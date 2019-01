'Lectura fácil', de Cristina Morales

Voz 2 00:00 yo no sé si se derive

Voz 0874 01:00 desde que pretende aprovechar para recuperar alguna lectura que ya me he dejado aparcada el año pasado va a principio de año nadie mejor que Óscar López para ayudarnos en esa labor de recuperación como estás Oscar buenos días buenos días Javier hay que recuerda también en este club de lectura a un gran hombre de letras que me ha dejado esta semana Claudio López Lamadrid no

Voz 1648 01:18 terrible los que llevamos son ya un montón de tiempo en el sector cultural concretamente en el tema de los libros la verdad es que hemos quedado muy tocados porque sin duda Claudio ha sido uno de los editores más influyentes de los últimos veinte veinticinco años Él es el artífice entre otras cosas de que hayamos leído aquí a Coetzee a Orhan Pamuk ahora a toda esa lista de escritores norteamericanos en su momento jóvenes como chupa la noche Ibon bueno el público La broma infinita de Foster Wallace ahora me gustaría saber si ahora me me gustaría ver qué editor se atrevería a publicar esa novela no además apoyado muchísimo apoyo muchísimo también a los jóvenes escritores latinoamericanos Él estaba muy obsesionado con con unir puentes entre Latinoamérica y España a nivel literario lo recuerdo hace muy poco tiempo pegando gritos reclamando el Cervantes para César Aira e incluso fíjate tú hace nada una semana escasa Nos mandaban whatsapp al felicitando unos por la entrevista que hicimos Baltasar por permafrost nos felicitaba porque le había encantado cómo había quedado aquel día el club de lectura era una persona muy activa muy obsesionada con los libros y muy pendiente siempre de todo bueno se le echa de menos a la guerrilla

Voz 0874 02:25 además en esta época en la que el éxito es lo fundamental y el éxito significa en literatura porque los grandes autores publicar a la gente que ya está consagrada yo creo que hay que reivindicar esa figura del editor que te descubre cosas

Voz 1648 02:34 claro es que esa es la figura del editor si es que lo fácil es ir con un talonario irte a la competencia y llevarte un autor lo importante es precisamente ese encontrar nuevas voces no y eso Claudio López Lamadrid lo hacía francamente bien y además otra cosa muy importante sabía trabajar en equipo y siempre supo rodearse de un equipo de editores jóvenes a los que la ayudaba a los que preparaba y que luego hacían su trabajo y muchos de ellos ya hoy en día grandísimos escritores

Voz 0874 02:57 bueno pues un abrazo desde aquí alguno más a la familia de Claudio López Lamadrid quedamos con nuestro libro de hoy que es lectura fácil de Cristina Morales publicado por Anagrama y ganador del último Premio Herralde de Novela

Voz 6 03:16 ahora iba a ser responde la declarante y le dice que la lectura fácil es una forma de escribir para las personas que tienen dificultades lectoras transitorias o permanentes como los inmigrantes hola gente que ha tenido una escolarización deficiente o una incorporación tardía la lectura o como la gente que tiene trastornos de aprendizaje o diversidad funcional o Stansell dificultades lectoras es que sabes leer pero te cuesta mucho trabajo transitoria es que no es para toda la vida y permanente es que si es para toda la vida inmigrante es alguien que viene de fuera escolarización deficiente deficientes que ha sido a la escuela pero ha sacado muy malas notas au ha repetido muchos cursos incorporación tardía es que has llegado tarde ir lectura pues es gente que nunca ha tenido tiempo de leer trastornos del aprendizaje es que tienes una enfermedad que no te deja aprender las cosas que te dicen en la escuela diversidad funcional es lo que yo tengo que es un grado de discapacidad intelectual se miles es viejos que he hecho

Voz 5 04:20 clasificación Cristina Morales cómo estás buenos bola muy buena qué tal

Voz 0874 04:25 que las una de las protagonistas de la novela definiendo a la perfección lo que es la lectura fácil tal y como figura no aunque se de la paradoja de que precisamente tu novela no tiene una lectura precisamente fácil

