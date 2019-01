La gran mentira de la monogamia animal

Voz 2 00:00 el inicio eh

Voz 0874 00:52 tenía por aquí los cerebros de este programa no hemos reunidos en la misma mesa después de mucho tiempo pero hay Javier Sampedro cómo estáis compañero

Voz 3 01:00 los los eso ya estás pensando en comer por lo que veo no cosas ligeras

Voz 0874 01:07 hasta esta idea está al comensal con el que va a comer luego ya no pues esperar un poquito más nada no me gusta cuando las cosas ellas Javier Sampedro doctor en genética y biología molecular y colaborador de El País y Pere Estupinyá es químico es bioquímico y conductor en la dos de El Cazador de cerebros que seguramente el programa más premiado al margen de los Emmy de la petición española donde y continuar así por mucho tiempo cuando es la segunda temporada cuando arranca de Atenas calendario tenemos una fecha tentativa que esa

Voz 1730 01:32 Abril o mediados de abril pero creo que son cosas que pueden cambiar todavía esto irá en en la A uno a las nueve de

Voz 0874 01:39 noche pegado al telediario espero están pensando qué qué programa quitan pasando por nosotros cuando bucle durante todo el día de Master Chef acaba de regresar de Holanda era no sí sí sí hemos estado

Voz 1730 01:49 va grabando en Holanda Irlanda y han están muy avanzados en el tema de la identidad de género tanto socialmente como científicamente y hacen estudios muy muy avanza no es tanto para entender un poco esta diversidad como para ver qué cuáles son los mejores tratamientos ya hacen por ejemplo seguimiento de personas con lo que se llama disfonía de género es decir

Voz 4 02:14 qué sienten que el que que el género que que

Voz 1730 02:18 Ellos tienen en la mente no es exactamente lo que tienen lo que representa su cuerpo iba un poco el seguimiento lo largo de los años y cambia si fluye un poco Italia han visto algo muy interesante niños que en algún momento de su infancia se sienten del género no con el que han nacido físicamente el ochenta por ciento cuando llegan a la adolescencia se siente con Argel no que ha nacido identidad reversibles es reversible digamos este momento de disfonía de género esto es interesante saber esto que sólo el veinte por ciento de los niños que en algún momento dicen ahí no me siento niña o niñas que en algún momento dicen me siento niño sólo veinte por ciento cuando llegan a la adolescencia se mantiene en con esta disfrutó de género es interesante para aconsejar a familias y todo el tema también han visto que de los que llegan a la pubertad con este dispone de género la inmensa mayoría al noventa y nueve por ciento sí que se mantiene esta disfonía de género entonces sí que es bueno que empiecen a a hacer una serie de de tratamientos ellos de hecho han creado el protocolo holandés que dice mira hasta los once años y y por el hecho de que pueden cambiar no les presionamos de nada pero no les aconsejamos que se vistan de de niñas y seis niños lo que he visto en niños y niñas que gano un poco de género neutro que se les acepte como son no les presionamos pero dejemos ver cómo avancen entonces si a los once hace doce años vemos que realmente sienten está disuadió de género entonces les suprimir la pubertad es fácil con una serie de de de fármacos se retrasa la la pubertad para que vayan viendo Si si se mantiene o no si llegan a los quince años continúan sintiendo esa disfonía de género entonces se puede optar para un tratamiento hormonal para que ellos se desarrollen con el género que sienten en su identidad dices que no esperar más bueno pues que es que si llega a la pubertad entonces el cuerpo ya se o masculino Niza o ese feminista vale entonces bueno y empezar a hacer el tratamiento y luego a partir de los dieciocho años ellos sean son libres si quieren

Voz 0874 04:33 de hacer una operación de reasignación de

Voz 1730 04:37 enero no pero sí era muy interesante el el la perspectiva científica médica de algo que tiene un componente social

Voz 0874 04:44 tremendo me clarísimamente y al final hay muchas

Voz 1730 04:46 debilidades Yebra tras géneros que desean no no yo no quiero ni hormonal que cada uno puede hacer lo exactamente lo que la gana o decir que si se siente yo soy de género neutro perfecto no hay problema pero la gente que sí que siente una un malestar con este disfonía de género que sepa que que ahí una investigación también para para través do muy bien oye

Voz 0874 05:07 de las informaciones que tienen que ver con la ciencia ya sabes que aquí tenemos un número de teléfono luego luego lo repito hay gente que hace preguntas mucha gente siempre pregunta por esos avances no especialmente en lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer esta semana en esas informaciones hay una que surge en en Suiza ya ya han conseguido que las células del cáncer de mama se conviertan en grasa inofensiva gracias a la combinación de dos fármacos es una técnica nueva

