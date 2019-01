Broncano reflexiona sobre el paso del tiempo

Voz 2 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:17 durante un llamamiento a los fans de David Broncano es domingo son las once y cinco de la mañana si alguien se quiere sacar una foto con él aquel chaval se lo piden poco tal ahora mismo en directo en la calle en medio de la Gran Vía así que lo que proponemos muy fácil Si hay alguien que vayan en coche pues que claro también lo puede pitar para molestarle

Voz 0874 00:37 el que sí sí hombre estás ahí David

Voz 1208 00:40 tal acortaba algo y darle por favor

Voz 1208 00:45 esto todo será bueno yo creo que Javier me debe estar oyendo

Voz 4 00:48 yo te estoy oyendo sí

Voz 1208 00:51 me habéis Xavier tú me oyes eso sí sí cortado

Voz 4 00:55 si estas colega y me están dando otro dispositivo dispositivos

Voz 1208 01:00 pero bloquea lo que se va a volver a contra el lóbulo bloquearlo lo bloquea y está mientras se hace fotos además Javier hola David que ha pasado me acordaba si todos saben todos que te estamos oyendo el llamamiento que saliendo haciendo porque es que era lo más vil que he visto justo se va cortado el teléfono yo he temido que

Voz 4 01:20 es verdad Price ha visto tu profesionalidad

Voz 0874 01:22 no se ven las tablas radiofónicas bueno tú sabías que España te escuchaba

Voz 1208 01:26 pero lo solucionó con mucha tranquilidad sí sí si tu situación de de estar en la calle en directo con cuánta gente escuchando los dos

Voz 4 01:34 quién es eh

Voz 1208 01:36 manejarlo como lo manejado yo pero vamos con mesura con calma

Voz 0874 01:39 total y además que no hay gente de fotos me está estropeando

Voz 1208 01:42 no me he hecho un par de ellas antes de empezar y sin embargo ahora la tranquilidad

Voz 0874 01:45 gente que se quiere hacer fotos insisto es pues son las once y siete Davide está ahí esperando entonces esto es

Voz 4 01:50 como ya normalmente

Voz 6 01:53 hoy vengo hoy vengo en esto cada día

Voz 1208 01:55 te veo eh tengo toca bueno pero pero estoy bien bien pero luego he subido de nuevo en bici no me da tiempo ni a Carla con lo cual la dejaron la puerta hay perdiendo dinero Un día más no menos esto nunca lo hablamos pero no me da tiempo a desayunar porque nunca sé qué hacer

Voz 4 02:09 entonces estoy en ayunas pero sí recelar antes después no

Voz 1208 02:13 ya tengo en el bolsillo una manzana y una botellita de yogur líquido estaría muy feo comerme las mientras hago esto

Voz 4 02:21 también tiene su punto gracioso si tú le haces una pregunta

Voz 0874 02:24 entrevistado Mieres que te responde empiezas a comer la mala

Voz 4 02:26 es una lo bajo las bromas sino por la nutrición porque si todo sin esperar más por la broma que otra cosa pero

Voz 1208 02:34 me entiendes en la problemática si es verdad entonces ya escasea

Voz 4 02:37 almorzar si se te cuentan con mira yo soy muy disciplinado y eso ya ya lo sé ya porque claro claro muy temprano sí sí claro es que estamos en fase distintas Swayze ahora hasta se merendó a las tres

Voz 1208 02:49 va con la receta es ella misma quien ERE pasa gripe no no no no es que utilizado la voz esta semana con mucha intensidad ya

Voz 6 02:59 tuve un amago de medio referirme luego luego

Voz 4 03:01 tú tú tú no te porque cosas si tú te pones malo el mundo mediático de España se ven se desmorona a ver qué hacemos claro claro que no como se sustenta en la radio la tele es imposible Youtube Youtube lo cierran

Voz 1208 03:13 esa ola verdad pero por el que te pones aquí pero ya ya como muñecos todavía sin pedir nada hola qué tal señoras señoras hoy aquí no ha pasado nada

Voz 4 03:26 como se nota ha acudido a nuestro llamado hasta no no creo que no va sin cacos oye hablar

Voz 0874 03:32 que es cosa sabes de qué hablamos ahí

Voz 1208 03:34 y hoy no es ni bromas ni teatrillo es que no tiene nada de aquí mire tiene ya Gemma no saben mitin Nava decírmelo

Voz 4 03:42 ya es muy fácil e intentar mantener firmes sí sí la vergüenza de que no me dirás que es lo que menos

Voz 0874 03:52 mirando al suelo dándole no tienen

Voz 4 03:54 a ver tu Challenge

Voz 1208 03:56 él es el quien Challenge hombre lo de poner una foto

Voz 6 03:59 lo tuyo edad entre diez años y ahora comenta

Voz 4 04:01 tampoco cómo te ha ido si sí sí si tú lo has hecho no lo hecho no lo he hecho pero me han hecho algunos a mí directamente Nancy Joaquín adelante la verdad es que ese chandal espero que lo hayas quemado cuál era

Voz 0874 04:12 es así como una solapa de color oscuro

Voz 4 04:16 igual estaba interpretando algo yo creo que fue de la época de Panamá de Paraguay de Paraguay perdona claro

Voz 0874 04:26 en línea con lo que el país no

Voz 1208 04:29 perdió todos lo que todos lo que usaban los ha guardado crisis sino si lo tenía entonces lo tendré ahora

Voz 0874 04:35 vale para un Hard Rock Café a lo mejor viene bien es así

Voz 4 04:37 no no claro tú has para allá para dibujar Comedy café

Voz 0874 04:40 es el reto de los diez años es una moda para quien no lo sepa los oyentes del programa están todos al tanto de esto porque son son un poco de de esta generación una marea que consiste en hacer una comparativa de cómo hemos cambiado en la última década

Voz 4 04:51 claro porque tenía fotomontaje con una foto nuestro de

Voz 0874 04:54 la otra de hace diez años los cambios físicos a veces son evidentes lógica Bengasi en el miedos

Voz 4 05:00 tú lo has estado insustanciales no no tengo por qué

Voz 1208 05:02 yo es que claro no te conozco no te conozco de cuando te hace diez años pero intuyo por la evolución que te dicen los últimos siete

Voz 4 05:08 que es una persona que mantiene el perfil físico total total que aguantas el paso del tiempo con mucha dignidad sí sí bueno tú has dejado barba eso sería una bala claro claro es Kaká

