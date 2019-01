Voz 1727

00:00

con las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días el partido que cada día reprocha la izquierda mirada al pasado ese partido el PP se dispone emprende del futuro de la mano de Aznar porque resulta que el futuro era Aznar la convención lo ha dejado claro buscando taponar la fuga de votos por su extrema derecha Pablo Casado radicaliza al Partido Popular con la bendición del ex presidente Aznar que vuelve como sin Nadj recordara cómo se fue después de aquella mayoría absoluta del dos mil al dos mil cuatro en la que gobernó de espalda a todos incluso a los suyos de la guerra de Irak a las autopistas radiales que ahora tenemos que rescatar después de todo lo que sabemos hoy que en materia de corrupción se conoció en los gobiernos que él presidía ayer no mencionaron a Vox no pero no hacía falta le han comprado el argumento y el lenguaje a los ultras me llamaron explícitamente a sus votantes a volver a casa veremos veremos si de puertas para adentro consiguen con esta estrategia volver a meter el gas de Vox en la botella del PP después de haberla agitado tanto de puertas para afuera ya sabemos que las batallas electorales de este año se van a librar con la derecha española jugando peligrosamente al límite bien la izquierda pues en Podemos la situación parece hoy bloqueada tras el anuncio de Rejón de presentarse a la Comunidad de Madrid bajo el paraguas de la plataforma de Carmena y no solo por las siglas de Podemos es la fractura más seria en el partido que hace cinco años apareció con tal fuerza que hizo temblar todo el sistema político español hoy hoy todos guardan silencio pero hasta ahora no está claro si Errejón está dentro o fuera del partido oficialmente sobre todo sí habrá negociación y acuerdo final O'Shea la dirección de Podemos pondrá otro candidato por el Partido a competir con Errejón por la Comunidad de Madrid en ese caso habrá tres candidatos en la izquierda como la derecha tres interés y eso en la izquierda movilizará o desmovilizar a a un electorado que va a poder votar casi a la carta Pepa Bueno