Voz 7 04:34 sabes no bueno

Voz 8 04:38 yo creo que algunas partes sí que son verdaderamente fácil de todo modo estaba escuchando esta dramatización tan buena que había hecho de fondos

Voz 5 04:44 sonaba la banda trapera del río puede ser aquí maravilloso Katie ya te digo

Voz 8 04:49 es difícil que suene más en la Cadena SER eh esto es un es un hito histórico muy bien mucha gracia me siento muy agasajada así diría que la novela bueno cuando hizo lectura fácil pues está haciendo un guiño no un chiste pero creo que a veces lo dice en serio hay una parte de ella que está escrita en genuina lectura fácil siguiendo lo los parámetros que acababa de denunciar la protagonista no que hemos escuchado en boca de una de una locutora

Voz 0874 05:12 sí pero luego tú cuando ibas avanzando con el libro tú pensabas

Voz 8 05:16 algún momento esto va a ser difícil que me lo publique alguna editorial convencional bueno sí fue difícil no os esa novela fue censurada previamente sea que ya había sido plateada denostada hay pisoteada yo lo último que pensaba que era después pudiera ganar un premio

Voz 0874 05:31 a qué te refieres por censurada sí bueno la tuvo uno

Voz 8 05:33 en una editorial que finalmente no la quiso fue encargada por una editorial que finalmente no la quiso no te puedo dar más datos Javier porque me sobrevuelan consecuencias legales esas ha sido un notario pero

Voz 0874 05:43 pero te te pedían que cambiar las cosas sí que quitara sobretodo hay que quitar quitará sexo

Voz 8 05:48 no no él me pregunta hay mucha por lo del sexo bien en el sexo me parece la la parte más inocente de la novela no no no no cosas más cosas más referidas a la crítica no la crítica hacia personaje

Voz 0874 05:58 público pensábamos que estábamos como sociedad en un lugar más avanzado era hijo hijos mala noticia nuestras tratando sin embargo mira pues tan dado cogido una revancha no voy posterior han dado ese premio tan prestigioso y menos contaminado de las letras españolas que es el Herralde

Voz 8 06:13 eso dicen eso dice aunque está poco contaminado y y bueno no que me lo tome como revancha pero desde luego ha sido una ha sido una carambola porque lo último que yo pensaba que como te digo una novela que había sido apartada

Voz 5 06:30 claro de pudiera ser

Voz 8 06:31 ha recuperado y recuperada por parte de un jurado una editora que la ven desde un punto de vista completamente contrarios como un lugar de gran potencia

Voz 0874 06:38 sí no decir que es íntegra tal y como tú la escribís tengo también chocan

Voz 8 06:42 bueno está íntegra pero sí está reducida la parte central de un capítulo que es el fanzines una parte que sabéis como una petición como facsímil de un fanzine que existe verdaderamente yo también quiero ser un macho entonces esa ese fanzine por razones de espacio esta reducir

Voz 5 06:56 ah el la novela aparece

Voz 8 06:58 el reducido pero la versión original son cien páginas iban y más este fanzine vendiendo lo las presentaciones del libro lo hemos vendido en Barcelona lo hemos veintiuno en Madrid se puede conseguir hay que decir que no tiene de derechas de autor sí que se pueda acoger se puede fotocopiar como ha hecho con los fanzines toda la vida lo coge la ropa porque parecían no ser pues bueno nosotros estamos los vendiéndola cuatro euros para poder pagar la multa de un colega encausado y de atentado contra la autoridad durante el desalojo de una casa okupa en en Barcelona la bollería Le piden diez mil euros entrada en prisión así que todo el colectivo de Acció libertaria esa sí mucha colectivo a fines de de la ciudad de del mundo ocupa está colaborando con ellos finjas lo voy a anunciar veces Paul absolutorio o a cualquiera puede seguir el el caso y colaborar comprar en Francine hacer donación a ir a la caza ETA los conciertos no lo pasamos muy bien mientras les le ayudamos a Paul

Voz 0874 07:53 oye eres consciente de que tanto por la lectura del fanzine como por tu manera de hablar de los señores como las llamas están apelaba incomodar a mucha gente que se va a haber retratada sí sí es seguro que era lean ahora que lo pienso no lo que se han retratado la eran poco

