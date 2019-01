Yago de Vega: "El discurso de Simeone me parece de equipo pequeño y mediocre"

sabíamos eso una temporada lo habíamos hablado entre nosotros ya dificultades íbamos a encontrar las de Poli una preparación que no fuera habitual y que a se se solucionando en el camino que ahora es de esta situación que no deja fuera de la Copa del Rey no permita recuperar donde yo obviamente ponernos en mejores condiciones para se se compitiendo con la mayor de no se pudo podría

Voz 1991

00:41

es una una cosa es decir que la circunstancia de la eliminación de la Copa de Rey te permita recuperar jugadores que es verdad porque la carga de partidos va a ser menor y otra cosa muy diferente es decir que la eliminación copera le viene bien al Atlético de Madrid yo creo que caer en octavos de final contra un equipo netamente inferior no lo puede venir bien a nada sí y me parece discurso de equipo pequeño y mediocre de tipo que está luchando por la permanencia es decir no no no no nos interesaba Copa nosotros nos tenemos que entender abren en la Liga este paso también que caiga eliminado de la Champions y le viene bien para centrarse en la Liga haberse gana al título de Liga creo que el Atlético de Madrid no se puede agarrar a ese tipo de de discursos tiene que estar peleando en todas las competiciones qué puedes caer en semifinales contra el Real Madrid contra el Barça contra equipos punteros hombre han caído en octavos de final hasta ido en tu casa has caido con un rival que es inferior tanto en lo deportivo como en lo económico que tanta importancia le da a Simeone y que no lo de hoy el otro día hablar de de presupuesto creo que no vale como discurso el decirle le viene bien al Atlético de Madrid no le viene mal al Atlético de Madrid caer en octavos de final porque es una competición en la que tiene que tener siempre opciones de conseguir un título otra cosa es que luego la digamos la la reflexión que hagas es que van a descansar malos jugadores sí por supuesto que van a descansar más evidentemente van a tener menos cargas de partido también menos van a tener menos opciones de de ganar un título ha hablado también uno de los voladores no Koke sí