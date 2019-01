Rafa Mayoral: "No tiene ningún sentido que Errejón continúe en Podemos"

y además hacerlo el día en el quinto aniversario de Podemos en un mensaje que desgraciadamente pues lo que ha generado el desconcierto que parece que hay un planteamiento político que desgraciadamente no se ha dicho abiertamente ellos que bueno pues sección a lo mejor piensa que hay que superar podemos ir a otra a otro modelo político pero eso no se ha discutido muchas veces se ha hablado de la necesidad de escuchar

pero es que esto no es una cuestión administrativa esto es una cuestión política es una cuestión de responsabilidad y cuando alguien toma una decisión política tiene que asumir la responsabilidad sus consecuencias superar de esa forma y tomarlo así que tendrá que venir de Sirte cuáles son las consecuencias de sus actos porque ya todos somos muy mayorcitos entonces si alguien se iba a presentar por un partido ya se va a presentar por otro pues es quien tiene que explicar porque quiere permanecer en el en el anterior cuando no ha contado con nadie para lanzar a seguir diatriba política la pregunta no es qué va a hacer podemos la pregunta es qué va a hacer una persona que ha fundado un nuevo partido político sin contar con nadie

ya pero podemos también tiene la iniciativa no tiene una dirección política son parido partido con estructura van a tomar alguna decisión respecto no

obviamente pero nosotros no vamos a entrar en ese debate en el que a nosotros en los pierda circunscribir esto un problema administrativo esto es un problema político de una persona que ha tomado un nuevo camino político ni tiene que responder ante el conjunto de los inscritos y las distintas de forma responsable que para nosotros lo que queremos es que no tiene ningún sentido eh que continúe máxime si quiere supuestamente prepararon una campaña con otro partido es decir va a ser un poco kafkiano no pero creemos además en este caso es importante que asuma la responsabilidad que tome la decisión la persona que ha sido quien nos ha llevado a esta situación porque yo tengo una cosa que no termino de entender