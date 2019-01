Julio Sanz (Asociación Nacional Taxi): ""Desconfiamos mucho de lo que nos puedan ofrecer las administraciones"

Voz 1727 00:00 habíamos quedado en hablar con los portavoces de taxi con Julio Sanz muy buenos días

Voz 1 00:05 hola buenos días Pepa buenos días a todos los oyentes y contertulios

Voz 1727 00:09 si usted es uno de los que van a acudir a esa cita con Garrido con el presidente de la Comunidad de Madrid es presidente de la Federación Profesional del Taxi de de esta comunidad y también de la Asociación Nacional que elevan a pedir exactamente Garrido esta mañana

Voz 1 00:24 bueno lo que lo que vamos a la Comunidad a escuchar de esa oferta que tiene sobre esa regulaciones exprés entonces nosotros lo que venimos pidiendo a la Comunidad de Madrid no ya de años atrás desde dos mil dieciséis tiene en la mesa de la Comunidad de Madrid la foto puestas del colectivo de y a fin de regular un servicio que en clara competencia con esta así al contrario que él no tiene ninguna regulación el hacer como si de trataran tiene está regulado la fe regulación que tiene sí pues no parece que no justo luego entonces te vamos a escuchar esto que no son de aquí valoraremos esta oferta producciones los

Voz 1727 01:10 que Julio van a reunirse después de de esta reunión a su vez como Mango a comunicar al resto de compañeros la propuesta del Gobierno regional porque hay que parar la huelga porque si les gusta la propuesta pararía la huelga no

Voz 1 01:23 cantados porque la razón y el sentido de servicio a los ciudadanos nada me gustaría más un capricho que veinte mil familias a salir a la calle desde hoy no llevar un duro a casa sí sí por supuesto ojalá que sí valoraremos convenientemente lo que ofrece ido Boya pues en la concentración que tenemos de doce a dos en la puerta sólo a los compañeros le trasladaremos esta oferta del colectivo y estaríamos encantados pero no sé por qué me temo yo que a pesar de que tenemos muchas expectación tenemos mucha desconfianza porque esto existen básicamente engañado por la ni las administraciones desde hace mucho tiempo para ver

Voz 1727 02:05 una última cosa yo decía esta mañana que teniendo razón en algunas cosas pueden perderla ustedes y no son capaces de contener a los violentos a quienes coartan la libertad de otros de no hacer huelga o de tratar de moverse por la ciudad la imagen que vimos el viernes en Barcelona fue terrible cómo está transcurriendo esta jornada y que les han dicho ustedes a sus compañeros para evitar escenas de escenas no para evitar la violencia

Voz 1 02:31 totalmente de acuerdo Pepa y condenamos pudiéramos todo tipo de violencia todo venga de donde venga ese es el camino y desde luego nos dejan en muy mal lugar porque esos hechos que luego se repiten pues constantemente en todos los medianos están encima para los ciudadanos y la opinión pública el mensaje es muy claro sabía que allí a defender nuestros puestos de trabajo no pedimos ningún método de Tahri Panizo me tiene ayudas no ese es la prevalencia de nuestro puestos de trabajo en España más de cien mil familiar nada de violencia simplemente exigiendo a las la medicina tiene que cumplan que para eso les pagamos pagamos nosotros pues se lo lo que continuamos aquí en España no cuatro plataformas que se llevan el dinero por ahí fuera así que Violencia Cero como tenemos razón de lo tenemos que no con la fuerza porque estos despertemos la razón

Voz 1727 03:21 Julio Sanz seguiremos hablando a lo largo del día una haya mucha suerte