Flash deportes SER de las 10:00 (21/01/2019)

Voz 0470

00:21

tenía los clavado en el brazo el árbitro lo ha dicho pero el árbitro los cuatro de arriba el están diciendo que gol legal que gol legal entonces no tenía otra que quedar gol se tira por lo fácil está claro pero lo que me sorprende sólo cuadro que están viendo la pantalla ahí y que están arriba que no sé lo que hacen cuando da mole que que no son legales peso