Voz 0902 05:34 sí es es novedosa de momento no se ha hecho en ratones y si estamos en esto pero es es novedosa porque consiste en combinar dos fármacos que ya existen uno es un anti cancerígenas mentiría bético esta combinación pues no sé hasta qué punto participa ha resultado que convierte la zona exterior del tumor que esas donde sale las células para la metástasis raras convierten grasa de grasa no se dividen cuando en guardamos no se debe a que proliferen nuestros a nuestras células de la grasa sino a que se llenan de grasa que puede alcanzar un tamaño enorme de unas ahora no

Voz 0874 06:12 la grasa un tumor por decirlo de una manera

Voz 0902 06:15 lo contrario y a todas las los ratones además que estaba en unas condiciones óptimas para desarrollar metástasis ven con células cancerosas humanas pues han visto que se transforman las células del tumor en células grasas esto de tienes la metástasis en una vida investigación muy interesante además por qué compuestos son dos fármacos que ya está para otras cosas lo tienen que pasar por todo el protocolo ensayos clínicos

Voz 0874 06:46 claro es que no sabemos que tienen muy poco eso sí

Voz 0902 06:49 los secundarios en algún pues poder empezar a a aprobar en pacientes que estén que no puedan responder a otro tratamiento estos algo se puede hacemos rápidamente aviso

Voz 0874 06:58 lo que mencionabas al principio puede ser una línea de investigación que ha surgido igual

Voz 0902 07:01 porque fue un error aunque sí que está viendo investigaciones ya ha habido varios casos de probar fármacos que ya están en prueba alguna cosa probarlos para enfermedades distintas si hay que no es el primer caso esto es una combinación de euros además el primer caso en qué fármaco que estaba pensando para estatinas por ejemplo que son para bajar el colesterol tiene un efecto sobre la prevención de estar informado claro

Voz 0874 07:26 bueno yo decía que hay un número de teléfono por si quieren hacer alguna pregunta científica pero Javier o incluso un invitado que nos acompaña ahora es número de whatsapp también pueden escribir no son mandarnos una nota de voz nosotros les llamamos de vueltas seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Si tenemos un ratito al final de este segmento pues escuchamos alguna llamada seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 6 07:55 la

Voz 7 07:56 tienen los en parte uno de los temas

Voz 0874 07:59 preferidos de pera el sexo tú tú eres conferenciante sobre un poco la biología del sexo por decirlo de alguna manera especialista en sexo pleno estuvieron pero eso es lo que figuran tu tarjeta porque es lo que me pide que me pita es verdad que detrás de la manera en la que los seres vivos no reproducimos Si no se organizó vamos en en sociedad hay por supuesto mucha ciencia y hace unos días una revista científica estadounidense publicó un estudio interesantísimo que identificaba los genes responsables de la monogamia esto es esto

Voz 0902 08:28 curioso es la luz tesis un estudio muy muy notable porque no esperaría que Gambia aunque exista la monogamia la poligamia escala evolutiva es decir

Voz 0874 08:41 una rana mamífero y Tiburón

Voz 0902 08:45 Nos haría que se debiera al mismo fenómeno genético no porque claro cualquier otro cambiar una cultura educación o lo su equivalente en otras especies no que no lo llamaríamos cultura educación sino efecto orientar o algún otro tipo de cosas no ir realmente es una sorpresa que lo son unos veinticinco genes que afectan al

Voz 1730 09:06 el Celta no nos en el comportamiento homologa amó o polígamo más aún

Voz 0902 09:12 a la cuiden la la a la prole los dormía la pareja o que los dos han abandonado al poco de nacer tanto el macho como la hembra no son los mismos veinticinco genes

Voz 0874 09:24 en un en varias especies muy bien si los topillos de la pradera otro que tal es el caso de los topillos interesante la rana venenosa lo permite el caso pero claro lo lo lo de los topillos es un buen ejemplo

Voz 0902 09:39 para explicar todos los demás porque o parejas de especies no hay el topillo de la pradera que es fiel y los dos miembros de la pareja colaboran en el cuidado de la prole y luego hay unos primos una especie muy muy próxima a ellos que es Spanair un hace poco supimos de la montaña del topillo de la montaña ambos son generó micro tus hace ya unos años los investigadores demostraron que la diferencia entre un comportamiento dependía de muy poco

