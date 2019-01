'Dieta y Cancer', el nuevo libro de Julio Basulto y Juanjo Caceres

Voz 0927 00:00 nada bueno íbamos ya al lío de libro

Voz 1112 00:03 qué destaca ya en ventas desde el martes salió el martes Si ya está ahí entre los más vendidos pero vamos a ver la semana pasada Dieta Cáncer escrito por Julio Basulto Juanjo Cáceres con un capítulo importante también de Carlos González hizo prólogo de nuestro compañero Carles Mesa

Voz 1 00:30 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 0927 00:35 Dieta Cáncer que puede que no puede hacer tu alimentación editado por Martínez Roca Editorial Planeta Julio Basulto muy buenos

Voz 2 00:42 Díaz muy buenos días Juanjo Cáceres muy buenos días hola buenos días un placer

Voz 0927 00:48 eh que estéis aquí en Ser Consumidor con el libro todavía calentito contentos de cómo está evolucionando sólo en los primeros días la la ve las ventas de vuestro libro

Voz 2 00:56 muy con enorme mire donde bueno entre otros motivos porque eso desplazó las compras de otros libros que pueden poner en riesgo la salud población oye lo

Voz 0927 01:07 sudor ya sois autores de divo conjuntamente de más vegetales menos animales o comer correr vamos que sus casi casi pareja de hecho

Voz 2 01:15 somos Oña hay carne ya no vale

Voz 0927 01:19 además Julio ya lo conocen ustedes porque está aquí habitualmente en el programa además autor de ese me hace bola no más dieta mamá come sano y bueno y muy orgulloso por supuesto de que de que estén aquí en en SER Consumidor y cómo lo veis estáis satisfechos estéis contentos de el resultado final bueno que me vais a decir vosotros que sí que mucho porque de sobre esto de cáncer Irureta ha habido muchas polémicas e Hinault precisamente buenas

Voz 1251 01:46 estamos muy contentos de hecho una de las razones que no llegó a escribir el libro fue precisamente uno de los bestsellers en España relacionada con el cáncer es de una mujer llamada Odile Fernández que tiene un libro que se va a mis recetas anti cáncer también editado por Planeta precisamente en el que dice unas grandes mentiras como por ejemplo beber agua filtrada cáncer la leche materna bebida cura el cáncer o la dieta macrobiótica o tonterías por el estilo con el cáncer así que bueno estamos contentísimos estamos los dos años trabajando en el libro hemos puesto cincuenta biografía si no se entonces no no

Voz 0927 02:20 se se dicen muchas cosas verdad decías de algunas del microondas el gluten lactosa el revestimiento de las sartenes la piel de la fruta los aditivos alimentarios el café o sea que hay cantidad de cosas que nos creemos Xosé creen muchos muchos usuarios no tienen nada ningún rigor no se basan en nada científico no

Voz 3 02:40 sí en efecto con alrededor de las cuestiones que probó Fenoll que no producen cáncer notamos que existe una enorme confusión en la alimentación y sobre todo una enorme confusión respecto a los efectos de la alimentación en su relación con nosotros en este libro fundamentalmente hemos querido dejar claras cuatro cosas una que no es básicamente alimentación para que no parece importantísima en los tiempos que corres que son las denominadas terapias alternativas porque son peligrosas a eso dedicamos la buena parte del libro hemos que dejar claros en qué medida la alimentación puede ayudarnos a prevenir la aparición de algunos tipos de cáncer que la alimentación sí que tienen papel preventivo no consumir alcohol no fumar en no consumir exageradamente carne agua alimentos procesados nos puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer hemos querido explicar qué es lo que podemos hacer con nuestra alimentación cuando nos cuando se diagnostica un cáncer pero evitando esa relación absolutamente falsa que es establece a veces entre la alimentación y el porque tal cosa no existe y lo más importante hemos quedado hemos querido dejar claro que los tratamientos convencionales aquellas que recibimos en nuestros hospitales contra el cáncer son la el único sistema eficaz para el tratamiento de la alimentación ni mucho menos cualquier otra alternativa que alguien veinte ponéis mucho énfasis en que

