Manu Carreño: "La historia se repite en el Madrid"

Voz 1670

00:00

a mi me parece que el mejor partido desde que está en el banquillo pero me sigue pareciendo peor el Madrid Solari de Lopetegui no una temporada bastante gris sí sí vamos a ver si este partido contra Sevilla son brotes verdes o es lo de Oslo de los últimos años que es que la historia se repite en el Madrid que la pretemporada es de agosto a febrero y cuando huelen que llegan los cuarto los octavos de final de la Champions con un ojalá empieza la temporada lo que pasa que últimamente ha salido muy bien bueno ahí están los números de la liga en los últimos años no puede ser que un equipo con el Madrid tiene la Liga año tras año en enero es en diciembre o en enero coincidan con López