdas son ricas en propuestas en cultura en aportaciones en en sensibilidades pero hay que buscar el mínimo común denominador que nos permitió articular una acción de gobierno y por tanto una acción de cambio por tanto seducir a la gente para que pueda como decías Javier acudir a las urnas a votar o en cualquiera de esas opciones pero sabiendo que hay un punto común que les permitirá trabajar juntas en caso de que eso sea posible sí

Voz 0874 43:58 yo no sé yo si eso corresponde al liderazgo al actual hay que buscar lo nuevo

Voz 1917 44:03 a ver yo creo que hay que construir un liderazgo radicalmente diferentes es decir porque estos bueno a la vista está que no están generando un montón de de problemas no yo a la hora de construir este techo este techo común que yo creo que es es donde necesitamos un debate bastante más amplio y una mirada un poquito más abierta de la que tenemos ahora quiero decir

Voz 8 44:26 para mí el horizonte común

Voz 1917 44:29 qué debiéramos pensar es cómo vamos a hacer para sostener la vida de la gente de toda la gente materialmente es decir que tenga vivienda que tenga acceso a los mínimos que necesita me parecía bien esa enumeración que sea que hacia Cop que recordaba Daniel no pero como lo vamos a hacer siendo conscientes de que los sistemas productivos que funcionaron para montar el sistema de bienestar ya no van a funcionar nunca más porque no hay ni energía ni materiales para sostenerlo tiramos lo que sí me desespera a veces un poco son estos discursos de las izquierdas que ponen toda la cuestión de la clase en el centro sin mirar los kilos de cosas los kilos de materiales y de energía que tenemos para construir esa si esa ese movimiento de clase que sea verdaderamente justo y que no desencadene mecanismos de luchas entre pobres que son los que están funcionando en este momento no y creo por ejemplo que lo que está planteando el movimiento feminista lejos de ser un movimiento que esté centrado únicamente en la cuestión de la violencia de género o que esté centrado solamente en techos de cristal es un movimiento que plantea un órdago al sistema que planteó un órdago al capitalismo global que habla de clase obrera que habla de trabajo que habla de reproducción cotidiana de la vida y que recuerda que para que exista producción hay una condición previa que es la producción de vida esa se desarrolla también en la naturaleza y en las casas

Voz 0874 45:53 es decirlo yo os agradezco mucho el diálogo ya yo Herrero antropóloga y miembro de Ecologistas en Acción Daniel Bernabé que es escritor y periodista Carles Manera catedrático de Historia Económica en la Universidad de las Islas Baleares y miembro de Economistas frente a la crisis Itziar González que se arquitecta urbanista impulsoras bese Parlamento ciudadano yo con Romero que es catedrático de Geografía Humana hemos empezado mal con muchos problemas pues yo creo que hemos acabado bien aunque gracias crecer otras hasta luego gracias