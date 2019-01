Albert Ventura: "A los románticos nos gusta que esté el Estu en la Copa, pero no debería estar por su clasificación"

Voz 1375 00:00 bueno tiempo para el Basque de en este tramo final de Domingo está por ahí Xavi Saisó o la Xavi qué tal hola qué tal buenas noches mano ya conocemos a los ocho equipos que se van a disputar la Copa este año

Voz 1982 00:11 pues si finalmente ya ante en el sorteo de este lunes el Barça que es primero como cabeza de serie jugará el jueves Real Madrid Baskonia Iberostar Tenerife que ha metido también como cabeza de serie y los otros los cuatro equipos Unicaja Valencia el Divino aseguró De la Peña ir el Estudiantes que finalmente ha conseguido robarle en la plaza al Fuenlabrada para ser el equipo anfitrión anfitrión de esta destacó

Voz 1375 00:36 bueno espectacular como ha la jornada sobre todo en esos últimos puestos donde por ejemplo Unicaja ha dejado de ser cabeza de serie dónde se ha metido Joventut que no lo hacía desde dos mil quince en la Copa Xabi

Voz 1982 00:49 sí y además hay una cosa muy curiosa bueno curioso yo creo que más que curiosa

Voz 1 00:54 la realidad hace diez meses

Voz 1982 00:57 a mano una junta de accionistas del Joventut estaba debatiendo si desaparecía o no el club hace diez meses y bueno pues al final vino la remontada del año pasado ya este año ha cambiado todo absolutamente la Peña se mete en la Copa del Rey yo creo que es la gran protagonista de la jornada

Voz 1375 01:15 qué bonito cómo nos alegra ver a la peña otra vez al Joventut ahí con los grandes y en su sitio natural bueno termina el partido de del Joventut que que ha conseguido la victoria en Burgos ya terminado antes el partido del Andorra Real Madrid esa perdón del Manresa Real Madrid esa victoria del Madrid Manresa ha hecho que el Joventut cuando ha terminado su partido ya conociera que se metían en la Copa y lo han celebrado así en El Vestuario

Voz 2 01:39 ah

Voz 3 01:45 de aquel

Voz 4 01:50 la fiesta ahí va para largo no

Voz 1375 01:51 se ahora mismo si siguen de fiesta o no me da que si esto

Voz 4 01:54 por ahí uno de los jugadores de la Peña Albert Ventura hola Albert muy buena

Voz 1375 01:57 las queda seguir de fiesta o no

Voz 2 02:00 bueno ya muchos Umbrella seguiremos

Voz 1375 02:03 en El Vestuario os habéis enterado de la noticia y fiesta por todo lo alto no

Voz 2 02:07 sí la verdad es que sabemos que no dependemos de nosotros tenemos que ganar y esperar a que se Manresa no ganaba al final a ser posible y bueno muy contentos creo que yo he visto un poco pero venimos de año de un año muy difícil y al final pues creo que hemos hecho una cosa muy bonita pero el mundo para la gente Balona que merece estar donde donde ahora toca no

Voz 1375 02:29 totalmente estamos hablando de un histórico del basket español que que estuvo a punto de descender por primera vez en su historia el año pasado firmó ese final de temporada esa reacción que decía Xavi espectacular con ocho victorias en los últimos diez partidos y ahora fíjate cómo cómo cambia la vida en en un año en poco menos de un año no

Voz 2 02:44 si al final te lo dan dinámicas a cuando ganas parece que sea fácil pero tienen que estar ahí perdiendo tres meses para verlo lo difícil que es cortés al final ahora mismo estamos en una racha muy positiva a pudimos aguantar el bloque del año pasado a la mayoría al final pues los dos han llegado también han aportado mucho y la verdad es que hemos seguido hemos seguido ganando que parece fácil pero es muy difícil hemos estado muy mal pero estamos bien y aprovecharlo

