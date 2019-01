A vivir Madrid | El Valle de los caídos: una memoria de España

Voz 1 00:00 a Manu jugó ya yo y escaso M

Voz 1751 00:15 el Valle de los Caídos siempre ha dividido nunca nos ha unido hace algunos años allá por dos mil ocho el periodista Fernando Olmeda decidió empezar a trabajar en un libro que ahora se ha reeditado con con península al Valle de los Caídos una memoria España en nos acompaña en el estudio Fernando Olmeda qué tal buenos días

Voz 3 00:32 hola muy buenos días ha vuelto a la actuales

Voz 1751 00:34 edad directa este libro yo no sé si cuando empezaste a escribir cuando ha estado comentarte en dos mil ocho intuía es todo el galimatías burocrático

Voz 3 00:43 jo he de recursos en los juzgados

Voz 1751 00:45 que íbamos a vivir esto

Voz 3 00:46 días bajo el Gobierno de de Pedro Sánchez bueno han pasado diez años desde que se publicó el libro ahora efectivamente península ha tenido la la gran idea de reeditar lo tal cual para no añadir más confusión ni más mensajes contradictorios porque realmente en estos años han ocurrido muchas cosas y la virtud que tiene el libro es plantear con rigor en cómo fue la historia del Valle de los Caídos efectivamente yo ya imaginaba que a dos mil nueve en el setenta aniversario de de el momento en que Franco tuvo la idea y el cincuenta aniversario de la con que iba a haber más de un problema desde el punto de vista legal y jurídico etcétera porque realmente es un es un monumento de alta de alto voltaje vamos a decir no

Voz 1751 01:35 si Iker como señalas en el libro siempre ha dividido no siempre ha dividido a los españoles en esta este acción que que hiciste abiertas en el libro que los lectores no no hace un ejercicio de honestidad no me para me parece importante no iban a encontrar datos sobre los trabajadores que lo construyeron datos exactos ni sobre el coste de las obras

Voz 4 01:57 no se sabe tampoco el número de personas sepultadas en la cripta algún día sabremos todos esos datos o o hay que perder la esperanza que decir algún día ese Sabra

Voz 3 02:06 hay muchos investigadores que incluso saben mucho más que yo ahora mismo del Valle de los Caídos que están trabajando a fondo para rescatar esa parte de la historia que no sea contado efectivamente sobre todo en términos cuantitativos porque hay realmente bastantes dudas al respecto a esos datos que mencionas el libro tenía la intención en su momento de plantear de manera rigurosa cuáles fueron las motivaciones del caudillo a la hora de Eric erigir este monumento y yo siempre he mantenido y mantengo que no fue un monumento para unir ni un monumento en recuerdo a los a las víctimas la Guerra Civil que honra se a unos y a otros sino que única y exclusivamente fue un monumento a mayor gloria de los caídos que Mártires del bando vencedor por tanto el libro en el libro se refleja el orgullo de los vencedores el sufrimiento de los vencidos porque a fin de cuentas eso es lo que ha motivado la permanencia a lo largo de la historia de este monumento y esa es la realidad es un monumento que divide a fecha de hoy y que no une

Voz 1751 03:08 cuando empiezas esas investigaciones tú confiesa en el libro que está abierto a sorprender te a dejarte llevar pero una la vez que acabas esa investigación que comienzas a a escribir yo sí sí inevitable sentir cierta decepción no sea creo que tu actitud cambió no que te encontraste en esos archivos en los que en los que buceas C

Voz 3 03:29 encontrar una historia jamás contada porque la historia siempre la escriben los vencedores si realmente durante décadas se ocultó la realidad de la historia del Valle de los Caídos un desde esclavos por la patria de Isaías Lafuente que fue uno de los primeros libros al respecto y otros muchos volúmenes que se han escrito a continuación lo que uno encuentra fue la instrumentalización por parte de la dictadura de de este monumento que nunca fue como digo en recuerdo

Voz 5 03:54 a los caídos del

Voz 3 03:57 el bando vencido no digamos de los defensores de la de la legalidad republicana Hyun lo que un unos encuentra parte de esta instrumentalización por parte del régimen fue el olvido por parte de la transición a la democracia de tal manera que como dice el refrán de aquellos polvos vinieron estos lodos osea que si en su momento se hubiera atajado la simbología hubiera modificado la naturaleza a la naturaleza y la forma de vida en el Valle de los Caídos pues a fecha de hoy tendríamos otra otra historia no

