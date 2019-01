Carrusel Último Tramo (20/01/2019): El análisis de la jornada y de la situación del VAR en El Sanedrín

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo venas

Voz 2 00:02 no

Voz 0645 00:10 yo sólo una cosa más Manuel Carrillo qué tal muy buenas que la gente se comporte hola amigo muy caro muy difícil es que se os ven Cadena Ser punto com Un poquito dignidad chavales es la primera vez día lamentó a partir de ahora vayamos a espectáculo que muchas veces no se ha visto que vayamos a dar espectáculo ya no solamente ante el micrófono sino ante los telespectadores no como sería si internautas los nueve espectadores buen receptadores también me gustaría que unos espectadores de la web Radio espectador venidos a todos los web espectadores de no sé enganché esos a hacerlo en directo pues igual hay cosas que no deberían verse caso y en noches como ésta no te libras nombre has preguntado apuntó que la primera crees Antón por favor digo esto se web Televisa bien nulas a llegar con falta de puntualidad por favor gentes tiene que dar el tío estaba ahí en la redacción de la camiseta rosa ahí de el jersey de pico no

Voz 1284 01:07 el primer dos horas enfocan a vosotros ha preguntado no vamos al respaldo pero yo creo que salía primera pregunta

Voz 0645 01:14 crees en el bar sí vale creo segunda pregunta nos tira y sé que sólo era de Suárez al Pichu Cuellar

Voz 1670 01:24 vino

Voz 0645 01:25 vales no te rías Talavera espetar ahora te pregunta ha visto paladino es falta es verdad que es una jugada que puede generar este es este esas jugadas

Voz 1670 01:35 entiendo que alguien tiene que pues el penalti yo doy mi opinión yo no soy árbitro pero yo hubiera jugado veo que toca primero el balón y que y que no puede desaparecer eh Suárez

Voz 0645 01:43 pero tampoco puede parecer Cuéllar es verdad que el piso lo abrazos pero bueno tampoco bueno vamos a preguntar a la expresión de Mario Torrejón y quiere es que el Barcelona acabará teniendo un problema deportivo conflicto

Voz 1670 01:55 tiñó o que lo va a recuperar a mí me sorprende mucho lo que está pasando con Coutinho de seguir así

Voz 0645 02:04 acabará teniendo un problema y lo acabará alargando vamos pero sí Coutinho sigue como está jugando ahora es un problema están a broma quién estará más cerca del Balón de Oro es el Balón de Oro Leo Vinicius más cerca pues el Balón de Bronce de estar en el top ten para mí inicio sí lo que me pregunta y luego como si estuviera no escucha pero que es un recurso televisivo porque ahora tenemos que me parece que están muy lejos los dos a día de hoy parece que están muy lejos pero si me preguntas

Voz 1670 02:35 quien veo más posible ganador del Balón de Oro veo más

Voz 0645 02:38 posible ganador del Balón de Oro Vinicius

Voz 3 02:40 vale sonríe y mira cómo se ríe de Meana eh boscoso y la última si Álvaro Morata llega la tres

Voz 0645 02:47 en Madrid se va llegar siquiera llegar crees

Voz 3 02:50 que Costa sale en junio o que acaba saliendo sí

Voz 0645 02:55 vale para ya está ya está ya no te tienes que quedar y tirar hasta la una y media bueno once y treinta y tres una menos en Canarias

Voz 1670 03:03 Carrusel que llevamos hoy y hoy no sé si va a haber tiempo para algo que no sea enzarzarse con las jugadas polémicas espero que seamos capaces todos de opinar sin sin perder el respeto sobre todo a la autoridad en este campo

Voz 0645 03:18 no te referías a Iturralde no no si es así Beatriz ya te anuncio que no Itu mantente firme sólo te pido eso buenos

Voz 0831 03:24 pero te digo una cosa me querían poner ahí en medio he dicho yo en mi esquina no quiero juntarme con todo

Voz 0645 03:28 la haces muy bien muy bien bueno bienvenido sea este tramo de opinión después de todo lo que hemos estado contando

Voz 1670 03:33 hoy no se está montando Dani en el Carrusel Deportivo ha terminado a falta del Eibar Espanyol de mañana

Voz 3 03:40 en la primera jornada de la segunda vuelta

Voz 1670 03:42 así las cosas arriba siguen como estaban es decir que ganó el Madrid sigue tercero con XXXVI ganó el Atlético que sigue segundo con cuarenta y uno y acaba de ganar el Barça que sigue líder con cuarenta y seis es decir que se mantiene las diferencia le saca cinco al Atlético diez al Real Madrid le trece al Sevilla que sigue cuarto en zona de Europa League están Alavés Getafe séptimo el Betis por abajo Rayo Villarreal y Huesca así que no han cambiado mucho las cosas lo de abajo sigue siendo cada además apretó porque está el Rayo con veinte Ibon encima el Celta con veintiuno el Eibar cometidos el Valladolid con veintidós el Leganés con veintidós bueno legal al Leganés con goles de DVD de Luis Suárez y de Messi Broadway ha marcado para el Lega cuando el partido iba empate a uno se ha producido esa jugada polémica que es el que ha supuesto el dos uno para él

Voz 0458 04:34 Barça y luego ya sentenciado Messi que por cierto poco

Voz 1670 04:36 menos de media hora ha sido suplente por primera vez en Liga Leo Messi ha salido ya el protagonista en la jugada del dos uno porque marca Suárez después de un paradón que hace a un disparo de Messi fuera del área y luego Messi ha marcado el tercer a pase de Jordi Alba está en el momento para renovar pero por unos cuantos años Levante dos Valladolid cero esta tarde también también con polémica porque el árbitro anuló el gol de Oscar Plano que suponía el del empate para el Pucela

Voz 3 04:59 por fuera de juego den es un mal por interferir en la jugada ahora de pregunta Itu portado también cabreo del Valladolid rajada del entrenador y de algunos jugadores y en el Villarreal un Athletic Club de Bilbao uno Se le anula Angola Iñaki Williams en el ochenta y cuatro por fuera de juego

