El bar Angie echa el cierre tras 30 años de rock and roll

Voz 1751 00:38 pues sí lo decíamos antes tenemos que decir adiós al la y que como decimos es un pequeño local de la calle San Vicente Ferrer número cuatro que ha puesto la banda sonora a toda una generación con esta canción que suena al cierre de local en Yi Julio Llorente que es gerente de lo harán llenos acompaña esta mañana Julio qué tal buenos días

Voz 4 01:03 días cómo estás pues un poco hecha polvo la verdad

Voz 1751 01:05 porque es que era un bar de referencia en uno de los últimos vestigios de del rock en Madrid y hablando en la publicidad me decías bueno todavía le quedan días al Angie pero nos han dicho que tienes que cerraron

Voz 5 01:16 si no solamente por temas burocráticos de licencias y demás pues no podemos ejercer la la actividad que llega vamos yo ahí llevando a cabo hace treinta años nos hacen quitar la música nos quedamos sin el alma

Voz 1751 01:30 pero cuál es el motivo exactamente

Voz 5 01:32 no hay un motivo preciso son tema burocráticos en el año noventa y siete pidieron a todos los locales que en Aula de regularizados porque los bares de copas empezaran a surgir pues eran normales que pusieron postes y tal hay en las paredes música y así surgió todo a raíz de la inquietud de la gente por poner música Ivor culpabilizar un poco más el barrio entonces no pudieron a todos queremos legalizar éramos nosotros o no lo hemos hecho bien no no hemos sabido hacerlo pero el caso es que hasta aquí hemos llegado

Voz 4 02:05 los asuntos era el sonido no que que vosotros tenéis una licencia como para que los oyentes lo entiendan como una cafetería realmente era una discoteca un hilo musical teníamos aprobado ya en la última etapa pues no ser yo incluso quitar ese hilo musical entonces no quedamos como te digo si no la música no es el año no es otra cosa y eso que la cosa exactamente doce la dirección que no soy yo solo mi socio Danielli siga gente que trabaje con nosotros Vladimiro Ángela Villa va Vladimiro que ponía unas canciones impresionantes los dj's de ahí pues

Voz 5 02:39 no tenemos ya fuerzas para emprender un nuevo negocio así que hemos decidido

Voz 4 02:43 os habéis rendido que no no pero

Voz 5 02:46 de la energía que necesita un local nuevo y darle el alma y darle la historia a un sitio nuevo pues ya no tenemos la misma energía que teníamos antes entonces se lo cedemos a un agente que es igual de profesional más que nosotros que es gente de ahí del barrio si lo pues no no te lo voy a decir porque no sé si ellos quieren que que lo diga o no lo diga pero vamos es gente en la que confiamos Si son compañeros de ahí de Malasaña dime que por lo menos buena música no sé si les van a permitir bueno ellos tampoco van a hacer obra para poder ni la van hace van a cambiar la decoración iban a cambiar el local y lo adaptar a pues a una taberna estas que están saliendo ahora de Malasaña que han estamos más en la aquí hay ahora mala señal más de

Voz 1751 03:30 lo mismo Julio madre no

Voz 5 03:32 no está claro que que Casa Pepe ya no gusta tanto como antes eso o no gusta la persona leal de sitios así con encanto como Casa Julio hay los otros sitios que veía escondidos por Malasaña

Voz 1751 03:46 esto que dice es importante no que se parece que vamos hacia la uniformidad sea la gente entra esto la uniformidad y en estos días estamos escuchando esta canción que suena cuando se encienden las luces no justo cuando se encienden las luces el año la filosofía del año es es buen pop rock no desde los sesenta hasta nuestros días el fin de semana hay una lista más cerrada pero entre semana había peticiones

Voz 5 04:10 no siempre ha habido peticiones a mí tú vas al local me pides una canción y yo busco el momento de la medita no suene algo que me chirría demasiado como pueda ser el tono de la música a otra que a mí no

Voz 1751 04:23 eso está prohibido beber

Voz 5 04:26 lamente no está vetado pero no no no no nos gusta demasiado

Voz 1751 04:30 a ser una de ellas hay Wyman

Voz 1751 04:50 claro la gente ya ha empezado

Voz 6 04:53 el a correrse la voz de que sí

Voz 1751 04:55 cierra el Langui que peticiones está recibiendo en estos días

Voz 5 04:59 pues es que la verdad es que la gente que está apareciendo está apareciendo gente que pues que ha cambiado de vid en otras provincias y de repente se ha enterado de que cerramos si estaba viniendo a visitarnos gente que venía en los años noventa un montón porque como tú has dicho sí han pasado generaciones por el local a gente que ha hecho la carrera ahí en en el local tomando copas tal y que luego pues han sido gente de bien para para la sociedad iraquí es que no necesitan ver música porque yo me acuerdo muchas veces cuando veo la cara de algún lo digo coño de ahí en Maker o a este le gusta el Brown hay que ser que le gusta tal entonces casi no tiene pero se acercará que no si la música no no no yo no me costó llegas ahí dice

