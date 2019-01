Bautista: "¿El mejor mes de mi vida?, en términos de victorias y nivel de tenis yo creo que sí"

Voz 0356 00:00 hola buenas noches dieciséis minutos de la noche allí en Melbourne hace apenas una hora que ha acabado tu partido frente frente a Marin Cilic enhorabuena cómo te encuentras

Voz 1 00:09 bien la verdad que muy bien no estoy muy contento no

Voz 2 00:12 ex era pasado y jugar unos cuartos de final de Gran Slam

Voz 1938 00:16 sí

Voz 2 00:16 sí como tú has dicho la décima una vez

Voz 3 00:19 ves enseguida

Voz 0356 00:22 ha sido tremendo partido empezase perdiendo siete seis te pusiste de dos sets a uno arriba

Voz 4 00:28 no fue partido primer el primer set una pena no porque tenía cinco cuatro

Voz 1938 00:33 el saqueados una semana libre y bueno luego ha impuesto antes durante dos chi insiste cuando ha visto prácticamente perdido ha subido nivel di ha puesto a tirarme fuertes ha puesto a jugar muy agresivo al resto y ha sido difícil quitarle el ritmo ir ya poderme en el quinto set

Voz 0356 00:54 lo habías ganado con dos sets a uno arriba o pensabas que se iba a reaccionar

Voz 1938 01:00 no ha ganado no que que lo veía ya un poco cansado pero al final el se ha venido arriba a los jugadores los buenos jugadores vende muy caras las a las en las derrotas Si bueno sabía que que un último empujón y estaba estaba atento no pero aún así en el cuarto set ha jugado muy bien

Voz 0356 01:20 en cuál es la clave de que en el arranque de este año dos mil diecinueve en diecisiete días me decía un amigo hayas ganado entre dos y Melbourne

Voz 3 01:29 a Berdych Wawrinka Murray Djokovic

Voz 0356 01:34 Marin Cilic sea el mejor mes de tu vida

Voz 1938 01:39 sí sí yo creo que sí no en términos de David de Victoria así de nivel de tenis yo creo que sí que está siendo un mes muy bueno creo que que dar un pasito adelante jugó muy bien el tenis bueno hay que seguir esto todavía no ha acabado

Voz 0356 01:55 a quién te coges en cuartos de final la Federer a seis y Paz el partido está seis siete siete seis cinco está ahora mismo sirviendo Federer para llegar al Tai break del tercer se lo estás viendo con el rabillo del ojo o no

Voz 1938 02:08 no bueno haciendo la prensa ahora mismo no me tentase me he duchado hoy al lío de mi partido pero sí que sí que estoy atento al marcador atento a ver quién va a ser mi próximo rival y bueno va a ser un partido duro como como todos los que Gijón hasta ahora

Voz 0356 02:26 a quién prefieres

Voz 4 02:29 sí la verdad te da igual

Voz 1938 02:35 los dos se rivales muy difíciles iban a ser discutibles de de ganar no y ya hemos visto Juanjo bueno ya habéis visto que que que jugó partido muy largos que desde primera ronda y que ha sido un entorno muy difícil muy duro hoy he jugado tres partidos a cinco seis no al final le aquí cada victoria cuesta mucho oí un pero menos pues de mi próximo rival

Voz 0356 03:01 dos para acabar físicamente estás bien

Voz 5 03:04 después estaba la paliza que llevas si si estoy bien estoy bien es lógico que tengo alguna molestia ya es lógico que que el Messi está siendo exigente pero pero estoy bien si gana el torneo

Voz 1938 03:19 bueno estoy lejos no todavía estamos al principio de la segunda semana de momento estoy muy contento de estar en mis primeros cuartos de final allí

Voz 5 03:27 hay que ir poco a poco no ir partido a partido punto pulcro no irse la desgracia que