Voz 1670 05:14 de Yuri que es el que le da el paso

Voz 3 05:17 el bar corrigió a Undiano pero nadie sabe si este gol está bien no da ratificó Cardona ratificó las ratificó

Voz 1670 05:26 por eso no se ha visto la línea como muy bien ha explicado Iturralde González porque sólo se ven las líneas en las retransmisiones de los partidos cuando el bar rectifica al árbitro del campo si el árbitro o el asistente el terreno joven en fuera juego y en el que forjó no ponen ninguna línea sino sí que se pone la Liga aunque como bien ha explicado yo también la línea de la realización de la televisión no es la misma que tienen en el BOR en la sala donde tienen toda la tecnología donde esas líneas estábamos

Voz 0645 05:52 claro

Voz 1670 05:52 a esta hora de la noche yo no he visto esa línea pero ni

Voz 0645 05:55 pero lo visto donde yo no estoy miran aquí las de todas las televisiones y Carvalho ha dicho que iba a mandar a un toro que tenía la intención de mandarla pero ya veremos a

Voz 1670 06:04 bueno eh

Voz 0645 06:06 y además estos partidos el de esta mañana que fue el Betis tres Girona

Voz 1670 06:09 dos con gol de Canales de penalti en el descuento

Voz 0645 06:12 antes marcaron para el Girona Luis García Hidum Dunia está por ahí Flaquer que hoy ha vuelto al micrófono de la SER después de dejar a su hijo en muy buenas manos y de cuidarlo convenientemente durante esta semana sola flaco y muy buenas la mano qué tal muy buenas pues vaya partido para volver

Voz 1157 06:28 es como si no está mal ha sido bastante más emocionante de lo que podía preverse y más cuando Valverde pues se tomaba la confianza de dejar a Messi en el banquillo pero el Leganés de Pellegrino los equipos de Pellegrino suelen pues poner las cosas muy complicadas al Barça y así ha sido hoy de nuevo se adelantaba al Barça con gol de de envíele al que les sale todo aunque finalmente hoy pues se muy a pesar suyo se ha acabado lesionado esguince en el tobillo

Voz 1284 06:51 ha han dicho no parece que no ha dado tiempo

Voz 1157 06:54 baja mañana más pruebas igual Adrià tiene más detalles pero

Voz 0104 06:56 eh en principio no ese no es un esguince grave el de Tembleque insisto

Voz 1157 07:00 está saliendo todo de cara a marcador uno cero cuando el Barça parecía haber encontrado el partido empataba en Leganés ha tenido Valverde que recurrir a Leo Messi ya parte ahí lo que contaba astur el dos a uno tras un remate de Messi que Sara Cuéllar la polémica

Voz 0104 07:11 el bar que concede el gol de Luis Suárez

Voz 1157 07:14 a pesar del encontronazo con Cuéllar ya en tiempo añadido Messi que certificaba el tres uno séptima victoria consecutiva del Barça en Liga con lo cual el equipo Valverde pues parece haber encontrado la la marcha buena para mantener distancias con los oyentes

Voz 0645 07:26 bueno lo primero ahora voy con Adrià y con sí que lo primero

Voz 1670 07:28 Corral de González aunque ya los venido contando en Carrusel para ti es penalti para Die es falta de Luis Suárez a al portero en el gol en el dos uno mete la pierna Suárez letal balón luego choca con el portero

Voz 0831 07:38 no es falta del delantero bueno primero para decir para mí no

Voz 1670 07:41 falta

Voz 0831 07:42 y luego lo segundo entiendo a los querían que es falta porque es una jugada súper gris hay encuestas por ahí apuestas que fíjate que hay encuestas que no Téllez dicen un ochenta o un noventa V no no es que te están diciendo sesenta y cuarenta cincuenta y cinco cuarenta y cinco es decir es una jugada que tiene un montón de grises no es ni blanca ni negra por lo tanto lo que diga el el ahorrar y lo que haya dicho el árbitro

Voz 3 08:04 que apoyan para mí después de ver las catorce otra

Voz 0645 08:07 pues es repeticiones para Paradis es es que es que sí

Voz 0831 08:09 sigues estando con la duda que le pega al portero claro que acaba pegando al portero pero primero disputa el balón le pega primero al Banon la cuestión es que que esa disputa de balón puede ser juego peligroso no lo que luego le pega al portero al portero se le puede topar dentro de la

Voz 1704 08:22 día grande dentro del área pequeña el lunes el único privilegio que tiene fuertes

Voz 3 08:26 la puede coger con la mano todo lo demás es un jugador todo lo demás es un jugador en ese momento

Voz 0645 08:31 la tiene con la mano siquiera una mujer sin balón dividido va a coger el balón por está rodilla después del paradón que ha hecho

Voz 0831 08:36 es es que fíjate es que está arrodillado está arrodillado disputando un balón a un jugador contrario

Voz 1670 08:42 sí ha hecho un paradón se se está levantando y de rodillas Steve

Voz 0831 08:46 tampoco los brazos para coger el balón eso les llega a Lugo ante

Voz 0645 08:49 es el pie de Luis Suárez eso galo pero toca al

Voz 0831 08:51 la única duda es cómo disputa el balón si puede disputar en una manera que que entente que considere Larbi

Voz 3 08:56 pese a juego peligroso pero el no

Voz 0831 08:59 era un juego peligroso el hábito de campo tampoco el barco de Iglesias Villanueva tampoco ha considerado aunque bueno ya sabemos que no es de los más dados a

Voz 1670 09:08 bueno creo que nunca no el único que el único día del único

Voz 0458 09:11 nueve oportunidades ha estado en el bar y es el único corredor primera edición que nunca ha llamado a un compañero que estuvieron el verde un dato bueno con un objetivo imagino que es que no le llaman a él está bajo no entiendo yo

Voz 3 09:22 no pues es Carles el tema llaman porque no lo

Voz 0458 09:25 hasta entonces al que más llaman al que más llaman y el que nunca ya