Voz 1751 05:42 a ti no te pega por ejemplo esa blanquiño reggaetón fuera del local

Voz 5 05:46 no hablan guiño a lo mejor estoy poniendo a The Cure o a los ex Midi de veo que se mueve y digo coño pues mira ya se da tiene blanquiño

Voz 7 05:54 hola escucharle feliz

Voz 1751 06:07 cuántos discos físicos hay en el local Julio

Voz 5 06:10 pues ahora mismo no hay disco físico a la Udyco físicos los dejamos a principios de dos mil dos mil uno dos mil dos Nos cambiamos al M3 al mp3 Si tenemos disparó duro tenemos el spot y tenemos internet di practicamente tenemos todo lo que puedas escucha de música

Voz 1751 06:27 el domingo que viene vas a hacer una cosa que quiero que cuentes

Voz 5 06:31 pues el domingo día veintisiete abriremos sobre doce doce y media de la mañana la hemos dicho a clientes amigos que qué te puedes bajar ahí con sus críos Si pues nada intentaremos el que quiera darse una canción de es de es haremos les entre entenderemos sus chavales y tal y ellos podrán recordar esta esquina me gustaba ponerme aquí con mis colegas au aquí existía un futbolín

Voz 4 06:56 o como estaba él allí en aquellos años estaba

Voz 1751 06:59 ha sido un local le como decimos mi mítico nosotros hemos hablado con la foto periodista Mariví Ibarrola que ha acudido más de una vez a este local Mariví qué tal buenos días

Voz 8 07:10 hola buenos días qué placer tenerlos aquí igualmente que tú incluso si te ibas embarazada al Andy Mariví

Voz 9 07:19 bueno es que claro yo me quedo embarazos no ochenta y nueve yo creo que este local es inauguró por esas fechas con lo cual yo ya estaba cerrando la década de los ochenta me ponía es en prime en meta para para soportar luego la década de los noventa que fue dura

Voz 1751 07:37 fue fue complicada allí con quién ibas con era era el local de la última y nos vamos no de la penúltima nos vamos

Voz 9 07:44 eso es digamos que diera un locas al en bueno pues eso se iba yo siempre he querido los vale eso en este caso Andy era después de un concierto productos que ir en la sala estaba cerca Revólver puedo recordar entonces bueno pues se acercaba a a un pequeño local que te que te acogía pues con los brazos abiertos para escuchar una música que no tenías que pedir nada la verdad Soria lo que lo que no ha gustado

Voz 8 08:13 llevas con críticos musicales como como estoy feliz feliz Suárez que pues

Voz 9 08:20 he hacíamos cubrimos igual un concierto pues yo no lo puedo tener yo te puedo decir ahora mismo y entonces sí claro iba siempre con la pareja de de de de labor honores de trabajo yo encantada porque claro era una manera también de deshacer me de mi responsabilidades maternales

Voz 1751 08:42 de el responsable eso te das con la cámara al cuello no Mariví como pueden

Voz 9 08:47 siempre siempre claro así sí sí por supuesto en los noventa porque yo creo que esté Estebas se desarrolló más los noventa yo ya tenía otra percepción de de digamos de Mi vida profesional hace otras cosas sí pero bueno por supuesto que siempre intentaba escaquearme alguna no se para con la excusa de trabajar y de pueden seguir publicando pues pues pues a tomarme pues pues eso una copita un vino

Voz 8 09:21 Wes quitamiedos

Voz 1751 09:23 Bari escúchame pero Ike fotos así que tengas tú en la mente porque tienes un archivo impresionante recuerdas alguna foto que ellas recuerdo haya recordado en el Angie que tengan la cabeza ahora mismo

