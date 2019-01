A vivir Madrid | Hablamos con el compositor del nuevo himno del PP

Voz 1751 00:00 ya saben a todo esto además hoy se cumplen treinta años del himno del PP ya sabéis ese signo luce renovado este fin de semana en la convención de del Partido Popular una mezcla entre el señor de los anillos dicen algunos Juego de tronos para coronar la puesta de largo del nuevo partido de Pablo Casado

Voz 1 00:35 en el último día de la Convención

Voz 1751 00:37 el Javier Bañuelos ha hablado con una voz que encarna Unidad no es Aznar tampoco es Vargas Llosa Ny Esperanza Aguirre hablamos de un hombre capaz de unir puentes es Manuel Pacho el compositor del himno del Partido Popular del viejo y el nuevo Bañuelos qué tal buenos días

Voz 0861 00:53 al Puri buenos días pues sí es todos los personajes soy de aquí en este cierre final de de la convención nacional del PP porque está muy orgulloso del resultado de de ese nuevo himno él mismo saca pecho de de haber participado también en esa refundación en este casó musical del Partido Popular precisamente lo comentabas hoy el viejo himno del PP cumple treinta años aquel lo encargó a Aznar el nuevo casado pero el compositor el autor autores el mismo el creador de aquella melodía Manuel Pacho pues nos decía que esos arreglos musicales ha cambiado algo pero según nos ha contado su creador la esencia en el fondo Puri es prácticamente la misma

Voz 2 01:27 la música no es cambiado casi nada tenemos nuevos arreglos y tienen que verlo un poco más porque

Voz 3 01:33 la para para para para papá

Voz 2 01:36 papá papá para para Papa estás di es hijo natural del anterior bueno curioso no hay gustos comentabas os señor de los anillos

Voz 0861 01:47 eso sí a mí este nuevo y me tiene un puntito más de Piratas del Caribe habla pero buenas buena va a nivel de hecho bares populares después del ejemplo deberán compradores Piratas del Caribe el propio autor en los ha reconocido que la querido dar un toque cinematográfico jo eh ha buscado un nuevo himno épico nos ha dicho que esas palabras acorde obviamente al nuevo PP de Pablo Casado

Voz 2 02:08 he querido buscar la idea de la claridad que quiere impartir el nuevo el nuevo equipo de del PP claridad yo me me fuerza pasión quieren dar a entender que va nada que están renovados que son un nuevo partido olimpismo yo quiero decir que el viejo y no era como era y yo no soy militante del PP ni tengo nada que ver con los temas de corrupción pero creo que ahora hay un nuevo equipo muy vital y muy fuerte

Voz 0861 02:37 claro porque esa es la clave no se buscaba romper también no con ese viejo himno tan vinculado tan señalado por por la corrupción que decía él que él es independiente sea la persona que ha hecho el himno no no no pertenece al Partido Popular no bueno es un histórico es Manuel Pacho un histórico en también música por ejemplo doctor todo tipo de anuncios el signo decía que bueno que acabas de escuchar que no es militante pero sí se siente muy implicado con este proyecto él ha dado un toque personal a esta nueva letra hasta nuevo himno llamado en música liberal e uno que incluso en los ha reconocido ha contado con la aportación personal del propio Internacional Pablo Casado que decía es un auténtico melómano

Voz 2 03:18 hay más casados melómano ir está interesada están los mínimos detalles de de la música tal como hoy en vez de trompas mete trompetas no es que

Voz 0861 03:29 bueno porque ya que nunca te habías imaginado eh o te has preguntado qué opina el autor del himno del PP del himno de su gran rival del Partido Socialista ni idea bueno pues vamos a escuchar musicalmente hablando al menos qué opinión tiene del himno del Partido Socialista

Voz 2 03:44 la música del PSOE por ejemplo Unión el PSOE tiene una especie de de glamour tipo Las Vegas no eso es recortable los ingleses lo llaman todos y glamour que es una cosa como de cartón piedra y me parece muy muy buena música pero no me parece sincera

Voz 0861 04:02 bueno pues este es Manuel Pacho que por segundo una cosa más sorprende para terminar nos ha desvelado que pronto va a hacer el himno de un partido de izquierdas pero va a ser fuera de nuestras fronteras a ser en España porque está plenamente convencido del proyecto que se inició hace treinta años que en el Partido Popular

Voz 1751 04:20 o sea que él no entiende de de posicionamientos ni izquierdas y de derechas él es compositor de pendiente y es un personaje verdaderamente llamativo que da una nota de color en esa en esa convención del Partido Popular antes escuchábamos en el boletín informativo Bañuelos que ha hablado Pío García Escudero y que harás estar pendiente no de ese discurso de de Pablo Casado que finalice con esa épica no como como este himno del Partido Popular

Voz 0861 04:47 la a encumbrar no con esta Comisión Nacional también está Juanma Moreno Bonilla compareciendo en esta convención nacional como bien dices bueno pues va a ser Pablo Casado el que ponga ya el punto y final a esta convención nacional donde bueno también se buscó ese rearme ideológico pero básicamente ha sido una convención nacional para encumbrar a su líder nacional a Pablo Casado ante todos los suyos

Voz 1751 05:06 pues ahí te dejamos con ese himno que es machacón ese queda la cabeza yo ayer estuvo un rato oí

Voz 0861 05:11 pegadizo