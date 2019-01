Flash Deportes SER de las 14:30 (20/01/2019)

es domingo de Carrusel desde las doce hemos contado en la SER el Betis tres Girona dos canales ha marcado de penalti el gol de la victoria en el minuto noventa y cuatro Esta tarde se disputan cuatro partidos más en Primera División a las cuatro y cuarto Villarreal Athletic dos encuentros a las seis y media Levante Valladolid Rayo Vallecano Real Sociedad ya a las nueve menos cuarto el líder el Barça recibe al Leganés en el mercado de fichajes Takashi Inui va a jugar cedido hasta final de temporada en el Alavés todavía no es oficial pero nos cuenta Kevin Fernández desde Vitoria que la operación ya está cerrada fútbol de plata Segunda División resultado definitivo Osasuna dos Mallorca cero más partidos para hoy a las cuatro Sporting Alcorcón dos encuentros a las seis Deportivo Albacete y Tenerife Nàstic yp para las ocho el Extremadura Oviedo noticias positivas para los españoles en el Open de Australia de tenis Rafa Nadal y Roberto Bautista se han clasificado para los cuartos de final el manacorí ha ganado tres cero a Tomas Berdych se enfrentará el norteamericano Fran séptima foie en busca de las semifinales Rafa Nadal pero no me encontraba bien Aranda cero seis

Voz 1774

01:05

bueno siempre seis pues estaría diciendo que soy un arrogante en primera categoría esta es la realidad y no me considero tan bueno como para decirte que no me encontraba bien ganando un partido así