Voz 9 09:33 bueno mira es que el tema analógico es horrorosa porque claro yo positivos va positivas lo las fotografías que iba utilizaron en ese momento y que me cuenta que en carretera en treinta fotos no eran trescientos como ahora que que te que te vas a disparar Hay dice veinte más son trescientos cincuenta digo ahora cuál es la foto la buena entonces es ligeramente la concesión me entonces yo mi archivo tengo todavía bueno vez pendiente de que lo entera digamos que tener sesenta sesenta por ciento yo me acuerdo solamente me acuerdo de las fotos que yo Time de Venus negativo yo digo yo que será no obstante a la que te dice adiós fe lamentablemente este lugar emblemático pues pues por supuesto árabe y pues sabe que ha hecho una foto pero hay una foto no no no hacerlo ahora si no buscar el ese local porque seguramente la tenga pero bueno no era importantes en el momento que la hice en sentido no no quitarle importancia es no

Voz 1751 10:44 Mariví te invito a que te pasa eso pasa a tomar la última esta semana porque están de despedida gracias por por haber participado Un beso Mariví gracias

Voz 9 10:53 pues muchísimas gracias a vosotros

Voz 1751 10:57 la UDI menos vamos gran local de la penúltima Nos vamos venga que sí que vamos que vamos que la penúltima eh no tenéis fecha de cierre fijada Julio

Voz 5 11:05 ganó cuando la nueva gente que va a coger la dirección de local nos diga que quieren empezar por nosotros no lo haremos a sus sospechas pero el domingo veintisiete que hemos invitado como he dicho antes a a gente para que acuda con sus niños al local será uno de los últimos días pero exactamente no va a ser el último día

Voz 1751 11:23 para algunas bandas ha sido ha sido algo más que un bar no para mucha gente ha sido un punto de encuentro como para Sex Museum y al teléfono nos escucha eh Miguel Pardo que es la voz de Sex Museum Miguel qué tal buenos días

Voz 10 11:39 hola buenos días buenos días vecino buenos días vecino qué tal

Voz 1751 11:45 habla entre vosotros cómo estás cómo estás Miguel estás hecho polvo con esto qué pasa

Voz 11 11:51 hombre fastidiado ya ya esas cosas no las las íbamos sabiendo las íbamos viendo venir

Voz 12 11:57 pero pero hombre

Voz 11 11:59 que se cierre un sitio mítico como como el Angie Mi vecino Julio hay ultima encantador te llena el bar siempre de buena música hay de buena gente pero es que hay cada vez que ha ayudado a que a que Malasaña pues bueno sea la Malasaña rockera bueno que que se cierre un sitio de estos pues hombre siempre es un un verdadero fastidio cuántas veces todo el local allí tomando té la última pues hombre unas cuantas además coincide también que yo pues he trabajado muchísimos años él justo enfrente suyo en el frío puede y entonces pues bueno hay bastante más que ya simplemente a mí osea simplemente con su compañerismo de trabajo hay hay amistad nos hemos visto bueno tantas veces Si la música que pone pues buenas estar increíble que se quede un huequito de esos el cultural el faltar en Malasaña Polvorosa se se va a notar

Voz 1751 12:57 va notarios complicado si decías Julio

Voz 5 12:59 no yo quería decir que da ya que hay muchos locales en Malasaña que que yo yo estoy seguro porque conozco a muchos de los que estéis ahí que hacéis el mismo trabajo que hacíamos nosotros intentar que la gente esté a gusto cree en la buena música y en la cultura ahí queda hay muchísimos que vais a tener que luchar

Voz 10 13:17 más duro contra contra la y están viniendo pero yo creo bueno bueno yo creo que las corrientes van pasando

Voz 11 13:24 aquí el verdadero y ahí bueno sí sí sí

Voz 5 13:33 yo digo el trabajo que se realiza en general en la zona en Malasaña porque les Malasaña para mí el tejido social de Malasaña cuenta mucho pero el tejido comercial cuenta mucho más todos los hombres piano el Carintia advierte

Voz 11 13:45 ha hecho que Malasaña hacia lo es porque antes mala ha generado que era ahí gracias a que los bares se confiamos en eso pues siendo pues claro evidentemente eran los sitios baratos donde podíamos desarrollarnos un poco más y no había tanta problemática con vecinos y con cosas pues es cuando pudimos hacerlo

Voz 1751 14:03 fuese Miguel Pardo solamente diré que viva el rock o lo que quede

Voz 11 14:09 por eso hay que llegar a Ali Al Hadi estos días ante el cierre y criticarlo

Voz 1751 14:16 exacto que estáis invitados también un beso gracias Julia gracias a centros de verdad por haber participado bueno iremos no ha despedimos esta semana aunque sea por trabajo blanquiño vamos y cada día que va estará abierto ahí estaremos

Voz 5 14:33 desde muy recibido

Voz 1751 14:34 en San Vicente Ferrer mucha suerte gracias por haber venido

Voz 4 14:36 a vosotros por el mes

doce y cuarenta y cuatro