Voz 8 08:07 es que yo creo que hay más viene y un lugar de distinción en el no sentir ha interpelado no en el no sentirse afectado hay lugar distinción intelectual en esto sea imagino que aún el que aún aunque uno se no no se permita el escándalo porque aunque verdaderamente en el foro interno el escandalice no se puede decir esto es como él escandalizarse ante el desnudo no o ante el sexo explícito unas escandaliza pero no lo dice porque como va a escandalizarse uno con la sociedad tan progresista que tenemos no ante un cuerpo desnudo si una crítica

Voz 0874 08:40 no se dedican que nos cuenta de lectura fácil Oscar

Voz 1648 08:43 pues es la historia de de cuatro mujeres de Patrick de marcan Nati y Ángeles que viven juntas en un piso de la Barceloneta que es un barrio de Barcelona en un piso tutelado por la Generalitat ya que según los organismos administrativos sanitarios en este área de Bienestar Social pues bueno pues tienen son consideradas mujeres con un grado de discapacidad intelectual no a través de ellas de su día a día de cómo esa condición de personas tuteladas les les bueno les va afectando la vida de la autora nos regala una novela descarnada no no novela combativa en una novela muy muy divertida y también una novela muy muy destructiva porque esta no es una novela que pretenda arreglar nada esta es una historia que yo creo que lo que pretende es un poco ayudará dinamitar el sistema me explico cómo lo hace entre otras cosas pues por ejemplo a través de Nati que según personaje que como la propia autora adora la danza entonces la novela es también una crítica clara bueno a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la de la danza que la propia autora utilizó como una metáfora para un poco criticar también lo que es el propio sistema también cuestionando el concepto de discapacidad intelectual que no deja de ser el el fondo otro eufemismo más de los muchos que hemos ido encontrando en los últimos en los últimos años también criticando ese supuesto diálogo democrático que existe entre aquellos que ostentan el poder y los que lo sufren eso también está presente con varios ejemplos en en la novela retratando la hay poesía social que atenta contra la libertad sexual y esto está muy relacionado con uno de los personajes con Marga una mujer que vive su sexualidad de la manera más libre posible y si hace lo que le da la gana esa respecto bueno la sociedad en cambio no se lo permite por decir algo más también pues dándole un palo a la clase política de una manera muy directa a cierta izquierda que cuando ostenta el poder pues bueno tienen la costumbre de de radicalizarse podríamos decir no no quisiera tampoco cerrar este resumen sin destacar lo que es la cuestión formal del libro porque eso es muy importante si esfuerzo por darle una voz narrativa cada una de esas cuatro mujeres narrado muy en primera persona con un esfuerzo muy claro por no infantil izar las algo que a veces ha ocurrido en la historia de la literatura cuando se trata de gente a la que se le considera que tiene pues bueno una cierta discapacidad la intelectual y luego la autora utilizando diversos registros narrativos que yo creo que le ayudan mucho precisamente a conseguir esa voz narrativa propio de cada una de ellas no ese libro biográfico que está escribiendo Ángeles ese fanzine del que nos hablaba ahora o por ejemplo todas esas declaraciones judiciales delante de la juez cuando se está intentando esterilizar amarga nueve yo creo que esta es una estupenda y sorprendente novela que va a dar mucho que hablar como ya estamos viendo

Voz 0874 11:25 es curioso con lo que dices sobre la discapacidad sobre cómo lo retrata que cuanto mayor es el grado de discapacidad del personaje o cristales otorgado más libres parecen sentirse no

Voz 1648 11:34 bueno el caso de Nati por ejemplo no que quiere decir que es la más radical de todas ellas

Voz 8 11:38 claro más la más radical es la que más discapacitada Illa menos radical es la escritora es la que sabe las normas de la lectura fácil precisamente la que es capaz de escribir

Voz 0874 11:47 no estaba que lo que ha pasado esta semana en Podemos Cristina podía formar parte tu novela perfectamente