Voz 1670 09:28 ese dato es estadísticas en ante ahora vamos a ir con esta juega para para que todos opinamos todos pero porque hay mucho revuelo y me ahora mismo está todo el mundo pues a los de un lado los de otros de medio que esto es un robo que es una vergüenza que le den este gol al Barça los

Voz 0831 09:45 te puedo dar una noticia no te puedo adelantar una noticia de que FIFA está estudiando un bar en patético cómo trabajar empatía podrá vender la que le guste comprendes no este bar me gusta este no si me beneficia me gusta si me perjudicará me gusta pero estamos en ello

Voz 1670 10:00 no sé cuánta gente llamará esta noche ha

Voz 1284 10:03 a Velasco Carballo o a Rubiales a lo mejor hay alguna llamada

Voz 4 10:06 está por ahí y Adriá Albets com

Voz 3 10:09 protagonista del Leganés sólo habría muy buena ola Manu qué tal buenas noches desde la zona mixta del camino pues si estamos con Recio con el futbolista del Leganés que tiene bastante deprisa pero antes de subirse al autobús atiende a Carrusel deportivo ya láser que te escucha o la reacción muy buenas daban te tienes más prisa o más cabreo

Voz 0645 10:25 el macabro creer sino apisonadora prisa que tienes no si macabro Cabrera la verdad eh la jugada la habéis visto repetida ya veinte veces en el en el vestuario luego el final del partido sí sí imagínate me han llegado Whatsapp de amigo me han llegado eh de compañeros eh dentro del vestuario lo hablar

Voz 5 10:43 cómo cómo dejó de mucho porque en faltando quince minutos que que te metan gol así de esa manera cuando está el bar puede puede indigna mucho oí y nos vamos al final pues pues con mucha rabia

Voz 1670 10:55 eh estaba aquí hablando con Iturralde ahora mismo eh con nuestro árbitro de la Cadena Ser que es una jugada muy difícil recios una jugada que aunque turbias clarísimamente penalti yo para mí ha dicho que no es penalti para mí que seguramente se equivoca no tengo ni idea de arbitraje pero si te das cuenta preguntas a diez cinco

Voz 0645 11:11 yo voy penalti cinco no aquí lo estamos haciendo

Voz 1670 11:14 gusta paran en falta para Iturralde y tú que te escucha arreció jugador

Voz 5 11:17 para mí para mí falta eh en el área al portero poder aunque toque balón Luis no puede no puede tocar al jugador al al portero tenía Lobo está clavado en el brazo el árbitro lo ha visto a los dos tacos de de Louis clavado en los brazos de de Pichu rayando de de dolor Él lo ha visto lo único que los cuatro

Voz 1284 11:34 enseña hoy enseñando los tacos le enseñan los tacos

Voz 5 11:37 marca o no el Senado que tenían en el brazo tenía los tacos de Luis Suárez clavaba pero claro al árbitro los cuatro de arriba le están diciendo que gol legal que legal entonces no tenía otra que queda Rigol se tira por lo fácil está claro pero pero lo que me sorprende sólo cuatro que que están viendo la pantalla ahí y que están arriba que no sé lo que lo que hacen cuando da dándole que que no son legales

Voz 1670 11:56 te tiran por lo fácil que es darle el gol valió al Barça claro

Voz 5 11:58 sí sí

Voz 1005 12:00 eso es lo que te decía es decir que que es para mí es una jugada muy muy

Voz 0831 12:03 Chris que puede espetaba de dos cosas pero

Voz 1005 12:06 le recomendaría que si quiere reafirmarse en su debut en su discurso

Voz 0831 12:12 que borre lo de que no se puede topar portero porque eso es mentira al portero dentro del área pequeña se le puede tocar pero no es que sea de ahora es de todo

Voz 5 12:18 toda la vida pregunto yo no no no que no Microsoft

Voz 3 12:21 pero pero este cuenta de peso en el medio campo

Voz 5 12:24 jugar peligrosa pero que tú defiende defiende pero Recio yo te digo que tú defiendes

Voz 0831 12:29 a Grosso que perfecto pero no lo entiendo porque yo te entiendo Inite puedo comprender de qué puedes el juego peligroso para ti perfecto pero no lo no pongas diciendo de que al portero no se lo puede tocar dentro del área pequeña porque eso no viene en el reglamento al puerto

Voz 5 12:42 vale puede tocar

Voz 0831 12:43 no lo digo porque mete tu discurso de juego peligroso pero no la añadas esa coletilla porque al final si añades esa coletilla te quitas tú razón de juego

Voz 5 12:50 el corazón cuando para entonces cuando pero yo cuando me refiero

Voz 0831 12:54 correcto correcto aquí juego peligroso la de achica al portero

Voz 5 12:56 pues entonces tiene que eso es pitar falta ni a un jugador de campo pues si en el mediocampo la pita en el mediocampo pero aún portero en áreas chicas que tiene que invitara al portero a favor de del portero

Voz 0458 13:05 eso es es así si perfecto eh has tenido algún rifirrafe con Suárez no

Voz 5 13:10 bueno hay un jugador que queda sabemos cómo como disputar los partidos yo también son jugado caliente cuando cuando joven nada son cosas que que al final la verdad que quedan en el campo no no es que lo damos vuelta

Voz 1670 13:20 como estaba el estuario antes de que te subo al autobús bueno

Voz 5 13:23 jodido jodido porque hemos hecho un gran trabajo y hemos sufrido mucho humo corrió mucho detrás del balón bueno sabemos que íbamos a correr mucho y injustamente cuando mejor estábamos con el uno uno faltando quince minutos cuando había montado un par de Contra que cae yo estaba creando de ese miedo ha venido a ese segundo gol que ha sido clave y al final no vamos con cero puntos le es que con el partido que ha hecho el equipo creo creo que merecíamos algo más