Voz 5 03:10 me especialmente satisfecho y contento tú

Voz 1375 03:13 quiere ese capitán del equipo que lleva desde

Voz 5 03:15 que me parece que desde dos mil doce no con el primer equipo

Voz 1375 03:18 sí sí lo ha salido de las categorías inferiores te has comido todos los marrones ahora realmente toca buena noticia no

Voz 2 03:26 si uno de estos últimos años han sido muy duros para mí estoy de balón a capitán ver la Peña tan mal mediodía mucho casi más que que cualquier aficionado gente Badalona y ahora pues lo voy disfrutar y también las más me porque creo que digo no abandona la gente creo que baloncesto en sí se merece disfrutar de

Voz 1375 03:45 pero esa Copa del Rey se va a disputar en el juicio en Madrid por eso los gritos de El Vestuario de sí sí sí nos vamos a Madrid del catorce al diecisiete de febrero a alguien a quién queráis evitar en el sorteo

Voz 2 03:58 cuatro cabezas de serie son muy buenos ha señalado que Madrid otro nivel pero no igual al final frutos muy bueno sí iremos allí a intentar competir y ganar el partido oye

Voz 1375 04:10 el objetivo de que al final de temporada ese seguir entre los ocho primeros al terminar la Liga

Voz 2 04:15 sí está claro creo que ahora tenemos una muy audición nos la hemos ganado oí haremos eso no intentar que lo último posible y creo que lo vamos a conseguir no estamos no muy buena dinámica que te digo no a esta raza que tenemos creo que lo podemos aprovechar un poco más

Voz 1982 04:30 Xavi alguna para leer bueno al verle yo le preguntaría en esta Copa del Rey de de Madrid va a ver los que para muchos son los dos equipos de baloncesto puros y puros que son la Peña al Estudiantes

Voz 2 04:44 no sí para románticos seriamente es una buena noticia no creo que bueno nosotros hemos hecho más méritos que al final esto sí la competición estudiantes me gusta mucho lo de jugadores que merecen hay disfrutar a la cubrición vendería no nudos creo que se musculado mucho para estar aquí a ver no que a ver qué pasa

Voz 1375 05:08 por cierto va el Estudiantes se ha quedado decimocuarto mientras que el Baksi Manresa se queda fuera siendo octavo qué te parece

Voz 2 05:14 sí ya te digo una cosa que me parece muy bien es cierto que te lo decía antes que es simpático Nadal nuestro pero a la cubrición creo que bueno no me acaba de convencer no cree Manresa Chus Bravo el espectacular viniendo del Atleti y al final el pues te quedan siempre mira que bueno que se han hecho más méritos para que el Estudiantes pasar la Copa

Voz 1375 05:34 pues nada el lunes el sorteo Éste es Albert Ventura capitán escolta del Joventut que lleva ahí toda la vida que ha mamado desde pequeño lo que dio el Joventut donde ahora corren otros tiempos divina seguros Joventut parece que vuelve a a Elmer Gedi a ser uno de los equipos importantes en el bosque de español enhorabuena que siga la fiesta no estaba muy tarde pero bueno como mañana ya nos contarás si ha sido muy larga la fiesta

Voz 2 05:55 gracias Paco haremos lo haremos un abrazo al mérito

Voz 6 05:58 era buena la y enhorabuena

Voz 1375 06:00 a todo el equipo Xavi la verdad que es otro es otra juventud Nos alegramos se dirigidos por Carles Duran i lideraba en el campo por la vitola que que están firmando una muy buena temporada y es una gran noticia para el vasco

Voz 1982 06:11 pues sí la verdad es que aparte de ese momento difícil del año pasado pues no este año la Peña encontrado pues un compañero de viaje que es la empresa grifos que que ha entrado han metido ha inyectado capital la deuda se ha rebajado que siga habiendo deuda bueno pues deportivamente hablando las cosas han cambiado mucho Juanan Morales el presidente bueno pues está haciendo todo lo que puede yo creo que es una gran noticia para de Badalona para el baloncesto lógicamente que la Peña pueda meterse otra vez en la fase final de la Copa del Rey