Voz 8 11:51 pues debo confesar que no sé qué ha pasado en poder

Voz 0874 11:53 no no me interesa nada me lo podéis yo

Voz 5 11:56 te resumo luego fuera de antena saudí de lleva demasiado tiempo que esta semana perfectamente esta disfunción que padecen les otorga un mayor grado de libertad a la hora de expresarse de comportarse

Voz 7 12:07 en el artefacto que

Voz 8 12:10 construye la novela sí en el sentido de que él en mi apuesta era la de equiparar la disc la llamada discapacidad intelectual con la radicalidad política y entendiendo que dicha discapacidad intelectual no es sino una falta de acceso a la socialización era el sistema en el que nos encontramos qué quiero decir con una falta de acceso una resistencia por parte de cierta persona una indiferencia por parte de cierta persona ha socializar la norma código de comportamiento de conducta de lenguaje de modo que es la falta de socialización esa falta de comprensión esa distancia finalmente esa ignorancia como indico lo que las convierte

Voz 9 12:52 es no ya en una parada

Voz 8 12:55 sino en un en unas perfectas opositoras no ya en una perfecta terroristas del sistema que las quiere socializar no olvidemos que esta persona están las personas tachadas de discapacitadas cuando se dice que se las quiere integrar en el sistema no se les está diciendo sino que sólo se las quiera someter

Voz 9 13:13 a la norma ya la socialización que todos los demás por necesidad de esa económica social y políticas activas capitalistas estamos perfectamente a socializar

Voz 1648 13:26 Oscar el libro critica de una manera clarísima esa catalogación de discapacidad intelectual ese juego de eufemismos entre otras cosas porque Se utilizan los parámetros de el del coeficiente de la inteligencia aquí se dejan de lado otros parámetros que también son importantes en el ser humano

Voz 8 13:45 si esto me gusta siempre decirlo que es una cosa muy fetichista no en el en la fórmula de el cociente intelectual un uno de los parámetros que mide el cociente intelectual el la posibilidad para resolver problemas o Repsol si resolver situaciones problemáticas de la vida entonces a mí me y me gustaría saber si no sería sino es también una medida de inteligencia no ya el resolver problemas

Voz 9 14:13 aprender a plantearlo aprender a

Voz 8 14:16 aflorar problemas que son implícito que están implícito que nunca son explícito nunca es explicita de manera que entre las muchísimas cosas que el cociente intelectual considera son considera como puntos para a personas inteligentes desde luego la que nunca va a contemplar es la de la posibilidad de poner en cuestionamiento ciertos cierto modo de vida cierto modo de funcionamiento en Bruselas la mismísima ciencia no ah claro nuestra personaje en el lectura fácil probablemente no lleguen al mínimo el cociente intelectual pero desde luego serían ICO como son no catedráticas en todo lo contrario en el planteamiento de

Voz 0874 14:55 lista en ese engranaje de poder quietud escribes está al Sistema de Atención a los Discapacitados en la nivelado calificadas directamente fascista

Voz 8 15:03 si este asistencia limo sí claro porque solamente que echar un vistazo al a la historia de la existencialismo no de los de los últimos de la democracia lo años previos a la democracia eh la novela hace hincapié en que en la parte escrita en lectura fácil que no la cuenta el personaje de María Angels au Ángeles Angelita ya se llaman sitios diferentes según donde donde este viviendo como en los años ochenta cuando empieza instaurar en España la figura del trabajador social del educador social de la asistenta social

Voz 9 15:39 se da el hecho y eso es

Voz 8 15:41 eso es real y una serie de profesional que viajan por los pueblos de España

Voz 9 15:47 Tamudo donde hay carencias afectivas higiénicas

Voz 8 15:54 empiezan a empiezan a detectar problemas donde antes sólo había una realidad social que la literatura dado el tanto el pueblo no no digo con esto que yo quiera