Voz 0645 13:45 crees que ha sido clave esa jugada no resulta final si clave

Voz 5 13:48 se saldó uno el que el que ha Erika termina el partido el tres uno ya llegan el descuento con el equipo ya ya echado para adelante nada el dos uno para mi ha sido clave Ségol nada no vamos jodido

Voz 3 14:01 me abrazo Recio venga un abrazo las estar en la en la SER

Voz 1670 14:04 dando las explicaciones después de la jugada polémica

Voz 3 14:08 sí

Voz 1670 14:09 a saludar a todos que ya están todos por ahí pero esto es un resumen ahora vamos a hablar con el partido por partido vamos a empezar con este evidentemente me voy a saludar enseguida así que para que nos cuente lo que han dicho los entrenadores Pellegrino y Valverde pero este domingo que refleja muy bien lo que ha sido el asunto del bar que según van pasando las jornadas mira que si nos preguntan a todos yo creo que seguimos estando todos a favor del bar en general eh pero hoy ha sido domingo

Voz 0645 14:32 lo que se resumen muy bien así escuchando a protagonistas de

Voz 1670 14:35 el Villarreal Athletic Club de Bilbao del Levante Valladolid Getafe Barça

Voz 7 14:39 yo me he sido especulando carcelero pero como te digo me da más rabia aún porque porque si se hacen comerlo todo viéndolo me dice que lo está escuchando que están diciendo desde arriba no son capaces pues todavía no termino de comprender

Voz 0239 14:49 levanta tuvo congregado y creo que hoy las el efecto final nunca sabes cuándo ciertas creo que el error manifiesto seis minutos para partido para ver una cosa agudo salvar estaba para aclarar las cosas que son realmente claras parece que bueno que estamos de conejillos de indias

Voz 1284 15:02 si bien es que parece que estábamos molestando en esta Liga no ha habido

Voz 8 15:04 dos jugadas clave que un hacia unas manos justo antes de la jugada anterior a algo el de ellos y luego en la jugada del gol nuestra por lo que me dicen pues aseguró no se a vosotros han dicho porque ser Lula el no

Voz 3 15:17 no bueno hay que para todos los gustos y ahora iremos escuchando y analizando todas las jugadas en el Levante dos Valladolid cero en el Villarreal un Atlético uno en el Barça tres legal

Voz 4 15:29 es uno está por ahí sí que Rodríguez hola así que

Voz 3 15:32 tal mano muy buenas que han dicho los entrenadores

Voz 1670 15:35 verde y Pellegrino pues escucha Valverde porque pocas veces

Voz 3 15:38 tan contundente en una rueda de prensa

Voz 9 15:40 el clarísimo pero vamos con piano de grandes por sí ya sé que ahora está todo y bueno vale Brahms gol pero claro clarísimo hijo le toca al portero vencido Lana estaba teniendo un rato eso está muy bien para el para el qué dirán pero nada de nada

Voz 1906 16:01 eso es lo que ha dicho Valverde quién ha añadido que aunque arbitrará un robot seguiría habiendo polémica porque hay gente interesada en que exista esta polémica todo lo contrario que Valverde para Mauricio Pellegrino la jugada es muy clara pero porque si es

Voz 0104 16:18 la verdad es para nosotros sido una semana un poco

Voz 3 16:20 desafortunada e con respecto a un par de decisiones que no han costado bueno un penal y ahora este gol que nosotros yo creo Barcelona no necesita este tipo de acciones como para adelantarse en el marcador no eh porque para mí era clarísima pero bueno es en criterios hay muchísimos pero yo creo que cuando hay un con

Voz 0104 16:43 exacto en el área pequeña el Port al portero falta

Voz 3 16:45 que es muy claro fíjate pues ves opinan absolutamente distinto

Voz 1576 16:51 de una misma jugada tres que es que

Voz 3 16:54 volvemos otra vez a que cuando hay contacto con el portero dentro horaria pequeñas falta no no no no no tiene

Voz 0831 17:02 pero en disputa del balón es un jugador más que

Voz 3 17:05 la puede coger con la mano que tú quieras discutir que es juego peligroso de Luis Suárez perfecto

Voz 0831 17:10 ese debate ya cada uno lo ve como lo puede lo quiera ver

Voz 3 17:13 pero por tocar al portero no es falta al portero dentro del área se le puede topar de momento antes de preguntarle

Voz 1670 17:19 a todos que ya están por allí cómo va en enero

Voz 0458 17:22 en la mano la tenemos ahora mismo en en arroba de Roser la gente puede votar y sobre todo también puedo opinar para el cincuenta y cinco por ciento de las gentes falta de Suárez se abre Cuéllar para el treinta y nueve por ciento no el cinco por ciento de los de la personas que están votando

Voz 1670 17:36 considera simplemente que tiene dudas que no lo ve claro

Voz 0645 17:39 tú fíjate qué momento cincuentón hay

Voz 3 17:42 y entonces bueno cinco dudas en toda la no estamos tan lejos los del Nobel

Voz 1670 17:46 los del entonces la pregunta es qué van a arreglar estos claro

Voz 3 17:50 ninguno pues eso es que al final entran las filias y las fobias de cada uno en este tipo de jugadas así de claro está por ahí Antonio Romero hola Antonio qué tal muchas cosas pero muchas ganas de decir cosas a veces hasta

Voz 0645 18:04 a una y media da la cara

Voz 0239 18:06 las tres primeras tiras falta como piano parafraseando a Valverde me gustaría que Iturralde fuera tan vehemente con Valverde cómodos con Recio

Voz 3 18:14 sí si Valverde no ha visto la jugada me lo has quitado

Voz 0239 18:17 tú puedes decir tú puedes decir que falta o no hasta ahí estoy absolutamente de acuerdo con Iturralde porque es una jugada opinable para mí el juego peligroso repito falta como un piano lo que no puedes decir además con una media sonrisa en la sala de prensa es que no ha tocado el portero al portero la podido tocar e incluso el golpe le ha podido hacerlo o sea decepcionante respeto que Valverde pueda decir que no es falta ahora que diga que Luis Suárez no ha tocado a Pichu Cuéllar eso sólo tiene una explicación que en directo no lo ha visto en la tele no la jugada porque o que ha mentido son tres aplicación el bar y luego sobre el bar los clubes tienen muy poca vergüenza estar ayudando muy poquito al bar y como pasaba antes sin mar todos se quejan del bar sólo y exclusivamente cuando les perjudica