Voz 0874 05:17 mis físicos son evidentes en la mayoría de los casos y a veces también son más evidentes los de las trayectorias de vida en tu caso lo sería porque es de la rollo al al estrellato

Voz 1208 05:28 años vamos a ver hace diez años yo estaba hombre estaba casi empezando a dedicarme a esto todavía no si te dedicarme a esto soy más estaba tranquilo

Voz 4 05:39 más tranquila estabas está más tranquilo podía merendar

Voz 1208 05:41 Bendodo a todos los días podías estar en Gran Vía

Voz 4 05:44 adelante deprima visitada que te molestar reposición de compañeros de Física o Química

Voz 0874 05:48 sí vale vale vivía gente gente luego te te te enseño tengo aquí fotos de gente que la puesto pues Inés Arrimadas por ejemplo

Voz 4 05:56 Inés Arrimadas como estaba muy bien no cambiado mucho la verdad no se nota

Voz 1208 05:59 estaba ya azotada por la

Voz 4 06:01 por la unidad de España este total sí sí lleva ya cuello con la banderita de España si si es que hay gente que tiene España es muy presente es decir yo creo que es el caso de Inés Arrimadas que que se yo creo intuyo que se levanta pensando en la unidad de España Pablo Casado ya iba con lo mismo que ahora dejan eso sí

Voz 0874 06:16 un abrigo un poco también de de de sesenta años cuando tenía veinte pero sí hombre mira a Pablo Motos pues que está mejor ahora

Voz 1208 06:27 hombre es que Pablo Pablo como un cohete no habló cada cada día que pasa está mejor Pablo calle que pasa del espacio exterior viendo todo desde arriba

Voz 0874 06:37 sí sí sí sí sí la cuenta corriente no te digo nada

Voz 0874 06:42 hola qué tal basado Ellen Degeneres ese mucha gente lo ha hecho bueno el caso es que tú

Voz 6 06:46 no no no veo no veo no veo cómo podemos enfocar eso

Voz 0874 06:49 no es muy sencillo tú en la calle quiero cables con la gente que aquí

Voz 4 06:51 bueno muchas vetando solicitando algo siempre ven bueno siendo esta zona no sé muy bien lo que estoy trabajando y estamos en directo la tercera sede Saramago

Voz 7 07:05 pero ahí se acabó la del sí sí venga venga no

Voz 1208 07:08 la verdad como estrés ya no estaba haciendo un reportaje de una cosa pero ante ese giro que han dado ya me da igual el reportaje tu abuela te quiero está buena se llama Antonia Antonia de donde vive en Alcorcón como es el CERA pero vive en Madrid joder pero claro no la conoce a mi mujer sí pero ésa es crear hortera si si tú has sido Arcelor así si me parece muy bonita todo igual nos hemos visto en las fiestas del pueblo sobre la verbena en la Plaza toros pues es que tanto has pasado muy bien tú bastante bien vosotros también no pues no me interesa sí sí pero tú eres te tú eres de Alcorcón vale vale verdad yo pensaba que iba a ser más de hortera claro pero a América hablar de muchas cosas

Voz 8 07:54 la cocina es ahí todo

Voz 1208 07:56 como que la piscina esa enorme ah vale vale pero no lado de dos despectivo con la piscina esa bueno pues una charca piscina un la piscina que tamaño derechas tú en metros eso no se muchos cientos menos no hay no te quedas corto si quiere decir vale pues ya está ya lo de Alcorcón no si ha sido a peor no porque Alcorcón está claro es que será hortera era no como dices que no de esta fíjate que yo quería respetar a tus amigas pero vale pero a mi padre que quiero que me está escuchando la radio sólo a fines personales a toda vela tu padre sí básicamente hola papá sólo eso pero del que estamos que estamos quemando minutos de radio

Voz 4 08:39 yo soy un poquito mejor entonces un poco

Voz 1208 08:42 diez de algo bonito no la popa aprovecha este momento para decir la tu padre algo que nunca Athletic jirafa mucho perfecto

Voz 4 08:50 pero para sacar a lo mejor no quieres me dice Javier del Pino te arriba si quieres aprovechar algún trapo sucio familiar

Voz 1208 08:56 alguna movida de tu padre que quieres hacerle echarle en cara por dejarlo oculto nosotras yo

Voz 5 09:01 es que no creo que nadie esté escuchando por eso aprovecho

Voz 1208 09:04 tu familia pues

Voz 5 09:07 es algo que te pica

Voz 1208 09:09 tu familia que

Voz 5 09:11 aprovecha ahora sucios

Voz 1208 09:13 usted tiene más dinero

Voz 5 09:16 quiero que me den mis padres más dinero cuando toda la hora nada

Voz 1208 09:21 los padres cinco euros cada cuanto

Voz 5 09:23 cada semana joder pues nada le pido más a mi padre pero se enfada Hay me dice que no hay más dinero y bueno

Voz 1208 09:33 no vamos a ver cómo acaba el motivo inicial del plan pero hagamos la rápido que tomos en directo no fue a entrevistar sigue estando ya que me queréis Álvaro es verdad pero por favor corre pero que se te el Ministerio de fotos pero poner a una venga vale

Voz 4 09:52 oye a ver mi mientras se solventa es esta yo te cuento no estas escuchas no sé

Voz 1208 09:58 viñedo del virus corre corre corre usar medida del Pino Javier dice que iguales primo déjame que te quiero quiero

Voz 0874 10:05 en el papel de detectarlos no NCIS

Voz 4 10:08 si preguntes a la gente sin cocinar

Voz 0874 10:10 datos poco como lleva el paso del tiempo qué balance hace de estos últimos diez años de sus vidas no Si se imaginan que iban a estar en otro lugar que están ahora

Voz 1208 10:21 si bien es cierto que estoy hablando de vale gracias chicas a toro

Voz 4 10:27 dos millones de oyentes y fuentes

Voz 1208 10:31 Javier lo vamos a ver estoy viendo en entrevistas

Voz 9 10:38 no lo sé vienes a matarle no vemos a Berlín para decirle que no

Voz 1208 10:43 Javier del Pino que es un referente un faro

Voz 9 10:45 sí que me encanta y que ha cambiado muy poco

Voz 1208 10:49 con diez años me encanta es mejor

Voz 9 10:51 que vuelva Gemma Nierga también un y un mensaje a mi amiga Paula

Voz 1208 10:56 esto se está moviendo acortando eh creo que esa es otra cosa

Voz 9 10:59 no es muy amiga Paola fue Toulouse pero bueno algo verduras oigame a mi amiga aula que están Berlanga cosa no habla te quede que es Potito ahora pero