Voz 0927 03:52 buen estilo de vida es una manera barata gratificante es decir textualmente bastante efectiva para prevenir numerosos tipos de cáncer no

Voz 1251 04:00 sí vamos a ver dicho para disminuir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer es decir porque aunque no está mal usaba la palabra alguien puede interpretar que bueno pues que siguen un estilo de vida seguro seguro que no va a padecer un cáncer y eso no sería ciencia eso sería baja no pero sí es cierto que instaurar unos buenos hábitos de vida a escala poblacional puede disminuir un alto porcentaje de tipos de cáncer por ejemplo el fondo del cáncer con un treinta por ciento de todos los cánceres se podrían evitar con buen estilo de vida no y eso incluye el tabaquismo porque si quisiéramos el tabaquismo la cifra sería superior pero no era sumando a lo que ha explicado Juanjo obras explica muy bien que es lo más importante que hemos querido transmitir el libro esos cuatro puntos yo añadiría que nos hemos puesto un par de capítulos más que son uno qué hacer cuando el cáncer está instaurado que mucha gente precisamente busca este tipo de libros cuando ya padece un cáncer no que se puede hacer desde un punto de vista nutricional hemos dedicado a uno eso sí ochenta páginas al tema y también otro capítulo cortito en esta ocasión lo que no daba para demasiado que es cuando hemos superado un cáncer los llamados cáncer Survivor esas personas que han pasado un cáncer porque ya les han dado el alta no pues que pueden hacer para no recaer de nuevo para no tener una razón iba bien

Voz 0927 05:12 ya ya oye ponía mucho énfasis también en el tema del sedentarismo por supuesto en la importancia de una de una alimentación saludable pero también en la importancia de la actividad física

Voz 3 05:26 bueno como nosotros somos unos grandes defensores de la actividad física la explicamos en comer y correr lo explicamos en masa vegetal y menos animales naturalmente aquí pues el de ser personas reactivar vuelve a ser un pacto de protección ante determinados por lo tanto no podemos más que remarcables

Voz 0927 05:44 por ejemplo decir aproximadamente dos de cada cien tumores atribuyen a las carnes procesadas o que el once por ciento de todos los cánceres en España son atribuibles al alcohol

Voz 1251 05:53 Vueling importantísimo estudio en Lancet una revista científica muy seria que indicaba que el Alzheimer y la demencia guardan una relación estrecha con el consumo de alcohol tanto es así que se considera que es uno de los principales factores de riesgo evitables de padecer demencia se estima que y en el mundo mueren unas dos coma ocho millones de personas cada año por culpa del alcohol los accidentes de tráfico más o menos matan un millón de personas vamos preocupadas con los accidentes de tráfico yo creo que no deberíamos preocupar un poquito más por no tomar tanto alcohol asociar tanto el alcohol a la alegría a las festividades en las celebraciones no

Voz 0927 06:28 bueno hay hay otro aspecto que que veo que habéis puesto mucho interés que es decir ningún estudio fiable relacionado los aditivos los alimentos ecológicos los transgénicos el gluten la leche la soja

Voz 3 06:39 hay una absoluta falta de evidencia científica respecto a una relación causa efecto entre lo que acabas de citar la aparición non cáncer no hay evidencia científica y en cambio pues como decía Julia hacer momento no damos suficiente importancia al riesgo que produce el alcohol

