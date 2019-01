Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio de este fervor patriótico que el dúo casado Aznar imprimió a su encuentro de refundación del Partido Popular según el Evangelio del ex presidente me llamó la atención la apelación a la libertad que hizo el joven líder como Si España como dicen los independentistas catalanes viviera atada me asombró esa declaración de la inefable Esperanza Aguirre que resucita como Eva Perón defendiendo a los pobres como si ese fuera el objetivo de salvación de lo que ella misma hizo como política