Voz 0645 19:06 ahora como antes con los arribados corre Jesús Gallego

Voz 3 19:09 hola hola Paradis

Voz 0645 19:12 David falta clarísima

Voz 1709 19:14 me parece alucinante que haya gente que no

Voz 0645 19:18 a Suárez ediciones todas las repeticiones

Voz 1709 19:21 PCB que Cuéllar tiene los guantes por delante de la pelota que haya gente que después de ver todas las retribuciones a cámara lenta digan que toca primero balón y que no es falta de parece increíble y luego ya que Valverde diga que al portero le han atendido por el qué dirán yo creo que le tienen que poner no

Voz 1284 19:40 es una frase destinados a poner rápidamente

Voz 1709 19:42 la jugada a Ernesto Valverde y que pueda rectificar lo que ha dicho porque es que no no es propio de un caballero y de un tío al que yo tengo considerado un señor como Ernesto Valverde lo que demuestra lo que demuestra que que el Barça está más pendiente de ruido TARP es una jugada de libro es que las manos del portero están por delante de la botas Luis Suárez yo no estoy diciendo que vaya hace daño ni mucho menos Luis Suárez hace bien en ir a por esa pelota pero que habiendo visto las repeticiones el bar no haya decidido falta me parece alucinante bueno cuando el árbitro lo vea de va a decir por favor no me ponga esa está en el bar nunca más nunca más

Voz 3 20:17 las eh lo que no se por cierto es porque el árbitro no va

Voz 1670 20:20 va más a menudo a ver al monitor pues porque el baile

Voz 3 20:22 protocolo no te lo acepta solo sobre las jugadas por las es error flagrante B porque son los y las jugadas sujeto

Voz 1284 20:29 sí porque era flagrante porque a secuestros y aquí

Voz 0645 20:36 hay gente que dice es falta hay gente que dice que no a pesar de la contundencia de las opiniones de Romero hay gente que piensa que no es normal que no

Voz 1284 20:44 perdona yo estoy hecho que no hay gente que ha visto la imagen lateral yo dije yo lo hicieron

Voz 3 20:54 Nos falta porque los que pues sí pero que son cosas diferentes aquí

Voz 0239 20:57 yo he dicho que entiendo la gente es que no es falta pero que para mí que es al que le pregunta

Voz 1284 21:02 a falta año ahora completará en que

Voz 3 21:05 depende un poco rápida ya que estos dos cosas rápidas lo que no

Voz 0831 21:08 estamos en lo que no vamos a hacer es que cada uno escriba el libro como a él le gusta eso de que tengan

Voz 3 21:13 las manos por delante del balón son el reglamento en ningún lado Gayoso o Nino

Voz 1284 21:16 a ninguno ya única cuestión que o bien el regalo

Voz 1704 21:18 viento es que tengas posesión del balón se puede ser en ningún momento tiene pues eso

Voz 1284 21:22 en la primera hora segunda Romero Luis Suárez si no tiene valor pisada más no pero firme para pisar la mano luego

Voz 0831 21:30 la segunda Romero yo seré vehemente con los que

Voz 6 21:32 que intenten engañar

Voz 0831 21:35 viendo que el reglamento Valverde puede decir la opinión que quiera paso está Estupa pegarle yo pegaría al que diga que un porteros no se les puede tocar dentro

Voz 1284 21:43 vale ahora sí que lo que pero con me has dicho yo lo que que la imagen

Voz 0645 21:51 eso que no han tocado al portero

Voz 1284 21:54 casualmente la Lecco al margen de lo de Valverde que ya sabemos

Voz 0645 21:56 que saque que esa parcela es obra

Voz 0239 21:59 no

Voz 1670 21:59 estamos debatiendo si nos parece penalti uno ya que algunos parece una cosa no porque a cada uno tendrá su opinión y su su visión yo creo que es que aunque la mano esté parece más cerca del balón creo que llega a tocar el balón antes Luis Suárez para mí

Voz 10 22:15 luego es verdad que toca el balón y luego hay contacto tampoco en el reglamento eso es lo que yo veo pero tampoco en el reglamento en ningún epígrafe que me corrija Iturraspe que me lo ha hecho alguna vez en Carrusel con toda la razón del mundo diga

Voz 1284 22:26 sí porque antes con con los totalmente un espigado no digo pero luego te puedes tocar balón antes llevarte sufre

Voz 0239 22:34 es por eso sí por ejemplo Busquets en la entrevista a pie de campo con nuestro compañero Ricardo Serra como siempre pregunta siempre fenomenal el argumento al argumento de Recio está corregido por Iturralde bien corregido pero el argumento que utiliza Busquets para darle validez al gol es exactamente el contrario es bueno muy mal también busca Suarez primero toca la pelota y luego puede exacto con el no tiene nada que ver

Voz 0458 22:55 de aquel porque es lo que es lo que se penaliza es

Voz 0831 22:58 la entrada si esa entrada es temeraria es falta

Voz 0645 23:01 en la clava los tacos en el antebrazo Llamazares temerarias y o la ropa latino en Barcelona

Voz 3 23:07 Quique narra el partido Paradis yo tengo muchas dudas no

Voz 0645 23:10 bueno vale lo dejamos en ese cinco por ciento que dice que tiene luces vale para fracking es muy dudoso la jugada Jordi Martí hola

Voz 0985 23:17 hola buenas noches para abrir yo diría que cuando una jugada dudosa pues unos dicen que si otros dicen que no y esto pasa

Voz 1284 23:24 pero Jordi Martí que dice yo yo

Voz 0985 23:27 Claude te digo es lo que dice el bar vaya hiel es muy claro entonces podemos estar aquí hasta las tres de la