Voz 7 16:04 los en el mundo rural un

Voz 8 16:07 escenario bucólico no donde el diferente estaba siempre bien acogido nada más lejos podemos ver en la novela como se les trata muchas veces como mulos de carga no pero desde luego lo último que se considera es personas con una discapacidad intelectual porque son miembros de la comunidad a la que pertenecían sobre todo en zonas rurales en España que trabajaban como el que más incluso más que el que más en el tránsito de estar plenamente integrado en una sociedad rural a una sociedad urbana pero institucionalizada sencilla centros separado de el entorno familiar sin embargo juntarnos con otros que se consideran como ellos es un paso que da la democracia es un paso más diferenciador de es efectivamente este señalamiento esta etiqueta nació la hace la democracia para no tener a ningún para asegurarse que no tiene a ningún disidente

Voz 1648 16:58 entre sus filas decía yo al principio que te ha salido una novela hay que decirlo porque es muy divertida te ríes mucho es decir a la vez muy destructiva esa combinación ese bueno terrible porque es buenísimo porque por un lado te está viendo mucho pero por otro lado te das cuenta que le estás dando un palo a todos y cuando digo a todos digo a todos no te cortas con nadie incluso a esos movimientos okupas esas asambleas que tú conoces bien y en las que te mueves a menudo también recibe

Voz 5 17:28 Izquierdas también tienen casas la prima

Voz 8 17:31 pero no lo tenían que saber aquellos que conviven con una no claro señala una tiene que ser crítica en primer lugar con su cultura pues si no ha fascista no entonces que no volvería una fascistas y somos si desde a Siria de la sociedad la que vivimos no tenemos en criticar a la sociedad de enfrente sin ver entonces no no ver no ver la viga en el ojo propio y ver la paja en el ojo ajeno no está claro cómo iba yo a ser muy crítica para empezar con lo que conozco bien de cerca no con mis comía hermanos no digo mi hermana yo creo que esa hilaridad no como decía Oscar surge de sacar de contexto elementos y combinarlos no por ejemplo Nati es esta pero este personaje Natividad que es la que tiene la mayor discapacidad intelectual según la Administración pública un setenta y tantos por ciento Creo que tiene setenta por ciento en muchísimos no muchísimo dice que ella no folla con nadie que haya votado en ninguna de acciones ya sean hasta autonómica general a Europa algún partido me when ningún referendo en ningún referéndum por el rescate europeo al auto determinan el ella no folla entonces imagino que creo que él aquí y eso es una fuente de hilaridad como combinamos el sexo con el voto vamos a como son dos realidades que no se no habría quizá ocurrido lo combinar no

Voz 5 18:52 la cosa cuando a si es verdad

Voz 8 18:54 pero bueno ya ves que hay no se izará Ebro que son capaces de combinar la no no hablo del mío al del de Nati no que a mí me pues se también hay otras combinaciones así hilarantes son sólo destacaba lo destacaba con mucho acierto que un periodista hace poco parece que en el Cultural decía no no no perdonó en Barcelona secreta decía el periodista le Nati que no te mete por qué no coge la la tarjeta de crédito a la baja el Movi te lo meta en la raja del coño la tarjeta de crédito cuando vas a pagar publicitan enganchada al móvil la menos la menos discapacitada en la que tiene móvil sean la discapacitada es la más socializadas no aquí tiene más acceso a las normas y a los códigos y por tanto tiene móvil y por tanto tiene tarjeta de crédito o débito entonces de pronto se juntan hasta dos realidades la de la tarjeta de crédito de la raja del coño

Voz 5 19:46 que nadie me imagino de ahí sale la risa no estamos nosotros es diferente si es verdad oye este pensamiento ácrata

Voz 0874 19:52 yo no sé si si ese dirige hacia la destrucción del sistema o te vas a presentar con algún partido político porque

Voz 7 19:59 por eso poco Stalin pero cada vez

Voz 8 20:01 me imagino que ya te habías enterado que deseen me están Rifaat o no por eso te digo todo me quieren entre sus filas

Voz 5 20:08 bueno todo ciudadano

Voz 8 20:10 esto es ciudadano el primero Vox Vox

Voz 5 20:13 primero no no la verdad es que no planeaba no planeaba presentar mi candidatura para las municipales no ha

Voz 1648 20:21 a Cristina lo que me gusta es escribir

Voz 5 20:23 baila gustan más bailar más todavía hombre también mucho más divertida para empezar porque la