Voz 1208 11:10 volveré no pero Javier es tu culpa es que ya no se viera modernizando esto gracias chicas pero que vamos a ver es que te rodea

Voz 4 11:21 a ver pues oye a la gente que te ayuden Valentina señor a disolver al grupo aquí en pregunto Javier qué perfil tiene un perfil de mediana edad destruidos

Voz 1208 11:30 todo treinta cuarenta cincuenta metiendo otra foto sin yo saberlo

Voz 4 11:33 es preguntar un poco por el paso del tiempo si la gente cree que está dónde pensaba que iba a estar preguntarle a este chaval venga

Voz 1208 11:38 vale una foto ya te pregunto cosas que está haciendo foto Pérez tres fotógrafos está haciendo fotos con me todos preguntando por cómo pasa el tiempo de los últimos diez años como estabas tu hace diez años en dos mil nueve el cuando estudiando

Voz 5 11:54 estudiamos Instituto que curso cuarto horas de frío un poquito se de Canarias

Voz 1208 12:01 hasta ahora mismo estás no quiero decirle a la gente que no estar en Madrid que no hace tanto frío desafió refresca no hace tanto frío como y tú estás cobre tuviesen

Voz 7 12:12 en enero sufriendo común de una foto contigo no y ahora imagínate donde no sé te hace diez años que ha estudiado que desayunaba hace diez años ya Sevilleja año puedes desayunaba acá o con acaba lo que algo tendremos canario

Voz 1208 12:30 siempre que la guay guapo de allí pues yo qué sé

Voz 7 12:33 yo que dime dime algún bocadillo calamares canarios sólo tres ustedes

Voz 1208 12:38 en cuenta algo que siempre en la radio gusta mucho cuando se habla de las regiones de este gran país cuenta algo como muy exótico de allí que la gente diga

Voz 5 12:45 es fascinante la diversidad cultural que desayunar leche con gofio

Voz 1208 12:50 según Morales comprarle algo más alguna fruta tropical una fruta

Voz 7 12:54 te Canarias

Voz 0874 12:57 ahora pregunta le pregunta por los sueños rotos preguntarle si pensaba que estaría horas delante de primar seguramente

Voz 1208 13:04 yo me voy a desayunar me ha venido ahora Javier si se te ha roto algún sueño de los últimos diez años algo que tú que pensase que iba a hacer hasta ahora y que se haya desvanecido digamos como polvo de estrés

Voz 7 13:15 la verdad que no

Voz 1208 13:16 ahora tu sueños contienen datos hasta ahora intactos todos todos

Voz 4 13:20 en qué trabaja

Voz 1208 13:23 trabajo de mercado no vale lo que es lo que con diez años soñaba trabajar Mercadona pero te has adaptado me he adaptado o sea tú estabas en el sueño esto que los sueños a veces estás pasan cosas locas esa actitud puede despertar te te has metido en la narrativa del sueño agradecer es él es el tipo de persona que vas a ser feliz siempre yo intento hacer eso también siempre no tener ilusiones adaptarte a lo que la vida no ser pragmático disfrutar de las móvil así como tiene que ser un un hombre como como ya no quédame como yo te doy un saludo con la mano te también lo tiene bastante Canarias temporadita desea lo mejor hasta luego

Voz 0874 14:01 BP que te un poquito más elevado

Voz 1208 14:04 sí sí sí gracias Javier desde aquí desde el País Vasco para para para hacer las fotos

Voz 0874 14:13 ha venido desde el País Vasco para sentarse a Yemen

Voz 1208 14:16 murió hace bastante frío se vio que tu tu al celuloide Euskadi está más a gusto estoy estoy ya pero chaval viene descamisado en hombre aquí agrega para ir mucha suerte

Voz 1208 14:30 hoy es bueno te buscando alguien que hacer una entrevista pero pues hace muy rápido acompañamiento a petición de la foto de camino fíjate importa si no a digo ahora pero voy haciendo haciendo lo que no veo la foto es que no porque lo que está pasando aquí no lo de la tecnología lo que ahora por otras vías

Voz 0874 14:47 Day dos pues que aprovechen

Voz 1208 14:50 porque corre piten pero por estar más todavía gracias gracias al buen día destacadas Vigo saber alguien más mayor no sí

Voz 4 14:57 vamos a ver si buscas buscas bastante mayor telescopio Abella por ellos señor de hecho cincuenta y tres años

Voz 1208 15:07 hola buenos días os puedo hacer un par de preguntas buenos días como no somos el no pasa nada eh la pregunta A se ha enfadado cuando tu padre siempre pidiendo disculpas a tu padre Diller quiere con buena intención era por la risa

Voz 0874 15:26 porque si quería no la deja sí pero ya ya

Voz 1208 15:30 vamos a ver es que se está ahora sola muestra por la que hay puede hacer un par de preguntas Señor Señor me puedo hacer una foto con usted no quiere usarlo psicología muy bien muy de verdad o el señor que fue adaptada y el paso de cebra si no se ponen cojo venga pues cámaras más pobre

Voz 10 15:55 es una cola de puedo hacer una pregunta al señor ha puesto pero eso se va se va corriendo es justo y lo ha visto cómo somos yo escucharos y de común podencos Virgen Santa

Voz 4 16:07 estaba mayor pero ha tenido una zancada sensacionales oye nada entonces qué cosas que está está vacía hoy la gracias hay muchos chavales moviendo me muy rápido esquivar el tema porque con tantos social

Voz 1208 16:17 mira aquí aquí en una pareja de señores de intentarlo con esto se puede hacer un par de pregunta si entonces si tú si los dos dicho mira

Voz 5 16:27 Broncano como he visto sí como me una tórtola ahí está ha sido una aparición pero espera espera preguntarle si si hubiera

Voz 4 16:34 pido que no nos permite pregunta Javier del Pino que si hubiese sido Manuel Burque me de yo se hubiese para

Voz 1208 16:39 Manuel Valls está ya ha contestado de todo tengo un par de preguntas a hacer muy bien Sabas es tu hermano

Voz 5 16:47 mi marido herido pero se va como si nada será como que pasa de cómo está ya encallado eh sí sí no no él pasa

Voz 1208 16:54 vale vale pero pero espero es el momento señor que te Arjona

Voz 5 16:57 con su mujer a Madrid mirando cosas Single que estoy buscando y de momento nada ya hemos encontrado ropa claro Albuquerque busca vez Puy es así en especie el vertical ropa de invierno claro fondos lo haga no bragas no no lo diría yo te digo de bragas Braga lo digo ahora de cuello así mira me tenía yo en eso