Voz 0645 23:34 Brugada luego no hasta la una y media yo una inmediata

Voz 0985 23:37 otro dice que no sé si eran duda

Voz 0645 23:39 lo que digo viendo la jugada que te parece yo viéndolos jugar

Voz 0985 23:42 creo que el que primero tocaba balón es Luis Suárez pero mi opinión tiene el mismo peso claros compañeros muy poco lo que tiene peso es que en casos de dudas hay una cosa llamado

Voz 10 23:52 convenio no vale para explicar la jugada porque que toque la pelota

Voz 0239 23:54 antes no exime de lo que pase después

Voz 0985 23:57 Antonio insisto cuando tenemos dudas y es lo que estábamos unos que sí otros que no tenemos que aceptar correrla

Voz 0645 24:03 en tu espalda espacios que tú del reglamento

Voz 0985 24:05 ya duplicación reglamentariamente no tiene

Voz 0645 24:08 líder ni os solidez mejor dicho

Voz 0239 24:11 puedes tú puedes decir que luego el contacto

Voz 0645 24:14 Suárez con el portero no te parece lo suficiente como para pitar falta o que la altura de la pierna no te parece que sea juego peligroso el viernes un argumento

Voz 0239 24:22 eh con reglamento en mano imperdonable que no se puede porque es tu opinión pero

Voz 0645 24:26 ir qué te parece que Luis la altura una pregunta a la altura de la pierna y estuviera el portero de pie sería viajó peligroso no

Voz 0831 24:33 pero juego peligroso es más por cómo entra de siempre

Voz 0645 24:36 a recordar por eso digo no no vamos eso no por la altura la pierna porque si dichos gol

Voz 1284 24:40 está de pie a la altura de la pierna derecha en la clave

Voz 0985 24:43 pero a mi me parece que nos aguardan Campo

Voz 0239 24:46 sin ninguna duda pita falta el argumento que no

Voz 0985 24:48 también es unos volvemos negro visitó también los blanco para Jordi muchas dudas pero Juande

Voz 0645 24:53 día negro pero lo más importante Manu si es que no

Voz 0985 24:55 estos casos claros latinos de tener claros eh hay una cosa que se llama justicia

Voz 0645 24:59 claro todos nosotros concedemos a la justicia

Voz 0985 25:01 el poder para decidir si van o no iremos ese poder de Justicia Marcos amiloide más grueso

Voz 0645 25:07 serio estrenan es que los propios profesionales

Voz 0985 25:11 no en el reglamento para esto es algo asombroso

Voz 0645 25:14 cómo pero bueno no sólo pasa con

Voz 0985 25:17 el reglamento es que si preguntamos por el reglamento estos días hemos visto del propio Código Disciplinario

Voz 0645 25:22 en los que muchos de los profesionales

Voz 0985 25:25 el pero insisto esta idea gracias a Dios de sus tenemos una cosa que se llama justicia deportiva de todo tipo y tenemos que darles a ellos la autoridad para que decidan en caso de duda

Voz 0645 25:36 Marcos López hola

Voz 10 25:38 qué tal buenas para ti es falta de Luis Suárez en el campo no me lo aparecido en el campo no me lo ha parecido ahora eh escuchando a vosotros tengo la sensación que Suárez deberías haber sido hasta expulsado amarilla sí que es

Voz 0645 25:49 sí claro claro roja roja directa

Voz 1284 25:52 es verdad que no no vale

Voz 0831 25:59 con devoción Margot conocemos todos de los domingos por la noche

Voz 3 26:01 no por eso son Marcos

Voz 0831 26:04 ha dicho en directo nueve parece no lo ha dicho lo que diga el bar

Voz 1284 26:08 la prevista tengo dudas si es una falta

Voz 0831 26:11 los tres

Voz 1284 26:13 yo no tenía ninguna duda eso sí es una actuación que no tenía ninguna muy próxima a vosotros

Voz 0645 26:26 los ir tirando con es que va hacer una cosa más

Voz 0985 26:29 es hacer nosotros las preguntas claro

Voz 0645 26:32 esconderla arcos por favor para España

Voz 1670 26:34 la de Luis Suárez vea yo sigo en el campo y estoy justo

Voz 10 26:37 en el área enfrente del área donde donde donde ocurrió en el campo no me parece yo lo primero cómo estoy

Voz 1284 26:44 amar marco Anguita al monitor que hay no déjalo

Voz 10 26:47 déjame obra dejan así que si me Si me permiten me dejas habrá y luego el monitor siguen la cabina si sigue ahí pero antes que monitor tengo la voz de Iturralde González acciones antes que si monitor tengo la voz de Iturralde Iturralde inmediatamente en la jugada dicho no existe falta yo para mí expresó la opinión de Iturrate ese es mi opinión de opinión porque yo creo que la estación no hay falta ahora no no no ahora ha llegado el momento no no no ha llegado tanto que parece casual tiene que ser expulsado no estará igual es que dices que en directo no me ha perecido en directo no me pareció no me pareció todos y para todos la palabra de Iturralde es la palabra de la vida de Viena se evidente miro yo como estaba escuchando a entender luego podrás entender

Voz 0239 27:32 que tiene su monitora la derecha y que debía entremés

Voz 10 27:35 por tengo parecido que te pregunta Manu eso

Voz 0239 27:38 para diez falta mucho esta falta para mí no es para qué tal

Voz 10 27:40 ni en directo ni en diferido mi estemos tres semanas o tres meses debatiendo sobre donde donde por cierto donde por cierto el Leganés Leganés que tanto se queja que haga bien en mirar lo que ocurrió en el partido de vuelta en el partido y en Butarque porque aquí nos quejamos todos

Voz 1284 27:58 todo bueno soy camarero Marcos hasta justa claro

Voz 1670 28:01 que un día te perjudican y otras para no es falta para mí Nos falta vale perfecto FLA aquí tiene dudas Jordi no Marcos y Julio Pulido hola qué tal manera noches para mí

