Escucha las noticias de las 18:00H (20/01/2019)

ya se ve la galería por la que bajarán por turnos los mineros de dos en dos para excavar en horizontal los cuatro metros con los que llegarán al pequeño Julen esta tarde hemos visto la primera imagen de esa boca por la que entrarán los operarios aunque aún quedan varios metros por profundizar Se espera que durante la próxima noche se pueda llegar a esa cota de los setenta y tres metros con la ayuda de la perforadora procedente de Guadalajara que confían sea capaz de romper la dura piedra con la que los ingenieros se han topado las últimas horas los mineros no bajan previsiblemente ya esta mañana lunes los padres del niño siguen todas las novedades desde la casa de una vecina de Totalán donde están acogidos a escasos metros y cuando ya superado una semana desde que calle del pequeño por ese pozo

no hay más PP que este el nuestro muchos quiere limitarnos pero no les sale recuperemos nuestro orgullo y mostremos como somos digamos de una

Voz 5

01:33

no quiere un pequeño no quién un PP que sea uno más cero Un pepero ambicioso tiene un papel que convenza a ella ilusiones quiero que salgamos a ganar no empatar íbamos a ganar dar recuperar el futuro una España en libertad