Voz 1208 17:20 pues vamos a ver muy rápido estamos hablando de un reto que se ha hecho ahora el Internet de como estaba uno hace diez años y como estaba ahora sí lo ha visto

Voz 5 17:26 no no lo he visto pero van Cuéntame vale pues es eso y sobre el joven yo iba mejor que sentido en el trabajo porque porque he cambiado de trabajo tras pues antes estaba en un Estellés el ex funcionario Estado Estado letra la B

Voz 1208 17:46 bastante alta sí

Voz 4 17:49 el estado viene por encima tienes

Voz 1208 17:51 allá al alto funcionariado ya te digo ella ya tengo algo

Voz 4 17:55 y qué ha pasado

Voz 1208 17:56 aunque de menos a más casi pasado del de pasar

Voz 5 17:59 después de Cultura al de Industria y lo más gordo mi hubiese gustado pasar al de Hacienda hombre así me entiende la Hacienda se mueve más fasto hombre claro digo yo no ese control

Voz 1208 18:11 mueve parte para Hacienda muchísimo

Voz 5 18:14 pues ya está pobre pero espero que no me lo malo funcionario del hombre pero que para otra cosa a una cosa que te vi el otro día en Buenafuente si se vamos saber el XXII según Berto el veintidós de diciembre

Voz 1208 18:28 ah vale nadie sabe nada en la SER A pero oye pero pero

Voz 0874 18:35 donde pregunta esta mujer nadie donde se ve ya dentro de diez años

Voz 1208 18:38 vale ha sido del Ministerio de Cultura al de al de Interior supongo no vale pero bueno sido Ministerio en el mismo

Voz 5 18:46 lo que pasa es que no está un puesto poquito más alto que un poquito más estoy mejor termina de pagar mi casa gusto

Voz 1208 18:53 la imagen de la felicidad y el bienestar de Europa lo que sí ya ultima pregunta cuándo cómo te ves en diez años otro ministerio directamente en secretarías

Voz 5 19:02 todo con diez años más lógico que jugó con el gato no me había divina de la muerte vale ir ganando más pues no lo sé no lo creo que que te queda a nivel ministerial hombre llegara a mandar en el ministerio que el ministro ministro hombre claro ministro quemar da ministro que quemar da me me da lo mismo como se lo llevan todos calentito y encima no se quiere me ser ministros yo quiero ser ministra de lo que sea me da igual

Voz 11 19:28 además me da lo mismo

Voz 5 19:30 sí pero Pablo

Voz 1208 19:33 no ministro no pero era de aquí a Pablo que estaba digamos en una posición labor más baja ahora imputado

Voz 5 19:41 claro sí sí ya ahora es Márquez y todo pues suerte de que nos en la política en Podemos Cándana un poco raros si sabes

Voz 1208 19:49 que hagan hueco libre al niño

Voz 5 19:52 no sé si me pilla estupendo me jugado ya sabes llevarlo lo calentito

Voz 4 19:57 bueno a todos por los mismos

Voz 5 19:59 eso así

Voz 1208 20:01 disfrutar nada de igualmente me alegro mucho de cuál has estamos bien todo luego sabrosa tu marido vale que al Javier torció un poco bala cómo se puede hacer una fue tengo que describe así es que en directo la radio vienes con dos niños con dos bebés IVIMA graciosos mi madre mía Javier ya sea de todos emo

Voz 4 20:23 bueno es que viene con

Voz 5 20:24 las hola anillos los días cuando están dormidos claro por la noche

Voz 1208 20:30 por no porque lo están flipando ahora mismo como lo pactado con un animal en la mano es de juguete no iba a matar nada están flipando lo que hace madre bueno señor que no es padre venga la foto la foto que sacar adelante

Voz 5 20:43 tiene un vídeo Home vídeo vale pero esto ya lo

Voz 1208 20:45 se pueden yo tú que vale su peso sobre el veto te que sabe también el marido

Voz 5 20:50 él fue el se escapó el viernes para verte

Voz 4 20:53 desea lo mejor suerte a esos niños ese escaparate en tu venga tú

Voz 1208 20:57 qué hago sube vale vale voy

Voz 7 20:59 ahora

Voz 0874 21:13 tenemos a un representante de las ciencias sociales ya todas las ciencias puras para hacernos una pregunta que lleva siendo objeto de polémica durante siglos desde la Grecia antigua y es que es el tiempo en función de ese Challenge que hay ahora a es de SER Guadalajara nos escucha Jesús Sanz Abat que es catedrático de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid sus líneas de investigación pasan por cuestiones relacionadas con las migraciones y el desarrollo pero también con movimientos sociales y antropología urbana cómo estás Jesús buenos días

Voz 12 21:39 buenos días aunque no soy catedrático pero bueno buenos días

Voz 0874 21:42 pero es que no adelantamos dentro de diez años lo serás seguramente no no lo sé no quiere serlo un bueno si me dan a elegir a lo mejor prefería otras cosas que es el tiempo desde un punto de vista antropológico

Voz 12 21:55 de la antropología una de las cosas que que pone de manifiesto en el estudio otras sociedades es como el tiempo se construye socialmente como esa mirada que nosotros a veces tenemos el tiempo como algo exacto medible y objetivo pues como otras sociedades no lo conciben así lo que pasa es que desde un nuestra concepción del tiempo que sobre todo tiene tres siglos luego podemos hablar un poquito más de cuándo surge pues tendemos a pensar que en aquel tiempo es algo objetivo que todas las sociedades lo piensan en de otra de la misma forma no cuando prestamos atención a que sucede en otros contextos pues vemos que no que cada sociedad tiene una forma muy particular de pensar el tiempo de representarlo Eden situarse en él tiene que ver con el tabaco

Voz 0874 22:35 de de los ciudadanos de cada sociedad con cómo afrontan la vida con qué serenidad digamos

Voz 12 22:40 pero tiene que ver también con más cosas por ejemplo si vamos a un clásico de la antropología como son los Nuggets que que bueno fueron estudiados en los años treinta cuarenta pues para ellos la organización del tiempo tenía más que ver con las actividades que realizaban más que con el cambio de los meses por ejemplo no la pregunta por situarlo de alguna forma no en vez de Charles pues a lo mejor ellos lo llevarían algo así como que paso hace diez periodos de la sequía pero para ellos es más importante la actividad que realizaban más que ese elemento medible que tenía que ver que que para nosotros es fundamental para entenderlo lo que sucedió en la revolución industrial sobre todo una cuestión que es cuando se se extiende el uso de los relojes y cuando el reloj aparece en los procesos productivos