Voz 1005 28:11 es falta clarísima de derbi Suárez es más de un compañero me ha mandado una toma que yo no he visto la retransmisión al lateral sí que entiendo que no es manipulada en la que se ve claramente que el goles en propia puerta de Cuéllar efectivamente por el pisotón que Luis Suárez le das la mano

Voz 0239 28:29 en cuanto al valor exactamente todo eso hace que sí

Voz 1005 28:32 en Cuéllar tenga que girar hacia Sarrià

Voz 0831 28:35 toca el balón Suárez toca toca la mano de Cuéllar lo que hace que Cuéllar

Voz 1005 28:41 meta la pelota en propia puerta es así osea la toma que es una toma desde arriba y que está repetida como en cinco ocasiones cada vez que el zoom se acerca más a esa acción se ve como el goles en propia puerta del propio Cuéllar por la acción de de Luis Suárez osea que es la mano

Voz 0831 28:59 Cuéllar y faltan cerrar sólo para mí falta

Voz 1005 29:02 la clarísima y creo que cuando se vea esta imagen que repito creo que no es manipulada aunque yo insisto no la he visto la retransmisión creo que va a quedar claro que es una falta clarísima de Luis Suárez y al propio Iturralde lo va a terminar reconociendo

Voz 3 29:16 no se ha dicho de radio te va a contestar ahora mismo

Voz 0831 29:18 yo mal hábito no hace lo bueno que tiene esta imagen la he visto todas las imágenes las tiene el bar vosotros me estáis no no si me estáis diciendo que no que sin está ahí divergentes y me estáis diciendo que tiene que tenéis una imagen que tengo a que si era más bien por nos da muchas Si estáis diciendo cada imagen

Voz 0645 29:37 me si decís no dejarme

Voz 0831 29:39 decir si decís que hay una imagen que tenéis vosotros que el bar no tiene que se ve que el gol lo mete en propia puerta Cuéllar estáis todos locos no porque eso es mentira eso es mentira no no te lo digo yo

Voz 1284 29:53 para estáis verla

Voz 1704 29:55 no apoyarla estáis que no que estáis todos mal de la cabeza de los que y hombre que os creéis que os queréis cualquier cosa por otra cosa lo mismo

Voz 1284 30:07 decir que si es Visca hay una imagen donde viene que Pich

Voz 1704 30:09 Cuéllar se mete goles por un esto es de opinó no es decir no creía ver lo que tú qué

Voz 1284 30:15 no pero no lo que señaló que no quiere recular decir enseñado que yo te acepto de que sea un juego peligroso a esta imagen yo no voy a leer vecinos Pellegrino el gol

Voz 1704 30:29 Marcos os acepto que me digáis que es juego peligroso perfecto vuestra opinión excepto que es falta de Luis lo acepto pero lo que no voy a aceptar aquí es que digáis que Pichu Cuéllar se mete gol en propia puerta porque Le pisa

Voz 1284 30:41 de no engañar a la gente Iturralde te digo te digo una cosa

Voz 0831 30:47 sin ninguna almacén y estoy diciendo que salvo que sea una imagen manipulada que entiendo que no lo es yo ahí lo que veo es que el gol puede ser en propia puerta de P

Voz 1670 30:56 no estoy viendo las estoy haciendo a la imagen perdona que estoy viendo la imagen fue colgarla porque estoy escribiendo alguien y lo que veo es que el balón sale a tal fuerza hacia la portería que no puede ser que sea porque golpee en la mano el Peaches voy a mí me parece igual es el arquitecto o el colegio arquitectos este de Madrid no vendría mal que no hay una línea

Voz 0831 31:17 pues me manda al paro ya pero

Voz 0645 31:19 yo bueno vamos a colgar la imagen ahora en la cuenta de carro sede ya está colgada Hadi Langa la acaba de colgar

Voz 1670 31:25 lo mismo los que estéis escuchando la radio

Voz 0645 31:27 en la cuenta roba el pulido pulidos y esa eh Pulido mandó ya una estáis así Pulido

Voz 1670 31:33 a Berlanga la de Pulido no no bueno pero que no

Voz 0645 31:36 sí aquí no es para ti falta clara de Luis Suárez

Voz 0458 31:41 Julian a indudable he Mario Torrejón hola buenas noches yo ya habló pero bueno de yo digo que sí que mí es falta clarísima me parece también increíble que que que no lo ve sinceramente viendo las las imágenes creo que es falta dentro de un área dentro de otra en el centro del campo en El Vestuario y en Sebastopol Vaughn sabes cuando vas con los tacos por delante golpease jugador es falta

Voz 3 32:01 ya está ya lo que decir que parte de la bota golpea el balón pregunto de una patera para amigo ninguna pero bueno vale eh

Voz 0458 32:08 con apunta prolonga con la puntera igual para mis hijas lo falta igual si me da igual mí sigue siendo falta de malos tratos aunque sigue siendo falta le clavó los tacos en la en los brazos en el brazo concretamente digo que que no primero en golpear aguante Nouvel buenas no

Voz 1284 32:21 es igual como tú tú de todas formas FLA aquí tienes dudas

Voz 0645 32:29 claro

Voz 1284 32:29 no voy aclarando las dudas según van pasando

Voz 1157 32:34 bueno no sé lo que no tengo dudas es que el actual perfectamente porque el bar si no está claro no tiene

Voz 0458 32:39 estaba hablando que mira Ercina María iba decir a y que del codo a codo astro apunta el dedo lo que quieras pero o sea que no hay ninguna duda que aparte eh yo siento mucho que mal coso toma cachondeo pero con los tacos por delante una falta seis amarilla ya está yo digo que excusaron Suárez roja uso perfecto firmo que ha dicho Gallego perfecto pues Avalon hombre lo intentar que se quede Mírame

Voz 1284 33:03 pero el gol pero si hace falta falta es si lo hará cosa Un tío para para no es falta para ti has escuchado el entrenador del Barcelona que no que nos falta es esa ese criterio no me vale poco