Voz 1751 04:27 sí además es que en el libro lo lo cuentas porque crees que el Valle de los Caídos es un lugar del que conocemos muy poco los españoles Se habla mucho del Valle de los Caídos pero sin embargo es un lugar muy desconocido

Voz 3 04:39 la historia es muy desconocida en el libro efectivamente en el Valle de los Caídos una memoria de España rescato además de de los datos de la construcción del traslado de los féretros etcétera toda la historia más o menos conocida muchas anécdotas que no se conocen no como la visita de unos baloncestistas rusos en mil novecientos sesenta y cinco cuando al régimen la interesaba a abrir España al mundo entonces en una Copa de Europa de baloncesto pues vinieron unos jugadores del CSKA de Moscú a visitar el el valle o aquel falangista que llamó Franco traidor al Caudillo en mitad de una misa en fin hay un montón de anécdotas en el libro y luego no sea conocido más y mejor por qué se ha ocultado porque era era un exiguo del régimen que durante la transición no se quiso no se quiso promocionar digamos por eso está en ese estado de abandono desde el funicular a las instalaciones etcétera yo creo que aquí hay un grave problema que cuando se decide sobre el presente y el futuro del Valle o de los restos de Franco nos en tienen nos tiene en cuenta un factor fundamental que es el legado a las nuevas generaciones es decir que se está circunscriben dado un debate político a un debate social de gente mayor vamos a decirlo así no está nos estamos olvidando del legado y en términos simbólicos en términos de de realidad del Valle para las nuevas generaciones que les da exactamente igual y además necesitan tener un conocimiento de la historia lo más riguroso posible despejando las dudas

Voz 1751 06:09 pero tú creando Hernando al que a las nuevas generaciones les da igual

Voz 3 06:13 sigo las prioridades se de la gente joven no pasan por el Valle de los Caídos pero yo creo que sí tenemos las responder la memoria

Voz 1751 06:21 en la memoria de ambos bandos en la escasa todavía la memoria de los hijos la memoria de los mi

Voz 3 06:26 dos de las personas que lo construyeron ir de las personas que están allí enterradas que están haciendo esfuerzos ímprobos en algunos casos se recuerdo a los de Pajares de Adaja sobre todo para sacar a sus familiares de ahí osea que efectivamente existe una memoria viva por parte de las personas que están intentando rescatar a sus seres queridos el resto de la sociedad yo creo que pasa un poco de del Valle de los Caídos pero sí reclama si no tenemos que hacerlo en su nombre una solución urgente e inmediata para para este entorno fantástico que tenemos en la sierra de Madrid

Voz 1751 07:02 el debate está está en la calle Soriano solamente ese es sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos pero también aparte de todo de esta de todo este debate este ruido que que existe estaría que fuéramos a un momento en el que tú escribes en el libro que de minutos cincuenta y nueve inauguró el Valle de los Caídos somos escucharlo en el no

Voz 3 07:22 no

Voz 6 07:23 en el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que como decía afirmó en el decreto fundacional tiene uno de los monumentos antiguos que puedo entre familiares

Voz 1751 07:35 a la atención como cuentas en el libro como Franco eligió ese lugar y no otro de Madrid ese emplazamiento fue junto al general Moscardó

Voz 3 07:41 sí eso fue en el año treinta y nueve cuarenta dando un paseo por el monte buscando efectivamente un monumento un lugar para un monumento como dice el nodo que desafía se al tiempo y al olvido o no en lo curioso fue que esa idea peregrina del dictador se convirtió en veinte años de obras el fallecimiento del arquitecto que que tenía que abordar que abordó en los primeros años a que aquella obra parecida o digamos que tenía tenía la intención de parecerse a las a las pirámides de Egipto y que se ha llevado por delante a muchos a muchos trabajadores ya muchos presos republicanos realmente construyó al monumento mucha gente no sólo no son esos franquistas también perdón presos republicanos también obreros libres presos comunes en fin mucha gente pero lo llamativo es que tardará veinte años en construirlo con la consiguiente desesperación con el consiguiente efecto para el erario público que esa es otra cuestión en la que se habla poco también a las en el IVA de cómo la idea de la muerte como idea imperial