Voz 0874 23:20 pero en Radio Murcia está Salvador Martínez que es director del Instituto de Neurociencias del CSIC cómo estás Salvador buenos días hola buenos días cómo interpreta el tiempo en nuestro cerebro

Voz 0925 23:31 pues el tiempo es son resultado de la actividad del cerebro es el resultado de la secuencia de de eventos que ocurren dentro del cerebro cuando interpretamos cualquier actividad mental en definitiva es orden las la evolución ha conseguido mantener hay a los organismos más adaptados que han sido capaces de que los procesos se ordenen para tener resultados eficientes y adaptables entonces el tiempo es es consustancial con el cerebro el depredador no podría cazar a su presa sino tuviese la capacidad de anticipar dónde va a estar no donde está

Voz 11 24:07 hola Javier y lanzarse

Voz 0925 24:10 la acogerla igual que darle una pelota donde va a estar en el tiempo

Voz 0874 24:15 más adelante para conseguido darle es decir

Voz 0925 24:17 el cerebro mide el tiempo desde el punto de vista que mide la secuencia de sucesos que están dentro de él y la forma de forma constante en ataque

Voz 0874 24:27 me encanta sabes Salvador te agradezco mucho que haya sitio David ha hecho caso al salvar a sabes qué pasa tiene hola es oyente de este programa según me han dicho sí con lo cual anticipaba tu entrada

Voz 11 24:38 ha intentado dar mi entrada lo más me gusta realizarlo por completo que entrado el estudio corriendo laicas árabes

Voz 0874 24:44 fantástico un orden distinto

Voz 0925 24:47 la secuencia es la de Salvador

Voz 11 24:49 no sé si lo primero que oído Javier al entrar al al estudio es el tiempo es consustancial al cerebro sí lo porque estamos dando del Charles que es una chorrada como cómo cómo llegó a esta profundidad no

Voz 0874 25:03 estamos hablando de que significa el paso del tiempo y según Salvador intentaba explicar antes de que tu intentaron interrumpir les sin éxito que hay proceso Salvadó que ocurren en nuestro cerebro que nos permiten medir el tiempo

Voz 4 25:16 a qué se dedica Salvador Salvador es director de lista

Voz 0874 25:18 tú tú de Neurociencias del CSIC pero espera que también te escucha Jesús Sanz que es que va a ser catedrático de antropología social en la que

Voz 11 25:27 nivel intelectual manejamos hoy no

Voz 0874 25:29 y a Jesús en Guadalajara se sí

Voz 11 25:32 Carlos Salvador de Spanair las cuantías perdón

Voz 0874 25:35 verdad Salvador la percepción del tiempo es es algo exclusivo de los seres humanos

Voz 0925 25:41 Nos no no no vamos la percepción la condición del tiempo saber lo que es el tiempo con encanta hoy espera hacerlo dentro de nuestra estructura mental si nosotros estamos viviendo en el pasado el presente y en el futuro en función de las circunstancias que nos rodean mientras que los animales es sólo los primates superiores son capaces de de no vivir en un presente continuo y constante y eso depende de las complejidad de los circuitos que que con conforman nuestro cerebro evidentemente

Voz 11 26:13 pero Javier déjeme que le pregunta qué crees que los primates superiores son conscientes ojo

Voz 4 26:18 te voy a perdonar la verdad es que me cortes ahí a a quién hay bueno a quien considere que sea más oportuna la preguntas que hablaba de los primates estaba diciendo que lo primates son conscientes Llano del tiempo sino de la flecha del tiempo ojo y me he quedado con la flecha del día

Voz 0925 26:35 en puedo decir que me sabéis a qué me refiero

Voz 4 26:38 actualmente es el orden en el que suceden las cosas y te quiero primates superior son conscientes de esto son conscientes de que tienen que hacer

Voz 0925 26:45 a unas cotas antes para que otras cosas fase después

Voz 4 26:47 aquí en cierta forma en sí lo que yo creo que que habiendo respondido tú que lo primero que son conscientes de la fecha el tiempo que X ese concierto y por supuesto Malí Benin City

Voz 0874 27:05 Jesús que equivale divagar explica por favor que

Voz 12 27:07 la concepción circular del tiempo bueno pues es el tiempo que existen algunas sociedades que tenía más que ver con esa idea cíclica que también aparece por ejemplo en los ciclos agrarios por retomar lo que planteaba Salvador cuando el dice que son conscientes de que tienen que hacer una serie de actividades para ellos sin vamos por ejemplo al ámbito agrario estoy pensando por ejemplo en algunas representaciones que existen en el románico que se llama en los mensajes por ejemplo no que que representan los diferentes ciclos de la cosecha pues hay una concepción de que hay toda una serie de procesos que viene no la siembra

Voz 0874 27:39 la cosecha del lo que sea no de uno detrás de otro

Voz 12 27:41 pero más allá la concepción del tiempo que tenemos nosotros como algo medible exacto y objetivo pues no era tan importante para ellos ya porque esa

Voz 0874 27:50 o cuando alguien no está dando la TUR de radio es un auténtico tostón parece que el tiempo pasa más

Voz 12 27:55 espacio porque si eso pasa muchas veces judía hace digo

Voz 0925 28:03 bueno si los profesores quedamos ideas a nuestros alumnos como les hacemos

Voz 11 28:07 pero vosotros esto es que existan conscientes del paso del tiempo no intentéis aliviar ese peso eh

Voz 0925 28:14 de lo único obviamente el tiempo su objetivo es importante es de hecho lo que estamos aquí hablando y las preguntas y todo lo que ha supuesto este objetivo de este programa es más el ese tiempo subjetivo como los humanos interpretamos el tiempo que que lo que es el tiempo en realidad pero pero es es evidente que que todo ocurre de una manera celebra el tiempo no es subjetivo las cosas tienen que ocurrir las la los circuitos siempre disparan las neuronas las mismas frecuenta la misma el mismo duración de periodo temporal y eso son ya de tiempo inamovible lo único que con los procesos que ocurren rápido las secuencias mucho más rápidas repiten más y los que van más lentos les cuesta más y son los circuitos los que miden el tiempo en cada una de las distintas facetas que hacemos aplicado en la memoria cada cada en Grama de memoria asociado a un tiempo sea el espacio y el tiempo en la memoria declarativa ya sabemos en qué zonas del cerebro