Voz 0645 33:19 si la porcinas escuchaba hablar de Carrusel diciendo que nos falta

Voz 1284 33:22 igual tampoco te parece abriles tengo una esta eso cómo se hace poco la ley con Schumi cuando no

Voz 10 33:30 os interesa no digamos el plazo cuando nos interesa no

Voz 1284 33:33 pero no no quiso en el Barcelona

Voz 0458 33:35 te hizo la ley perfectamente válido hace treinta y uno hace tres días con trescientos ahora tiene ahora que han prescrito pues ha prescrito un abrazo muy fuerte y a la siguiente ronda a cobrarle más pero esto es una falta acabó el animal

Voz 0645 33:49 batalla acabó amarilla al infractor sacado

Voz 0831 33:52 pues yo te yo te acepto tu argumento lo que no te voy a aceptar nunca es que si argumento es válido el mio es tan válido como el sí

Voz 1284 33:59 por eso yo te digo pero no pero no me puede

Voz 0831 34:02 no hemos adelantado operarlo

Voz 1284 34:04 a ustedes no presentó

Voz 0831 34:07 de momento me estás diciendo que yo estoy viendo falta y lo estoy negando eso no te lo voy a permitir por qué porque es opinable y al ser opinable mi opinión vale tanto como la tuya perfecto cierto

Voz 1284 34:16 ha puesto el dedo de una jugada Mario tú Levante hacerlo con los tacos con los tacos de una bota a la a la cual a cualquier parte del cuerpo del jugador y es falta

Voz 3 34:28 en China no lo ves otra cosa porque estaba

Voz 1284 34:30 la verdad que te tu explicación pero acepta también a los grandes concursos

Voz 0985 34:34 el cosa las las opiniones todas las nuestras son respetables tan todas unas como las otras pero hay una opinión que tiene más autoridad que la nuestra isla del bar mas de la justicia

Voz 0645 34:47 lo que sí nos beneficia ahora está

Voz 1284 34:49 eso está debatiendo a ver debatiendo la decisión del bar

Voz 1670 34:56 porque es una decisión polémica como está quedando claro en esta mesa Terme

Voz 1284 34:59 no la veraniega la piedra no

Voz 3 35:02 yo el otro día a esto por pura puntualizó esto tocado es decir tú y el otro día Velasco Carballo real

Voz 1576 35:07 once que a pesar de que está el bar de herramienta pues hay error

Voz 3 35:10 pues bien yo te digo una cosa creo en el bar

Voz 1576 35:13 creo en el bar creo que hace el fútbol más justo y creo que hay que convivir con el error pero dicho esto no pasa nada nadie se tiene que rasgar las vestiduras por decir que lo de hoy si ven la imagen que he visto yo que me imagino que es la que ha dicho Pulido la hecho gallego donde le va con los tacos da igual que tocó el balón letal con los tacos en el brazo al Pichu Cuéllar es falta yo creo que no verlo no ver lo que he visto yo ya no es cuestión de días

Voz 1284 35:38 pues ya lo invasiva no verlos Go no querer ver lo que es no querer verlo no que no vas puedes yo te lo digo sea escúchame

Voz 0645 35:49 el treinta y nueve por ciento de los oyentes no ya cuarenta y tres Yak cuarenta y tres cuarenta y tres

Voz 1284 35:55 no no el cuarenta por ciento de los que han votado

Voz 0645 35:58 no en la encuesta grafitis que no quieren ver lo que tuve que abandonar Navaleno quien ha pillado el del Barça esto lo he dicho Antón Meana con ella

Voz 1670 36:12 Talavera entornos imaginamos que el otro cincuenta ahí no

Voz 0645 36:15 sí son aficionados

Voz 1284 36:17 a la radio que haber madre ahora por decir algo en Madrid siempre y del que yo era llamado Madrid yo lo que te digo es que yo entiendo que lo que han dicho creo que muy interesante porque sí

Voz 1576 36:27 el club sitúe es que hay una bota que pisa que piso en brazos

Voz 3 36:30 los brazos pero en cualquier caso en cualquier

Voz 1576 36:32 imagen eso pero en cualquier caso yo admito que el árbitro en el terreno de juego una imagen tan rápida lo que no puede evitar

Voz 3 36:41 no puedo evitar esa falta pero a mí

Voz 1576 36:44 sinceramente me me quedo de piedra bien

Voz 3 36:47 todo como en un monitor ves que has pisado el brazo un jugador que como hizo sí sí la piso ahora aviso al brazo

Voz 1284 36:54 la de

Voz 3 36:56 con los tacos desglosado no es que se viajaba este sevillano en el que no quiere corregir a ningún compañero para que no

Voz 1284 37:01 no lo veo pero lo consigue una cosa tabú

Voz 3 37:04 en la imagen que he visto no ha quedado claro talas eso sí

Voz 0985 37:06 el faltan heredó pero mano lo que es lo que yo lo que yo creo que no puede ser dicho sea con toda la cordialidad Talavera que hay un brazo roto que hay lo que sea no yo no

Voz 1284 37:15 sí pero no que sí que sabemos chascarrillo todavía por favor

Voz 0645 37:21 estás haciendo es oye nadie

Voz 0985 37:24 es que los que no ven las cosas como tú

Voz 0645 37:27 eso es Honduras

Voz 0985 37:29 en ver porque esto es una acusación bastante graves

Voz 1284 37:31 no puede haber Antón Meana muy buena ola Carreño de nuestros bueno pues si no se puede decir lo retiro de otra vez no Santoyo estábamos yo lo veo es decir muy rápido para mí

Voz 0831 37:41 alta es la típica falta que no necesita arbitro esto en el patio del colegio en la playa el defensa y entero aceptan que es falta

Voz 3 37:48 la falta de ejemplo de mar en el siguiente

Voz 0831 37:51 es de Velasco Irán esto era falta el repito en la playa de la Concha juegan al fútbol falta ya están en la seguimos jugando no necesita árbitro Paesa

Voz 0239 37:59 jugada o pregunta más de buena suerte