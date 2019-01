Nacho Castillo (Caracol Taxi): "Hacemos un llamamiento a la calma y a la no violencia"

bueno pues de momento se está haciendo un fuerte y Gemma estamos aquí ahora mismo estacionados más o menos nosotros uno seiscientos coches y estamos ya aquí enfrente de la entrada de Ifema Hay bueno hemos dejado o en cada para cada sentido un carril libre para cualquier emergencia que pudiesen concurrir que no está totalmente bloqueado y bueno estamos a la espera de de la Unión que tenemos luego a las nueve y media en la Comunidad de Madrid y en la que no convocó el presidente ha barrido a todas las asociaciones del sector para en la que en teoría no va a ser una reforma exprés de la Ley pero claro lo que no sabemos es todavía en qué términos entonces bueno está está lleno formación

Voz 1

01:59

hombre evidentemente aquí nadie se va a prohibir lo que ocurra luego estantes de Gaza las acciones la idea del sector desde luego no es paralizar les a ellos pues a ellos podrán operar si quieren luego lo que sí que es cierto que que entiendo que pueda ocurrir he que busca ocurre algún algún hecho que no nos guste a nadie porque no no oculta tampoco ni nos beneficia a los taxistas esa imagen no es otro desde me asociación llamamos a la calma y que Alá no vigencia esperemos que no ocurra nada pero José en principio no debería de haber problema desde luego de son obligaciones no es no es nuestra intención