Voz 0925 29:14 exactamente al lado de donde se generan las memorias hay una zona que se dedica a poner la marca de tiempo y otra y otra zona otros circuitos que Sevilla otras neuronas que se dedican a poner la marca de espacio el espacio y el tiempo están siempre puestos iguales luego aprendemos a ponerlos en orden a lo largo extra vida por eso podemos identificarnos como la misma persona cuando realmente lo único que es constante entre un niño de once años y un adulto de veinte años es que tienen las mismas neuronas y los circuitos aproximadamente

Voz 0874 29:45 sí pero que no pero no se parecen en nada

Voz 0925 29:48 ahí tenemos vivencias completamente distintas y podemos ir bien en lugares totalmente distintos pero en cambio no interpretamos con la misma persona eso tiene un componente aprendido tanto

Voz 0874 29:56 que viva explicaba que Finlandia se te te

Voz 4 29:59 para Javier enhorabuena por la elección del tema de los contertulios fíjate que yo entiendo ni chistes porque hay veces que la comedia que esto es lo que te ha puesto en su sitio Salvador desde que es entrenador sí sí sí porque es que dijo ni hoy ni bromas

Voz 0874 30:09 me puede haber Salvador no sé si un medicamento o alguna manera de alterar los neurotransmisores en la percepción de jóvenes

Voz 11 30:17 once

Voz 0874 30:20 pastilla para que para que un programa de radio no

Voz 0925 30:22 en la ciudad cosas Salvador claro mucho esta es decir es es el tiempo en intervalos de hemos dicho que que los en granjas de memoria llevan su marca de tiempo cuando hacemos muchas cosas y estamos muy entretenido nombre primero pasa muy rápido no es ahora no se hace larga luego en nuestros recuerdos y hace más largo de tal forma

Voz 0874 30:43 sí parece que he pasado más tiempo y es por cierto

Voz 0925 30:46 recuerdos es recrear en en en volver a revivir secuencia por secuencias todo lo que ha ocurrido es decir el tiempo es tan plástico como eso una una hora aburrió víctima de clase o una hora de radio un poquito de se convierte en nada al día siguiente no sabidas afortunadamente es en cambio esa ahora llena de emociones de cosas que te gustó qué te pasó tan rápido al día siguiente te acuerdas perfectamente de casi todo lo que sea abatido como

Voz 0874 31:12 me está encantando y además como ha saltado

Voz 11 31:15 la mente había hay un doble juego con la con la con la droga intuyo que has si no ha hecho como si nada

Voz 4 31:21 no lo supiese nada del tema y además hay gente que habla mira

Voz 0874 31:23 en la anterior habían invitado que tenía una especie de risa fácil que era un poco incómoda si digo como oyente no como entrevistador Salvador eludir

Voz 4 31:32 de cualquier modo cualquier amago millón fíjate qué he dicho por debajo Tarbes a la Dhanga ya sé cómo sientan está encantando porque igual hay una sección

Voz 0874 31:37 para él los Gala Salvador los domingos a las eso cuando ya el te lo voy a no que está ahí que comía querían Salvador Martínez que es director del Instituto de Neurociencias del CSIC Jesús Santa but experto en antropología social en la Complutense

Voz 11 31:51 lo muy bien los dos eh un abrazo un abrazo

Voz 0874 31:53 oye cómo estás jugando Roger tú lo está pasando mal

Voz 4 31:57 muy tenso fíjate que he dicho que no iba a hacer chistes por una mezcla de que el discurso de Jesús Salvador era muy bueno y además porque tenemos las pantallas está jugando el segundo set nombre no ha sido segundo si van van usted Ta1 contra sí sí pasa estoy hubiese siempre admite que ofender a mi a mi me cae bien hasta hoy osea yo es que tengo una percepción del tiempo también relativa a mi mi mi patrón de tiempo Roger Federer todo depende de cómo le vaya a él

Voz 14 32:22 te queda Se no tienes prisa me quedo

Voz 4 32:24 dice luego me toque ir pero la comida se venga venga acaban

Voz 11 32:43 sí Ángela Quintas buenos días buenos días a coco es David que hoy se ha puesto su perfume más lo lo ha celebrado mucho te ha gustado mucho me invertido

Voz 8 33:06 me encanta como pero bueno nadie perfume

Voz 11 33:08 lo que a mí me gusta me gusta generar buenas sensaciones entre la gente sí sí pues tocó te lo agradezco poco claro porque es que yo no voy a fijado que huele a coco Coco tome yo sabía que olía bien sabes a Playa de que eso lo que quiero despertar pero es preciso

Voz 8 33:26 claro yo lo he besado Ángela

Voz 0874 33:28 sí yo creo que es Ángela se expresaba que era

Voz 4 33:31 sistema es es una es un perfume que se llama como una enfermedad a siete grados de separación al empezar ya al final de hoy todo el mundo que que huele a coco tendrá inventiva se ha tenido en cuenta habíais este tratar toda mi trayectoria de hoy por la gente que huele a coco mi madre tu trayectoria que espera es que sea de éxito yo siempre te has puesto con las siempre voy apuntando alto y claro

Voz 0925 33:51 sí ya te agradezco aclara te agradezco que desde que te guste

Voz 0874 33:53 de qué de qué hablamos hoy Ángela con este

Voz 0925 33:56 porque si estaría bien que fuera eco

Voz 11 33:58 no sería cero seis de codorniz si te puesto esencia de codorniz la gente yo creo que no es un extracto de codorniz de la perfumería nunca se ha celebrado mucho bueno nunca se sabe

Voz 8 34:12 vi porque hablamos de codorniz por el auge de Vox que le gusta mucho la caza o

Voz 11 34:16 no ha sido tu eh yo no me decía nada Volcker ha sido tu esta vez

Voz 4 34:19 que el porque Burque habla siempre presentes que es increíble

Voz 8 34:23 no no no no no ha sido lo que ha pasado bajo no que ha pasado una oyente del programa estaba es que me gusta mucho programa muy muy bueno

Voz 11 34:30 te lo cuenta él lo va a escucharlo

Voz 8 34:32 luego se lo va a decir su madre pues ha pasado y entonces se le ha preguntado a esta oyente del de la isla

Voz 11 34:38 me he preguntado por qué me lo han dicho tú yo que vas a otro LEAR de todos los datos

Voz 0874 34:45 no ha querido parar porque es oyente del programa pero le he a David preguntarle si se hubiera parado si las entrevistas las hubiera estado haciendo Burque en vez de tú