Voz 0874 10:09 pero claro esto es es curiosísimo porque imaginados lo trasladamos al terreno de la ciencia ficción pero que en el futuro se descubre que nosotros también tenemos unos genes que nos hacen indicar las posibilidades que tenemos detener esa tendencia desde que nacemos en el DNI podría poner posibilidades de ser adúltero ocho de diez si alguno de estos genes conocemos su efecto

Voz 0902 10:28 manos porque son receptores de la oxitocina sobre si son dos hormonas

Voz 0874 10:33 que tiene un efecto directo muy poderoso

Voz 0902 10:35 sobre las los desarrollo los vínculos afectivos la oxitocina por ejemplo es la hormona que dispara el parto la acusa a los médicos para inducir el parto y ese pico de oxitocina el momento del parto genera un lazo afectivo entre la madre y el recién nacido que es muy fuerte y que dura toda la vida

Voz 0874 10:51 de alguna manera en este caso sí claro pero

Voz 0902 10:55 por ejemplo ha demostrado en juegos de psicología donde uno tiene que hacerle un préstamo a otro y el otro es deudor o no que un spray de Rocío al banquero columnas

Voz 0874 11:05 eso sí decirlo así la cara se vuelve mucho más confiado y tiende a dar más claro es buenísima pero no creo que lo utilizaba se vendía a una empresa para ligar descubrieron que la oxitocina generaba esta empatía con el otro y tal y había una empresa que eso sí a un spray lo escrito para al banco a pedir un préstamo tuviera un desodorante de esto es no reciben llevan pero no nos acompaña Radio Barcelona Ambrosio García Leal que es biólogo instructor en Filosofía de la Ciencia y es experto en la evolución de la sexualidad animal a lo largo de la historia cómo estás buenos días

Voz 7 11:43 buenos días hay hay especies

Voz 0874 11:45 es más en el reino animal porque la idea que tenemos es bien distinta

Voz 7 11:49 bueno hay muchas yo se estaba escuchando quisiera hacer una puntualización porque estáis es hablando de fidelidad de posibilidades de ser adúltero o vamos

Voz 8 12:02 es que en realidad la la mono

Voz 7 12:04 ni en el sentido más biológico no tiene demasiado que ver con la fidelidad de hecho incluso en los en los topillos estos mono digamos hay infidelidad eh sí sí sí

Voz 8 12:17 en realidad en realidad en la inmensa

Voz 7 12:20 la mayoría de especies Moneo gamas la infidelidad forma parte de la monogamia no son no no es producto de una tensión entre lo que podría ser la la naturaleza política Mao promiscua ir la cultura o el aprendizaje monólogo

Voz 1730 12:40 se llama monogamia social y sexual es decir evolutivamente es bueno que los que ambos progenitores cuiden a las crías porque si no las crías están indefensas eso pasa mucho en los pájaros había si si el macho se va alguien tiene que quedarse a cuidar a los polluelos mientras el otro va a buscar comida entonces se desarrolla esa tendencia a formar parejas esto es una monogamia social pero son infieles

Voz 7 13:05 sí porque es la monogamia tiene costes para los dos sexos e para el sexo masculino hay un coste que es pues que se pierden opciones de engendrar descendencia con más hembras para el sexo femenino se pierde la opción de acceder a los mejores machos posibles porque es se cumple aquello de que los mejores siempre están cogidas

Voz 3 13:27 eso les sería comparar esa había además una

Voz 8 13:32 y entonces la

Voz 7 13:34 uu y es decir te vieron es que hablar de eso de lo que ocurre es que en prácticamente en toda monogamia hay un vínculo de pareja un vínculo que puede ser puede durar lo que dura la temporada de cría o puede ser permanente o como pues como ha sugerido ya en el caso humano dura lo que dura la vida fértil femenina y luego los los machos humanos tienen una presión selectiva para emparejarse porque ellos todavía tienen unos años más de vida fértil lo cual puede explicarme muchas sus una forma muy particular de infidelidad humana que es la de REE emparejamiento no la de volver a enamorarse de una mujer más joven sé que sería un caso bastante humano porque que yo sepa no existe en otra especie

Voz 0874 14:28 en las especies de los más promiscua son los mamíferos no solamente el cinco por ciento