Voz 1751 08:42 esto de estos hablado muy poco de dónde viene la idea de de los caídos por la patria o lo que venden de los caídos por la patria que es eso exactamente

Voz 3 08:49 en bueno pues toda la toda la atmósfera todo el ambiente fúnebre el culto a la muerte que tiene que ver con el entorno militar y que tiene que ver con el homenaje a los que dieron su vida por por España y a partir de ahí pues todos tenemos en la memoria

Voz 1751 09:07 en España la suya si la la España vencedora

Voz 3 09:09 claro efectivamente insisto en ese matiz la España de los vencedores no olvidemos que ocurrió no solamente con los presos sino con las familias de los presos las familias de los rojos no señalados en los pueblos en las ciudades sin ninguna posibilidad de desarrollo social lo de relación social no entonces en esa España se erigen cruces por todas partes en los caminos en las fachadas de las iglesias todo lo lo recordamos no Iggy IESA ese ensalzan en de los vencedores pasa pues por erigir un gran monumento que reuniera todos no en términos cuantitativos y cualitativos eso es una cuestión que quizá no dé tiempo hoy pero que es interesante ver en el libro cómo se utiliza el criterio cuantitativo es decir cuanto más mejor por tanto hay que habían también los presos republicanos que fueron movilizados sacados de donde estaban para engordar el Valle de los Caídos desde el punto de vista cualitativo única y exclusivamente a aquellos de religión católica verdad que hubieran en peleado luchado en la Guerra Civil a favor del bando vencedor hasta qué punto es necesaria

Voz 1751 10:13 dar la memoria de las víctimas cuántas veces al escribir estas páginas se te han venido a la cabeza pues muchas veces y aparte pues

Voz 3 10:21 viajado pues por muchos lugares del mundo en los que los espacios de memoria son fundamentales el más reciente por ejemplo es visitar la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires no hay otros muchos lugares en el mundo esos espacios de memoria por supuesto en Berlín y otros no de los campos de concentración etcétera en los que es es obligatorio rescatar la memoria de las víctimas la memoria de los desaparecidos la memoria de los fusilados porque los que ganan la guerra nunca se acuerdan de ellos no por eso es fundamental que los investigadores los historiadores los maestros de Primaria de secundaria transmitan a las nuevas generaciones como fue la Guerra Civil cuáles fueron las causas y consecuencias en tema que nos ocupa el Valle de los Caídos pues cuáles son fueron las las a motivaciones del caudillo que quedó después de de ese instrumento a mayor gloria del régimen que quedó en el olvido en el olvido y al final casi casi eh molestaba

Voz 5 11:18 a Franco y molestaba a sus herederos de la transición

Voz 1751 11:21 por último brevemente Fernando quería quería que me contestara a esta a esta cuestión después de haberte empapado no como un ciudadano más sino como alguien que se lo que que es que lo ha estudiado no que que ha estado en esos archivos que ya ha pasado tiempo en ese lugar que crees que se debería hacer con el Valle de los Caídos en todo este debate que existe

Voz 7 11:40 debería tirar si debería ensalzar

Voz 1751 11:42 en ese caso para quien el mismo el modelo alemán qué harías tú bueno

Voz 3 11:47 de momento hacer todo lo posible para acabar con el sentido patrimonial que tiene el abad is it la los benedictinos el sentido patrimonial tanto de los muertos como del propio espacio en primer lugar hay tiene que intervenir la Conferencia Episcopal que ya ha hablado al respecto el Vaticano gestiones diplomáticas lo que haga falta pero es imposible que una democracia como España es inviable que una democracia no pueda no pueda adoptar una decisión al respecto y yo creo que el Gobierno y además lo sé de buena tinta está en está manejando desde el punto de vista jurídico legal el tema con con todo rigor sí a futuro como digo han como he dicho no como un espacio de memoria que es convertirlo en un lugar en el que una comisión Bono expertos relata laten cuál fue la la historia del Valle de los Caídos sobre todo para dejarlo de cara a las nuevas generaciones los muertos por supuesto que salgan de ahí el primero de ellos Francisco Franco

Voz 1751 12:43 Fernando Alameda que es ha reeditado el Valle de los Caídos con península gracias por esta visita a Fernando un beso

Voz 3 12:49 la sima