Voz 13 34:52 he dicho quiénes que

Voz 8 34:55 pero el otro día Betty es verdad

Voz 11 34:59 a golpe de lo que dijeron esperar

Voz 8 35:01 sido bronca eso eso es lo que te he dicho eso yo ya lo digo no yo soy conocido esto

Voz 6 35:06 sí pero perdí y en qué momento salió Javier a colación

Voz 8 35:09 no le dije sabes que es Javier del Pino

Voz 11 35:12 si te quieres te Agustín eh por una vez la cuándo

Voz 8 35:15 es de tres

Voz 0874 35:17 te preguntes a un tipo de quince años

Voz 8 35:19 a usted qué le pregunta a alguien de cuarenta Mi madre ayer te vi en Google Imágenes no sé por qué porque me gusta futboleros extranjero Javier por qué te siempre lo tan liso

Voz 11 35:29 es verdad es que me lo liso y muy claro sí sí pero

Voz 0874 35:31 perdona en qué circunstancias tu madre me busco en Google

Voz 8 35:34 Javier lo es Burque está planeando algo si me sigues quitando he de pedir una orden de alejamiento con madre ahora mismo se la tiene jurada David yo siguiente

Voz 6 35:45 Javier no te importa que yo yo retenga el odio de la madre que yo yo lo guardo para que nos

Voz 11 35:51 es fiel con más personales que además enfada contigo se lo sé lo sé que ese David para tu madre

Voz 0874 35:56 por ello caminando por la calle es un objetivo terrorista más que eso

Voz 11 35:59 tú tú por ahora menos pero David de mando un saludo a si yo cuando yo pongo la otra mejilla descargas algo así era buscan darle algo ponen un beso y cariño donde estaba ahí estamos en la cola

Voz 8 36:11 la perdón pero sí como es el caso

Voz 11 36:15 has codornices ahora ya normalmente suelen estar en granjas

Voz 0874 36:19 bueno pero pero hay una cosa que sacan unas fotos no sé no sé quiénes esta persona foto

Voz 11 36:23 viene con los invitados supongo tiene como otros en La Codorniz yo creo que que en casa es caza menor si no caso yo creo con perdigón gordo si bueno pero sí comprársela apoyaría me imagino que que que hacerlas grabó una claro que hay gente muy virtuosa que casa con jardín

Voz 8 36:43 días dificilísimo yo creo que tiran de cartucho no se flechas pequeñas como de cuántas codornices hacen falta bastante aquí estamos hablando animalito es que a mí me están dando mucha pena porque ya son pequeñas no

Voz 11 36:55 Aritz hombre y pesan entre cien y ciento cincuenta gramos cuanto

Voz 0874 37:01 falta para alimentar

Voz 11 37:02 no sé señor de Casa Lucio codornices y además sale muy poca carne claro porque tiene ahí decir que hizo viento Corniza experimental ponen hígado el Cebolledo y rellenan un senador senador con menos de quince codornices porque hay una diferencia entre la perdiz la verdad pero vuela perdices más grande pesada como la diferencia es que algunas son

Voz 8 37:26 dice los huevos de codorniz eso ya es a hablarnos de la carne de codorniz Madre de Dios vaya alejada tenerlo es culpas

Voz 11 37:37 me que reparte bien estéticamente que más un cortijos es que es que tenías en cámara lenta es innecesario

Voz 8 37:44 pero ya se mueve pero perdona

Voz 11 37:47 estamos hablando de vale vale

Voz 8 37:50 te pregunta Davis me has preguntado

Voz 11 37:52 no me te n'était contado la diferencia entre la pérdida y la codorniz creo que sí pero eso me voy a gran nivel nutritivo te digo nos venga vale venga a nivel nutritivo pues proteína de alto valor biológico es decir que no aportaba aminoácidos esenciales de los que mi cuerpo no puedes fabricar vale el a nivel de grasa la poquita poquita nada no con seis gramos veintitrés gramos de proteínas hidratos por cuanto gramos por cada cien siempre se ofrece cada cien gramos cada cien gramos y luego lo si comparamos los huevos de codorniz con los huevos de gallina pues a pesar el huevo de codorniz tiene mucha más grasa mucha mucho más colesterol que él lo de gallina pero pero está aquí me estás hablando es de comernos La Codorniz de comer bueno pues bueno ya ella incluido todo de dicha venga pero como hace razón para tener más calorías el huevo más colesterol colesterol pero sí que yo escucho a ciento cuarenta y cuatro mil usted no más eso sí da gusto verlo hombre sí sí pero tiene más colesterol llevo una bomba dentro de mí yo comer mucho juego de córner

Voz 13 38:53 sí

Voz 8 38:56 esto requiere mosquito muy si quisiera tu yo tenía un deseo

Voz 6 39:01 a mi madre y tiene el camping gas daba una huevitos de codorniz y un pequeño peque

Voz 11 39:08 la aleje un mechero para sí sí sí en el colegio nos divertimos mucho

Voz 0874 39:13 como siempre

Voz 11 39:13 para la carne de codorniz Ángela porque tan pequeñita claro hay veces pero se puede tomar en escabeche por ejemplo

Voz 0187 39:19 normalmente os a la temporada de es de para tomar

Voz 11 39:23 la fresca de otoño e invierno y luego ya normalmente se suele tomar en conserva te veo reacción ahora te lo he probado hablo de La codorniz con Bale colgado con lo que ocurre es que no amigos pajaritos pequeños claro es qué es lo que tiene derecho a ser comida no están prohibidos comer pajaritos dormí prohibiese primero no yo creo que supere sabes que en esta emisora en estas

Voz 0874 39:46 añadió a la que tanto debemos sí que tanto nos ha dado a David y a mí sí

Voz 11 39:52 a mandar un poco menos pero estamos trabajando en ello ahí

Voz 13 39:56 es así sí sí hombre alguno habrá que Carlas que sí sí sí sí Casamayor hombre siendo Carlos tengan envergadura que tienes

Voz 4 40:07 hecho quizás esa mayoría cuchillo sería sería absurdo caza menor

Voz 8 40:10 Carlos Francino y te digo más

Voz 13 40:13 a lo mejor no te gusta verlo nuestro querido director general que si se Daniel Gavela que entre sus virtudes esta que es un gran que azota gran entonces tasa

Voz 11 40:23 tanto en concreto de su habilidad yo estoy mira

Voz 8 40:27 sí sí todo lo que hace un año la verdad está bien hecha por supuesto Daniel Gavela Daniel Gavela te caza una gira fue un guiño de desplome