Voz 8 20:32 la escritura es un ejercicio de soledad que a mí me cansa muchas veces tardan sola no y lanza un ejercicio al menos como yo lo desarrollo que una compañía un deseo mostré somos tres extremas el equipo técnico no es una cosa mucho más agradecida claro si se tiene sexual femenina es verdad que así se llama estrenamos ya Mis mitos la semana que viene estamos en el Antic te atrae inaugurando el Festival Salmon del veinticuatro veintisiete de enero están todo invitado hay una escena que por cierto se a la compañía me gusta siempre recordar que nace un intento de las treinta garante de poner en aquel momento la novena era inédita llevara es llevar a escena llevar a nuestros cuerpos aprobar un momento muy particular de la novela sí ha protagonizado por Marga que es de la que hablaba Óscar que es la aquella que vive su sexualidad de una manera completamente libre no y todo lo que ello acarrea no una gran represión en una escena que se hace que se da con una mesa

Voz 9 21:28 entonces me parece que

Voz 8 21:31 hasta que no se extreme la pieza ya la semana que viene poquito queda poquísimo no se va no está todavía publicada del todo la novela etcétera que estrenar la pieza que la novela también está

Voz 5 21:42 que también critican mucho por cierto es muy bueno

Voz 0874 21:44 ahí se muestra la danza contemporánea no buena eso fue eludir

Voz 8 21:47 de hecho la novela no mi acercamiento como yo estaba redes cubriendo la danza contemporánea como alumna como espectadora en Barcelona precisamente desde ese lugar democrático no del acceso a las artes para cualquiera que si vienen las intenciones está muy bien sin embargo no tuve yo la ocasión de comprobar que la democratización de la enseñanza de las actas en este caso de la danza lo que contribuye era una desactivación de la posibilidad de las críticas de del arte en tanto que tiene que ser accesible para todo el mundo tiene que ser unificado para todo el mundo igual no permite disidentes con lo justo lo que hacía monten no de cómo la democracia llega no admite un disidente en su inteligencia

Voz 0874 22:27 los Oscar que Cristina escribe como una metralleta área o por qué también no

Voz 5 22:30 hombre es que va ligado al todo eso es verdad ahora ya nos falta verla bailar también portugués tiene a su supongo será allí en Barcelona Barcelona ya el otro día habla

Voz 1648 22:39 los con ella precisamente de de de ir a verla porque la sensación que tiene uno efectivamente es que los que hemos leído la novela necesitamos ahora verla bailar porque deben ser dos historias que se complementan perfectamente

Voz 5 22:49 vamos a ver ojalá si Cristina sí sí sí sí sí

Voz 8 22:54 a tener cuatro días cuatro días no creo que lo haremos pero Holly no va no vaya

Voz 5 22:59 lo siento no no somos tan famosa normas tiene gracias por la charla gracias si perdió publicada por Anagrama y último Premio Herralde de un beso fuerte un beso muy claro

Voz 4 23:14 me recomendó

Voz 1648 23:16 pues mira os voy a recomendar Carvalho problemas de identidad de Carlos Zanón que se acaba de publicar y la quiero recomendar porque Zanón yo creo que ha salido airoso de de este reto de publicar una nueva historia de Pepe Carvalho no era nada fácil sale airoso porque en ningún momento ha tenido la intención Zanón de imitar a Vázquez Montalbán y no sólo eso sino que además le ha dado a Pepe Carvalho alguna característica que no tenía por ejemplo ahora es además de quemar libros y lectores cine el filón no la historia policial abordar varios T más la desaparición de una prostituta en la montaña de Montjuïc los problemas que tiene Carballo con un amante que tiene una relación con un político importante de Madrid el hecho de que se acabe participando en Master Chef pero todo narrado a la manera Zanón y además con un recurso narrativo que a mí me ha gustado mucho y es el hecho de que vamos a descubrir pues ya al principio del libro que Montalbán tiene papel en la novela osea que vale mucho la pena

Voz 0874 24:03 si alguien duda de que tiene una debilidad por la novela negra

Voz 1648 24:06 no espero que no me encanta bueno me gusta muchos tipos de novela no todos los géneros pero desde luego la novela negra me encanta me abrazó otro para digo