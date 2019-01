Gol de Luis Suárez (Barcelona 2 - Leganés 1)

Voz 1610 00:00 así pero ahora sé que vaya a b6 sea abarca quedó Sierra Bisbe holgura con sólo adelantó el árbitro parece que da el golpe era la que estar pendientes privado el adecuado de Suárez que es el que acaba rematando el segundo Si hay falta de suerte en el remate sobre Cuéllar que se queda tendido en el césped el disparo se lo inventó imaginó Messi el paradón de Cuéllar filtre árbitro se interesa por el portero y pendientes insisto los es valorado ya

Voz 1 00:40 de momento no momentos gordo ahora tiene que ver el bar si es fuera de juego necesita el guante derecho pichón juega alguna falta ver vamos a ver si es lo primero fuera de juego fuera de juego no no es no es peligroso vamos a ver la segunda acción despeje de Cuéllar bicho que claro le pega no le anticipa no hay deportes lo tiene el balón hombre es una disputa de balón y hay que ver hay sí yo lo que digo es una cosa cambia las reglas de el peligroso cuando es es el portero lo digo porque no hubiera el sí pero es que le roba la cartera dic pues les hace la el faltar primero se coge la cara después la mano es verdad

Voz 1610 01:25 ha habido despide a los padres de Leganés que se calmen las tapas el árbitro en el área rodar mejores del Leganés el asistente Narros valga el al pero suave la frontal de la pequeña el árbitro de Burgos Bengoetxea mira al cuarto árbitro corsé algún tipo de señal también un jugador de la Leganés apretando al otro asistente claras acerca a Suárez acerca a Suárez para hablaros dice tranquilos y si hay algo o no el bar me lo va a dejar clarito nos precipitemos no protestemos no agobiéis

Voz 1 01:52 estamos preparando para celebrar todavía yo lo que veo y tú es que primero Luis Suárez remata luego les pegarme luego luego es un choque que claro una disputa de balón es que hay que considerar para la gente que el partido que el Pichu Cuéllar no esta no está levantado están de rodillas la rodilla no es que no es Kelly Suárez levante la pierna muy Arribas es que él está en el suelo caro es un remate