Voz 7 14:33 mano también bueno también hay más que ponen promiscuo son cosas cosas a los machos tienden a acaparar hembras ya competir entre ellos los dos porque las hembras mamíferos dejan poco margen para la cooperación masculina en la crianza eran las hembras mamífero más con sus embarazos si la la lactancia a posteriori pues lo que es la lo que se llama la inversión parental la inversión en en la descendencia prácticamente la acaparan ellas de manera que los machos poco pueden hacer esto para las hembras tiene la ventaja de que bueno si yo asumo todo el coste me puedo permitir elegir claro

Voz 0874 15:16 hay un ejemplo muy muy gracioso me me acaba de venir en mente de cuando estuve en Galápagos

Voz 1730 15:21 especies donde se ve más que pocos machos son los que utilizan muchos hembras son los lobos marinos no en la en los Grandes Lagos

Voz 7 15:30 ocurría esto luchaban entre ellos para ver cuál

Voz 1730 15:32 el macho que fertilizarla más hembras hilos otros había una isla en las que estaba llena de machos que se llamaba La isla de los solteros solteras donde iban todos los machos que no tenía nada más que hacer que quedarse allí tirados a esta

Voz 0874 15:48 que haya eso ocurre ocurre también con

Voz 7 15:50 es gorilas eh muchos gorilas machos viven solos en grupos y además Prat bueno tienen sexo homosexual entre ellas un poco que sería muy grande

Voz 0874 16:02 a veces bueno hacer de

Voz 7 16:04 cómo era yo de sustitución de consolación

Voz 0874 16:08 hay de todo pero sí pasemos esta charla al al terreno de los humanos

Voz 7 16:12 se de la antropología no si todas

Voz 0874 16:15 las especies en el fondo llevan la reproducción en su esencia tiene sentido desde el punto de vista de los seres humanos el valor que le damos a la fidelidad

Voz 7 16:25 bueno la fidelidad Clark como garantía de la paternidad eh bueno culturalmente sí que es una condición para formar para formar una pareja estable no lo que ocurre es que ya digo la hay una tesis en la tesis de la asocia biología de los años ochenta de que la monogamia no puede evolucionar si el macho no teme una garantía absoluta de la paternidad esto se ha visto que es falso porque bueno de hecho cuando se se ha empezado a estudiar la el porcentaje como infidelidad en aves se ha visto que sorprendentemente alto en que ambas no de hecho hay especies en las que algunos machos es creían más hijos ajenos que propios y Ambrosio porque

Voz 1730 17:14 al final yo creo que en en el la extrapolación de la biología evolucionista a nuestro comportamiento van a veces se hace de una manera muy alegre porque al final en un tema así la nuestra cultura influye yo creo que muchísimo más a la hora de es decir oyes una expresiones culturales por una educación por lo que sea pero sí que biológicamente hay creo que hay un un rasgo que que está relacionada no que que las mujeres las humanas no tengan señales visibles de ovulación es decir el resto de animales resto de mamíferos las las hembras marcan muy claro o los hinchan los genitales o desprenden feromonas o tiene alguna señal para decir al resto de machos ahora estoy emulando yo las humanas tienen está ovulación oculta esto es

Voz 7 18:03 bueno y hay otros rasgos en relación con la los rasgos femeninos hay una concordancia digamos entre los razas los rasgos femeninos ir los criterios de atractivo sexual masculinos por ejemplo al al macho humano le gustan las hembras jóvenes no nos engañemos en cambio el chimpancé que es la especie más parecida a nosotros que no es en absoluto las hembras favoritas son las más viejas del grupo cuando digo viejas no vivo Madé horitas dijo viejas de solemnidad por qué pues porque primero porque las hembras no tienen menopausia y segundo porque no son por lo tanto la edad de la pareja sexual es irrelevante

Voz 0902 18:58 sobre esto quería preguntarte una cosa hay alguna explicación porque sé que ha sido una paradoja durante muchos años pero no estoy muy al día hayan una explicación de porqué vivimos tanto los humanos después de que sacaba nuestra edad fértil

Voz 1730 19:11 cómo cómo por vivimos tantos años cuando se acaba nuestra parte del podemos

Voz 7 19:17 la hipótesis de la abuela

Voz 3 19:20 sí sí sí primero vuela bueno

Voz 7 19:24 bueno la la hipótesis de la abuela lo que dice es que al alargarse la longevidad de nuestra especie y llega un momento en que el el coste el el cálculo por decirlo así de la selección natural de coste beneficio de seguir reproduciendo se o dejar de hacerlo y cooperar con las con las hijas en la crianza de los nietos desnivel tú pues digamos que esto fue favorecido sí de hecho la en sí en la naturaleza en la causa principal de muerte de las hembras de chimpancé es el último embarazo se sea que tiene sentido que la muerte está perfectamente Erkoreka