Voz 1251 06:54 sí yo añadiría mira ya ya que mencionabas no los aditivos el microondas a esto hemos dedicado buena parte del libro desmentirlo pero por qué no porque despista a la gente por ejemplo tu mencionados las carnes procesadas el cáncer Kheyl a una entidad muy reputado en cáncer estima que aproximadamente el veinte por ciento de todos los cánceres colorrectal es que es la segunda causa de cáncer en varones en España pues el veinte por ciento de de todos los cánceres atribuibles sólo al con a la suba el consumo de carnes rojas y procesadas entonces como decía si te despista pensando que el telón de la sartén el microondas los aditivos gluten no tonterías así te producen cáncer a lo mejor no prestar atención a lo que comentaba Juan José el alcohol y accidentes de tráfico y cáncer u otras patologías por ejemplo hepáticas no o ir al elevado consumo que tenemos de carnes procesadas y ahí sí que hay evidencia consisten en relación

Voz 0927 07:42 la obesidad sobrepeso exceso de peso y contribuye no pueden ayudar a que se pueda desarrollar un cáncer

Voz 1251 07:51 no es un factor muy modificable una persona que padece obesidad es como decirle a alguien que yo que sea uno que mide uno noventa decirle baja de altura ballet decrece así que si bien es cierto que el exceso de peso incrementa el riesgo de cáncer a escala poblacional como no es un factor muy modificable y sin embargo hay algo que sí que es modificable que es el estilo de vida y que se sabe que mientras que el hecho de adelgazar no está claro que disminuya el riesgo en personas que ya padecen obesidad sí se sabe que mejoraba el estilo de vida en personas que padecen obesidad eso sí disminuye sus posibilidades de padecer un cáncer que desde luego aumentar su calidad su esperanza de vida

Voz 0927 08:25 pero la homeopatía o la acupuntura pueden curar cáncer

Voz 3 08:29 evidentemente no nosotros es lo que estamos diciendo todo el rato es que tenemos que mirada hacia la medicina que recibimos en nuestro a través de unos sistemas de salud era precisamente pienso que la confianza en las terapias alternativas lo que creo que entre otros efectos creer entusiastas terapias a pensar que a lo mejor no vacunar a los niños y que pone en riesgo son todos esos esfuerzos que hacemos para que la gente acuda a nuestros centros de salud la importancia nuestra sanidad cuando lo que realmente necesitamos son recursos que la gente tenga confianza en nuestros hospitales que tengan confianza en que es necesario avanzar en la investigación de nuevos tratamientos más eficaces por ejemplo para que los tratamientos de tumores que tienen un peor pronóstico ahora no dejen de tener que se dejen de tener ese mal pronóstico y necesitamos estar solo público acabase poner al servicio de la gente los tratamientos necesarios sea cual sea el coste de sus tratamientos esa cuál sea el coste que les represente a la gente acceder a esos tratamientos cual Monda tiene tiene derecho a la salud y cuándo creemos que el sistema de Salou no es la respuesta adecuada nos estamos haciendo un favor como sociedad

Voz 0927 09:34 Julio para atender a alguna alguna dieta cura el cáncer para dejarlo claro lo tienen muy claro muchos pero a ver no y mil veces y esto se vende muchas veces

Voz 2 09:47 sí efectivamente bueno hemos escrito un libro bueno

Voz 0927 09:51 libro súper interesante que despeja muchas dudas de hasta qué punto la alimentación los buenos hábitos de vida pueden ayudarnos para no tener un problema tan serio después si para las personas que tiene un cáncer también en caminar unos por por lugares seguros científicamente probados Hinault por muchas cosas que se ven por ahí ahora mucho más con las redes sociales verdad

Voz 2 10:13 efectivamente dieta

Voz 0927 10:15 cáncer que puede que no puede hacer tu alimentación Julio Basulto Juanjo Cáceres muchísima suerte yo creo que no la necesitamos

Voz 2 10:23 pero bueno ya os lo digo yo eh

Voz 0927 10:26 Nos alegramos nos alegramos mucho como has salido hace unos días lo hemos visto así un poco atropelladamente lo más importante pero ahora no nos lo tenemos que leer pero en profundidad e muchísima fuerte un fuerte abrazo para los dos