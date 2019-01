"Somos muchas las personas de más de 50 que tenemos que compartir piso"

Voz 1

hola buenos días en varias yo tengo cincuenta y cuatro años Si vivo de alquiler en los medios de comunicación se habla de de la problemática del alquiler en en los jóvenes que es verdad por supuestísimo pero nunca se habla de la problemática que hay a mi franja de edad yo compartía piso durante mucho tiempo el porqué pues bueno yo nunca me he casado nunca ha vivido en pareja a los treinta años decir que me ponía a estudiar lo que no había podido cuando era joven estudié la carrera de de de Biología Hay es que bueno pues así que voy a tener una dirá toco un poco mejor la sin ambiental está muy una pagara he mi experiencia compartiendo bien porque nunca he tenido problemas te enseña mucho compartir pisó la verdad que hay un mundo de personas solteras despareja las que tenemos parejas a veces sí a veces no que tenemos que buscarnos la bien igualmente yo ahora mismo vivo en un pueblo de la sierra de Madrid trabajo en Madrid hago sesenta kilómetros de ira y sesenta de vuelta todos los días aún así me sigue saliendo más barato que si viviera en Madrid y luego en el mundo de los separados que conozco unos focos que hay muchos que comparten piso aquí alguno que se ir a vivir con su madre a sus cincuenta y muchos años eso es una realidad que está pasando y mucho