Voz 0902 20:08 es el caso

Voz 7 20:09 tiene sentido pero claro ella como he dicho antes es hoy introduce una presión selectiva una especie a largo plazo como nosotras que es que los machos siguen teniendo capacidad de engendrar que para ellos entonces rey emparejarse es una opción nada no hay en fin estoy introduciría inestabilidad es en la primera pareja tal que yo creo que pueden explicar muchas cosas repasa es que es un tema que me parece que sea explorado poco no no de momento

Voz 0874 20:40 es decir ese antes a empresas a los a los hombres y a los humanos les gustan las mujeres jóvenes

Voz 7 20:47 se cosa con la que no sé si estoy

Voz 0874 20:49 o no o no sé si tiene que ver con la con la genética con la cultura o con la cultura patriarcal por decirlo de alguna manera

Voz 7 20:57 bueno yo creo que tiene que ver con la GMT que han el hasta el punto de que ha condicionado ahí ha habido una selección sexual femenina

Voz 4 21:08 o sea que estoy un poco con Javier también es verdad que que evolutivamente tiene sentido que gusto

Voz 1730 21:16 ten las mujeres reproductiva pero es que estamos tan influenciados por por por la cultura que al final yo creo que el papel de la evolución en nuestro comportamiento adulto no juega tanto como a veces tanto

Voz 7 21:29 Popper tan grande como a veces le vamos a sé lo que ocurre es que muchas veces la cultura y la biología se refuerzan mutuamente e evidentemente y si ahora por ejemplo yo yo no he tenido hijos muchas de nosotros no hemos tenido hijos porque bueno estimamos que que vivimos en hijos no esté Santi darwiniana es a la larga esto no se está reforzando tu genética extranjero se esté poniendo el ejemplo contrario eh pero en las culturas tradicionales normalmente lo que se prima pues es el

Voz 8 22:07 la eso en la fecundidad la la

Voz 7 22:11 división del trabajo para maximizar la natalidad y esto se refuerza la biología eh o sea yo diría que no es tan importante hasta qué punto hay una determinación genética o no como el hecho de que en las la las conductas la la los sistemas de Familiares culturales son adaptativo en el sentido dar no se Niza en el éxito reproductivo de la gente o no yo creo que en la mayoría de culturas tradicionales se

Voz 0874 22:43 en los animales la etapa sexual es muy breve algunos incluso se mueren después de la reproducción

Voz 7 22:48 algunos algunos si hay ahí había un un marsupiales que los machos mueren todos mueren todos después de el además en su primer año de vida después de la primera temporada reproductiva pero de agotamiento me dejan se le dejan el campo libre a las hembras ese una forma extrema de no competir de no competencia entre los dos hechos por los recursos los machos de alguna manera se quitan de en medio y las hembras tienen todos los recursos para ellas desde la biología se pueden anticipar Ambrosio cómo evolucionará evolucionará la monogamia en el caso humano se yo me atrevo a conjeturar

Voz 3 23:43 a ver esta extrapolación de la arqueología nuestro mejor tener conjeturas que él

Voz 7 23:47 la lo que sería la la vida fértil femenina se va a desplazar sea va a empezar más tarde iba a acabar más tarde también en parte con ayuda de medios artificiales no se hablamos de intento de el lugar

Voz 0874 24:04 son miles de años no

Voz 7 24:07 sí sí estoy ahora estoy hablando de la cultura no de la biología

Voz 8 24:12 por ejemplo ahora eh

Voz 7 24:15 en lugar de empezar a a tener hijos pues a los dieciséis incluso dieciocho años pues empieza a los treinta o más y cada vez más habrá mujeres que empezarán a acoger a tener hijos a los cuarenta o más cuando sea posible tener hijos después de la te sería la menopausia biológica pues mucha gente optará por esta opción no entonces yo creo pese seguramente será el principal cambio en en términos reproductivos de nuestra especie en un futuro yo diría que no tan lejano

Voz 0874 24:50 oye te agradezco la conversación Ambrosio García legal que es biólogo doctor en Filosofía de la Ciencia y experto en la evolución de la sexualidad animal a lo largo de la historia gracias Ambrosio

Voz 3 24:59 un abrazo gracias a vosotros saludando bueno pues hemos aprendido alguna consiguen no claro pusieron placas siempre aquí sí hombre