Voz 8 40:38 manejo de las armas lo voy a decir que sea diferente Ángela hay mejores épocas para casa que adormece eso

Voz 11 40:44 para comer y que realmente no les gusta entre otros

Voz 0187 40:49 en invierno en otoño y en invierno esa época en la que se suele comer porque es que la la codorniz es un ave migratoria entonces viven

Voz 11 40:59 cómo se mire como que no que es un ave migratoria va caminando sí he dicho tarda en recorrer hemos pasado casi siempre escúchame mejores expertos pasa los inviernos en África vuelve a la península con el calor lo que pasa que las que tú come son de granja pero lo que tardaba al pensarlo porque Campanilla se lo ha hecho en otra cosa que tiene una sala

Voz 8 41:23 la Codorniz no lo sé no demasiado pequeña

Voz 11 41:28 tengan una idea de lo que estamos hablando Miguel

Voz 0874 41:32 el López y David Gutiérrez que son socios del restaurante el ingrediente en la calle a Lence número cinco

Voz 8 41:37 pre Miguel Ángel David cómo estáis muy bien

Voz 0874 41:39 muy buenas como leído yo sí yo he vivido ahí en ese

Voz 13 41:42 en prácticamente en ese número durante dos otros años Ríos Rosas si no es así cuando hay diría yo es que

Voz 11 41:50 para dando a ver si perdí porque lo he visto yo vuestro retornando nunca digamos dos añitos en firme yo hemos bueno perfecto dice tú sí sí sí hay lo dijo justo habrían el restaurante que pende si no había ido

Voz 8 42:07 mentimos algo de lo que se ha dicho aquí o yo

Voz 16 42:09 no yo creo que no no nada está todo

Voz 11 42:12 correcto reclama dos dos hombretón es para un pollito Miguel Ángel David tiene aspecto de tatuador es deber llega en una Harley Davidson y a ellos hay un platito

Voz 8 42:26 lo que parece una mi malito muy muy bonito que estaban como boca arriba el pobre cruzando ya lo habéis Kahabar ya ya sabéis si es de no sé qué es o es no llega este granja si se casan con las salvajes con perdió porque yo he dicho vale vale o sea que no nos hemos metido la pata esencialmente se come salita se comen repaso muy que se comen pegadas al eso te iba a decir ahora sí no no no no no no no parece muy pequeñas esto esto como está cocinado esto está cocinado en un guiso ese marcan y luego se echa bueno en la salsa

Voz 11 43:04 porque porque marcan que te marcan en la eh

Voz 8 43:06 oye hago mantequilla con aceite debería saber ya David lo que significa olvidado dorar un golpe de calor

Voz 17 43:14 sí en por fuera y luego ya se guisa en una salsa

Voz 0874 43:17 vale vale vale vale y hay mucha gente que os pide esto tienes que sí

Voz 8 43:21 plato nuevo que tenemos ahora es hace nada Purito pero todavía no ha habido nadie me lo aprobado todavía

Voz 11 43:26 a empezar a verdad

Voz 8 43:28 me está empezando a gusto sabéis que súper peligrosos si su nivel de colesterol La Codorniz

Voz 11 43:33 los huevos huevos La Codorniz también ir porque sale de no que no que no que no que no te enteras los huevos hacéis huevos de codorniz pues hemos tenido también bastante sí

Voz 4 43:44 si usted es un plato que había introducido

Voz 0874 43:46 el menú por por demanda popular la vida tanta gente que lo pedía que habéis dicho

Voz 16 43:50 vamos a cocinar codorniz eso no de hechos tenemos ahora otro plato con Corniza

Voz 17 43:56 cómo vamos a cambiar carta pues

Voz 11 43:58 estos nuevos y se les ocurrió este ballet lo cocinas tú bueno entre los dos entre los lo que basa en la cuatro manos a cuatro manos estuvo encantas los Toronto ya sus amigos pero quietas en lo personal porque me gusta siempre a borrado la vida moderna un equilibrio claro es que es el conciliar dos dos opuesto del espectro es total y yo voy en contra de la persona

Voz 0874 44:23 sabéis que esto tiene que probarlo David seguramente también algún problema digamos un empate técnico decidir si es recomendable o no entonces que él él que puede esperar cuando pruebe esta eso sí

Voz 2 44:34 yo he venido arriba un bueno este en concreto no es una codorniz normal como veis AZ libre

Voz 4 44:40 el de muchas cosas y entonces bueno bonito estéticamente se ser plato es la carnicería

Voz 17 44:45 tampoco es que sepa muchísimo

Voz 8 44:48 además es más útil que yo perdí que que cualquier otra beca Ángela la odia Ángela es si esa especie deje de existir no sentirían sin ningún remordimiento por ella

Voz 0874 45:01 que se mueran todas las codornices alojará las pruebas ahora

Voz 8 45:04 sí claro global Ángela se abre abre

Voz 11 45:06 hoy rodarla Ángela Pérez

Voz 8 45:09 y esto es un indicativo de sus esperanzas yo creo que debería aprobarla y pasa si quieres esto a ver a ver esto es como un pollito aquí

Voz 11 45:21 el bonito la verdad pero como lo prueba es que claro claro

Voz 8 45:26 sería comerme esto es como un pollo pero Lego

Voz 11 45:30 esta abrigada con acuerda yo quitaría el acuerdo porque como lo ha acudido es muy ambicioso si se cuerda Rubio el acuerdo es que el lo ha pero yo me acuerdo de aquí de la ahí ya

Voz 8 45:44 sale más a clavar el cuchillo así pobrecito

Voz 11 45:47 no es lo peor que le puede pasar ahora eh

Voz 8 45:49 el peso

Voz 11 45:52 mira tiene buena textura parece sí entonces no no he tenido quitarle la puerta

Voz 8 46:00 hay más caros de la que yo esperaba ese pedazo de codorniz mira mira

Voz 11 46:03 más que muy buena presencia de carne sí sí

Voz 8 46:05 no se sabe que hace que bueno vale vale vale vale vale sabes lo que pasa esta mañana tengo otra cosa más ha habido un problema técnico durante una hora y pico por ahí

Voz 0874 46:19 y quién intentaba escuchar el programa por la

Voz 8 46:21 de la SER escuchaba que buena escuchaba reggaetón y entonces mucha gente pensaba que era claro hasta que adoptó yo no puedo ser el bocado Ángel venga a ver esta preparado Ángela

Voz 13 46:33 piensa en ese pobrecito pájaro